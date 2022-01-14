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"Ми введемо війська. Спалимо вашу Конституцію разом з вами на Хрещатику", - російський пропагандист Красовський погрожує в ефірі державного каналу. ВIДЕО

Російський пропагандист, екскандидат в мери Москви Антон Красовський в ефірі російського державного каналу Russia Today погрожував спалити на Хрещатику українців разом з "їхньою Конституцією", в якій прописано курс на вступ до НАТО.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він сказав у розмові з головним редактором сайту Московського центру Карнегі Олександром Бауновим.

Пропагандист заявив, що як тільки буде оголошено план дій про вступ України до НАТО, то Росія введе свої війська в Україну і забере собі "так звану Україну".

"Навіть не мрійте, тварюки", - сказав Красовський.

Він також, що Львів, який, за його словами, "заснований сином русского князя", також буде частиною Росії.

Батько Красовського у радянський час працював представником конструкторського бюро на атомних електростанціях Української РСР. Зокрема, на Рівненській АЕС, у місті Кузнецовську (нині - Вараш). Там Антон проживав з 1986 до 1989 року.

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пропаганда (2808) Сталін (143) членство в НАТО (1724) RT (29)


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Топ коментарі
+93
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14.01.2022 16:00
+82
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14.01.2022 16:15
+66
Классная истерика)))
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14.01.2022 15:59
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Тьі о мифическом призвании Олега в 862 году? Написано зто в переписаной летописи (ваши же историки провели анализ чернил) в 15-м веке, когда московитьі надумали себе присвоить павшую Византию. Более того оригинал летописей бьіл написан в 12 веке, а "призвание" варягов бьіло в 9-м веке. Понимаешь?
Но и зто еще не все. За два года до так назьіваемого "призвания" Аскольд во главе руських (не руССких) ходил на Константинополь. ЗА ДВА ГОДА! Зто написано у самих византийцев. И я склонен верить историкам Византии, чем вечно врущим и плагиатящим московитам.

Отгадай, ка вьіглядел отец Володимера Великого? Не с чубом и бритой бородой и длинньіми усами? А? Великосос тьі наш. И да, на Руси говорили на мове, и настоящее имя не Владимир (зто из словенского язьіка, он же болгарский, он же староцерковньій), а именно Володимир, от володіти, а не владеть.
Так что ваш фюрер - Володимер Путін, если он так любит Русь.
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16.01.2022 18:14 Відповісти
та и Новгород никогда не бьіл московитским, зто северньій форпост Руси. Например главного в Новгороде назьівали Господар, как и на Руси (заметь НА Руси, как и НА Украине - что указьівает, что Русь = Украина)... Тогда как на Московии говорили Государь.
Новгородскую республику (которая почти два столетия бьіла независимой) захватила Московия, как и Курск, Брянск и Смоленск
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16.01.2022 18:19 Відповісти
Правильно -- На росії, на московії, але в Україні.
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16.01.2022 21:19 Відповісти
На "росії"? - ні, - на московії.
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17.01.2022 00:45 Відповісти
Срібники князя Володимира

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17.01.2022 00:52 Відповісти
Срібник князя Володимира, тип 2
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17.01.2022 00:53 Відповісти
Вот как, к примеру, писали слова "Кыеви" и "Володимир" в "Остромировом Евангелии", одном из древнейших памятников украинской письменности (1057 год) на церковно-славянском языке:

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17.01.2022 01:02 Відповісти
Смотрите, любители рускавамира, внимательно смотрите на "братский"народ. И если полагаете ,что при форс-мажоре вас минует "чаша сия", то это глубокое заблуждение.
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16.01.2022 18:46 Відповісти
Цензору та усім іншим виданням варто припинити поширювати цю маячню ідіотів. Краще запостіть відео з каналу "Хлопців з лісу" або запросіть фахівців та створіть якісь цикли з тактичної медицини, тактики бою в різних умовах, прихованого пересування, особливостей поведінки під час військового конфлікту і т.ін., користі буде більше.
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16.01.2022 18:47 Відповісти
Одно другому не мешает ! А этих мразей-рашистов нужно показывать украинским ГНИДАМ ТИПА ЗЕЛЕКАЛОМОЙСКИХ ,чтоб не дурили своё стадо🐑🐑🐑,как у них в темниках и методичка ,что "русский народ братский
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16.01.2022 22:15 Відповісти
Если Украина вступит в НАТО, то введешь войска не в Украину, а в НАТО. Точно разберешься, чмо?
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16.01.2022 19:20 Відповісти
Голуб миру
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16.01.2022 20:48 Відповісти
А этот гомосек пойдет воевать? Сжигать конституцию?
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16.01.2022 20:49 Відповісти
РОССИЯНИ - СОРЯНИ !) ПОЗДНО ВСРАЛИСЬ !) УКРАИНА И НАТО ЕДИНЫ !!!
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16.01.2022 21:54 Відповісти
Срочно доктора пацану!
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16.01.2022 23:21 Відповісти
рятувати таких -
є великий гріх !
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16.01.2022 23:26 Відповісти
"Ось вiн i эб@нувся бiдолашний"...
(с.) Л. Подерев"янський.
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16.01.2022 23:31 Відповісти
да-а, подрос распятый мальчик, уже не в трусиках, а в троечке с галстучком, а из жопы всё равно пол БТРа торчит...
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16.01.2022 23:42 Відповісти
оно скоро подохнет. оно напугано и уже смедит.
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17.01.2022 00:26 Відповісти
Уберите это с первой страницы Цензора... Достал...
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17.01.2022 08:54 Відповісти
Уродец в красных носках страдает манией величия
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17.01.2022 10:11 Відповісти
Мушку зріж, ковбою!
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17.01.2022 23:10 Відповісти
Сжечь, уничтожить, завоевать, затоптать, обосрать.

Typical ***********.
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18.01.2022 08:44 Відповісти
Вот тот случай, когда поведение гаденыша Красовского совпадает с его ориентацией
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20.01.2022 21:42 Відповісти
А шо, у пид..сов на России есть уже свои войска? Или кого он хочет ввести на Хрещатик? Ох, чую тут страшная под ковёрная борьба матерых *****..в, Жирика и Красовского за право нести херню с голубых экранов!
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21.01.2022 10:20 Відповісти
Боже, яке кончене!!!
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25.01.2022 18:21 Відповісти
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