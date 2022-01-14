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Зв'язку з ув'язненим проросійськими терористами Атаманчуком немає. Донька 4 роки намагається повернути батька з полону. ВIДЕО

З українським політв'язнем 70-річним Віталієм Атаманчуком, який з 2018 року утримується проросійськими терористами у в'язниці "ДНР", немає зв'язку.

Про це йдеться у матеріалі 24 каналу, повідомляє Цензор.НЕТ.

В 2018 році батька Олени Віталія Атаманчука проросійські бойовики захопили в полон. Нині він за ґратами в 32-й колонії в Макіївці. 4 роки поспіль. У в'язниці він дістав травму - перелом стегна. За версією терористів - сам впав, коли пересувався колонією, однак дочка не вірить у випадковість такої травми.

Жінка зверталась із заявами до міжнародних організацій, а також СБУ, президента і омбудсмена Людмили Денісової. Та натомість назбирала лише товсту папку з відписками.

полонені (2267) ОРДЛО (320)


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а что они ей могут пообещать?..., зеленая команда весело и с огоньком поменяла ценнейший обменный фонд на тамошних проституток и таксистов ради собственного грязного пиара, уроды...
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14.01.2022 12:23 Відповісти
4 goda ! Poroh ne mog ?
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14.01.2022 12:24 Відповісти
вы откуда, родимый? пороха нет у нас с 2019 года...
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14.01.2022 12:26 Відповісти
4 goda ili s matematikoy ploho ?
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14.01.2022 12:27 Відповісти
а у вас плохо с раскладкой?
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14.01.2022 12:30 Відповісти
Даже не всех наших военных еще выменяли. К сожалению ЗЕ отдал Цемаха на матросов которых итак должны били выпустить под угрозой морского эмбарго. После Цемаха московитам менять людей уже не интересно
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14.01.2022 12:28 Відповісти
Усе через дибіла преЗЕдента, треба дякувати 73%, вони це зробили разом.
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14.01.2022 12:53 Відповісти
 
 