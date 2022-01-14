"Ми введемо війська. Спалимо вашу Конституцію разом з вами на Хрещатику", - російський пропагандист Красовський погрожує в ефірі державного каналу. ВIДЕО

Російський пропагандист, екскандидат в мери Москви Антон Красовський в ефірі російського державного каналу Russia Today погрожував спалити на Хрещатику українців разом з "їхньою Конституцією", в якій прописано курс на вступ до НАТО.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він сказав у розмові з головним редактором сайту Московського центру Карнегі Олександром Бауновим.

Пропагандист заявив, що як тільки буде оголошено план дій про вступ України до НАТО, то Росія введе свої війська в Україну і забере собі "так звану Україну".

"Навіть не мрійте, тварюки", - сказав Красовський.

Він також, що Львів, який, за його словами, "заснований сином русского князя", також буде частиною Росії.

Батько Красовського у радянський час працював представником конструкторського бюро на атомних електростанціях Української РСР. Зокрема, на Рівненській АЕС, у місті Кузнецовську (нині - Вараш). Там Антон проживав з 1986 до 1989 року.

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