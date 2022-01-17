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"Потрібно вдарити ядерною ракетою по штату Невада. Для демонстрації рішучості", - депутат Держдуми РФ Федоров. ВIДЕО

Депутат російської Держдуми від "Єдиної Росії" Євгеній Федоров запропонував вдарити з ядерної зброї по території США.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Федоров зазначив, що ядерний удар - це один із варіантів демонстрації Сполученим Штатам рішучості Росії і спосіб змусити американців стати більш поступливими під час переговорів. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Росії натякають, що розташують ядерну зброю поблизу США, якщо не буде поступок щодо розширення НАТО, - NYT

Автор: 

Держдума (734) Єдина Росія (144) США (23024) ядерна зброя (1155)


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Топ коментарі
+56
Довбойоб.
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17.01.2022 11:13
+46
Страна 3,14здоболов, президент -ху-ло, депутаты - ган-оны.
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17.01.2022 11:13
+40
так давайте, жахните, в чем проблема то?
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17.01.2022 11:13
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Грушеподібний тулуб, слина до підборіддя, рузьке вітязь..
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17.01.2022 11:36 Відповісти
Вот тебе и обезьяна с гранатой.
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17.01.2022 11:36 Відповісти
Похоже что все там конченные ублюдки...
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17.01.2022 11:37 Відповісти
Полный придурок.
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17.01.2022 11:37 Відповісти
Ото,бл@дь, йдіть дивіться їм в очі, "патамуштанададагаваріватца". Воно ж неадекватне. Це "групенпутін", там усе таке. Ми по вас,амєрікоси , бімбу ******. Абзац.
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17.01.2022 11:38 Відповісти
Это больной на голову русский бандит, типичный Шариков с опилками в голове вместо мозгов.

Россия - это коррупционная и хамовато-ксенофбская клоака, в которой правит авторитарно-мафиозный режим, использующий понятие "патриотизм" в своих корыстных интересах.
Нынешние кремлёвские обалдуи уже вовсю гарцевали бы в эсэсовской форме, ментально они уже давно готовы к этому, если не опасались бы отрицательной реакции всего мирового сообщества. Полностью подконтрольный им зомбоящик уже открыто смердит хамовато-ксенофобской вонью, многими чертами напоминая реинкарнировавшуюся гебельсовщину, постоянно вопя о "необходимости решить украинский вопрос", как в своё время гитлеровские головорезы были поглощены людоедской идеей "решить еврейский вопрос".
Ботоксный фюрер Путлер жалобно причитает, перепуганный "угрозой" миролюбивых высокоцивилизованных стран Европы как Литва, Эстония, Дания и т. п., но в этой лицемерной истерике он не хочет признаться даже себе и своим холуям, что это не "расширение НАТО на восток", а бегство восточноевропейских стран на запад в поисках защиты от угрозы восточного соседа - отмороженного, хамоватого хулигана со съехавшей крышей. Так что можно констатировать, что у русских ксенофобия застилает остатки какого-либо человеческого разума. А когда эта клоака распространяет свою смердящую, хамовато-ксенофобскую пропаганду, пытается навязать другим странам свою стадно-холуйскую систему управления страной, хочется сказать: чумазая Россия, куда ты лезешь, займись своим проблемами, которых у тебя выше крыши
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17.01.2022 13:52 Відповісти
Внебрачный сын жириновского.
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17.01.2022 11:41 Відповісти
жеппорожденный сын жириноского ...
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17.01.2022 13:37 Відповісти
Надо не по Неваде, а по Беверли Хиллз!

И не ракетой, а коровьей лепёшкой!
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17.01.2022 11:41 Відповісти
Перед пуском ядерной ракеты, предупредить американцев, чтобы они не пустили в ответ. Мысли обезьяны в разброс
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17.01.2022 11:42 Відповісти
Ну тут все понятно, логіка ідіотів. Це як, фуйло, ми зараз влупим ракетою по Москві, не лякайся.
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17.01.2022 11:45 Відповісти
Дебілізм касабів....зашкалює
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17.01.2022 11:42 Відповісти
..по голове тебе ударить кувалдой, дебил...
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17.01.2022 11:43 Відповісти
Коцап думає що він безсмєрний чи що...
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17.01.2022 11:43 Відповісти
И это сенатор? Ну ладно у нас среди депутатов ВР есть неадекваты и тупые, но таких ядерных уродов и сумасшедших я не видел нигде!
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17.01.2022 11:44 Відповісти
А КНДР?
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17.01.2022 12:20 Відповісти
Нет только в РФии!!! Про депутатов парламента КНДР я вообще никогда ничего не слышал. У них одно солнце - любимый руководитель КиМ Чен Ын.
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17.01.2022 12:24 Відповісти
То что вы не слышали, не отменяет того факта, что они существуют. И каждый месяц кузькиной матью грозят Гамериці.
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17.01.2022 12:28 Відповісти
Не передёргивайте не в храп играем. Я про тупых и неадекватных депутатах парламентов рашкии Украины говорил а не о корейских коммунистах (я о них ничего не знаю, мне они по барабану и далеко).
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17.01.2022 13:22 Відповісти
Соглашусь. Просто севкорея - это финал окукливания шовинистического комми-гэбэшного режима.
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17.01.2022 16:20 Відповісти
В Украине тоже есть сумасшедшие, но они у нас в лечебницах, а не в законодательном органе раисси.
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17.01.2022 14:03 Відповісти
та ну, а оте, що президентом себе називає, і депутатами слуги урода, чи опизижи
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17.01.2022 20:15 Відповісти
та я ж про людей... А это ублюдки.
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17.01.2022 23:17 Відповісти
хворі ублюдки і при владі
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18.01.2022 08:26 Відповісти
Дебил, ты же знаешь, что в ответ тоже такая же прилетит. Что делать тогда будешь ?
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17.01.2022 11:44 Відповісти
а вот это чмо в жизни
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17.01.2022 11:45 Відповісти
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17.01.2022 11:48 Відповісти
а это его секта НОД
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17.01.2022 11:49 Відповісти
Ух ты, млять как его ракетой насквозь.
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17.01.2022 14:11 Відповісти
У него очень гадко через свитер свисают дряблые сиськи. Мерзкое зрелище. Шоб ты подох, гнида мокшанская.
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17.01.2022 11:46 Відповісти
заголовок не о том, а реально набутыльник подумал - а че будет если конфискуют "дачу" вна ненавистной Флориде.
какие же эти твари жалкие то....
и да - кто взрастил совок:??
и кто запрещал нам отделяться от совка?
так шо "кумир" оно так себе. - Узбекистану вроде - Обама дала 400 Хамви, а нам - ну на 15, ну нате пару госпиталей, ну на как там - на тебе неб*же шо мне негоже
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17.01.2022 11:47 Відповісти
ОНО ещё после праздников не отошло
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17.01.2022 11:50 Відповісти
ОНО не пришло в себя после роддома,кагда аккушерка его уронила.
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17.01.2022 12:12 Відповісти
лаврошадь, это камень в твой огород! Свинособаки и так с лишней хромосомой, а ты старый маразматик, им кокс постоянно доставляешь! Маразм - маразмом.., но не до такой же степени!
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17.01.2022 11:50 Відповісти
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17.01.2022 11:56 Відповісти
Ой, дурник...
А потім будє дуже здивований коли його десь у аєропорті Домінікани арештують та видадуть по запиту США, а далі вже американська Феміда влупить йому років 20 за зазіхааня на територіальну цілістність та розжигання ворожнечі...
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17.01.2022 11:58 Відповісти
Жирный утырок с сиськами(*****) несёт отборный бред. И таких на раше не мало)))
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17.01.2022 11:58 Відповісти
Поясніть мені логіку цього семимісячного. Пропонує запустити по штату Невада ракету з ядерною головною частиною, щоб її вибухом продемонструвати рішучість Московії, але попередньо попередити американців, щоб ті не вдарили у відповідь.
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17.01.2022 12:00 Відповісти
Идиот, природа и экология не делится на штаты! Одна планета.
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17.01.2022 12:01 Відповісти
Прекрасно, пусть выберет местность где побольше сынков и дочерей его хозяев.
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17.01.2022 12:05 Відповісти
Надеюсь американцы понимают, что рашисты специально несут всякую чушь и строят из себя психов.... точнее "обязьяну с гранатой"... Типа "держите меня четверо, я за себя не отвечаю"....
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17.01.2022 12:05 Відповісти
это надо показывать по телеку в сша...брекинг ньюз...
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17.01.2022 12:06 Відповісти
"Депутат госдумы" - это уже название какого-то 3/14здец-3/14здец конченого психического и вообще никогда не излечимого заболевания...
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17.01.2022 12:06 Відповісти
Еще одно доказательство того, что кацапы тупые. Этот поц думает что после удара по Неваде,кто-то продолжит переговоры. Баран,вокруг кацапии дежурят подлодки с ракетами.Ответка прилетит сразу.
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17.01.2022 12:10 Відповісти
Нємцов був не зовсім правий.В параші "***@утий" не тільки "пыня".Там ***@уті" майже всі. "Майже"(якийсь невеличкий відсоток)- використовую виключно враховуючи кількість населення.
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17.01.2022 12:21 Відповісти
Федоров! Ты дебил и свинособака! Иди в задок!
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17.01.2022 12:22 Відповісти
И посадить в ту ракету этого федорова, жириновского ,скабздееву с супругом и самое ху"ло !!
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17.01.2022 12:24 Відповісти
Мляя, які уйобища на московії в депутатах, українським членограям ще далеко до свинопсячих кулєг
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17.01.2022 12:24 Відповісти
"После НАС - т и ш и н а ."

https://www.yuzhnoye.com/company/history/rkr_14.html

Цели для ракет -
американские станции РЛС системы предупреждения о ракетном нападении, база атомных подводных лодок Китсап вблизи Сиэтла. 500 км траектории.
В хранилищах "Портала" 4 ракеты 8 к 65 , Р-14, которые хранились и обслуживались в ней до 1969 г.
Боевая стартовая позиция баллистических ракет средней дальности Р-14 наземного базирования "Чусовая-Н"
83-го ракетного полка 45-й ракетной дивизии
9-го отдельного ракетного корпуса РВСН в городке №2
п.
Анадырь-1 (Гудым). Реальный живой наземный старт.
Боты . Изучайте историю войск РВСН.
*****
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17.01.2022 12:27 Відповісти
Ой дурааак.
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17.01.2022 12:36 Відповісти
Ужимки обезьяны с ядерной гранатой закончатся тем, что обезьяну усыпят, а гранату отберут.
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17.01.2022 12:51 Відповісти
Рюське г.вно буде лише на півдороги до Америки,а від гі..остану вже залишиться ядрьоний попіл.
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17.01.2022 12:58 Відповісти
Российские слуги народа, не отличаются от наших, интеллект на одном, пещерном уровне.
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17.01.2022 13:00 Відповісти
когда то давно был известный американский фильм с Джеком Николсоном в главной роли, назывался он "Полет над гнездом кукушки". Николсону даже дали Оскар. Описывается история нескольких пациентов больницы для душевнобольных, которая называлась "Кукушка". И кадры фильма действительно увековечили "Кукушку" с высоты птичьего полета. А теперь, смотри ты, В госдуре (так ласково называют рассияне госдуму) появились настоящие пациенты, которым крайне нужна качественная, экстренная психиатрическая помощь, а то действительно полетает на ракете над Гнездом Кукушки. Его призывы полетать совпадение, не думаю.
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17.01.2022 13:02 Відповісти
Самый е*@нутый депутат России. История Евгения Фёдорова.

https://www.youtube.com/watch?v=GXZ7pdkKipU
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17.01.2022 13:03 Відповісти
Шариков таки успел расплодиться
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17.01.2022 13:03 Відповісти
В паралельній реальності, де живуть представники цих людиноподбних створінь, ФСЬО ПА-ДРУГОМУ. Закони логіки, фізики......психології.Тому не можна від них вимагати неможливого, щось нам про себе пояснити. Тільки повна ізоляція їх від світу спасе цей самий світ. Стіна, колючка, підтримання мінімально необхідного чи(та) можливого рівня подібності до ЛЮДИНИ,нехай і НЕ ДУЖЕ РОЗУМНОЇ, ось той максимум спілкування з абізянами, яких, чомусь, називають руськими. А в такій ізоляції від ЦИВІЛІЗАЦІЇ вони досить швидко знайдуть СВОЮ РІДНУ ЦИВІЛІЗАЦІЙНУ СХОДИНКУ РОЗВИТКУ. Будуть, так би мовити природніми і самодостатніми мавпочками. Та й по тому.
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17.01.2022 13:04 Відповісти
Бедный Воронеж...
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17.01.2022 13:06 Відповісти
по рівню життя полігон у Неваді вище стоїть ніж Воронеж. Так що обмін рівноцінний.
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17.01.2022 13:24 Відповісти
Как бы так жахнуть,но что бы они в ответ не прислали
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17.01.2022 13:23 Відповісти
Справжній кацап. А якщо США, задля профілактики, шмальнуть по **********, то одразу почне волати: "За що?! Ми ж такі миролюби!".
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17.01.2022 13:25 Відповісти
******** нет покоя !
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17.01.2022 13:27 Відповісти
Легко таке ляпати язиком, коли знаєш, що твої слова серйозно не сприймуть. В США про цей вис..р ніхто, мабуть, і не дізнається.
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17.01.2022 13:32 Відповісти
сценарий игры МЕТРО 2033 фсьо ближе к реальности
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17.01.2022 13:33 Відповісти
Позвольте спросить, а это пропагандон или пропагандонша? Грудь второго размера, минимум. Наверное кормящая пропагандонша.... Вот думаю, а как разозлится Майкрософт и всю Виндовз положит в рашке , что они, деревянные счеты с военных складов расконсервировать будут? А если Эпл отключит ПО на всех смартфонах и прочих гаджетах, не задумывался никто, не?
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17.01.2022 13:38 Відповісти
Запливщий жиром мізок використовує спроби показати, що він ще живий.
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17.01.2022 13:52 Відповісти
Е. Фёдоров. США и ГосДеп ограбили пенсионеров Москвы. https://www.youtube.com/watch?v=hzoH_YkZ5dU
https://www.youtube.com/watch?v=hzoH_YkZ5dU
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17.01.2022 13:53 Відповісти
Ну разнервничалась женщина, кормящие, они такие.... Гормоны там всякие гармонят, хочется кого- жахнуть сразу..
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17.01.2022 13:57 Відповісти
Это будет второй удар.... Первый - это от которого Евгений Фёдоров оказался *****утым на всю голову.
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17.01.2022 14:08 Відповісти
Краска до Невада долетить, чи вони в Неваді будуть запускати ядерну бомбу. Мабуть знову товар привезли, що один Україну забирає бомбити другий США це називається сказочниє долбайоби
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17.01.2022 14:12 Відповісти
"Должен высказать свой печальный взгляд на русского человека- он имеет такую слабую мозговую систему, что не способен воспринимать действительность как таковую. Для него существуют только слова. Его условные рефлексы координированы не с действиями,а со словами." Академик И.Павлов. "О русском уме". 1932 г.
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17.01.2022 14:15 Відповісти
Нехай ліфчик підтягне, бо цицьки цього "вітязя" вже до столу дістають. Типовий ************.
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17.01.2022 14:17 Відповісти
Федоров убогенький,жеваный какой-то,с обвисшей грудкой...
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17.01.2022 14:18 Відповісти
Если учитывать состояние ракет носителей и ядерных зарядов 30лет+, то рвануть может в момент пуска
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17.01.2022 14:23 Відповісти
Саме смішне, що у разі гіпотетичного обміну ударами між РФ та США. США скоріш за все отямляться, а ось РФ вже ніколи.

Бо по-перше, в РФ всі живуть компактно у великих гулаго-подібних містах, що дуже зручно для нанесення ударів а в США всі максимально роззосереджені.
По-друге клімат грає теж на руку США - банально не замерзнути та щось виростити там простіше ніж у ядерній тундрі РФ.
По-третє населення США більш мобільне і озброєне - отже у випадку катаклізмів буде готове краще
По-четверте - у США Китай через океан, а у РФ - через річку яку можна перейти пішки, який просто зайде і займе все що залишиться від колишньої імперії Зла десь так по уральські гори.

І перебуваючи в такому вразливому стані ще комусь погрожувати? - Це треба взагалі не мати мізків, що раз за разом нам мордвини і демонструють
😁
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17.01.2022 14:27 Відповісти
Депутат російської Держдуми від "Єдиної Росії" Євгеній Федоров запропонував вдарити з ядерної зброї по території США. Джерело:
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17.01.2022 15:22 Відповісти
Вопрос, который рассорил многие семьи, родственников, коллег, знакомых и т.д… На чьей стороне быть: вЯликий КоленоВстан или Загнивающая Пендосия?…Ответ за 30 секунд. Задайте сами себе вопрос: ГДЕ ЖИВУТ (ЖИЛИ) ДЕТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ЭТИХ СТРАН (ПОЛИТИКОВ)? Ответ просто. Все (ВСЕ!!!) дети руководителей Кремля жили, живут, будут жить в США (Западе)…Остальное не важно….

Начиная с первого ГенСека Совка (тов. Сралина) его дочка Светлана Аллилуева гражданка США, продолжая Кукурузником, который хватал Кеннеди за грудки и в ухо ему орал "Твои дети будут жить при социализме" (ага, сейчас) и далее по списку… Американских президентов было больше по количеству, но, ни один их родственник не стал жить на России…когда не станет теперешнего Окурка (сейчас всея информация про него чистится последователями НКВД), то мы узнаем, что его дети (из пяти детей, Оно троих нагуляло на стороне будучи в браке - привет семейным ценностям) так же будут жить в США… но все равно и тогда из Зомбо-ящика на слабый вата-мозг вкушателя так же будут вещать про то что "… а вот в Америке негров вешают"… "…Америка хочет захватить наши природные ресурсы"…

З.Бжезинский: "Чиновники России держат в США 500 млрд. долларов собственных средств!"… Эти средства работают на американскую экономику.
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17.01.2022 15:37 Відповісти
расийские ракеты такие "точные", что долетят только до космодром плесецк... но так как кацапоиды захотят подравнять мир, они, наверняка для надежности запустят и вторую ракету по Неваде... а та, как само собой разумеющееся, шаркнет по космодрому восточный...
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17.01.2022 15:39 Відповісти
хэйло призвал под свои знамена всех бравых боевых гомосеков, которых бабы на его раисе нарожали
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17.01.2022 15:49 Відповісти
А за Неваду тварь скоро ответит в суде Гааги. Это вам не конституцию Украины на площади сжигать.
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17.01.2022 15:57 Відповісти
А ответочку по ********* получить? Не
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17.01.2022 16:20 Відповісти
Росія створювала широкий пояс конфліктов уздовж своїх кордонів і в тій чи іншій формі підривала безпеку майже всіх сусідніх країн.
Якщо Путін хоче знати, чому сусіди прагнуть вступити до НАТО, йому достатньо подивитися у дзеркало.
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17.01.2022 16:52 Відповісти
"А шо ? Шо Америка ? Долбануть ночью !
А, у них - ночь , когда у нас день ? А у нас ночь, когда у них...
Значит, дождаться, когда у нас ночь и у них ночь, и долбануть !..."
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17.01.2022 18:48 Відповісти
Федоров, подгузник и лифчик одень, а то сиськи обвисли до пупка, и аж потом воюй с США!
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17.01.2022 19:05 Відповісти
Х@ем по лбу себя ударь... Воистину кацапия - страна сказочных долбо@бов...
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17.01.2022 20:25 Відповісти
ну,удачи...
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17.01.2022 20:39 Відповісти

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17.01.2022 20:39 Відповісти
Росияне запускают ядерную ракету по Неваде, но так как Невада далеко, попали только по своему Задрыпенску.
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18.01.2022 00:15 Відповісти
А вот интересно, этот пельмень с третьи размером сисек , готов рвануть с гранатой в руке в атаку - за родину, за сталина?
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17.01.2022 22:10 Відповісти
и что скажут США??
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17.01.2022 23:58 Відповісти
и это будет их последняя "решимость"
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18.01.2022 00:00 Відповісти
какое яо, пошел бы хоть сиськи подкачал
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18.01.2022 00:03 Відповісти
Кілька залпів ракетами Трайдент-2 з АПЛ по мацквабаду поверне його до первісного стану і випарує усіх ублюдочних кацапів як це мерзенне створіння що марить вибухом в Неваді.
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18.01.2022 00:27 Відповісти
ДУРАЧЬЁ РОССИЙСКОЕ )))
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18.01.2022 01:13 Відповісти
НО Я БЫ НА МЕСТЕ АМЕРИКИ УЖЕ ЧАСТЬ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ ТАЙНО ПЕРЕКИНУЛ В УКРАИНУ !)
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18.01.2022 01:14 Відповісти
1. в штаті невада ніхто не живе, бо там суцільні скали і каміння.
2. в штаті невада сама сша в минулому взірвали стільки ядерних бомб, що москалям і не снилось.
3. в лас вегасі (штат невада) є навіть національний ядерний музей.
4. москалі знову обісрались.
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18.01.2022 04:01 Відповісти
Воронеж напрягся...
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18.01.2022 08:20 Відповісти
Ну и правильно. И пусть жахнут.Тем более он потом говорил , что не ядерной ракетой, а болванкой... пострадавших не будет.А вот США обделаются , перестанут финансировать майданы и вторжения по всему миру. Ну и как минимум вот эти крики про вторжение на Украину , умолкнут.И у Зеленского появится шанс перехватить власть и начать , что то делать.
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11.02.2022 12:01 Відповісти
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