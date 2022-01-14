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Якщо "мінування" шкіл в Черкасах продовжиться, то учнів переведуть на дистанційне навчання, - мер Бондаренко. ВIДЕО

Якщо "мінування" шкіл в Черкасах продовжить, то учнів можуть перевести на дистанційне навчання.

Про це мер Черкас Анатолій Бондаренко заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Декілька днів поспіль надходять повідомлення про замінування всіх шкіл міста. І сьогодні ми знов змушені відпустити дітей додому, тому що повинні обстежити всі школи, аби не наражати на небезпеку дітей та вчителів. Якщо така ситуація повторюватиметься, ми будемо змушені перейти на дистанційне навчання. Адже батьки змушені кидати роботу і забирати дітей додому, втрачаючи час", - сказав очільник міста.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Черкасах "замінували" школи. Відбувається перевірка, - Нацполіція

Автор: 

мінування (1218) Черкаси (555) школа (2214) Бондаренко Анатолій (58) дистанційне навчання (134)


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Топ коментарі
+6
а мож все-таки попробовать задержать и нахлобучить минера? милиции как раз з/п подняли - самое время оправдать доверие
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14.01.2022 13:55
+5
ну, если это можно установить, то меры какие-то все равно должны быть приняты? или доблестная полиция переложила на образование проблемку?
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14.01.2022 14:11
+3
правильно, закрыть нафиг те школы, выдать флешки з уроками, желательно из оксфорда с переводом. Есть вероятность, что качество образования вырастет
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14.01.2022 13:53
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Дітки вигадливі ..)))))))))
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14.01.2022 13:44 Відповісти
А вчителі ще більше ))
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14.01.2022 14:08 Відповісти
правильное решение, и пусть свои сортиры тогда с мамкой минируют
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14.01.2022 13:46 Відповісти
А навіщо реагувати? Реальні підривники ніколи не повідомлять про вибухівку, бо їх завдання саме підірвати. А телефонні "мінери" завжди роблять хибне повідомлення. Скільки за останні роки виправдалося повідомлень про замінування? Скільки вибухівки знайшли після таких повідомлень? Таким чином ці "підривники" досягають своїх цілей, а реакція правоохоронців підбурює їх на подальші "мінування"
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14.01.2022 13:47 Відповісти
Це ФСБ не повідомляє про бімби
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14.01.2022 13:54 Відповісти
правильно, закрыть нафиг те школы, выдать флешки з уроками, желательно из оксфорда с переводом. Есть вероятность, что качество образования вырастет
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14.01.2022 13:53 Відповісти
Это он у кого спрашивает, у лугандонцев? Так они ещё больше "минировать " начнут))))
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14.01.2022 13:54 Відповісти
а мож все-таки попробовать задержать и нахлобучить минера? милиции как раз з/п подняли - самое время оправдать доверие
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14.01.2022 13:55 Відповісти
А если он в Тюмени?
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14.01.2022 14:07 Відповісти
ну, если это можно установить, то меры какие-то все равно должны быть приняты? или доблестная полиция переложила на образование проблемку?
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14.01.2022 14:11 Відповісти
Вот и приняли меры - перевели на дистанционку.
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14.01.2022 14:18 Відповісти
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14.01.2022 14:03 Відповісти
это мотивация была ежели чито
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14.01.2022 14:05 Відповісти
Іздержки гуманності в покаранні ,у них флешмоб такий,прикольно і нічого не буде!
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14.01.2022 14:16 Відповісти
А нашо нам такі поліцейські, прокуратура, стратеги в костюмах гучі (ДБР самім хочеться) чи гроші за "свині" або "бджоли" требе відбити?
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14.01.2022 14:31 Відповісти
Да понятно -мээээру не надо выделять деньги на содержание школ , правоохранителям искать в итоге тот получит премию за экономию средств или просто украдет эти деньги а правоохранители припишут себе что пресекли телефонный терроризм и тоже получат свою плюшку
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14.01.2022 17:58 Відповісти
ТАК ЕГО НЕ ПОСАДИЛИ ЕЩЁ !?)
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16.01.2022 21:59 Відповісти
 
 