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"Без Росії та армії РФ на Донбасі нічого б не було. Мешканцям Донецька у 2014 році було пофіг на все це", - російський націоналіст Дьомушкін. ВIДЕО

Російський ультраправий політик Дмітрій Дьомушкін заявив, що у 2014 році більшості жителів Донецька та Луганська було "пофіг" на "рускій мір" та ідеї приєднання до Росії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це говорить в своєму відеоблозі журналіст Денис Казанський та публікує фрагменти інтерв'ю Дьомушкіна російським пропагандистам.

"Я знайомий з багатьма дійовими особами, які ще до усіх цих сутичок піднімали мітинги - з Губарєвим та іншими. Реакція була такою - мешканцям Донецька було узагалі пофіг. Без допомоги Росії, без ПВК, без добровольців, без військових армії РФ нічого та відбити не можна було. Та й відбивати було нічим. Зрозуміло, що артилерію, ГРАДи не воєнторзі місцевому купили. І системи ППО там з'явилися не тому що їх хтось з підвалів витягнув в Донецьку чи Луганську. Це серйозні системи до яких ще треба фахівців знайти. Звісно, ніяка народна міліція Луганська і Донецька українську армію стримувати не могла і тим більше не могла перемагати кілька років поспіль в артилерійських дуелях", - каже Дьомушкін.

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Автор: 

окупація (6717) росія (65336) Донбас (22356)


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Топ коментарі
+10
Так, згоден. З відео чутно, що саме Дьомушкін цього не підтримує. Тоді не явка з повинною, а важливі свідчення. Все одно плюсую.
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17.01.2022 12:24
+9
Это явка с повинной. Плюсую.
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17.01.2022 12:12
+4
Та цей Дьомушкін завжди був проти Крмнаша та лугандона, за що і відсидів. Він за слов'янське братство без татар, чеченців та інших меншинств, тобто готовий на втрату москалями копалин на окупованих землях Сибіру.
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17.01.2022 12:16
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Это явка с повинной. Плюсую.
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17.01.2022 12:12 Відповісти
Та цей Дьомушкін завжди був проти Крмнаша та лугандона, за що і відсидів. Він за слов'янське братство без татар, чеченців та інших меншинств, тобто готовий на втрату москалями копалин на окупованих землях Сибіру.
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17.01.2022 12:16 Відповісти
Так, згоден. З відео чутно, що саме Дьомушкін цього не підтримує. Тоді не явка з повинною, а важливі свідчення. Все одно плюсую.
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17.01.2022 12:24 Відповісти
Демушкин в дурацком положении. Он с самого начала конфликта последовательно защищает Украину и рвется в объятия. Но украинцы в ужасе отбиваются от него обеими ногами.
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17.01.2022 12:31 Відповісти
А навіщо він українцям? Нехай будує свою "Російську Республіку" для людей слов'янської зовнішності на Росії.
Так, він послідовно виступав та виступає проти агресії РФ в Україні. За це йому подяка, але не більше.
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17.01.2022 12:58 Відповісти
Ну это и так известно. Народам доунбасса ( они же трактористы и шахтеры из военторга) хватило бузы на два, три дня и то если в ларьках были бы пиво и водка. И дальше обс--ных углов в ближайших подъездах дело бы не дошло.
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17.01.2022 12:48 Відповісти
100%. В 2004 на майдане так и было в Киеве. Если им с утра не наливали, то за яныка волать отказывались. Наоборот кричали, шо беспредел, бо денег не дают
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17.01.2022 13:10 Відповісти
Прапор то ДНРи
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17.01.2022 12:56 Відповісти
У нас об этом только Шуфрич с Рабиновичем не знают , а на мацковии ...... Лукавят они,все и всё знают ,но так удобней !
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17.01.2022 12:59 Відповісти
Навальный на минималках.
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17.01.2022 13:04 Відповісти
Кацап розкрив ще один секрет Полішинеля...
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17.01.2022 14:35 Відповісти
українську армію стримувати не могла і тим більше не могла перемагати кілька років поспіль в артилерійських дуелях" Джерело:
Лошара кауапський - ЗСУ завжди перемагали в артилерійських дуелях з кацапами, тому вони зайвий раз і не стріляли по позиціях ЗСУ
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17.01.2022 15:26 Відповісти
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17.01.2022 15:28 Відповісти
но для этого нужно было еще, чтобы СБУ с его ссыкливым рукоблуднымводством работало, а не сидело ссыкливо в кабинетах...
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17.01.2022 15:41 Відповісти
Україна ніколи не планувала жодних наступальних дій на Сході України.
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17.01.2022 18:14 Відповісти
Донеччина де я живу завжди була українською
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24.02.2022 13:57 Відповісти
 
 