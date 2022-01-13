Білоруські лижниці Андріюк і Долідовіч заявили, що їх усунули від змагань через політику. ВIДЕО
Білоруські лижниці Світлана Андріюк та Дар'я Долідович розповіли про те, чому в листопаді 2021 року влада відсторонила їх від участі у міжнародних змаганнях.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на BBC News - Русская служба.
Обох лижниць звинуватили у підтримці опозиції. Світлана Андріюк заявила, що від неї "хотіли позбутися" і без жодних причин зняли з літака перед рейсом на змагання. Дар'я Долідович вважає, що її відсторонили через позицію її батька, тренера, який підтримував антилукашенківські протести.
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Александр Иванов #442761
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A San
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