Порошенко: Єдиний парламент, який не збирається з українського безпекового питання - це Верховна Рада України. ВIДЕО
Після вторгнення Росії до Казахстану безпекова ситуація для України суттєво ускладнилась, і це вимагає негайних скоординованих дій спільно із союзниками.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у відеозверненні сказав п’ятий президент, лідер "Європейської Солідарності", який перебуває у Брюсселі.
"За останні три тижні, коли Зеленський дуже напружено відпочивав: спочатку в Гуті з Єрмаком, потім у Буковелі з Коломойським, потім знову в Буковелі з Єрмаком, він нібито не помітив, що світ змінився. Росія вдерлася до Казахстану, так само як і колись Радянський Союз вдерся до Угорщини, вдерся до Чехословаччини. Це сприяло перетворенню світу в двополюсний, а Радянського Союзу і Росії в посилену авторитарну державу, яка насаджує авторитаризм в цих країнах", – вважає Порошенко.
"Україна сьогодні має захиститись. Захиститися як від військового вторгнення, так і від впливу Росії. Україна зараз потребує рішучих і спільних дій. І тому дивує, коли з питання України збираються парламенти всього світу для того, щоб спільно виробити рішення, які допоможуть Україні, які допоможуть Європі і світу", – зазначає Порошенко і додає: єдиний парламент, який не збирається з українського безпекового питання – це Верховна Рада України.
"Ми готові допомагати владі. Ми готові давати свої думки і свої поради. Ми готові підставити плече, якщо треба. Ми готові взяти під руки, якщо треба. Ми готові навіть пересувати ноги, якщо їх ноги не йдуть в європейському напрямку. Все це ми готові робити для того, щоб допомогти Зеленському, бо він – президент. І в його немічних руках є булава. А як кажуть – до булави треба ще й голови", – нагадав Порошенко.
"Безумовно, що ми як відповідальна державницька партія будемо працювати на об’єднання держави. Будемо підтримувати всі ініціативи, які будуть спрямовані на те, щоб посилити оборонний потенціал нашої держави і європейський рух нашої країни, як ми це завжди робили", – резюмує Порошенко.
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А, раз не можеш - не вякай
Мой добрый совет Бубочке: взять булаву в руки и лупить самого себя по голове.
Это единственное, что ему остается.
Напоминаю Слугам Народа про печальную долю семейства елбасы: квартирка в Дубае не поможет, арабы не любят любителей китайского, которые не знают арабского языка, выставят из ОАЭ вон, как миленьких.
И Ростов таки не резиновый, зачем им "второй законноизбранный", когда там уже есть ПроФФесор с Азировым (и золотая лопата Азирова)?
Чи три в одному?
Нечего добавить.
Твои каракули примерно так выглядят:
- В Европу идём ради справедливости , но её боится, и поэтому корчит из себя "патриота в единственном экземпляре". на форуме
З Володею Завгороднім я знайомий з 17 років - ми обоє виросли в Запоріжжі. До речі, читачі які читали мій роман "Дівча в прицілі" мусять знати, саме Володя робив дизайн тої книжки, він професійний дизайнер. Володя - музикант. Час від часу він розважається пісеньками-реп, на різні злободневні теми.
Пісенька про яку ідеться, з'явилася банально. Володя хотів повідомити про приїзд Порошенка 17 січня. Хотів це зробити оригінально. Тому він написав простеньку пісеньку, зняв відео, змонтував, виклав її на Ютуб, ліг спати...
І прокинувся відомим. Тому що того дня до нього дзвонили з телеканалів, просили поставити його реп в ефір, і запрошували самого Володю. Далі підключилися ватно-зелені сторінки і канали. В намаганні довести всім, який отстой та пісенька Володі, вони добилися прямо протилежного - по мережі вона рознеслася хвилями. Про пісеньку Володі того дня писали топові ЗМІ.
Боже, якої тільки маячні я тоді не прочитав?! Вітчизняна журналістика як завжди - блиснула. Появу Володиної пісеньки приписували Турчинову і половині депутатів "ЄвррСолідарності". Про самого Володю писали якусь дрімучу дурню. Одним словом наші "недорогеньки" зробили все що могли, крім одного - не роцікавилися в самого Володі, хто він такий, власне?
А пісенька тим часом набирала слухачів. Рядки "Я принес благую весть - снова, Порошенко будет здесь - скоро" поширювалися як вірусні. Їх легко запам'ятовували і наспівували.
Пісня стала вірусною. Силячись пісню Володі спаплюжити, вата і ЗЕботва зробили саме те, для чого Володя свою пісню писав - про приїзд Порошенка до України дізналися навіть зовсім аполітичні люди.
https://spektrnews.in.ua/news/rep-skabe-va---dmitro-kalinchuk-vovnyanko/127435 Дмитро "Калинчук" Вовнянко
шо за кiпеш?
https://j.gifs.com/PjgpqW.gif
Понеділок покаже...