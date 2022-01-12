"Я тобі цю соску зараз в сраку засуну. Нажрався, сиди спокійно": у літаку з Єгипту українка обматюкала чоловіка, який димів вейпом. ВIДЕО
У літаку з Єгипту українка обклала матюками пасажира, який димів електронну сигарету.
Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ТСН, відео опубліковане у закритій групі в соціальній мережі.
Чоловік, не зважаючи на обурення інших пасажирів, не реагував на зауваження.
У літаку з Єгипта, який прямував до України і мав приземлитися у Харкові, один з пасажирів дістав електронну сигарету і заходився її курити. На зауваження персоналу літака чоловік не реагував.
На кадрах видно, як нетверезий чоловік димить електронною сигаретою у салоні, не звертаючи уваги на оточуючих. Одна з жінок не витримала і скипіла. Вона зробила зауваження, що у салоні діти, і для більшого розуміння її гніву, обклала курця триповерховою конструкцію з використанням табуйованої лексики.
"Ти, мужик, б##дь. Досить курити, я тобі цю соску в ср#ку засуну. Зрозумів. Тут діти перебувають. П###с. Відморозок. ", - висловила своє невдоволення жінка.
Чоловік на словесну критику відреагував спокійно, обурившись тим, що жінка використовує нецензурну лексику, і продовжив курити вейп в салоні літака.
Будь ласка, зачекайте...
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"Украинка обложила матом украинца".
Летела в египет - так в самолете 90% были мусора летящие на отдых!
Треба було писати =мовою оригіналу=.
Если бы это Зеленский был или Порох, то тогда да.