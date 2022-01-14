Протестувальники проривають кордон поліції КамАЗом під час подій у Казахстані. ВIДЕО

Опубліковано кадри прориву кордону силовиків протестувальниками у казахстанській Кизилорді.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відео видно, що один із протестувальників сідає за кермо КамАЗу та таранить групу поліцейських.

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Відео: Лик войны.

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