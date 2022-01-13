"Українці завжди були сильні в тому, що вміємо самоорганізуватися": як тренуються добровольці тероборони. ВIДЕО

Добровольці територіальної оборони проводять регулярні тренування.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі BBC News Україна.

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Киянину Василю Григоруку 28 років. У нього дві роботи, власний бізнес і хобі. А ще він щотижня тренується в батальйоні територіальної оборони Києва. Усе почалося восени 2020 року, коли Василь побачив допис у фейсбуку, де розповідалося про один зі столичних батальйонів тероборони столиці. Зараз, коли 100-тисячне російське військо стоїть на кордоні з Україною, чоловік каже, що готовий чинити опір.

У рамках підготовки тероборони Григорук тренується щосуботи.

"Це, звісно, важко. Але військові воюють незалежно від погоди", - говорить він.