"Без Росії та армії РФ на Донбасі нічого б не було. Мешканцям Донецька у 2014 році було пофіг на все це", - російський націоналіст Дьомушкін. ВIДЕО
Російський ультраправий політик Дмітрій Дьомушкін заявив, що у 2014 році більшості жителів Донецька та Луганська було "пофіг" на "рускій мір" та ідеї приєднання до Росії.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це говорить в своєму відеоблозі журналіст Денис Казанський та публікує фрагменти інтерв'ю Дьомушкіна російським пропагандистам.
"Я знайомий з багатьма дійовими особами, які ще до усіх цих сутичок піднімали мітинги - з Губарєвим та іншими. Реакція була такою - мешканцям Донецька було узагалі пофіг. Без допомоги Росії, без ПВК, без добровольців, без військових армії РФ нічого та відбити не можна було. Та й відбивати було нічим. Зрозуміло, що артилерію, ГРАДи не воєнторзі місцевому купили. І системи ППО там з'явилися не тому що їх хтось з підвалів витягнув в Донецьку чи Луганську. Це серйозні системи до яких ще треба фахівців знайти. Звісно, ніяка народна міліція Луганська і Донецька українську армію стримувати не могла і тим більше не могла перемагати кілька років поспіль в артилерійських дуелях", - каже Дьомушкін.
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Так, він послідовно виступав та виступає проти агресії РФ в Україні. За це йому подяка, але не більше.
Лошара кауапський - ЗСУ завжди перемагали в артилерійських дуелях з кацапами, тому вони зайвий раз і не стріляли по позиціях ЗСУ