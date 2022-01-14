"Ми введемо війська. Спалимо вашу Конституцію разом з вами на Хрещатику", - російський пропагандист Красовський погрожує в ефірі державного каналу. ВIДЕО
Російський пропагандист, екскандидат в мери Москви Антон Красовський в ефірі російського державного каналу Russia Today погрожував спалити на Хрещатику українців разом з "їхньою Конституцією", в якій прописано курс на вступ до НАТО.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він сказав у розмові з головним редактором сайту Московського центру Карнегі Олександром Бауновим.
Пропагандист заявив, що як тільки буде оголошено план дій про вступ України до НАТО, то Росія введе свої війська в Україну і забере собі "так звану Україну".
"Навіть не мрійте, тварюки", - сказав Красовський.
Він також, що Львів, який, за його словами, "заснований сином русского князя", також буде частиною Росії.
Батько Красовського у радянський час працював представником конструкторського бюро на атомних електростанціях Української РСР. Зокрема, на Рівненській АЕС, у місті Кузнецовську (нині - Вараш). Там Антон проживав з 1986 до 1989 року.
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Но и зто еще не все. За два года до так назьіваемого "призвания" Аскольд во главе руських (не руССких) ходил на Константинополь. ЗА ДВА ГОДА! Зто написано у самих византийцев. И я склонен верить историкам Византии, чем вечно врущим и плагиатящим московитам.
Отгадай, ка вьіглядел отец Володимера Великого? Не с чубом и бритой бородой и длинньіми усами? А? Великосос тьі наш. И да, на Руси говорили на мове, и настоящее имя не Владимир (зто из словенского язьіка, он же болгарский, он же староцерковньій), а именно Володимир, от володіти, а не владеть.
Так что ваш фюрер - Володимер Путін, если он так любит Русь.
Новгородскую республику (которая почти два столетия бьіла независимой) захватила Московия, как и Курск, Брянск и Смоленск
є великий гріх !
(с.) Л. Подерев"янський.
Typical ***********.