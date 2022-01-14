Якщо "мінування" шкіл в Черкасах продовжиться, то учнів переведуть на дистанційне навчання, - мер Бондаренко. ВIДЕО

Якщо "мінування" шкіл в Черкасах продовжить, то учнів можуть перевести на дистанційне навчання.

Про це мер Черкас Анатолій Бондаренко заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Декілька днів поспіль надходять повідомлення про замінування всіх шкіл міста. І сьогодні ми знов змушені відпустити дітей додому, тому що повинні обстежити всі школи, аби не наражати на небезпеку дітей та вчителів. Якщо така ситуація повторюватиметься, ми будемо змушені перейти на дистанційне навчання. Адже батьки змушені кидати роботу і забирати дітей додому, втрачаючи час", - сказав очільник міста.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Черкасах "замінували" школи. Відбувається перевірка, - Нацполіція