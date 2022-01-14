"Найпотужніша атака за останні чотири роки": у Держспецзв’язку повідомили, що від дій хакерів постраждали близько 70 сайтів. ВIДЕО

У Держспецзв’язку повідомили, що хакери атакували близько 70 сайтів держструктур України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив представник Держспецзв'язку під час брифінгу.

"Хочу зазначити, що в результаті атаки на сайти персональні дані українців жодним чином не спотворені, витоку важливих даних не сталося, контент сайту не пошкоджено, частина сайтів зараз примусово відключена. Триває розслідування", - зазначили у Держспецзв'язку.

На даний момент відомство збирає цифрові докази та аналізує log-файли.

"Щойно ми переконаємося, що в системі відсутні сторонні, там немає шкідливого програмного коду та зберемо всі необхідні докази – роботу цих сайтів буде відновлено", – зазначили у відомстві.

Також представник відомства зазначив, що переше інформаціне повідомлення про хакерську атаку на сайти органів державної влади України було розміщно на інформаційному ресурсі сусідньої країни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МЗС про хакерську атаку на урядові сайти: "Висновки робити поки що рано, але існує давня історія російських кібератак проти України"

Водночас, він зазначив атаки на сайти держструктур України тривають з 2014 року, а ця атака стала найпотужнішою за останні чотири роки, як мінімум, за своїм охопленням. Він зазначив, що державний центр кіберзахисту підняли по тривозі о 4-й ранку.

У Держспецзв'язку заявили, що в результаті масштабної атаки хакерів на сайти органів державної влади України, яка сталася в ніч на 14 січня, було атаковано близько 70 сайтів різних держструктур - як цетрального, так і регіонального рівня.

Нагадаємо, що в ніч із 13 на 14 січня було здійснено хакерську атаку на низку урядових сайтів, зокрема МЗС, Міносвіти та інші.

На головній сторінці цих сайтів було розміщено повідомлення провокаційного характеру.

При цьому, як зазначає СБУ, контент сайтів не був змінений, а витоку персональних даних, за наявною інформацією, не сталося.