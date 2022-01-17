У Міноборони анонсували зміни щодо військового обліку жінок: "Прямо зараз йти до центрів комплектування не треба". ВIДЕО

Робота над спрощенням порядку постановки жінок на військовий облік триває. Про майбутні зміни в цьому процесі буде повідомлено додатково.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, передає Цензор.НЕТ.

"Прямо зараз не треба жінкам йти до територіальних центрів комплектування (колишні військкомати).

Протягом 2022 триватиме перехідний період. Зараз ведеться робота над спрощенням порядку постановки на облік, вивчається питання пріоритетності професій споріднених з військово-обліковими спеціальностями. Тож, будуть зміни про які Міноборони обов’язково повідомить", - написала вона.

Також Маляр зазначила, що штрафів протягом 2022 не буде: "Зараз це питання також вивчається на предмет можливих змін".

Також, за її словами, опрацьовується питання спрощення всіх процедур постановки на облік - як чоловіків, так і жінок. В тому числі і "цифровізація" тих процесів, які технічно можливо перевести в онлайн.

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Нагадаємо, 17 грудня набув чинності ухвалений у жовтні наказ Міноборони із розширеним списком професій жінок, які зобов’язані стати на військовий облік. Усього до списку входять понад 100 професій.

Як пояснили у Міноборони, представниці внесених до оновленого списку професій віком від 18 до 60 років мають стати на військовий облік протягом 2022 року.

Також зазначимо, що петиція про скасування військового обліку для жінок за лічені дні набрала необхідні 25 тис. голосів. Її має розглянути президент Володимир Зеленський.

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