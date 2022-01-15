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Порошенко: Єдиний парламент, який не збирається з українського безпекового питання - це Верховна Рада України. ВIДЕО

Після вторгнення Росії до Казахстану безпекова ситуація для України суттєво ускладнилась, і це вимагає негайних скоординованих дій спільно із союзниками.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у відеозверненні сказав п’ятий президент, лідер "Європейської Солідарності", який перебуває у Брюсселі.

"За останні три тижні, коли Зеленський дуже напружено відпочивав: спочатку в Гуті з Єрмаком, потім у Буковелі з Коломойським, потім знову в Буковелі з Єрмаком, він нібито не помітив, що світ змінився. Росія вдерлася до Казахстану, так само як і колись Радянський Союз вдерся до Угорщини, вдерся до Чехословаччини. Це сприяло перетворенню світу в двополюсний, а Радянського Союзу і Росії в посилену авторитарну державу, яка насаджує авторитаризм в цих країнах", – вважає Порошенко.

"Україна сьогодні має захиститись. Захиститися як від військового вторгнення, так і від впливу Росії. Україна зараз потребує рішучих і спільних дій. І тому дивує, коли з питання України збираються парламенти всього світу для того, щоб спільно виробити рішення, які допоможуть Україні, які допоможуть Європі і світу", – зазначає Порошенко і додає: єдиний парламент, який не збирається з українського безпекового питання – це Верховна Рада України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко: Операція ОДКБ у Казахстані - це сигнал усім, хто "гострить меч" проти РФ і Білорусі

"Ми готові допомагати владі. Ми готові давати свої думки і свої поради. Ми готові підставити плече, якщо треба. Ми готові взяти під руки, якщо треба. Ми готові навіть пересувати ноги, якщо їх ноги не йдуть в європейському напрямку. Все це ми готові робити для того, щоб допомогти Зеленському, бо він – президент. І в його немічних руках є булава. А як кажуть – до булави треба ще й голови", – нагадав Порошенко.

"Безумовно, що ми як відповідальна державницька партія будемо працювати на об’єднання держави. Будемо підтримувати всі ініціативи, які будуть спрямовані на те, щоб посилити оборонний потенціал нашої держави і європейський рух нашої країни, як ми це завжди робили", – резюмує Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 10 січня у Зеленського відбулась розширена нарада щодо подій в Казахстані: були дані відповідні доручення, - Данілов

Автор: 

Казахстан (873) Порошенко Петро (15181) Європейська Солідарність (1085)


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Топ коментарі
+68
В режиму зеленського інші завдання. Безпека країни їх не цікавить.

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15.01.2022 12:11
+48
"а где вообще вот то недолугое ...... з Кривой Допы"
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15.01.2022 12:12
+47
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15.01.2022 12:37
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ви ділитеся досвідом вєртухая, московите
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15.01.2022 13:36 Відповісти
Если честно,даже не особо знал.кто такие вертухаи. Тюремный жаргон,то понятно. Не люблю криминал и рассказы о нем.
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15.01.2022 13:45 Відповісти
😂
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15.01.2022 13:46 Відповісти
І це пише житель Донбаса? Ти коли втік з Донецька і куди?
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15.01.2022 13:35 Відповісти
А в ответ - тишина.. Сборище придурковатых проходимцев при власти.
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15.01.2022 13:16 Відповісти
Самое смешное, что те статьи, которые зебилы шьют порошенко, подходят и для клована. Только если у пороха один эпизод, то у зелупы таких эпизодов десяток. Т.е зе-упыря можно сажать пожизненно.
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15.01.2022 13:20 Відповісти
Епізод чого? Який епізод?
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15.01.2022 13:36 Відповісти
Смешно и то, что на каждый зашквар Зеленского у них находится аналогичный зашкварный "эпизод" Порошенко. И отсюда логичный вывод: Петю посадят только тогда, когда у него найдут зашквар, которого не сделал Зеля. Петя это хорошо понимает, поэтому и лепит сейчас из себя "Гетьмана" и "Лидера оппозиции", бо знает, что это ему не будет больно... а стране...
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15.01.2022 16:06 Відповісти
Якщо у Зе в голові війна вже закінчилася, бо в очах Путіна він побачив мир, то що ще можна очікувати. Все логічно.
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15.01.2022 13:22 Відповісти
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15.01.2022 13:23 Відповісти
Одне питання до тебе петя-чому дипломатичні відносини з москвою не розірвав?
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15.01.2022 13:24 Відповісти
йди вигравай вибори - і йди розривай.
А, раз не можеш - не вякай
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15.01.2022 13:37 Відповісти
Тебе теля забув запитати
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15.01.2022 13:59 Відповісти
тоді не смерди тут
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15.01.2022 14:03 Відповісти
Чому Зеленський не розірвав?
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15.01.2022 13:37 Відповісти
Бо він ніхто.
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15.01.2022 14:00 Відповісти
Він обраний тобою президент твоєї країни.
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15.01.2022 14:25 Відповісти
Може ще й війну треба було Мордору оголосити?
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15.01.2022 13:52 Відповісти
Звичайно що треба було,називати війну війною.
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15.01.2022 14:01 Відповісти
Війну назвали війною і Росію агресором. Чому я про це знаю і пам'ятаю, а ти тупо брешеш, що ні?
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15.01.2022 14:25 Відповісти
"И в его немощных руках есть булава. А как говорится - к булаве нужно еще и голову", - напомнил Порошенко." Источник:

Мой добрый совет Бубочке: взять булаву в руки и лупить самого себя по голове.
Это единственное, что ему остается.

Напоминаю Слугам Народа про печальную долю семейства елбасы: квартирка в Дубае не поможет, арабы не любят любителей китайского, которые не знают арабского языка, выставят из ОАЭ вон, как миленьких.
И Ростов таки не резиновый, зачем им "второй законноизбранный", когда там уже есть ПроФФесор с Азировым (и золотая лопата Азирова)?
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15.01.2022 13:31 Відповісти
ти чи ???
Чи три в одному?
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15.01.2022 13:48 Відповісти
А все тому що у Верховній Раді відсутні націоналісти. Але є потужне проросійське ОПЗЖ. І толерантні до них і до всього ліберали.
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15.01.2022 13:35 Відповісти
Монобільшість зараз набагато ганебніше за ОПЗЖ, тому що багато людей їм повірили, як патріотам України
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15.01.2022 13:38 Відповісти
хто-хто патріоти? Які патріоти в слугах уродів? Разумков, Стефанчук? Ітдтпе?
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15.01.2022 14:02 Відповісти
Ні, я не про самих зелених. Я про звичайних людей, якім настали у голови в очі і які повірили у Голобородька. І зараз потроху опритомнюють - тому я вважаю, що зелені ще гірші за ОПЗЖ, тому що маскувалися під патріотів України
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15.01.2022 15:35 Відповісти
з тезою "зелені ще гірші за ОПЗЖ" - згодеен
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15.01.2022 15:57 Відповісти
они никогда под них не маскувалися
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15.01.2022 16:33 Відповісти
Це ми з вами знаємо, тому що стикнулися з ними набагато раніше ніж Зе прийшов до влади, а пересічні люди були обдурені пропагандою у вражаючих маштабах. Коломойський старався же для себе
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15.01.2022 17:15 Відповісти
Подхалимный лизун,какое плечо подставлять,кому,какая это влада,это сборище конвертных кнопкодавов под контролем пропутинских кураторов,которые имеют плинтусный рейтинг,а значит не имеют морального права писать и принимать законы.
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15.01.2022 13:36 Відповісти
Это в точку сказано.
Нечего добавить.
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15.01.2022 13:39 Відповісти
Меньше текста... Давай, возвращайся
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15.01.2022 13:41 Відповісти
Тобі то що до того, кацапура?
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15.01.2022 13:42 Відповісти
Порошенко повернеться 17го. Ти відмітиш цю подію стаканам стєкломоя?
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15.01.2022 13:44 Відповісти
Бубафюрер уже ждёт недождётся, с новичком и другими подгонами из мокшандии.
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15.01.2022 14:47 Відповісти
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15.01.2022 13:53 Відповісти
О месія! Дозволь нам, твоїм смиренним рабам, підкорятись твоїй волі! Виконай своє священне призначення - захисти світ від зла!
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15.01.2022 13:59 Відповісти
Власть наверное свихнётся если ЕС нас согласится взять в НАТО без их согласия ,
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15.01.2022 14:08 Відповісти
В цій верховній зраді абсолютна більшість жде коли прийде х..ло,так чому їм збиратися
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15.01.2022 14:36 Відповісти
В Европу идём ради справедливости , но Петя её боится, и поэтому корчит из себя "патриота в единственном экземпляре".
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15.01.2022 14:36 Відповісти
ЧТО ТЫ НЕСЕШЬ? ГДЕ СВЯЗНОСТЬ РЕЧИ, СМЫСЛОВ ?
Твои каракули примерно так выглядят:
- В Европу идём ради справедливости , но её боится, и поэтому корчит из себя "патриота в единственном экземпляре". на форуме
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15.01.2022 14:46 Відповісти
не запитуй смисли та логіку в методичці подляка. Даремна справа
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15.01.2022 15:07 Відповісти
Ослюкович, перебухал забродившей мочи янелоха оманского? Или с детства дефективный?
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15.01.2022 15:19 Відповісти
Расскажи как Беня хочет в Европу
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15.01.2022 18:07 Відповісти
Какие слова, какие слова!!!!!
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15.01.2022 15:00 Відповісти
ЗЕшоблу в отставку!!
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15.01.2022 15:29 Відповісти
Так сбиратися не кому. Все в разъездах, кто "на лыжной трассе", кто в "командировке по графику", кто где то на курортах, кто на шопинге. Се ля ви. С 17-18 декабря 2021 как каникулы начались так вот уже месяц и идут. Такое ощущение что все в ожидании весны, когда начнется распутица , и прямое вторжение станет сомнительным... А то не дай бог наступление начнется а кто то из них случайно окажется в Украине.
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15.01.2022 17:47 Відповісти
лети сюда голубок, расскажешь что нам делать, так тебя здесь в сизо не хватает
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15.01.2022 17:49 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=3pe2gbmAiOU&t=1s Реп Володі Завгороднього "Я принес благую весть - снова, Порошенко будет здесь - скоро" - тут відео

З Володею Завгороднім я знайомий з 17 років - ми обоє виросли в Запоріжжі. До речі, читачі які читали мій роман "Дівча в прицілі" мусять знати, саме Володя робив дизайн тої книжки, він професійний дизайнер. Володя - музикант. Час від часу він розважається пісеньками-реп, на різні злободневні теми.
Пісенька про яку ідеться, з'явилася банально. Володя хотів повідомити про приїзд Порошенка 17 січня. Хотів це зробити оригінально. Тому він написав простеньку пісеньку, зняв відео, змонтував, виклав її на Ютуб, ліг спати...
І прокинувся відомим. Тому що того дня до нього дзвонили з телеканалів, просили поставити його реп в ефір, і запрошували самого Володю. Далі підключилися ватно-зелені сторінки і канали. В намаганні довести всім, який отстой та пісенька Володі, вони добилися прямо протилежного - по мережі вона рознеслася хвилями. Про пісеньку Володі того дня писали топові ЗМІ.
Боже, якої тільки маячні я тоді не прочитав?! Вітчизняна журналістика як завжди - блиснула. Появу Володиної пісеньки приписували Турчинову і половині депутатів "ЄвррСолідарності". Про самого Володю писали якусь дрімучу дурню. Одним словом наші "недорогеньки" зробили все що могли, крім одного - не роцікавилися в самого Володі, хто він такий, власне?
А пісенька тим часом набирала слухачів. Рядки "Я принес благую весть - снова, Порошенко будет здесь - скоро" поширювалися як вірусні. Їх легко запам'ятовували і наспівували.
Пісня стала вірусною. Силячись пісню Володі спаплюжити, вата і ЗЕботва зробили саме те, для чого Володя свою пісню писав - про приїзд Порошенка до України дізналися навіть зовсім аполітичні люди.

https://spektrnews.in.ua/news/rep-skabe-va---dmitro-kalinchuk-vovnyanko/127435 Дмитро "Калинчук" Вовнянко
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15.01.2022 20:04 Відповісти
Класичний "ефект Стрейзанд"!!!
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15.01.2022 20:13 Відповісти
Загроза війни реальна як ніколи!!А воно відпочиває у Карпатах!!Кого народ цей вибрав??Зрадника чи боягуза??Який сором !!!
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15.01.2022 20:18 Відповісти
Дурню, війна вже восьмий рік триває.
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15.01.2022 22:12 Відповісти
.

шо за кiпеш?

https://j.gifs.com/PjgpqW.gif

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15.01.2022 22:13 Відповісти
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16.01.2022 01:50 Відповісти
Шо, порохоботи? Не клює? Дурники не ловляться? Кляті лави прихильників Петра Лексійовича, готоаих вийти на протести в його підтримку, не бажають рости, а вперто стирчать у сраці? Мабуть вже "... всіх дурних війна забрала"©. Може варто згадати попереднє гасло з глибоко зашифрованим потаємним змістом: "АРмія. МОва. ВІРа"? Хоча й намудровано глибоко, але не працює. Нещодавно Петро Лексійович вигадав і запустив нове гасло: "#здатніперемагати". Актуальненько, але й це не працює. От же ж лихо(!) - тут вже йдеться не про сподівання на гарантівську булаву, а щоб Порохатому Баризі не довелось власним розніженим організмом вминати матрац на шконці біля параші у камері буцегарні.
Понеділок покаже...
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16.01.2022 10:12 Відповісти
Сьогодні після 16:00 Петро Порошенко дасть інтерв'ю українським та польським ЗМІ з Варшави. 5-тий телеканал транслюватиме наживо; повідомлення редакції новин телеканалу: https://www.youtube.com/watch?v=PknTmasRNPE на плашці зліва внизу час повідомлення: 15:06
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16.01.2022 16:12 Відповісти
Перед лицом врага нам нужен Порох в пороховницах, а не зеленое недоразумение и его сучье племя, готовое предавать и продавать кого угодно и чего угодно!
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16.01.2022 16:27 Відповісти
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