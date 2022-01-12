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"Я тобі цю соску зараз в сраку засуну. Нажрався, сиди спокійно": у літаку з Єгипту українка обматюкала чоловіка, який димів вейпом. ВIДЕО

У літаку з Єгипту українка обклала матюками пасажира, який димів електронну сигарету.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ТСН, відео опубліковане у закритій групі в соціальній мережі.

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Чоловік, не зважаючи на обурення інших пасажирів, не реагував на зауваження.

У літаку з Єгипта, який прямував до України і мав приземлитися у Харкові, один з пасажирів дістав електронну сигарету і заходився її курити. На зауваження персоналу літака чоловік не реагував.

На кадрах видно, як нетверезий чоловік димить електронною сигаретою у салоні, не звертаючи уваги на оточуючих. Одна з жінок не витримала і скипіла. Вона зробила зауваження, що у салоні діти, і для більшого розуміння її гніву, обклала курця триповерховою конструкцію з використанням табуйованої лексики.

"Ти, мужик, б##дь. Досить курити, я тобі цю соску в ср#ку засуну. Зрозумів. Тут діти перебувають. П###с. Відморозок. ", - висловила своє невдоволення жінка.

Чоловік на словесну критику відреагував спокійно, обурившись тим, що жінка використовує нецензурну лексику, і продовжив курити вейп в салоні літака.

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літак (2904) електронні сигарети (95)


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Топ коментарі
+103
Треба як в США, ввести блек-лісти для залізниці та авіакомпаній, щоб наступний раз цей бидлан добирався в Єгипет на верблюдах
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12.01.2022 15:27
+79
странно другое, что екипаж молчал и не вызвал (по прилету) полицию..
щтраф минимум в 17 000 грн за нарушение безопасности полета и угрозе здоровья людей (в т.ч. и детей)
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12.01.2022 15:37
+58
в каждой украинской женщине, живет маленький огнедышащий дракон..
"Дракарис!"(с)..
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12.01.2022 15:27
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Я дуамав, що тільки в москалів є подібне бидло
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12.01.2022 16:33 Відповісти
в Украине - 73% быдло
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12.01.2022 16:36 Відповісти
Колобок, забейся в угол, покройся пылью! Здесь не пороха канал, угомонись!!!
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14.01.2022 14:10 Відповісти
Эпическая встреча двух рузьге. даунов .. Один даун с девизом "мне насрать на окружающих", вторая "мне насрать на на окружающих потому что "я же мать"...
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12.01.2022 16:47 Відповісти
Поправочка:
"Украинка обложила матом украинца".
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12.01.2022 16:48 Відповісти
С кем спорим что это лысый мусор??????

Летела в египет - так в самолете 90% были мусора летящие на отдых!
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12.01.2022 16:52 Відповісти
а яка авіакомпанія? Пасажири мають подати в суд і отримати відшкодування від авіакомпанії, якщо вона не реагувала. Завтра такий же мудак почне отрутою бризкати - раз все можна
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12.01.2022 16:54 Відповісти
****, это ж Харьков домой летит
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12.01.2022 17:34 Відповісти
Че эта шушера матом говорит еще и на русском? Если в салоне не запрещено парить и дымить, то пшла она сама в жопу. Вечно все детьми оправдывают, а нормально обратится никто не может. Мужик молодец, проигнорил лахудру.
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12.01.2022 17:34 Відповісти
Мужик маладец. Пусть курит дальше и больше. Быстрее сдохнет ублюдок.
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12.01.2022 18:55 Відповісти
А если все начнуть курить в салоне вайперами, ты не подумал про это ? Что тогда? В салоне воздух ограничен, самолет на 8000 лнтит, все начнут, пассажиров вайперами дыметь и глошками это тебе не корабль а полет на 8000 где замкнутое пространство а снаружи воздух разряжен
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13.01.2022 10:52 Відповісти
С каких пор в салоне воздух ограничен? это же не кукурузник. Но, спорить не буду, общество своим возмущением задавит и правых и не правых. Я поддерживаю мужика, потому что устал от лицемерия и запретов с двойными стандартами. А тем кому что то не нравится, будут всегда и везде.
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13.01.2022 15:51 Відповісти
На чухонсько-мордовському,а не на "руССком".
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13.01.2022 11:40 Відповісти
Ты был бы с этим неадекватом 2 сапога пара
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13.01.2022 14:14 Відповісти
Именно так, и в жопе имел бы мнение таких как ты. Обиженки.
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13.01.2022 15:45 Відповісти
Было бы интересно посмотреть, как бы мужлан затягивался сигаретой, засунутой ему в дупло. А для российского агрессора Путина это звоночек, что будет с российскими солдатами когда они вздумают пойти войной на Украину, им женщины будут засовывать не электронные сигареты, а вилы в тоже самое место.
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12.01.2022 17:35 Відповісти
Два быдла столкнулись в полете, как огонь и лед, битва их интеллектов была слышна за горизонт
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12.01.2022 17:49 Відповісти
А почему не штрафуют? При чем так прилично? Все бы быстро понял. Полицию к трапу, протокол и чао дорогой.
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12.01.2022 18:53 Відповісти
Как-то неудобно получилось. Ведь из Цензора мы знаем, что пьяные и матерящиеся пассажиры существуют только в самолетах кацапских аэролиний
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12.01.2022 19:15 Відповісти
А що, кожна людина з українським паспортом - українець? Кацап - він і в Харкові кацап. І в Луганську, і в Криму....
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12.01.2022 22:29 Відповісти
Такие как ты патриоты с украинскими паспортами не свою страну строят а по Польским полям раком лазят еще тявкаеш ,такие как ты нифига для своей страны хорошего не делают .
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13.01.2022 14:19 Відповісти
Это блин ватный Харьков детка
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12.01.2022 19:24 Відповісти
Жаль меня там не было-точно бы забил этому вейпер в очко его курительное устройство...
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12.01.2022 20:24 Відповісти
Вообще надо запретить провозить сигареты зажигалки вейпы кальяны в салоне. Хочешь везти - в багаж…
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12.01.2022 22:31 Відповісти
Врізати йому треба було по лисині і скрутити. До приземлення. А на землі здати поліцаям.
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13.01.2022 01:40 Відповісти
І, до речі, чому це цитату переклали ?
Треба було писати =мовою оригіналу=.
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13.01.2022 01:47 Відповісти
Це не дим, це пара на основі гліцерину
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13.01.2022 01:51 Відповісти
надо как в мультике про капитана Врунгеля: "пожар! кресло № 13." и катапультировали.
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13.01.2022 06:54 Відповісти
Новость дня блин.
Если бы это Зеленский был или Порох, то тогда да.
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13.01.2022 07:50 Відповісти
Это конечно конченный урод ,но экипаж не лучше ,только и умеют делать замечания не по делу .Интересно или вообще по прилету как то наказали .И еще вечные вот эти комментарии ,что в самолете дети они реально высаживают ,он что на детской площадке , дети находяться в месте где всегда есть повышенная опасность подобных ситуаций , может кому то нахождение рядом детей мешает не меньше.Пусть бы лучше с маленькими детьми дома посидели , не очень то и людям без детей дети рядом устраивают
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13.01.2022 09:51 Відповісти
В цивилизованной стране он попал бы в чёрный список и вряд ли куда когда-то полетел… так то ж в цивилизованной стране.
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17.01.2022 15:20 Відповісти
****, де мужики були ?
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13.01.2022 12:32 Відповісти
А где мужики в самолете?ответ. В памперсах. Обосцались.
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15.01.2022 10:11 Відповісти
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