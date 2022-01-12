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До 9 років засуджено колишню жертву ґвалтівника, яка вступила з ним у змову і знімала дитяче порно. ВIДЕО

Дніпрянку засудили за зґвалтування дітей та розповсюдження дитячого порно.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Магнолія.ТВ, жінку засудили до 9 років ув'язнення за те, що ґвалтувала дітей та розповсюджувала дитяче порно.

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Повідомляється, що сама жінка колись стала жертвою організатора "порнобізнесу".

Загалом до злочину було причетно п'ятеро осіб. Одна жінка змушувала зніматия у порно власних дітей.

Сам ґвалтівник, який скоював цей злочин протягом 17 років, отримав 12 років ув'язнення. 

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діти (5069) Дніпро (3274) порнографія (110) порностудія (25)


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Топ коментарі
+8
Висрався... Навіть таку страшну річ, як гвалтування дітей, використовуєш в політичних цілях. Відпрацьовуєш свої 30 сребреників? Хтось там зверху писав про біосміття. То це про тебе!
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12.01.2022 14:57
+7
а наказали бы вовремя, попал бы в список, был бы под присмотром и такого ужаса бы не было..., сколько жизней эта тварь искалечила...., не понимаю, кому от этого стало лучше? чьи права мы защитили в этом случае... наказание должно быть адекватным - а за сексуальные преступления - сильно адекватным...
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12.01.2022 14:44
+6
Можливо намагалась відігратись за свое приниження на інших. (як то кажуть, що самий жорстокий хозяін це колишній раб)
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12.01.2022 14:56
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Биомусор
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12.01.2022 14:42 Відповісти
Чого ж вона повернулась до нього? Сподобалось чи Стокгольмский синдром ?
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12.01.2022 14:43 Відповісти
Можливо намагалась відігратись за свое приниження на інших. (як то кажуть, що самий жорстокий хозяін це колишній раб)
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12.01.2022 14:56 Відповісти
а наказали бы вовремя, попал бы в список, был бы под присмотром и такого ужаса бы не было..., сколько жизней эта тварь искалечила...., не понимаю, кому от этого стало лучше? чьи права мы защитили в этом случае... наказание должно быть адекватным - а за сексуальные преступления - сильно адекватным...
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12.01.2022 14:44 Відповісти
заспокойтеся, шановна - все під зеленим наглядом...
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12.01.2022 14:52 Відповісти
Висрався... Навіть таку страшну річ, як гвалтування дітей, використовуєш в політичних цілях. Відпрацьовуєш свої 30 сребреників? Хтось там зверху писав про біосміття. То це про тебе!
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12.01.2022 14:57 Відповісти
зобідив вас чим то? вашу тендітну натуру? - з чого паровоз попер?
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12.01.2022 15:03 Відповісти
Тю, это ж известная форумная зелёная сопля. А вы зацепили её божка.
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12.01.2022 15:19 Відповісти
ось ви тут пишите, а там Зеленська вже у військовому комісаріаті. Ні, це, звісно непогано, коли є в неї патріотизм! а як нема?
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12.01.2022 15:06 Відповісти
Що вона там робе?
Напевно скумбрію продає
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12.01.2022 15:47 Відповісти
не був налаштований на паціентів з дурки - тепер буду....
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12.01.2022 15:06 Відповісти
Наталья чего горло хайп свой открыли что выпишите галиматью и бред... Пока не начнут на 10. Лет садить за 1 раз покупку детское порно реальное...потому что полно типа детского порно когда подростка играет проститутка лет за 20 ...а вот когда порно идёт и там ребенок 2/3/4/5/7/8/9/10/11 лет и это видно...товар когда не будет востребован то и делать не будут это как наркотик наказать наркомана дилера продавшего дозу глупо даже крупных торговцев ....а надо тех убивать - кто высаживает плантации наркотиков или делает их в промышленных масштабах в лабораториях...
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12.01.2022 15:15 Відповісти
нормальному человеку тяжело понять насилие над ребенком (детьми)... и востребованность такой "продукции"...
тут не должно быть никаких оправданий и снисхождений...
правильно сказано в первом комменте - биомусор! нелюди...
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12.01.2022 15:22 Відповісти
Они не люди!
Но и не звери, звери себе такого не позволяют.
Кто они?
Если биомусор - сжечь!
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12.01.2022 15:29 Відповісти
Жесть ,в Штатах пожизненное бы схлопотали ..
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12.01.2022 16:18 Відповісти
Шмара расово неповноцінна...
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12.01.2022 16:27 Відповісти
Плательщики налогов будут его кормить из своего кармана 12 лет. Офигенно. 17 лет насиловал, 12 отсидит. Зачем вообще такой биомусор кормить? Какая-то непонятная доброта. До смертной казни недонасиловал, или как? А если бы был затронут ребёнок судьи..?
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12.01.2022 17:38 Відповісти
Психічна травма і травма голови це близкі поняття.
Замість здати гвалтівника змовилась з ним, а може це родич, інформації немає.
Думаю ій краще було дати строк у психлікарню де б ії підлікували, а не у тюрму.
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12.01.2022 18:00 Відповісти
 
 