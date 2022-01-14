Зв'язку з ув'язненим проросійськими терористами Атаманчуком немає. Донька 4 роки намагається повернути батька з полону. ВIДЕО

З українським політв'язнем 70-річним Віталієм Атаманчуком, який з 2018 року утримується проросійськими терористами у в'язниці "ДНР", немає зв'язку.

Про це йдеться у матеріалі 24 каналу, повідомляє Цензор.НЕТ.

В 2018 році батька Олени Віталія Атаманчука проросійські бойовики захопили в полон. Нині він за ґратами в 32-й колонії в Макіївці. 4 роки поспіль. У в'язниці він дістав травму - перелом стегна. За версією терористів - сам впав, коли пересувався колонією, однак дочка не вірить у випадковість такої травми.

Жінка зверталась із заявами до міжнародних організацій, а також СБУ, президента і омбудсмена Людмили Денісової. Та натомість назбирала лише товсту папку з відписками.