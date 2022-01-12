Алмати з висоти пташиного лету: порожні вулиці і згорілі будівлі після протестів. ВIДЕО
У мережі з'явилося відео Алмати, знятих після протестів з висоти пташиного лету.
Як інформує Цензор.НЕТ, відео опублікував Телеграм канал ВОЙНА - Казахстан Сирия Донбасс.
Топ коментарі
+31 Шрек Баблокат
показати весь коментар12.01.2022 14:50
+18 Михаил Сомов #454446
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+9 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар12.01.2022 15:19
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и ВВП Армении увеличился на 1,5% за первые ара, сутки..
Москаляку на Гиляку !!!
После введения в Казахстан вооруженных сил ОДКБ - явной победы Москвы, Китай тоже предложил вооруженную помощь казахским властям.
Китай готов помочь правительству Казахстана, содействуя в сотрудничестве правоохранительных органов и сил безопасности для преодоления внешних угроз стране, сообщил министр иностранных дел Китая Ван И.
"Недавние беспорядки в Казахстане свидетельствует, что ситуация в Центральной Азии под угрозой, и еще раз доказывает то, что некоторые внешние силы не хотят мира и спокойствия в регионе"
После событий в Казахстане будущая зависимость страны от России очевидна. Москва становится таким руководящим органом или патроном.
и показательно зачистить московитскую падаль.
За кремль не впишется никто!
Жаловаться - некуда!
Обижаться - не на кого !
И это единственное, чего путин точно боится: публичного позора
в глазах своих "пацанов" и московитского имперского быдла.