Зв'язку з ув'язненим проросійськими терористами Атаманчуком немає. Донька 4 роки намагається повернути батька з полону. ВIДЕО
З українським політв'язнем 70-річним Віталієм Атаманчуком, який з 2018 року утримується проросійськими терористами у в'язниці "ДНР", немає зв'язку.
Про це йдеться у матеріалі 24 каналу, повідомляє Цензор.НЕТ.
В 2018 році батька Олени Віталія Атаманчука проросійські бойовики захопили в полон. Нині він за ґратами в 32-й колонії в Макіївці. 4 роки поспіль. У в'язниці він дістав травму - перелом стегна. За версією терористів - сам впав, коли пересувався колонією, однак дочка не вірить у випадковість такої травми.
Жінка зверталась із заявами до міжнародних організацій, а також СБУ, президента і омбудсмена Людмили Денісової. Та натомість назбирала лише товсту папку з відписками.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Hanka Panyanka
показати весь коментар14.01.2022 12:23 Відповісти Мені подобається 7
Дора
показати весь коментар14.01.2022 12:24 Відповісти Мені подобається 0
Hanka Panyanka
показати весь коментар14.01.2022 12:26 Відповісти Мені подобається 3
Дора
показати весь коментар14.01.2022 12:27 Відповісти Мені подобається 0
Hanka Panyanka
показати весь коментар14.01.2022 12:30 Відповісти Мені подобається 1
rejestrowyj bazil
показати весь коментар14.01.2022 12:28 Відповісти Мені подобається 8
Олександр Ільченко #392096
показати весь коментар14.01.2022 12:53 Відповісти Мені подобається 1
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль