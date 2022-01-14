Протестувальники проривають кордон поліції КамАЗом під час подій у Казахстані. ВIДЕО
Опубліковано кадри прориву кордону силовиків протестувальниками у казахстанській Кизилорді.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відео видно, що один із протестувальників сідає за кермо КамАЗу та таранить групу поліцейських.
Відео: Лик войны.
Топ коментарі
+26 Шрек Баблокат
показати весь коментар14.01.2022 13:59
+11 Andriy Kalnyshevsky
показати весь коментар14.01.2022 14:06
+11 Wendeplattendrehstahl Lölik
показати весь коментар14.01.2022 14:10
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кацапские Твитторы в шоке!
ван'я, а ти за того водія не сци.
Это вы по развесистым рогам определили? ))
І на диво таких тут чимало... Не вперше так перевіряю!