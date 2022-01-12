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Переговори Захід vs Росія: чи вдасться зупинити новий напад Кремля? ВIДЕО

Київський безпековий форум проводить онлайн-дискусію, присвячену перемовинам Росії та країн Заходу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

  • Арсеній Яценюк, Голова Київського Безпекового Форуму, Прем’єр-міністр у 2014-2016 роках.

  • Александр Вершбоу, Заступник Генерального секретаря НАТО у 2012-2016 роках.

  • Мелінда Гарінґ, Заступниця Директора Центру Євразії Атлантичної Ради (США).

  • Джон Гербст, Директор Центру Євразії Атлантичної Ради, Посол США в Україні в 2003-2006 роках.

  • Віола фон Крамон-Таубадель, депутатка Європейського парламенту.

  • Данило Лубківський, Директор Київського Безпекового Форуму.

Автор: 

перемовини (2911) росія (65244) Київський безпековий форум (160)


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Топ коментарі
+6
а где же "зе-**********" - опять в смартфоне прячется? безопасность и защита граждан его обязаноость No1.
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12.01.2022 19:19
+5
Остановить их просто: признать Украину страной, за которую НАТО впишется.
Но кто же это сделает, если всякие Меркели в дёсна с ****** целуются ?
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12.01.2022 19:13
+3
дивлюся пряму трансляцію на телеканалі Еспресо
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12.01.2022 19:12
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Скільки можна лякати українців? Пів України від інфарктів вимре. Розмістіть краще свої війська на нашій території,якщо ви такі занепокоєні.
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12.01.2022 19:10 Відповісти
Беня против.
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12.01.2022 19:33 Відповісти
дивлюся пряму трансляцію на телеканалі Еспресо
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12.01.2022 19:12 Відповісти
Остановить их просто: признать Украину страной, за которую НАТО впишется.
Но кто же это сделает, если всякие Меркели в дёсна с ****** целуются ?
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12.01.2022 19:13 Відповісти
а где же "зе-**********" - опять в смартфоне прячется? безопасность и защита граждан его обязаноость No1.
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12.01.2022 19:19 Відповісти
ты этот рейтинг сам придумал?
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12.01.2022 19:57 Відповісти
и по поводу территориального конфликта не бреши, если все решится в нашу пользу то это не помеха. брехло
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12.01.2022 19:59 Відповісти
А никак Запад не сможет остановить Путина, если шизоид решит напасть. Ну вот вообще никак. Запад может только неспешно торговать жизнями и землями украинцев, потому как это не ихнее и им пофиг. Но это никаких гарантий не даст.
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12.01.2022 19:37 Відповісти
Що це за форум, де голова Яценюк?

Фронт змін?
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12.01.2022 19:45 Відповісти
Успокойтесь все. Никакого нападения не будет, дураку уже понятно, а мы же не дураки? Большие дяди решают свои меркантильные интересы. Ну а нам вешают лапшу на уши. Послушайте еще кулю в лоб, он научит Родину любить за тарифы с потолка....
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12.01.2022 19:50 Відповісти
Да создайте опять хоть одну ядрёную бомбу и не надо никаких переговоров. Вон северная корея сделала одну ракету, которая дальше исполкома долететь не может, но её уже никто не трогает.
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12.01.2022 19:52 Відповісти
 
 