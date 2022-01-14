У Києві жорстоко побили чоловіка, який зробив зауваження за неправильну парковку. У нападнику впізнали сина голови спортивного комітету Міносвіти Стеценка. ВIДЕО
Сьогодні близько 11:30 у Києві по вул. Аболмасова, 6 водій важко травмував місцевого жителя, коли той зробив зауваження за неправильне паркування автомобіля.
За інформацією Цензор.НЕТ, місцевий мешканець зробив зауваження водію Toyota Land Cruiser Prado за те, що той заблокував в'їзд у двір, а до того ж, запаркувався на повороті.
Водій на зауваження відреагував агресивно та застосував бійцівський прийом - кинув через корпус на асфальт і почав добивати кулаками по голові. Через це чоловік зазнав важких травм, зокрема травм голови. Зараз він перебуває в лікарні у важкому стані.
За попередніми даними, які стали відомі мешканцям будинку, біля якого відбувся інцидент, нападником може бути Владислав Стеценко, син голови Комітету фізичного виховання та спорту МОН Вадима Стеценка. У групі Kyiv Operative також пишуть, що це син Стеценка.
Сусіди постраждалого мають інформацію про те, що нападник написав заяву до поліції про те, що бійку почав не він, натомість він буцімто захищався.
Відео з камер спостереження. Видно деталі бійки і те, як зупинилося інше авто, водій якого відтягнув нападника.
Відео з іншого ракурсу зі звуком:
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На видео быдло припарковалось создав неудобство окружающим. После замечания ему на этот счет накинулось с кулаками на, важно! - физически слабее его самого, человека. Быдло применило борцовский прием, при этом на видео не было ничего что могло бы говорить о том что быдло было вынуждено его применять для спасения своего здоровья или жизни. Быдло испугалось когда драку предотвратил случайный человек который, опять важно! - сильнее его физически.
Все что ты наклацал в своем опусе - оправдание быдла. Зачем ты это делал?
кто в больнице - тот и прав.
недурно выродок написал "заявку" что потерпевший напал, я бы за ложный "напис" +5 лет давал. + за то что покушение(от 15-ти)
чего то тут спорить то?
бык напал явно зная шо он бык. отягчалка же.
та и даже бы не занимался борцунствами - просто башкой с полтора метра до .... ээээ, до великого тротуарництва, тоже ведь как бы, когда не было угрозы, .... ну, это же не на матах(и не в спортзале) сраться то?
плюс добивал - это в норм. стране - наверное изолируют на 5 лет...
Нема слів щодо такого, нехай навіть той чоловік, навіть дозволив собі зайвого різкого слова...
Посмотрим на следствие, суд и его вердикт...
Расскажите, вот предположим у пострадавшего был бы легальный ствол. В какой момент он бы имел право его достать, а тем более применить?
Лично я согласен с мыслью, что после первого удара, ему бы следовало бы лить на нападавшего баллончиком. Но баллон надо было бы для начала иметь и сориентироваться в применении.
Ну а паджеробыдловод, по ходу попал... Даже если суд отмажет, то спокойствия не будет.
Всі строчать про вогнепал... Але в цій даній ситуаціїї перцевий балончик міг докорінно змінити ситуацію -- до менш важких наслідків, чи фактично без них взагалі...
А завтра эта падаль (шоб у него дети не болели) будет сидеть со своей шлюхой в ресторане, кушать мацу, и пить коньяк, или что там пьют такие *********, и расказывать ей как он со следаком (если он будет ) порешал вопросы.
Види діяльності
Основний:
01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур
Інші:
46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин
01.63 Післяурожайна діяльність
01.61 Допоміжна діяльність у рослинництві