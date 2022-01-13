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Проєкт "Без цензури": Як у НАТО провчили Росію. Все про переговори НАТО-Росія і результати. ВIДЕО

Переговори Росія – НАТО: які результати і що з того Україні? Богдан Буткевич у свіжому "Без цензури" на Цензор.НЕТ аналізує результати переговорів НАТО-Росія.

Після двосторонніх перемовин Москви з Вашингтоном обговорення "ультиматуму Путіна" продовжилось у Брюсселі в межах ради Росія-НАТО. Ця рада зібралась через українське питання вперше з 2019 року. Наразі головний підсумок - НАТО і Росія почали розмовляти і домовились далі продовжувати переговори.

Автор: 

НАТО (6459) перемовини (2922) путін володимир (23857) росія (65316) США (22979) Буткевич Богдан (438)


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Топ коментарі
+4
Лапатному гопніку вказали що його місце на паРаші...
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13.01.2022 17:03
+3
І чим же провчили москалів? Може ціною на нафту,чи ціною на газ,чи повним закриттям проекту північний потік? Чи може західні корпорації вивели всі підприємства і офіси з москальщини?
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13.01.2022 17:26
+2
Для Росії немає жодних загроз. Найбільша загроза для світу - це сама Росія і персонально Путін.
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13.01.2022 18:35
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Лапатному гопніку вказали що його місце на паРаші...
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13.01.2022 17:03 Відповісти
І чим же провчили москалів? Може ціною на нафту,чи ціною на газ,чи повним закриттям проекту північний потік? Чи може західні корпорації вивели всі підприємства і офіси з москальщини?
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13.01.2022 17:26 Відповісти
Ти фігню пишеш.Може все таки ти москалик?Бо раніше тебе тут не було.
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13.01.2022 17:38 Відповісти
Якщо я москалик,то ти точно 3.14здюк космонавт мокшанський.
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17.01.2022 10:52 Відповісти
Роман Цимбалюк: https://youtu.be/5YNypyaQXgI Опять послали на ЙХУ (видео)
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13.01.2022 17:47 Відповісти
гейропка поводила вялым путеным по губам русни и пересадила кассабов на бутылки из под шампанского.
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13.01.2022 18:17 Відповісти
Для Росії немає жодних загроз. Найбільша загроза для світу - це сама Росія і персонально Путін.
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13.01.2022 18:35 Відповісти
Тепер їм треба якийсь конфлікт в Україні, щоб напасти. Зеня старається...
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13.01.2022 19:45 Відповісти
кацапские козлины могут выжидать какую-то памятную дату.
как например при нападении на Грузию в 2008.
тогда перед нападением тоже был угрожаемый период и выжидание памятной даты.
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13.01.2022 21:10 Відповісти
например 02.02.22
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13.01.2022 21:11 Відповісти
либо зеркальная дата 22. 02.2022
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13.01.2022 21:19 Відповісти
А чому не вводять санції за провокації, за агресивну політику... Так би мовити на випередження... Навіщо чекати, що придумає козел?...
Ми вже зробили заміщення російському пальному, вигнали їх дипломатів, перевезли архіви у Львів, може важливі підприємства підготували до евакуації...
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14.01.2022 14:21 Відповісти
 
 