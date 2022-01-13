"Українці завжди були сильні в тому, що вміємо самоорганізуватися": як тренуються добровольці тероборони. ВIДЕО
Добровольці територіальної оборони проводять регулярні тренування.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі BBC News Україна.
Киянину Василю Григоруку 28 років. У нього дві роботи, власний бізнес і хобі. А ще він щотижня тренується в батальйоні територіальної оборони Києва. Усе почалося восени 2020 року, коли Василь побачив допис у фейсбуку, де розповідалося про один зі столичних батальйонів тероборони столиці. Зараз, коли 100-тисячне російське військо стоїть на кордоні з Україною, чоловік каже, що готовий чинити опір.
У рамках підготовки тероборони Григорук тренується щосуботи.
"Це, звісно, важко. Але військові воюють незалежно від погоди", - говорить він.
Топ коментарі
+14 Ksenia VB
показати весь коментар13.01.2022 13:10
+9 юрий первый
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+7 Aleksandr Ermak
показати весь коментар13.01.2022 13:15
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Не дуріть себе та інших. Краще власної сильної держави ще ніхто нічого не вигадав.
А сильна держава може бути лише у відповідальних громадян, а не в какой разніци.
але у цьому випадку попереду йде самосвідомість, а потім - економіка
Значно гірше буде як що вони очолять свій бестолковий та нікчемний "спротив" заважаючи дійсно фаховим військовим які вже мають багато військового досвіду.
більш того,зараз не буде війни стінка на стінку. піхота йде лише на зачистку,коли вже все що можно,буде переорано ракетами та бомбами...
навчать треба стріляти,з різних положень,в умовпх коли навколо тебе щось бухае,горить,димить...
а ось це,що на відео,це навіть на радянську зарницю не схоже!
вони в цьому чемпіони
Тероборона- заслуга саме Порошенка.
Зараз же капіталізм, людина людині вовк і ворог.
Так що майно олігархів і ТНК нехай захищають найманці-контрактники.
тяжелее вооружать (перевооружать, обеспечивать современными военными разработками) армию, сократить расходы на бюрократов и чиновников, перестать опустошать госказну и держрезервы (вместо усиленного из затаривания), создавать базы ... и прислушиваться, да мало прислушиваться - слушать и слышать!! боевых офицеров и ветеранов АТО/ООС - они знают, умею и хотят бить ихтамнетов (у них к ним свои счеты !!)
но видя это чмо на лыжах....понимаешь что не стоит у него в приоритете вопрос обороны (уже даже не Победы...лядь!) а хотя бы не сдали с*ки.... еще до первого выстрела...
Ми дуже самоорганізовані і колабораційні.