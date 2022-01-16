У Дніпрі чоловік намагався перейти дорогу на "зебрі": водії не пропускали пішохода, а потім його збив позашляховик. ВIДЕО

У місті Дніпро на вулиці Титова увечері 15 січня чоловік безуспішно намагався перейти дорогу на пішохідному переході.

Як передає Цензор.НЕТ, про це мише місцеве видання "Информатор".

У той момент, коли чоловік стояв на "зебрі" і чекав, коли один із водіїв пригальмує, щоб продовжити рух по розмітці, його збив автомобіліст на позашляховику Mitsubishi.

Після цього пішохіда відкинуло на кілька метрів і він впав на спину. Час аварії зафіксувала камера зовнішнього спостереження.

За попередньою інформацією від джерел у правоохоронних органах, потерпілий отримав закриту черепно-мозкову травму, забій головного мозку та лівої частини тазу. Усі обставини встановить слідчий.

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