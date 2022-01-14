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"Найпотужніша атака за останні чотири роки": у Держспецзв’язку повідомили, що від дій хакерів постраждали близько 70 сайтів. ВIДЕО

У Держспецзв’язку повідомили, що хакери атакували близько 70 сайтів держструктур України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив представник Держспецзв'язку під час брифінгу.

"Хочу зазначити, що в результаті атаки на сайти персональні дані українців жодним чином не спотворені, витоку важливих даних не сталося, контент сайту не пошкоджено, частина сайтів зараз примусово відключена. Триває розслідування", - зазначили у Держспецзв'язку.

На даний момент відомство збирає цифрові докази та аналізує log-файли.

"Щойно ми переконаємося, що в системі відсутні сторонні, там немає шкідливого програмного коду та зберемо всі необхідні докази – роботу цих сайтів буде відновлено", – зазначили у відомстві.

Також представник відомства зазначив, що переше інформаціне повідомлення про хакерську атаку на сайти органів державної влади України було розміщно на інформаційному ресурсі сусідньої країни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МЗС про хакерську атаку на урядові сайти: "Висновки робити поки що рано, але існує давня історія російських кібератак проти України"

Водночас, він зазначив атаки на сайти держструктур України тривають з 2014 року, а ця атака стала найпотужнішою за останні чотири роки, як мінімум, за своїм охопленням. Він зазначив, що державний центр кіберзахисту підняли по тривозі о 4-й ранку.

У Держспецзв'язку заявили, що в результаті масштабної атаки хакерів на сайти органів державної влади України, яка сталася в ніч на 14 січня, було атаковано близько 70 сайтів різних держструктур - як цетрального, так і регіонального рівня.

Нагадаємо, що в ніч із 13 на 14 січня було здійснено хакерську атаку на низку урядових сайтів, зокрема МЗС, Міносвіти та інші.

На головній сторінці цих сайтів було розміщено повідомлення провокаційного характеру.

При цьому, як зазначає СБУ, контент сайтів не був змінений, а витоку персональних даних, за наявною інформацією, не сталося.

хакер (1352) атака (350) Держспецзв’язок (352)


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Топ коментарі
+22
Лисий із Бразерс

Те ж саме і з переводом Трудових книжок у жижиталізацію і повна відмова від паперових аналогів.

Приходиш ти у свої 85 років (думаю, що моє покоління саме тоді буде виходити на пенсію) у Пенсійний фонд:
- А дайте мені мою чесно зароблену пенсію!
- Вибачте, але в результаті хакерських атак дані про вашу трудову діяльність зникли з Трудового реєстру.
- І давно?
- Рік тому, але троян в системі сидів ще з часів другої каденції Зеленського.
- Так може запит в податкову зробити?
- Податкову базу теж хакнули. Ще за другої каденції Юзіка.
- То може якісь дані є у Фонді соцстраху?
- А нєеее… Їх серваки згоріли за каденції Комаровського. Просто гроші, які були виділені на систему протипожежного захисту були переведені на програму "Велике будівництво-8"
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14.01.2022 13:39
+18
Одна з перших структур, що була закрита, після приходу зеленої плісняви, була служба кіберзахисту.😠
Це було зроблено на тлі заяв Зеоманського , що у нього немає часу на стратегію 😡
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14.01.2022 13:26
+9
Так может у ПОТУЖНОГО(ЗЕ) спросить? С его холуями кацапскими
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14.01.2022 13:29
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Одна з перших структур, що була закрита, після приходу зеленої плісняви, була служба кіберзахисту.😠
Це було зроблено на тлі заяв Зеоманського , що у нього немає часу на стратегію 😡
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14.01.2022 13:26 Відповісти
"Дія" - находка для шпиона
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14.01.2022 14:13 Відповісти
"найпотужниша атака" представляла из себя хак 1 провайдера, через какую-то говно-цмс, где хостились ВСЕ госсайты и замена главной странички на новую?
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15.01.2022 16:23 Відповісти
державний центр кіберзахисту підняли по тривозі о 4-й ранку Джерело:
Закрито, чи реформовано?
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15.01.2022 12:29 Відповісти
Так может у ПОТУЖНОГО(ЗЕ) спросить? С его холуями кацапскими
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14.01.2022 13:29 Відповісти
НАЙПОТУЖНІШОГО точнее
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14.01.2022 13:33 Відповісти
За чутками, Дія взагалі хоститься в Росії, то ж там навіть ламати нічого не треба😊

Думаю, що не Україна платить за хостинг, а Росія нашим зеленим діджиталізаторам за таке щастя ще й доплачує. А вони й раденькі…
що дурненькі 🙁
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14.01.2022 13:34 Відповісти
За прокремлівськими чутками, вигаданими порошенківськими лакеями.
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14.01.2022 14:56 Відповісти
ого, у пети есть лакеи? и шо они лакеят? унитазы, как ты Польсце?
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15.01.2022 21:52 Відповісти
З яких IP? Які механізми
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14.01.2022 13:29 Відповісти
ніхто нічого пояснювати не буде ,лайна набрали а не кваліфікованих людей,нацбезпеці хана..
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14.01.2022 15:19 Відповісти
Боявся,лайкнути Первіряв,чи не,я, написав
Стосовно лайна:- Забув,коли бачив,нелайно...
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14.01.2022 15:45 Відповісти
З VPN
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15.01.2022 22:32 Відповісти
А,що,при VPN реципєнт не має в логу адреси джерела? Вибачайте ,це,нісенітниця
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15.01.2022 23:24 Відповісти
Ну то прикладайте свої знання до оборони, навіщо ви питання задаєте некомпетентній людині? Покажіть результат діяльності
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15.01.2022 23:44 Відповісти
Суки,не беруть пенсів. Та,й промисловість знищена Зараз живих добивають
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15.01.2022 23:53 Відповісти
Сидят долбодятлы и констатируют.
Тупо следует рубить весь траффик из-за Урала, Африки и южной Америки.
Он тут нахрен не нужен, а хакеры только с этих локаций и работают.
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14.01.2022 13:32 Відповісти
ого себе! а откуда старый совковый пенс вкурсе за локации хакеров?
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15.01.2022 21:53 Відповісти
Рівень компетентності нинішньої влади ніжче плінтуса. Піар, плюралізм, а насправді - повна нікчемність.
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14.01.2022 13:32 Відповісти
Пиар и популизм, точнее.
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14.01.2022 14:13 Відповісти
Піар ,й Спаратизм,й Пох...зм
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15.01.2022 23:26 Відповісти
Лисий із Бразерс

Те ж саме і з переводом Трудових книжок у жижиталізацію і повна відмова від паперових аналогів.

Приходиш ти у свої 85 років (думаю, що моє покоління саме тоді буде виходити на пенсію) у Пенсійний фонд:
- А дайте мені мою чесно зароблену пенсію!
- Вибачте, але в результаті хакерських атак дані про вашу трудову діяльність зникли з Трудового реєстру.
- І давно?
- Рік тому, але троян в системі сидів ще з часів другої каденції Зеленського.
- Так може запит в податкову зробити?
- Податкову базу теж хакнули. Ще за другої каденції Юзіка.
- То може якісь дані є у Фонді соцстраху?
- А нєеее… Їх серваки згоріли за каденції Комаровського. Просто гроші, які були виділені на систему протипожежного захисту були переведені на програму "Велике будівництво-8"
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14.01.2022 13:39 Відповісти
Всё это калька с Южного Парка, которое смеялось с того что вклады делались в фонды без разрешения вкладчиков, а те погорели.
https://www.youtube.com/watch?v=-DT7bX-B1Mg
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14.01.2022 14:21 Відповісти
Таким чином,німці витаскували вклади з швейцарських банків
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15.01.2022 23:30 Відповісти
1) А чому так мало каденцій у блаЗЄнського?

2) Ваше покоління йтиме на пенсію у 550 (п'ятсот п'ятдесят років). Якщо не піднімуть пенсійний вік до шестисот. Через 20-25років нові тіла друкуватимуть на 3D принтерах, а в них переставлятимуть після апґрейду лише ваш мозок. І це не фантастика. Я можу помилитися лише в термінах: може це настане раніше.
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14.01.2022 15:53 Відповісти
а мозг по твоему не из живых клеток состоит? или у них предел делений больше чем 52 ?
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15.01.2022 21:54 Відповісти
Я написав: ...після апґрейду. Тобто: мозок (фізіологічний) надрукують на 3D, а потім просто перенесуть інформацію зі старого. На Ваше бажання зітруть те, що замовите. Або допишуть що побажаєте. Поставлять нову ОS, що буде на той час.
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15.01.2022 22:50 Відповісти
Нервові клтини непоновлюються
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15.01.2022 23:32 Відповісти
яке он-лайн?в гірських селах зв*язку нема,інтернету само собою нема,а по всій Україні треба 100% покриття,щоб говорити про он-лайн
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14.01.2022 14:55 Відповісти
та й кацапи за нас з задоволенням проголосують
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14.01.2022 14:58 Відповісти
Кто там нам навязывал паспортизацию мобильных телефонов?
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14.01.2022 13:55 Відповісти
Да, клёво. Быстрей бы все мобильные операторы предоставляли свои услуги через паспорт. Я, думаю, это будет чётко и правильно. Скоро будет. Быстрей бы уже
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14.01.2022 23:31 Відповісти
Думаешь после этого тебе разрешат с бутылки встать?
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15.01.2022 21:55 Відповісти
Посмотрите на столе микрофон телеканала НАШ - там ОГОГО!!!! размерчик!!!!
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14.01.2022 14:09 Відповісти
Ага, теперь понятно зачем косовороточному ******** выборы в смартфоне - в таком случае, кацапские хакеры ему помогут победить еще раз.
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14.01.2022 14:10 Відповісти
Воно,з ковідної тисячі склепає мільярди
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15.01.2022 23:35 Відповісти
Шо ,зекрысы,обосрались со своей вонючей "защищённой" дией...
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14.01.2022 14:10 Відповісти
Кардинал Simon


@prelatSimon

·
https://twitter.com/prelatSimon/status/1481913583067963393 3 ч



коли влада починає казати що все під контролем, значить задниця капітальна ... Дані українців у безпеці. Постраждали сайти, а не реєстри, - Федоров
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14.01.2022 14:15 Відповісти
Воно,пробовкалося що було захоплено права адміну! Всі дані,й диски елементарно копіюються.... Слухайте кретинів
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15.01.2022 23:40 Відповісти
ну.... что сказать. Тот случай, когда в один день становишься всемирно известной компанией, используещей движек Oktober для говносайтов, в том числе и своего! kitsoft.kiev.ua тоже лежит! Привет команде тестировщиков!

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14.01.2022 14:19 Відповісти
Слово «движОк» пишеться з літерою «о». Пишіть, будь-ласка, мовою, якщо язика не спромоглися вивчити.
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14.01.2022 14:41 Відповісти
Dziękuję bardzo, тобто щиро дякую. Зазделегідь буду уважніше!
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14.01.2022 14:44 Відповісти
Небажаю тестувати творчість недорозвинених
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15.01.2022 23:42 Відповісти
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14.01.2022 14:23 Відповісти
https://enigma.ua/users/alex_77

https://enigma.ua/users/alex_77 Alex Noyt (Oleksandr Maliuchenko)




14 Января 11:41

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Зламано всі сайті міністерств та Дія - мільярди на кибербезпеку вкрадено людьми Зеленського?




Сьогодні вночі хакери зламали сайти двадцяти міністерств України, Кабміну, Держказначейства та "Дія". Мільярди за ці роки було витрачено з держбюджету на 5!! Центрів кібербезпеки, не говорячи вже про розробку "Дії" - і ось, хтось з легкістю за годину ламає сайти всіх центральних органів влади та програму, що оперує персональними даними мільйонів українців. Дані, отримавши які можна зробити все що завгодно - продати шахраям, які навісять на вас кредити, випишуть штрафи та інше. Питання - на що пішли гроші з кишень українців? На солодке життя отримавших владу некомпетентних кумів та друзів Зеленського?

Відомий активіст Українського кіберальянсу так прокоментував це:

https://www.facebook.com/ruheight?__cft__[0]=AZXiIPzkRjsBBDm6j9o0Q6qyJ0nIGbrP0Crdmg0wOSbqOLOa463wxRSiWnMtVqiwPI69NJOmT859pY9_XBsDskDKLUasJ3rUhdxRchqkFSVvLJDsw1UgByo_cRDOvEyX9us&__tn__=-UC%2CP-R Sean Brian Townsend
"Аха. Тобто двадцять різних міністерств та відомств не змогли оновити свій свідомо дірявий OctoberCMS із травня місяця. І настроїти його правильно теж не змогли. Це все, що вам потрібно знати про потужну систему кібербезпеки та інші кібервійська. І це не райради та не поліклініки, а центральні органи влади. Вам не здається, що ми дарма утримуємо п'ять кіберцентрів? Може скинемося і наймемо адміна-фрілансера їм на заміну?"

Картинка та текст, настільки тупо зроблені з натяком на нашого вірного союзника у боротьбі проти російських окупантів Польщу, що одразу стає зрозуміло чиїх рук ця справа.
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14.01.2022 14:32 Відповісти
Утечки нет все хорошо. А как на счет вброса трояна типа петя узнаете в скором времени.
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14.01.2022 14:56 Відповісти
а де наші кібервійська та кібер-поліція? це риторичне питання.
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14.01.2022 15:14 Відповісти
Маршируют на плацу
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14.01.2022 22:03 Відповісти
до того как насадили тебя на бутылку? или сразу после?
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15.01.2022 21:58 Відповісти
Чому федоров не подає у відставку!!!??
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15.01.2022 09:18 Відповісти
Він пох...ст
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15.01.2022 23:44 Відповісти
Мдя...После того,что я сегодня прочитал и посмотрел - чувство жгучего стыда за Украину и зе-кодло.Глубина жопы просто необъятна.Для сайтов gov.ua применяется бесплатный OctoberCMS с ГитХаба! Это сообщество добровольцев,допиливающих открытый код со всего мира в разных проектах.Для правительственных сайтов нет десятка программистов,способных слепить вручную точный и безопасный код?Потом вопрос администрирования сайта вообще должен быть особым,чтобы исключить удаленный доступ без ведома конкретного ЖИВОГО человека(в фуражке).Справедливости ради,не все на gov.ua так сделано(OctoberCMS) - много сделано еще хуже и проще.Тут не о киберзащите,а просто о порядочности людей,впаривающих такое уряду.
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15.01.2022 20:45 Відповісти
Вони під час зливу,й нет невіключили,нввіть електрику....Це,ж ЗеГенії
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15.01.2022 23:48 Відповісти
НЕОБХОДИМО ПОМОГАТЬ МАСКУ ЗАПУСКАТЬ СПУТНИКИ !!!
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16.01.2022 21:50 Відповісти
 
 