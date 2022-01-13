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Білоруські лижниці Андріюк і Долідовіч заявили, що їх усунули від змагань через політику. ВIДЕО

Білоруські лижниці Світлана Андріюк та Дар'я Долідович розповіли про те, чому в листопаді 2021 року влада відсторонила їх від участі у міжнародних змаганнях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на BBC News - Русская служба.

Обох лижниць звинуватили у підтримці опозиції. Світлана Андріюк заявила, що від неї "хотіли позбутися" і без жодних причин зняли з літака перед рейсом на змагання. Дар'я Долідович вважає, що її відсторонили через позицію її батька, тренера, який підтримував антилукашенківські протести.

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Пора ставать на лыжи.
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13.01.2022 16:58 Відповісти
Змінюйте громадянство ,дівчата. Поки буде Путін , нічого вже доброго в Білоруській ССР-2 не буде
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13.01.2022 16:59 Відповісти
Не поймешь этих фуфлыжников - то у них спорт вне политики, то они потом в госдурах и зрадах заседают.
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13.01.2022 17:01 Відповісти
Поки схиблений гвалтівник та вбивця Лукашенка керує країною-майбутнього там немає...
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13.01.2022 17:02 Відповісти
Мабудь не тому квіти вручали.
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13.01.2022 19:52 Відповісти
белорус вы лохи
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13.01.2022 21:45 Відповісти
 
 