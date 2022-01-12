Переговори Захід vs Росія: чи вдасться зупинити новий напад Кремля? ВIДЕО
Київський безпековий форум проводить онлайн-дискусію, присвячену перемовинам Росії та країн Заходу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
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Арсеній Яценюк, Голова Київського Безпекового Форуму, Прем’єр-міністр у 2014-2016 роках.
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Александр Вершбоу, Заступник Генерального секретаря НАТО у 2012-2016 роках.
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Мелінда Гарінґ, Заступниця Директора Центру Євразії Атлантичної Ради (США).
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Джон Гербст, Директор Центру Євразії Атлантичної Ради, Посол США в Україні в 2003-2006 роках.
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Віола фон Крамон-Таубадель, депутатка Європейського парламенту.
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Данило Лубківський, Директор Київського Безпекового Форуму.
Топ коментарі
+6 Alexander Savely
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+5 Vladimir Longer
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+3 Ан Мур
показати весь коментар12.01.2022 19:12
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Но кто же это сделает, если всякие Меркели в дёсна с ****** целуются ?
Фронт змін?