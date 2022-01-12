До 9 років засуджено колишню жертву ґвалтівника, яка вступила з ним у змову і знімала дитяче порно. ВIДЕО
Дніпрянку засудили за зґвалтування дітей та розповсюдження дитячого порно.
Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Магнолія.ТВ, жінку засудили до 9 років ув'язнення за те, що ґвалтувала дітей та розповсюджувала дитяче порно.
Повідомляється, що сама жінка колись стала жертвою організатора "порнобізнесу".
Загалом до злочину було причетно п'ятеро осіб. Одна жінка змушувала зніматия у порно власних дітей.
Сам ґвалтівник, який скоював цей злочин протягом 17 років, отримав 12 років ув'язнення.
Топ коментарі
+8 Светлана Светличная #497925
показати весь коментар12.01.2022 14:57
+7 Hanka Panyanka
показати весь коментар12.01.2022 14:44
+6 Дмитрий Ч
показати весь коментар12.01.2022 14:56
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Напевно скумбрію продає
тут не должно быть никаких оправданий и снисхождений...
правильно сказано в первом комменте - биомусор! нелюди...
Но и не звери, звери себе такого не позволяют.
Кто они?
Если биомусор - сжечь!
Замість здати гвалтівника змовилась з ним, а може це родич, інформації немає.
Думаю ій краще було дати строк у психлікарню де б ії підлікували, а не у тюрму.