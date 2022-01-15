Відправка в Україну машин HMMWV та БМП Bradley з ракетами TOW-2 – ефективне рішення проти російської загрози в Україні, - військовий експерт Карбер. ВIДЕО

Армійські позашляховики HMMWV з легким бронюванням та бойові машини піхоти Bradley з протитанковими ракетами TOW-2 та додаткові декілька сотень Javelin можуть бути ефективним способом боротьби з російською загрозою в Україні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Defense Express, таке припущення висловив американський військовий експерт Філіп Карбер..

За його інформацією, корпус морської піхоти США відправляє на зберігання і консервацію броньовані позашляховики HMMWV, на які встановлені протитанкові ракетні комплекси TOW-2. Карбер також вважає, що відправлення декількох сотень броньованих "Хаммерів" з ракетними установками TOW-2 були б швидким і економічним способом впоратися із загрозою на сході.

Разом з тим, сценарій з появою на Донбасі нових для української армії протитанкових ракет можна вважати дуже малоймовірним. Модифікація машини з ракетами має індекс HMMWV M-1046. Всього на озброєнні США перебуває близько 1370 "Хаммерів" з такими установками.

Бойова машина піхоти Bradley випускає протитанкову ракету TOW

Читайте на "Цензор.НЕТ": Американські сенатори пропонують постачати Україні озброєння, яке раніше планували використовувати в Афганістані





Пуск протитанкової ракети з позашляховика HMMWV

Карбер також зазначив, що у випадку "великої" війни з РФ Україні не вистачить наявних в неї вітчизняних ПТРК – як вітчизняного виробництва, так і американських Javelin, які Україна отримує від США у рамках військової допомоги.