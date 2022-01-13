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З вікон валить білий дим: у центрі Харкова сталася пожежа в університеті ім. Каразіна, студентів та викладачів евакуювали. ВIДЕО

Сьогодні, 13 січня в Харкові спалахнула пожежа в університеті імені Каразіна. За попередньою інформацією, зайнялося приміщення у головному корпусі університету.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє місцеве видання KHARKIV Today.

"13 січня близько 12:40 у головному корпусі Харківського національного університету імені Каразіна (площа Свободи, 4) сталася пожежа. Усіх студентів та викладачів евакуювали. На гасіння пожежі направили шість автомобілів ДСНС. Один із автомобілів рятувальників заїхав на Унікорт, де валить дим із вікна ХНУ", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляють очевидці у соцмережах, попередньо причиною виникнення пожежі стала електропроводка.

За словами студентів, горить актова зала на другому поверсі головного корпусу, дим поширився до п'ятого поверху головного корпусу.

Як зазначає видання, у ДСНС підтвердили цю інформацію.

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"Виїхали, наші там працюють. Вісім автоцистерн, чотири автодрабини, автомобілі Міністерства внутрішніх справ, швидкої допомоги. Займання попередньо в актовому залі. Це головний корпус, поверх - треба уточнювати. Стосовно постраждалих поки що інформації немає", - сказав пресофіцер Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Харківській області Дмитро Чайка.

Відео: Харьков.Главное.Политика.

пожежа (4336) Університет (181) Харків (5623)


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Топ коментарі
+9
Ректора нового обрали
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13.01.2022 14:15
+5
Белый дым говорите ?
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13.01.2022 13:51
+4
С факультета гепалогии?
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13.01.2022 14:30
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Белый дым говорите ?
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13.01.2022 13:51 Відповісти
Ректора нового обрали
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13.01.2022 14:15 Відповісти
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13.01.2022 14:16 Відповісти
С факультета гепалогии?
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13.01.2022 14:30 Відповісти
Никакой Пожарной Безопасности и ТБ.Огнетушитель углекислотный должен быть в каждой аудитории.А так все ждут пока разгорится..Капец!Некому выключатели вырубить на щите.
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13.01.2022 14:03 Відповісти
Уже давно есть в Украине новые американские технологи по тушению таких вот пожаров в самом его зародыше . Но старые , устоявшиеся системы взяток и откатов от работы пожарников тормозят продвижение новых технологий в жизнь .
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13.01.2022 14:16 Відповісти
Як у бібліотеці Вернадського? Коли через хибне спрацювання системи загинуло 2 людини.
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13.01.2022 15:42 Відповісти
ні , це нові безпечні для людини технології
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13.01.2022 15:51 Відповісти
Несомненно решили новогодние елки спалить и заодно протопить аудитории.
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13.01.2022 14:06 Відповісти
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13.01.2022 14:07 Відповісти
Пожар ім. Жукова ?
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13.01.2022 14:08 Відповісти
Таке місто після гепи загубили: в метро стеля обвалилась, університет "мама - русская, папа - юрист" горить. Що коється
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13.01.2022 14:36 Відповісти
Во пля!
Альмаматерь хто то подпалил.)
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13.01.2022 15:56 Відповісти
Отже,вибрали Понтифіка!
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13.01.2022 22:25 Відповісти
 
 