"Я тобі цю соску зараз в сраку засуну. Нажрався, сиди спокійно": у літаку з Єгипту українка обматюкала чоловіка, який димів вейпом. ВIДЕО

У літаку з Єгипту українка обклала матюками пасажира, який димів електронну сигарету.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ТСН, відео опубліковане у закритій групі в соціальній мережі.

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Чоловік, не зважаючи на обурення інших пасажирів, не реагував на зауваження.

У літаку з Єгипта, який прямував до України і мав приземлитися у Харкові, один з пасажирів дістав електронну сигарету і заходився її курити. На зауваження персоналу літака чоловік не реагував.

На кадрах видно, як нетверезий чоловік димить електронною сигаретою у салоні, не звертаючи уваги на оточуючих. Одна з жінок не витримала і скипіла. Вона зробила зауваження, що у салоні діти, і для більшого розуміння її гніву, обклала курця триповерховою конструкцію з використанням табуйованої лексики.

"Ти, мужик, б##дь. Досить курити, я тобі цю соску в ср#ку засуну. Зрозумів. Тут діти перебувають. П###с. Відморозок. ", - висловила своє невдоволення жінка.

Чоловік на словесну критику відреагував спокійно, обурившись тим, що жінка використовує нецензурну лексику, і продовжив курити вейп в салоні літака.

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