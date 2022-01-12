До 9 років засуджено колишню жертву ґвалтівника, яка вступила з ним у змову і знімала дитяче порно. ВIДЕО

Дніпрянку засудили за зґвалтування дітей та розповсюдження дитячого порно.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Магнолія.ТВ, жінку засудили до 9 років ув'язнення за те, що ґвалтувала дітей та розповсюджувала дитяче порно.

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Повідомляється, що сама жінка колись стала жертвою організатора "порнобізнесу".

Загалом до злочину було причетно п'ятеро осіб. Одна жінка змушувала зніматия у порно власних дітей.

Сам ґвалтівник, який скоював цей злочин протягом 17 років, отримав 12 років ув'язнення.

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