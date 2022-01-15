Шукають по піснях "Любе", - як блогери розслідують перекидання російської військової техніки до кордонів України. ВIДЕО

Військову техніку із різних регіонів Сибіру близько двох місяців перекидають на захід Росії – ймовірно, до кордонів із Україною. Останні два тижні масштаби цих маневрів зросли.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Сибір.Реалії до такого висновку дійшла група російських незалежних блогерів Conflict Intelligence Team (CIT), які займаються розслідуванням збройних конфліктів за відкритими джерелами.

Розслідувачі CIT за останній тиждень виявили в соцмережах понад 30 відеороликів, на яких відображено процес завантаження техніки на залізничні платформи та ешелони з нею, що рухаються на захід. На платформах видно вантажівки, автозаправники, танки, бойові машини піхоти, реактивні системи залпового вогню "Град" та "Ураган". В один із роликів, ймовірно, потрапили зенітний ракетний комплекс "Тор" або зенітна самохідна установка "Шилка".

У CIT встановили, що більшість відеозаписів зроблено у Східному Сибіру та Далекому Сході. У CIT вважають, що техніка належить до з'єднань всіх чотирьох армій Східного військового округу Росії.

Таке широке залучення сил, а також те, що деякі ешелони були помічені вже в Новосибірську і Кемерово (тобто за межами Східного військового округу), не дозволяє пояснити перекидання місцевими військовими маневрами. Враховуючи, що президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв нещодавно оголосив про виведення сил ОДКБ з країни, є найімовірнішим, що техніка приєднається до сил, зосереджених у Криму та регіонах, що межують з Україною", – кажуть дослідники CIT.





Засновник CIT Руслан Левієв розповів в інтерв'ю Сибір.Реалії про те, як пісні групи "Любе" допомагають їм шукати в тиктоці свідоцтва про перекидання військової техніки, і чого бояться жителі Росії, коли бачать ешелони з бойовими машинами.

– Руслан, з якими специфічними складнощами у пошуках інформації подібного роду ви стикаєтесь зараз?

– З кінця грудня ФСБ засекретило саме військові перевезення, тобто коли поїзд везе військову техніку, інформацію про нього в базі РЗ знайти неможливо. Надходить відповідь – "немає відповіді", коли робиш запит на сервіс gdevagon.

Наприклад, знаходимо відео в тиктоці, де поїзд з технікою. Знаходимо там номер вагона, вбиваємо його в базу РЗ, і нам видається інформація про цей вагон, зокрема поточний рейс. Якщо ми бачимо, що у відповідь на запит по поточному рейсу приходить "немає відповіді", ми розуміємо, що це саме поточний рейс, відео актуальне, не застаріле. Але зараз він везе військову техніку.

А щоб визначити, звідки цей поїзд виїхав, ми робимо інший тип запиту також за номером вагона в базу даних РЖД, і він показує попередній рейс, що відбувся до поточного. Оскільки військовим для перевезення техніки потрібні вагони різноманітні – і платформи, на яких стоять, наприклад, танки, і товарні вагони, і пасажирські вагони – то для того, щоб сформувати такий склад, вони роблять заявку до РЗ, і різні потяги йдуть з усієї Росії у точку відправлення. Тобто, кілька різних вагонів підтверджують точку відправки військового ешелону, оскільки інформація про прибуття туди відкрита. І те, що звідти потяг уже з технікою, теж зрозуміло, тому що наступний рейс, який об'єднав ці вагони, вже засекречений по кожному вагону.

– Наведу конкретний приклад. Ось 12 січня вже після публікації розслідування ми знайшли відеозапис з поїздом, який їде Сибіром – у ньому товарні вагони і платформи, на яких стоять танки. Ми пробили по базі даних спочатку товарний вагон – його попередній цивільний рейс був із невеликого містечка, яке знаходиться посередині між Хабаровськом та Владивостоком, і їхав він звідти порожнім до Хабаровська. А інший вагон із цього ж поїзда, як виявилося, прямував напередодні цивільним рейсом з Наро-Фомінська до Хабаровська. Тобто на ту саму станцію в Хабаровську ці два вагони наприкінці грудня приїхали. Відповідно, ми розуміємо, що під Хабаровськом було завантаження бойової техніки, і вона зараз прямує на захід країни.

І так визначили станцію, звідки поїзд вирушив. А як визначити, де це відео з технікою було знято? Найчастіше можна визначити за профілем автора відео, тому що у нього в профілі або прямо сказано, з якого регіону, або в коментах пише, або він сам пише в описі профілю, з якого він міста, та інше. Зазвичай навіть не потрібна якась складна геолокація, щоб визначити де відео було знято.

Потім цей ешелон ми зустрічаємо, наприклад, на відео автора поблизу Новосибірська, і розуміємо, що рухається він на захід. Ми ідентифікуємо його не лише за номерами вагонів, платформами, але й відповідною військовою технікою. У тому числі з якоїсь конкретно військової частини, яка має такі ось танки, її везуть. Таким чином, ми доводимо вже те, що ця військова частина теж бере участь у переміщенні своїх сил на захід.

– Скільки пунктів відправлення із Сибіру та Далекого Сходу вам уже вдалося виявити?

– Близько десяти станцій. Ешелони ще в дорозі, не приїхали. На відео, що ми знайшли, вони або тільки вийшли з Хабаровська, Владивостока, Благовіщенська, або десь їдуть десь у Сибіру. Тобто на заході будуть за кілька днів.

Війська Західного військового округу давно перекинуті на кордон ще в листопаді. Під виглядом "маневрів", які, на нашу думку, такими не є, їх вигадують, щоб створити легенду, виправдання для переміщення військ (так само було в 2014 році. Усі солдати, які потім опинялися на Донбасі, спочатку їхали під Ростов "на віськові навчання").

Щодо сибірських ешелонів – вони точно не дійшли, тому що ми дивимося всі відеозаписи, а не робимо пошук у конкретних специфічних регіонах. Просто шукаємо усі відеозаписи з поїздами, які везуть військову техніку. У січні так вийшло, що всі ці відеозаписи пов'язані або з Далеким Сходом як з точкою відправлення цих поїздів, або з Сибіром, де ці поїзди зараз проїжджають. Тобто, швидше за все, протягом 5–7 днів ми почнемо помічати відеозаписи десь із Уралу або навіть вже ближче до Ростова, де місцеві будуть знімати ті самі поїзди.

Способів пошуку таких відео багато, але один із найлегших способів робити це в тиктоці – пошук музичних треків. Тому що люди, які знімають військові поїзди та просто військову техніку, вони плюс-мінус одні й ті ж треки накладають у тиктоці. Ця соцмережа, яка сприяє тому, щоб ти до свого запису, навіть якщо вона з нормальним вихідним звуком, прикріпив зверху "саундтрек". І люди особливо не креативлять – кріплять до них типові музичні треки.

– Наприклад, які типові для військової техніки у Росії?

– Ну, наприклад, гурт "Фактор 2", гурт "Любе", Макс Корж, його трек про війну. Щось подібне, як правило. У тиктоці під будь-яким відео з цим треком можна натиснути музику, і програма покаже всі відеозаписи, до яких прикріплений цей саундтрек. Сиди-вибирай. Це, мабуть, найпростіший спосіб на сьогодні шукати будь-які відео на відповідну тематику.

Але ми, звичайно, і по хештегах шукаємо, і просто за ключовими словами. І у тиктоці, і у "ВКонтакті".

– Ви ще згадали складну перевірку геолокації. Це робиться як?

– Наприклад, коли у нас виклали відеозапис у тиктоці, при цьому у профілі автора нічого не сказано, з якого він регіону немає жодних підказок, де це могло бути знято. Спочатку ми намагаємося цей відеозапис геолокувати, використовуючи зміст саме відео: яка погода зображена, чи багато снігу, ландшафт місцевості, чи поблизу автостради, дороги. Припускаємо, який це може бути регіон, і вже зачіпками шукаємо конкретне місце, де це було знято. Найчастіше виходить прямо точно визначити.

Якщо є якісь споруди, будівлі, незвичайний ландшафт на відео, визначаємо не просто навіть регіон чи місто, а ось прямо конкретне місце у конкретному місті чи конкретному селі, де це було знято. Тому що ми шукаємо унікальні зачіпки, ключові мітки в самому відео та зіставляємо їх із фотографіями місцевості.

В последние дни в интернете и в СМИ говорят о новой концентрации войск РФ у границы с Украиной. Мы изучили информацию, имеющуюся в открытых источниках, и хотя мы пока не видим весенних масштабов переброски техники, причины для беспокойства все равно есть https://t.co/qTqOLkp3Wc pic.twitter.com/8Zd2BS983H — CIT (@CITeam_ru) November 2, 2021

– А якщо, наприклад, немає жодних об'єктів, що запам'ятовуються, допоможуть, наприклад, лінії електропередач. Є безліч специфічних сайтів, які обиватель не знає. Наприклад, https://overpass-turbo.eu або openstereetmap.org - там можна відкрити карту всіх ліній електропередач в Росії, і якщо розуміти, якого рівня ЛЕП ти бачиш на відео, тому що вони розраховані на різні рівні висоти напруги, від того, наскільки потужну ЛЕП ти бачиш у кадрі, можна відразу відфільтрувати на цій карті найбільше. Це якщо поїзд десь не у місті. А в якійсь населеній місцевості, де є не просто поле та залізниця, ще простіше все пізнати. Тому що там, як правило, є якісь дорожні покажчики тощо.

– А відео ви переважно самі шукаєте в соцмережах чи буває, що вам його надсилають свідки перекидання військ?

– Дуже мало надсилають, здебільшого ми шукаємо самі. Зазвичай, якщо надсилають, то вже тоді, коли самі опублікували. Ось учора, припустимо, ми опублікували черговий матеріал – і навздогін одразу троє надіслали свою інформацію, що підтверджує наші відео. Один чоловік написав, що він з Улан-Уде і теж бачив ці танковози, які їхали містом і везли танки. А відеозапис цього ми вже маємо. Інша людина надіслала посилання на пару відеороликів у тиктоці, які, в принципі, ми теж знаходили вже до нього. Як правило, спалахами, коли ми щось написали або про нас написали, люди починають писати. Коли публікація з повістки новин пішла, люди теж зникають.

– Фальшивки не траплялися?

– З того, що нам надсилали, не траплялися. Нам трапляються іноді акаунти, які ми всередині колективу називаємо шитпостерами. Це люди, які, наприклад, створюють акаунти з військової тематики, завантажують з інтернету різні ролики чужого авторства, які так чи інакше пов'язані з армією чи війною. Їм не має значення, свіжі вони, несвіжі, причому публікують від свого імені, не кажучи, що це чуже відео, не вказуючи, що це старе відео. Ми це все, звичайно ж, перевіряємо ще раз, щоб не потрапити з відео, яке може бути багатомісячної давності, беремо тільки свіже. Але ж це не якийсь навмисний фейк, який спеціально створений якимось тролем та інше. Найчастіше це люди, які намагаються хайпанути на цій темі, набрати передплатників, публікуючи чужі відео. За вісім років роботи ми таких шитпостерів дуже швидко визначаємо, буквально по першому ж відео зрозуміло, наскільки ролик автентичний.

– А склад техніки як з'ясовуєш? В останньому розслідуванні, наприклад, ви написали, що поки що незрозуміло, чи це зенітна самохідна установка "Шилка", чи зенітний ракетний комплекс "Тор"…

– Через кілька годин зрозуміли, що це точно "Шилка", бо знайшли більше відеозаписів, де набагато ближче видно цей потяг. За рахунок того, що у нас Росія величезна, гігантська географічно, дуже часто буває так, що спочатку ми знаходимо потяг у тому ж Хабаровську, його знімають, наприклад, здалеку, але потім бачимо рівно той самий склад знятий біля Новосибірська, вже ракурсів більше . Таке часто зустрічається, коли той самий потяг потрапляє підряд на кілька відео в різних регіонах. Зараз точно зрозуміло, що на тому відео таки була зенітна установка "Шилка". І вона не одна – з того часу знайшли ще склади, де ці "Шилки" везуть.

– Чи дивує склад техніки? Може, застарілішою, ніж очікувалося, чи, навпаки, якісь офіційно не представлені новинки везуть?

- У цьому контексті нічого примітного. Це типова техніка, яку з інших регіонів теж стягували. Для нас примітний той момент, що зі Сходу перекидають техніку. Танки везуть в основному окремої П'ятої танкової бригади – тих самих людей, які усьому світу стали відомі як "бойові буряти", які взимку 2015 року раптово з'явилися на Донбасі, вони дуже сильно тоді виділялися серед місцевого населення, зі зрозумілих причин – через зовнішність. у 2014–2015 рр. CIT публікували матеріали, що доводять участь у бойових діях на Донбасі підрозділів 5-ї окремої танкової бригади ЗС РФ з Улан-Уде, військова частина №46108).

– А ви коли розслідування у 2014–15 роках про перекидання цієї бригади з Улан-Уде вели, подібні методи застосовували?

– Раніше були зовсім інші методи. І щороку вони сильно змінюються, тому що одні сервіси закриваються, інші з'являються, ФСБ та Міноборони вживають своїх заходів, щоб обмежити потік інформації, що виливається у зовнішній світ. Міноборони, наприклад, контролює, чи ведуть соцмережі солдати, і все частіше їм загрожують: "Якщо соцмережі вестимете, вам будуть конкретні покарання".

Наприклад, у 2015 році, коли, власне, ці "бойові буряти" з'явилися на Донбасі, було дуже простіше, тому що можна було дуже швидко знайти у "ВКонтакті" особисті профілі цих танкістів. У них на сторінках було прямо сказано, що вони з Улан-Уде, з такої військової частини, з П'ятої танкової бригади, ось їхні товариші по службі, а ось вони на фотографіях вже під Ростовом... Гранично просто тоді було.

А тепер і військові так не світяться, і при перекиданні особовий склад поки не везуть, тобто самі "бойові буряти", якщо говорити про них, поки не поїхали до кордону. Поїхали поки що окремо від них танки. Ну максимум умовна рота охорони. Екіпажі цих танків поки що не поїхали у бік кордону.

З тиктоком поки що проблем щодо контролю силовиків жодних немає. Почасти тому, що поки що відеозаписи, які ми використовуємо, не від солдатів, а від звичайних місцевих жителів, цивільних людей, скажімо, очевидців. За ними поки що контролю такого немає.

Взагалі, росіяни дуже часто, коли у себе в місті та в дорозі бачать військову техніку, відразу знімають і неспокійно поводяться. У нас, в принципі, вже давно такий менталітет – де завгодно бачать колону військової техніки, чи то якась Камчатка чи Далекий Схід, – одразу в голові включається: жах, настає війна, Третя світова. Вкрай рідко думають, що це просто військові навчання або просто перекидання техніки на обслуговування чи щось таке. Тільки бачать техніку – все, одразу війна. І тому на хвилі таких емоцій очевидці часто знімають такі відео, активно діляться ними в соцмережах, супроводжуючи хештегами "скоро війна".

- Є відчуття, що ніхто насправді й не хоче приховувати перекидання військ і, можливо, це робиться навіть демонстративно? Вони нібито роблять це потай або під виглядом навчань, але на відкритих платформах танки везуть. Чому не в герметичних контейнерах хоча б, якщо справді хочуть приховати те, що відбувається?

- Просто подібного роду закритих платформ у Росії навіть немає. Подивитися ті ж платформи, які везуть танки, – більша частина військової техніки сильно виступає за межі цих платформ. Тобто у закриті фургони вони просто не помістяться, немає таких у країні. Той самий танк ширше і виступає межі платформи. І техніка при цьому різна за габаритами, якась виступає завширшки за межі платформи, щось назад.

Тому приховати це справді практично неможливо. Для цього РЗ та людям у погонах доведеться розробити абсолютно нові типи вагонів. Причому це буде абсолютно невигідно, бо фактично такі вагони будуть потрібні лише військовим. Сьогодні військові просто роблять замовлення в РЗ: дайте нам стільки платформ. І оскільки в РЗ немає якихось спеціалізованих платформ, виключно для військових, які б дотримувалися секретності, приховували техніку – їм дають звичайні цивільні платформи.

– Скільки всього техніки нарахували за цей час?

– Це будуть оціночні міркування, оскільки ми не маємо таких методик, щоб візуально порахувати кожну одиницю техніки, автоматично виключивши дублі. Можу приблизно сказати, скільки в цілому можливо техніки накопичено зараз на кордоні і в русі зі сходу Росії на захід. У дорозі, ми вважаємо, зараз перебувають близько п'яти батальйонно-тактичних груп, а загалом уздовж усього кордону Росії та України – кілька десятків батальйонно-тактичних груп.

Зазначу, що зараз люблять згадувати цифру у 100 тисяч накопичених солдатів на кордоні Росії та України. Загалом ми з цією цифрою згодні, але з важливим застереженням – більша частина з цих 100 тисяч осіб – особовий склад військових частин, які спочатку там і були розташовані поблизу кордону Росії та України.

З 2014 року Росія почала створювати або зміцнювати військові частини поблизу кордону Росії та України, наповнювати їх солдатами, і ці 100 тисяч переважно там і знаходилися, ніхто їх разом наприкінці 2021 року не перекидав.

При цьому важливо також розуміти, що значна частина цих 100 тисяч - строковики (солдати строкової служби), не контрактники. З досвіду воєн, у яких брала участь Росія, – це Грузія, і Україна, і Сирія, бачимо, що з військових кампаній, які проходять поза межами Росії, зазвичай, строковиків не використовують, а використовують контрактників. Відповідно, із цих 100 тисяч людей, які зараз перебувають на кордоні Росії та України, значна частина явно не братиме участі у військовій кампанії, якщо вона станеться.

У цілому нині ознак перекидання особового складу на захід ми поки що не бачили. Тобто ми бачимо, що ці поїзди з технікою мають, як правило, один, два, три пасажирські вагони – швидше за все, там просто водії, які розвантажуватимуть техніку, і плюс рота охорони.

Інший важливий момент: на супутникових знімках всіх польових таборів, які ми зараз знаємо, – це Удільне, Заїжджі двори, Погонове, Апук – на жодному з них не видно наметових містечок. Якщо згадати, наприклад, весну 2021 року, коли відбулося перше подібне масове стягування російських військ до кордону Росії та України, у тому ж Погоновому під Воронежем розбили величезне наметове містечко ще й з польовим госпіталем, і воно було чудово видно на супутникових знімках. Журналісти навіть їздили і знімали його, і на кадрах із землі видно це наметове містечко, з охороною тощо. Нині нічого подібного немає в жодному з польових таборів, про які ми знаємо.

– Ваша думка, чи це реальна підготовка до військових дій чи тактика залякування, шантажу?

– З одного боку, ми маємо справу з людьми, які, на мою думку, вже далеко відірвані від реальності і готові розв'язувати війни заради своїх особистих інтересів. Ось Володимир Путін вважає, що НАТО має бути далеко від кордонів Росії, і, зважаючи на все, він готовий піти на нові війни заради того, щоб змусити західні країни відмовитися від планів розширення НАТО на схід.

З іншого боку, ту техніку, яку зараз перекидають зі сходу (ми вже в коментарях сьогодні і вчора відзначили), везуть, швидше за все, до Білорусі. Оскільки Володимир Путін оголошував про білорусько-російські навчання, які пройдуть у лютому. І ми вважаємо, що ця техніка розташовуватиметься на кордоні Росії, Білорусі та України, ніби створюючи загрозу Києву, столиці. Але звідти навряд чи буде наступ та перетин кордону, ми зовсім у це не віримо.

Навіть якщо почнеться військова кампанія, ми не віримо, що наступ буде з півночі, з боку Білорусі, на Київ. Швидше за все, ось це стягування військ до Білорусі ведеться для того, щоб створити просто загрозу Києву, щоб змусити українську армію значну частину своїх збройних сил тримати в тилу для захисту столиці.

Це робиться, щоб на сході України більше свободи дій російським військам забезпечити у разі воєнної кампанії. А у наступ у масованому форматі на Київ, особливо з півночі, – ні, зовсім не віримо.

Але якусь бойову операцію на тій території, яка зараз перебуває під контролем сепаратистів (зокрема навіть трохи розширенішу операцію, з настанням на прикордонні райони), м'яко кажучи, не виключаємо.

– Але чи не явно російську?

– Ні, чому цілком можливо, що це буде і якась офіційна російська операція. Є ж типова методика російських сил, щоб виправдати початок подібної воєнної кампанії. На Донбасі для цієї мети багатьом сепаратистам і просто місцевим жителям кілька років, ось буквально кожному, вручали російські паспорти. Дуже легко зараз влаштувати якусь провокацію з обстрілом, показати жертв, у тому числі серед новоспечених громадян Росії, і заявити, що через це ми вводимо війська на Донбас, у прикордонні райони, які зараз перебувають під контролем Києва. "Все для того, щоб захистити російських громадян, які проживають на цій території!"

Аналогічна тактика використовувалася у 2008 році у війні з Грузією. Тоді було прямо заявлено: "Ми вводимо війська на територію Грузії для того, щоб захистити наших громадян, які проживають на території Абхазії та інших прикордонних територіях. Їх захистять наші миротворці".

І в цілому за останні пару місяців риторика і з боку військових, і від чиновників, і російських дипломатів була саме така: на Донбасі живе багато громадян Росії, а українці проводять якісь провокації, від яких можуть постраждати мирні жителі, у тому числі росіяни , які живуть на Донеччині, і ми будемо готові захищати їх, у тому числі військовими засобами.

Прямо заперечують

Перекидання військ до кордону України та Росії активно обговорюється ще з весни 2021 року. Два місяці тому американські ЗМІ з посиланням на спецслужби США писали про плани вторгнення Росії до України на початку 2022 року. Про ймовірну війну попередили представників Євросоюзу. У Кремлі цю інформацію назвали "безпідставним нагнітанням", її спростовували кілька високопосадовців і сам президент Володимир Путін.

Проте аналітики з Conflict Intelligence Team ще у листопаді підтвердили, що Міністерство оборони почало стягувати військову техніку з Абакана до Погонового під Воронежем, а звідти до Єльни Смоленської області. Вони знайшли кілька відео в соцмережах, на яких поїзд із бронеавтомобілями "Тигр", КамАЗами та "Уралами" рухається у бік місця розташування військової техніки 41-ї загальновійськової армії Центрального військового округу.

У CIT намагалися знайти інформацію про одну з платформ ешелону в сервісі GdeVagon, але виявили, що не можуть зі свого облікового запису замовити виписку або створити запит. За словами аналітиків, із тією ж проблемою зіштовхнулися й інші розслідувачі. У CIT вважають, що так спецслужби чи адміністрація сервісу намагаються протидіяти моніторингу ситуації навколо нарощування російського угруповання біля кордону з Україною та Кримом.

З одного із запасних акаунтів у CIT з'ясували, що техніка їхала до західних кордонів Росії. На інших відео із соцмереж експерти виявили пересування ідентичної техніки автошляхами в Хакасії та Саянських горах. Найближче з'єднання, оснащене такою технікою – це 55-а окрема мотострілецька бригада в Кизили, яка також входить до складу 41-ї армії.

Аналітик CIT Кирило Михайлов заявив, що військовими навчаннями пояснити такі пересування неможливо, оскільки жодних великих навчань заявлено не було. Планові навчання, за словами Михайлова, вже пройшли у вересні, і після них техніка мала повернутися до Сибіру, ​​але натомість вона перемістилася ближче до західних кордонів. "Виглядає це як підготовка якоїсь можливої ​​операції на території, підконтрольній Україні", – заявив аналітик.

1 грудня представник російського МЗС Марія Захарова заявила, що Україна направила до Донбасу 125 тисяч військових – це половина всього складу збройних сил України.

Пізніше Міноборони РФ оголосило, що в регіонах, що межують з Україною, розпочалися навчання Західного військового округу за участю 3 тисяч військових та 300 одиниць військової техніки.