Проєкт "Без цензури": Як у НАТО провчили Росію. Все про переговори НАТО-Росія і результати. ВIДЕО

Переговори Росія – НАТО: які результати і що з того Україні? Богдан Буткевич у свіжому "Без цензури" на Цензор.НЕТ аналізує результати переговорів НАТО-Росія.

Після двосторонніх перемовин Москви з Вашингтоном обговорення "ультиматуму Путіна" продовжилось у Брюсселі в межах ради Росія-НАТО. Ця рада зібралась через українське питання вперше з 2019 року. Наразі головний підсумок - НАТО і Росія почали розмовляти і домовились далі продовжувати переговори.