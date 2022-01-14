У Києві жорстоко побили чоловіка, який зробив зауваження за неправильну парковку. У нападнику впізнали сина голови спортивного комітету Міносвіти Стеценка. ВIДЕО

Сьогодні близько 11:30 у Києві по вул. Аболмасова, 6 водій важко травмував місцевого жителя, коли той зробив зауваження за неправильне паркування автомобіля.

За інформацією Цензор.НЕТ, місцевий мешканець зробив зауваження водію Toyota Land Cruiser Prado за те, що той заблокував в'їзд у двір, а до того ж, запаркувався на повороті.

Водій на зауваження відреагував агресивно та застосував бійцівський прийом - кинув через корпус на асфальт і почав добивати кулаками по голові. Через це чоловік зазнав важких травм, зокрема травм голови. Зараз він перебуває в лікарні у важкому стані.

За попередніми даними, які стали відомі мешканцям будинку, біля якого відбувся інцидент, нападником може бути Владислав Стеценко, син голови Комітету фізичного виховання та спорту МОН Вадима Стеценка. У групі Kyiv Operative також пишуть, що це син Стеценка.

Сусіди постраждалого мають інформацію про те, що нападник написав заяву до поліції про те, що бійку почав не він, натомість він буцімто захищався.

Читайте також: Для захисту від агресивних водіїв до київських паркувальників приставлять Муніципальну охорону. ФОТОрепортаж

Відео з камер спостереження. Видно деталі бійки і те, як зупинилося інше авто, водій якого відтягнув нападника.

Відео з іншого ракурсу зі звуком:

Читайте також: Колишніх поліцейських запрошує на роботу Інспекція з паркування, - заступник мера Усов