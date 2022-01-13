Проєкт "Без цензури": Як у НАТО провчили Росію. Все про переговори НАТО-Росія і результати. ВIДЕО
Переговори Росія – НАТО: які результати і що з того Україні? Богдан Буткевич у свіжому "Без цензури" на Цензор.НЕТ аналізує результати переговорів НАТО-Росія.
Після двосторонніх перемовин Москви з Вашингтоном обговорення "ультиматуму Путіна" продовжилось у Брюсселі в межах ради Росія-НАТО. Ця рада зібралась через українське питання вперше з 2019 року. Наразі головний підсумок - НАТО і Росія почали розмовляти і домовились далі продовжувати переговори.
Топ коментарі
+4 Александр Чуднивец #474549
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+3 PREDATOR PREDATOR
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+2 Rino Onix
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как например при нападении на Грузию в 2008.
тогда перед нападением тоже был угрожаемый период и выжидание памятной даты.
Ми вже зробили заміщення російському пальному, вигнали їх дипломатів, перевезли архіви у Львів, може важливі підприємства підготували до евакуації...