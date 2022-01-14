"Найпотужніша атака за останні чотири роки": у Держспецзв’язку повідомили, що від дій хакерів постраждали близько 70 сайтів. ВIДЕО
У Держспецзв’язку повідомили, що хакери атакували близько 70 сайтів держструктур України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив представник Держспецзв'язку під час брифінгу.
"Хочу зазначити, що в результаті атаки на сайти персональні дані українців жодним чином не спотворені, витоку важливих даних не сталося, контент сайту не пошкоджено, частина сайтів зараз примусово відключена. Триває розслідування", - зазначили у Держспецзв'язку.
На даний момент відомство збирає цифрові докази та аналізує log-файли.
"Щойно ми переконаємося, що в системі відсутні сторонні, там немає шкідливого програмного коду та зберемо всі необхідні докази – роботу цих сайтів буде відновлено", – зазначили у відомстві.
Також представник відомства зазначив, що переше інформаціне повідомлення про хакерську атаку на сайти органів державної влади України було розміщно на інформаційному ресурсі сусідньої країни.
Водночас, він зазначив атаки на сайти держструктур України тривають з 2014 року, а ця атака стала найпотужнішою за останні чотири роки, як мінімум, за своїм охопленням. Він зазначив, що державний центр кіберзахисту підняли по тривозі о 4-й ранку.
У Держспецзв'язку заявили, що в результаті масштабної атаки хакерів на сайти органів державної влади України, яка сталася в ніч на 14 січня, було атаковано близько 70 сайтів різних держструктур - як цетрального, так і регіонального рівня.
Нагадаємо, що в ніч із 13 на 14 січня було здійснено хакерську атаку на низку урядових сайтів, зокрема МЗС, Міносвіти та інші.
На головній сторінці цих сайтів було розміщено повідомлення провокаційного характеру.
При цьому, як зазначає СБУ, контент сайтів не був змінений, а витоку персональних даних, за наявною інформацією, не сталося.
Будь ласка, зачекайте...
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Це було зроблено на тлі заяв Зеоманського , що у нього немає часу на стратегію 😡
Закрито, чи реформовано?
Думаю, що не Україна платить за хостинг, а Росія нашим зеленим діджиталізаторам за таке щастя ще й доплачує. А вони й раденькі…
що дурненькі 🙁
Стосовно лайна:- Забув,коли бачив,нелайно...
Тупо следует рубить весь траффик из-за Урала, Африки и южной Америки.
Он тут нахрен не нужен, а хакеры только с этих локаций и работают.
Те ж саме і з переводом Трудових книжок у жижиталізацію і повна відмова від паперових аналогів.
Приходиш ти у свої 85 років (думаю, що моє покоління саме тоді буде виходити на пенсію) у Пенсійний фонд:
- А дайте мені мою чесно зароблену пенсію!
- Вибачте, але в результаті хакерських атак дані про вашу трудову діяльність зникли з Трудового реєстру.
- І давно?
- Рік тому, але троян в системі сидів ще з часів другої каденції Зеленського.
- Так може запит в податкову зробити?
- Податкову базу теж хакнули. Ще за другої каденції Юзіка.
- То може якісь дані є у Фонді соцстраху?
- А нєеее… Їх серваки згоріли за каденції Комаровського. Просто гроші, які були виділені на систему протипожежного захисту були переведені на програму "Велике будівництво-8"
https://www.youtube.com/watch?v=-DT7bX-B1Mg
2) Ваше покоління йтиме на пенсію у 550 (п'ятсот п'ятдесят років). Якщо не піднімуть пенсійний вік до шестисот. Через 20-25років нові тіла друкуватимуть на 3D принтерах, а в них переставлятимуть після апґрейду лише ваш мозок. І це не фантастика. Я можу помилитися лише в термінах: може це настане раніше.
@prelatSimon
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https://twitter.com/prelatSimon/status/1481913583067963393 3 ч
коли влада починає казати що все під контролем, значить задниця капітальна ... Дані українців у безпеці. Постраждали сайти, а не реєстри, - Федоров
https://enigma.ua/users/alex_77 Alex Noyt (Oleksandr Maliuchenko)
14 Января 11:41
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Зламано всі сайті міністерств та Дія - мільярди на кибербезпеку вкрадено людьми Зеленського?
Сьогодні вночі хакери зламали сайти двадцяти міністерств України, Кабміну, Держказначейства та "Дія". Мільярди за ці роки було витрачено з держбюджету на 5!! Центрів кібербезпеки, не говорячи вже про розробку "Дії" - і ось, хтось з легкістю за годину ламає сайти всіх центральних органів влади та програму, що оперує персональними даними мільйонів українців. Дані, отримавши які можна зробити все що завгодно - продати шахраям, які навісять на вас кредити, випишуть штрафи та інше. Питання - на що пішли гроші з кишень українців? На солодке життя отримавших владу некомпетентних кумів та друзів Зеленського?
Відомий активіст Українського кіберальянсу так прокоментував це:
https://www.facebook.com/ruheight?__cft__[0]=AZXiIPzkRjsBBDm6j9o0Q6qyJ0nIGbrP0Crdmg0wOSbqOLOa463wxRSiWnMtVqiwPI69NJOmT859pY9_XBsDskDKLUasJ3rUhdxRchqkFSVvLJDsw1UgByo_cRDOvEyX9us&__tn__=-UC%2CP-R Sean Brian Townsend
"Аха. Тобто двадцять різних міністерств та відомств не змогли оновити свій свідомо дірявий OctoberCMS із травня місяця. І настроїти його правильно теж не змогли. Це все, що вам потрібно знати про потужну систему кібербезпеки та інші кібервійська. І це не райради та не поліклініки, а центральні органи влади. Вам не здається, що ми дарма утримуємо п'ять кіберцентрів? Може скинемося і наймемо адміна-фрілансера їм на заміну?"
Картинка та текст, настільки тупо зроблені з натяком на нашого вірного союзника у боротьбі проти російських окупантів Польщу, що одразу стає зрозуміло чиїх рук ця справа.