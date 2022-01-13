З вікон валить білий дим: у центрі Харкова сталася пожежа в університеті ім. Каразіна, студентів та викладачів евакуювали. ВIДЕО

Сьогодні, 13 січня в Харкові спалахнула пожежа в університеті імені Каразіна. За попередньою інформацією, зайнялося приміщення у головному корпусі університету.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє місцеве видання KHARKIV Today.

"13 січня близько 12:40 у головному корпусі Харківського національного університету імені Каразіна (площа Свободи, 4) сталася пожежа. Усіх студентів та викладачів евакуювали. На гасіння пожежі направили шість автомобілів ДСНС. Один із автомобілів рятувальників заїхав на Унікорт, де валить дим із вікна ХНУ", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляють очевидці у соцмережах, попередньо причиною виникнення пожежі стала електропроводка.

За словами студентів, горить актова зала на другому поверсі головного корпусу, дим поширився до п'ятого поверху головного корпусу.

Як зазначає видання, у ДСНС підтвердили цю інформацію.

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"Виїхали, наші там працюють. Вісім автоцистерн, чотири автодрабини, автомобілі Міністерства внутрішніх справ, швидкої допомоги. Займання попередньо в актовому залі. Це головний корпус, поверх - треба уточнювати. Стосовно постраждалих поки що інформації немає", - сказав пресофіцер Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Харківській області Дмитро Чайка.

Відео: Харьков.Главное.Политика.