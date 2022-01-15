Порошенко: Єдиний парламент, який не збирається з українського безпекового питання - це Верховна Рада України. ВIДЕО

Після вторгнення Росії до Казахстану безпекова ситуація для України суттєво ускладнилась, і це вимагає негайних скоординованих дій спільно із союзниками.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у відеозверненні сказав п’ятий президент, лідер "Європейської Солідарності", який перебуває у Брюсселі.

"За останні три тижні, коли Зеленський дуже напружено відпочивав: спочатку в Гуті з Єрмаком, потім у Буковелі з Коломойським, потім знову в Буковелі з Єрмаком, він нібито не помітив, що світ змінився. Росія вдерлася до Казахстану, так само як і колись Радянський Союз вдерся до Угорщини, вдерся до Чехословаччини. Це сприяло перетворенню світу в двополюсний, а Радянського Союзу і Росії в посилену авторитарну державу, яка насаджує авторитаризм в цих країнах", – вважає Порошенко.

"Україна сьогодні має захиститись. Захиститися як від військового вторгнення, так і від впливу Росії. Україна зараз потребує рішучих і спільних дій. І тому дивує, коли з питання України збираються парламенти всього світу для того, щоб спільно виробити рішення, які допоможуть Україні, які допоможуть Європі і світу", – зазначає Порошенко і додає: єдиний парламент, який не збирається з українського безпекового питання – це Верховна Рада України.

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"Ми готові допомагати владі. Ми готові давати свої думки і свої поради. Ми готові підставити плече, якщо треба. Ми готові взяти під руки, якщо треба. Ми готові навіть пересувати ноги, якщо їх ноги не йдуть в європейському напрямку. Все це ми готові робити для того, щоб допомогти Зеленському, бо він – президент. І в його немічних руках є булава. А як кажуть – до булави треба ще й голови", – нагадав Порошенко.

"Безумовно, що ми як відповідальна державницька партія будемо працювати на об’єднання держави. Будемо підтримувати всі ініціативи, які будуть спрямовані на те, щоб посилити оборонний потенціал нашої держави і європейський рух нашої країни, як ми це завжди робили", – резюмує Порошенко.

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