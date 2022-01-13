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"Українці завжди були сильні в тому, що вміємо самоорганізуватися": як тренуються добровольці тероборони. ВIДЕО

Добровольці територіальної оборони проводять регулярні тренування.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі BBC News Україна.

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Киянину Василю Григоруку 28 років. У нього дві роботи, власний бізнес і хобі. А ще він щотижня тренується в батальйоні територіальної оборони Києва. Усе почалося восени 2020 року, коли Василь побачив допис у фейсбуку, де розповідалося про один зі столичних батальйонів тероборони столиці. Зараз, коли 100-тисячне російське військо стоїть на кордоні з Україною, чоловік каже, що готовий чинити опір.

У рамках підготовки тероборони Григорук тренується щосуботи.

"Це, звісно, важко. Але військові воюють незалежно від погоди", - говорить він.

оборона (4789) тероборона (386)


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Топ коментарі
+14
Ну да.. Особливо в Голодомор так організувались.
Не дуріть себе та інших. Краще власної сильної держави ще ніхто нічого не вигадав.
А сильна держава може бути лише у відповідальних громадян, а не в какой разніци.
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13.01.2022 13:10
+9
бігати з дерев'яною пукалкою це є навчання? я так бігав в 8-м років,коли грав у дитинстві.
більш того,зараз не буде війни стінка на стінку. піхота йде лише на зачистку,коли вже все що можно,буде переорано ракетами та бомбами...
навчать треба стріляти,з різних положень,в умовпх коли навколо тебе щось бухае,горить,димить...
а ось це,що на відео,це навіть на радянську зарницю не схоже!
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13.01.2022 13:32
+7
батальон юзика воюе на буковэлях в кабаках сопли пролывае
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13.01.2022 13:15
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Ну да.. Особливо в Голодомор так організувались.
Не дуріть себе та інших. Краще власної сильної держави ще ніхто нічого не вигадав.
А сильна держава може бути лише у відповідальних громадян, а не в какой разніци.
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13.01.2022 13:10 Відповісти
Государство со слабой экономической базой не может быть сильным по определению.
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13.01.2022 13:28 Відповісти
База починається з виборів. Якщо систематично обирати то зека, то клована, то яка буде економіка ??
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13.01.2022 13:33 Відповісти
При зеке я довольно сносно жил ))
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13.01.2022 13:36 Відповісти
Та да! Такі як ти і при ***** б жили сносна!)
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13.01.2022 13:41 Відповісти
Хоча і з пляшкою в сраці... ))
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13.01.2022 14:07 Відповісти
То для них типу внутрішній стрижінь.
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13.01.2022 14:20 Відповісти
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13.01.2022 15:16 Відповісти
Завоюй Афганістан, теоретик.
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13.01.2022 13:35 Відповісти
Я тов. Маркса поважаю як економіста та політолога,

але у цьому випадку попереду йде самосвідомість, а потім - економіка
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13.01.2022 14:04 Відповісти
батальон юзика воюе на буковэлях в кабаках сопли пролывае
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13.01.2022 13:15 Відповісти
Зелена погань буде тікати першими із краіни , як тільки почнеться масштабне вторгнення русні в Украіну !
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13.01.2022 13:22 Відповісти
Ну, то розстріляти на місці як дезертирів
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13.01.2022 13:23 Відповісти
Це було б дуже добре!
Значно гірше буде як що вони очолять свій бестолковий та нікчемний "спротив" заважаючи дійсно фаховим військовим які вже мають багато військового досвіду.
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13.01.2022 13:58 Відповісти
Вже другий раз пробігає месседж, що українські громадяни повинні самоорганізуватися. Це звичайно справедливо. Але другий раз за день мене виникає питання, в навіщо тоді влада, головнокомандуючим, Кабмін, радбез, міністерства, відомства? Вони в самоорганізації громадян яку роль відіграють? Контролюючу? Заохочуючу? Пасивну? Сторонню?
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13.01.2022 13:28 Відповісти
Хоча б не заважають.
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13.01.2022 13:34 Відповісти
Це найкраща роль яку органи влади можуть відігравати.
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13.01.2022 14:03 Відповісти
Для начала создайте то, что люди захотят защищать ценой своей жизни. Что им сегодня защищать? Самый низкий в Европе уровень жизни и тотальную коррупцию чиновников?
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13.01.2022 13:31 Відповісти
Ти і ж корупція, кацапура.
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13.01.2022 13:42 Відповісти
А так ты за блага собрался вооевать. А українська культура, мова, взичливі люди, кухня тобі пох. Так создают же потихоньку или ты не с этой планеты, не видишь кто Украину тянет вниз все 30 лет незалежности. Є зовнішній ворог який хоче знищіти Україну. Коли ти вже це зрозумієшь.
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14.01.2022 09:56 Відповісти
бігати з дерев'яною пукалкою це є навчання? я так бігав в 8-м років,коли грав у дитинстві.
більш того,зараз не буде війни стінка на стінку. піхота йде лише на зачистку,коли вже все що можно,буде переорано ракетами та бомбами...
навчать треба стріляти,з різних положень,в умовпх коли навколо тебе щось бухае,горить,димить...
а ось це,що на відео,це навіть на радянську зарницю не схоже!
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13.01.2022 13:32 Відповісти
Це тактика, бігай хоч з дрючком. Вогнева на полігоні чи в тирі.
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13.01.2022 14:18 Відповісти
даже в Афгане такой дурью не маялись. это тактика времён 2 мировой.
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13.01.2022 14:27 Відповісти
Це цивільні люди у вільний час в своєму екіпу зі своєю зброєю (у кого є) вивчають тактику малих груп. Який Афган, то шо ку-ку?
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13.01.2022 14:50 Відповісти
щось гупноло і обісрався!
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13.01.2022 15:18 Відповісти
Страйкбольна зброя. Класна штука.
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13.01.2022 14:23 Відповісти
коли чекаеш при пострілі одне а воно іньше. по вазі так нормально.
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13.01.2022 15:20 Відповісти
Да, живем мыслями средневековья. Где ВМФ, где ВВС, где ПВО, где ракетные войска, где танковые армии, где топливо, где резервы продовольственные, где склады артиллерийские? Ой и многое другое.
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13.01.2022 13:32 Відповісти
залиште самохвальство кацапам
вони в цьому чемпіони
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13.01.2022 13:44 Відповісти
Нація є сильною,коли вона не є егоцентричною,а навпаки - колективістською...Українці вміють самоорганізовуватись,тобто запхатись в якусь дірку і там самостійно виживати,ім невластиво переживати за сусідів і головний їх девіз - моя хата скраю...Такі колективістські націі як німці,британці,японці...вони навіть у спорт приносять отой колективізм тому є першими у футболі та інших колективних іграх...Чи навчаться українці відчути лікоть сусіди,чи проснеться у них відчуття національного братства - ось в чому питання...Нас от-от вчергове розберуть по різних імперіях - і боюсь що багато не буде проти...
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13.01.2022 13:48 Відповісти
и вот поэтому меня очень бесят некоторые индивидумы, которые пытаются делить граждан Украины на два сорта - плохой и типа единственно хороший. Хотя, на деле, если языком не молоть, а на деле - в окопах на линии фронта люди говорят на обоих языках и по морде дадут за такие провокации. Вот им - проверенным защитникам Украины, тем кто любит и заботиться - я буду доверять, а всяких там великонацистов - спамить, задавать наводящие вопросы об адекватности. Любых нацистов в спам.
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15.01.2022 14:03 Відповісти
Бандеровцы мочили в сортире краснопузых отборных НКВД-КГБ-РККА мудаков с 1939 по 1964 год...
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13.01.2022 13:50 Відповісти
Українці завжди були сильні і це правда, але дуже багато любили вухами, яких дурили всі, як червонопузі, білопузі, так і "щирі" українці. Прикладів багато і самий свіжий це 2019 рік.
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13.01.2022 13:54 Відповісти
Тероборону повинен був створити Шоколад, але Рошен заважав. Ярош - президент України
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13.01.2022 13:56 Відповісти
Взагалі-то у мене вже четвертий рік контракту.
Тероборона- заслуга саме Порошенка.
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13.01.2022 14:22 Відповісти
Дядьку, тероборону мав створити ще Кравчук, але він цього не зробив. Зеля і відсотка не зробив того, що зробив Порошенко у відсутності казни, армії, міліції, і 90% ватників.
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14.01.2022 16:05 Відповісти
Журналист ВіВіСі в 2015 году срашивает Петра Порошенко ...,Петр Алексееич у вас по факту с 8 июня 2014 года,когда вы приняли присягу на верность Украине армии по факту не было,каким образом из остатков сдавшейся Путлеру армии в Крыму и на Донбассе Виктора Индюковича, удалось освободить 2/3 захваченного полностью Донбасса и похоронить Новороссию Путлера?Ответ меня поразил...Украину Спас Бог и ЕЕ Народ...,а я не Бог...
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13.01.2022 13:59 Відповісти
Даля Грибаускайте сказала не так...Украине просто повезло,что президентом летом 2014 года стал Порошенко... Крысы 73 % ...вам просто повезло...
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13.01.2022 14:02 Відповісти
так зебарани і зепопандопули 73% за 2,5 роки змогли все відмотати назад і навіть поглибче, бо вже доходимо до продовольчих карток.
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13.01.2022 14:11 Відповісти
Телеканал Крым Реалии показал видео кто на самом деле сдавал Крым в феврале 2014 года...фильм короткий всего 23 минуты...смотрите по ссыдке...https://youtu.be/90XbBLEzi6I https://youtu.be/90XbBLEzi6I...
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13.01.2022 14:08 Відповісти
ще в 19 столітті збиралися гуртом і на толоці будували хати односельчанам.

Зараз же капіталізм, людина людині вовк і ворог.
Так що майно олігархів і ТНК нехай захищають найманці-контрактники.
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13.01.2022 14:44 Відповісти
наверное не сложно перекинуть свои прямые обязанности на самооборону, волонтеров, меценатов и небайдужих...
тяжелее вооружать (перевооружать, обеспечивать современными военными разработками) армию, сократить расходы на бюрократов и чиновников, перестать опустошать госказну и держрезервы (вместо усиленного из затаривания), создавать базы ... и прислушиваться, да мало прислушиваться - слушать и слышать!! боевых офицеров и ветеранов АТО/ООС - они знают, умею и хотят бить ихтамнетов (у них к ним свои счеты !!)
но видя это чмо на лыжах....понимаешь что не стоит у него в приоритете вопрос обороны (уже даже не Победы...лядь!) а хотя бы не сдали с*ки.... еще до первого выстрела...
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13.01.2022 15:31 Відповісти
Самоорганізація це крайній випадок, коли немає організації. Волонтерство це добре, але все це аматорство. Потрібні професіонали на всіх ланках. Тільки тоді ми зможемо перемогти чисельнішого ворога.
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13.01.2022 23:47 Відповісти
Повага Василю.
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14.01.2022 08:09 Відповісти
Давайте візьмемо класичний приклад самоорганізації українців часів другої світової. На однім кінці села самоорганізовується партизанський загін ,поки що невідомої орїєнтації. Близько до центру формується група сприяння окупантам(байдуже яким). Можливе винекнення ще якихось гуманітарних , волонтерських груп. Потім всі вони зчеплюються в смертельному дво-тро-більше-бої. Найбільше страждає при цьому група"какаяразніца" --- їм намагаються навалять всі. Зовнішнє втручання при цьому необов'язкове.
Ми дуже самоорганізовані і колабораційні.
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14.01.2022 10:10 Відповісти
если бы они ещё умели ракеты и авиацию взглядом останавливать, то пришпилили бы.
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15.01.2022 13:54 Відповісти
ГДЕ ОРУЖИЕ ВЫДАЮТ !? ИЛИ САМ ПЬЮ, САМ ГУЛЯЮ, САМ СТЕЛЮ И САМ ЛЯГАЮ !?) А НАЛОГИ ДЛЯ ОЛИГАРХОВ ПЛАТИМ !?)
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16.01.2022 22:04 Відповісти
 
 