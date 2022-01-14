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Протестувальники проривають кордон поліції КамАЗом під час подій у Казахстані. ВIДЕО

Опубліковано кадри прориву кордону силовиків протестувальниками у казахстанській Кизилорді.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відео видно, що один із протестувальників сідає за кермо КамАЗу та таранить групу поліцейських.

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Відео: Лик войны.

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Казахстан (873) протест (2398)


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Топ коментарі
+26
в Казахстане пожилая бабуля бандера-казашка по самоидентичности, пришла в супермаркет бытовой техники, зашла в отдел кредитования россиянского банка, и сказала что банки оккупантов больше не будут работать на казхской земле, а потом уронила несколько окупантских компьтеров на гостепреимную казахскую землю.. наша русофобия не имеет границ!
кацапские Твитторы в шоке!
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14.01.2022 13:59
+11
А шо би там сделали с "президентом" типа назарбаева?
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14.01.2022 14:06
+11
не нужно обращать внимание-это была рюская свинья
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14.01.2022 14:10
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Это провокаторы?
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14.01.2022 14:25 Відповісти
Да. Если бы Х***ло со своей бандой не пришел на помощь то Назарбаев стукаевым уже на столбах за яйца висели
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14.01.2022 13:53 Відповісти
в Казахстане пожилая бабуля бандера-казашка по самоидентичности, пришла в супермаркет бытовой техники, зашла в отдел кредитования россиянского банка, и сказала что банки оккупантов больше не будут работать на казхской земле, а потом уронила несколько окупантских компьтеров на гостепреимную казахскую землю.. наша русофобия не имеет границ!
кацапские Твитторы в шоке!
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14.01.2022 13:59 Відповісти
А что бы сделали с таким камазом и его водителем копы США, например возле Капитолия?
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14.01.2022 14:02 Відповісти
А шо би там сделали с "президентом" типа назарбаева?
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14.01.2022 14:06 Відповісти
не нужно обращать внимание-это была рюская свинья
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14.01.2022 14:10 Відповісти
він побрив би жопу, щоб мусорам було сподручнєє його на пляшку саджати
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14.01.2022 14:10 Відповісти
Та нічого,зайшли ж усякі шаманиі і без камаза,ще й в кабінетах нагадили,ніхто з силовиків і не пукнув,щоб не порушить їхні права!
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14.01.2022 14:08 Відповісти
"А что бы сделали с таким камазом и его водителем"

ван'я, а ти за того водія не сци.
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14.01.2022 14:09 Відповісти
Да ничего бы не сделали. Вам напомнить, как чуваки с криками "тагииил!!" захватывали Капитолий и как им ничего за это небыло?
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14.01.2022 14:28 Відповісти
Присів шаман.
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14.01.2022 14:41 Відповісти
Ну то понятно. Общественный порядок нарушил на камеру. Выйдет - будет мегапопулярной личностью, напишет книгу и сделает свой бренд меховых шапок. Но его ж никто не стрелял, голым на мороз не выставлял и бошку не отпиливал.
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14.01.2022 15:56 Відповісти
а че, правда, народ воркует, что жена его изменщица и была дублершей Саши Грей?
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14.01.2022 21:33 Відповісти
"что жена его изменщица"

Это вы по развесистым рогам определили? ))
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15.01.2022 00:43 Відповісти
Можна просте питання: ви вважаєте, що у Казахстані такий же демократичний будуй, як і у США?))))
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14.01.2022 14:29 Відповісти
будуй* . Строй (государственный) - укр. устрій. Державний устрій.
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14.01.2022 16:37 Відповісти
И зачем вы кацапам подсказываете?) Это был вопрос кацапу под немецким флагом)
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14.01.2022 18:35 Відповісти
Я це вас питав? То пастка була...
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14.01.2022 19:21 Відповісти
Ви помиляєтесь, це не москаль, це наше рідне козломорде з умовного Луцька (нічого проти адекватних лучан не маю). У москалів і тактика давно змінилася, і пишуть вони грамотно і, виступають на телебаченні/Ютубі українському, і вишиванку рвуть насобі. Не недооцінюйте свого ворога, з тієї сторони пропагандиська машина зі стажем майже 100 років.
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15.01.2022 00:11 Відповісти
Русскоязичні з України легко розпізнають таку пастку... А от ті, хто української мови майже не чув у житті, ловляться!

І на диво таких тут чимало... Не вперше так перевіряю!
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15.01.2022 10:21 Відповісти
Це наслідки. А причина втративше береги, від влади, чмо, наставивше самому собі пам`ятників
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14.01.2022 14:02 Відповісти
Чого нас усі так не *******-найбільше дивуються кацапи і цигани!
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14.01.2022 14:02 Відповісти
"...дави их бл#дь"
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14.01.2022 14:13 Відповісти
Ого. И кто после этого скажет, что казахи - не серьёзные пацаны? Белорусам учиться и учиться...
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14.01.2022 14:21 Відповісти
"у них что тама цвяточных махазинав нет .." -возмутились бяларусы...)))
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14.01.2022 17:47 Відповісти
все кацапы дети камазистов рожденные на койке сзади от плечевых трассовых шалашовок
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14.01.2022 18:16 Відповісти
ЕЩЁ АВТОБУСЫ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ !)
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16.01.2022 21:47 Відповісти
 
 