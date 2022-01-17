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У Міноборони анонсували зміни щодо військового обліку жінок: "Прямо зараз йти до центрів комплектування не треба". ВIДЕО

Робота над спрощенням порядку постановки жінок на військовий облік триває. Про майбутні зміни в цьому процесі буде повідомлено додатково.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, передає Цензор.НЕТ.

"Прямо зараз не треба жінкам йти до територіальних центрів комплектування (колишні військкомати).

Протягом 2022 триватиме перехідний період. Зараз ведеться робота над спрощенням порядку постановки на облік, вивчається питання пріоритетності професій споріднених з військово-обліковими спеціальностями. Тож, будуть зміни про які Міноборони обов’язково повідомить", - написала вона.

Також Маляр зазначила, що штрафів протягом 2022 не буде: "Зараз це питання також вивчається на предмет можливих змін".

Також, за її словами, опрацьовується питання спрощення всіх процедур постановки на облік - як чоловіків, так і жінок. В тому числі і "цифровізація" тих процесів, які технічно можливо перевести в онлайн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуги народу" внесли до ВР законопроєкт про добровільний військовий облік для жінок

Нагадаємо, 17 грудня набув чинності ухвалений у жовтні наказ Міноборони із розширеним списком професій жінок, які зобов’язані стати на військовий облік. Усього до списку входять понад 100 професій.

Як пояснили у Міноборони, представниці внесених до оновленого списку професій віком від 18 до 60 років мають стати на військовий облік протягом 2022 року.

Також зазначимо, що петиція про скасування військового обліку для жінок за лічені дні набрала необхідні 25 тис. голосів. Її має розглянути президент Володимир Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Міноборони про петицію щодо скасування військового обліку: "Паніка та переляк безпідставні - це ніяк не змінить життя жінок"

У Міноборони анонсували зміни щодо військового обліку жінок: Прямо зараз йти до центрів комплектування не треба 01

жінки (627) Міноборони (7401) військовий обов’язок (92) Маляр Ганна (525)


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Топ коментарі
+11
Я уже теще чемодан собрал.
И тут нае....ли.
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17.01.2022 13:06
+8
Страница https://www.facebook.com/petroporoshenko?__cft__[0]=AZUE_4LT70HCIWGnLfOvsl_vGhgiRhmqLTjZjZo2ofm0ShfBsS4FlWfgqBGWH7HsGRScigCDUR7C8_dkXwpeOImBYnNFEQMnCamJQxRHPjoudfUJVabqNcb9MHhNNnLqnA2WPIS2QxfZvlkiscQJFfwD_YmQHr8VRB4eDeYKhrjEnA&__tn__=-]C%2CP-R Петро Порошенко была в прямом эфире.

https://www.facebook.com/petroporoshenko/videos/707502260216191/?__cft__[0]=AZUE_4LT70HCIWGnLfOvsl_vGhgiRhmqLTjZjZo2ofm0ShfBsS4FlWfgqBGWH7HsGRScigCDUR7C8_dkXwpeOImBYnNFEQMnCamJQxRHPjoudfUJVabqNcb9MHhNNnLqnA2WPIS2QxfZvlkiscQJFfwD_YmQHr8VRB4eDeYKhrjEnA&__tn__=%2CO%2CP-R 41 мин. ·



Дорогі друзі, суд не знає, що йому робити.

Перша позиція - вони прийняли рішення призначити мені безкоштовного адвоката, позбавивши пана Новікова та пана Голованя обов'язків моїх адвокатів. І безкоштовний адвокат вийшов і сказав, що це провакація влади і він у цій провокації, безумовно, не буде брати участі. Вони збожеволіли!

Позиція друга - що ніхто з них не може згадати де, коли і за яких обставин вони повідомли про підозру. І сьогодні вони пішли розбиратися: що, де і як у них відбулося.

І третя позиція - ми взяли ці матеріали. Суддя оголосив перерву, не сказав на який час. Але ми зацікавлені у тому, щоб це було швидко. Ми спробуємо зараз ознайомитися з 9-ма томами справи за годину чи півтори. І як тільки суддя продовжить засідання, ми налаштовані сьогодні дати бій. Бій дати при вашій підтримці. Тому я ще раз кажу: я хочу подякувати за небайдужість кожного з вас. Бо на сьогоднішній день тут, на цій площі, ми боремося за Україну. Вони намагаються присилати провокаторів, вони намагаються присилати людей, пропагандистів, які думають, що вони зможуть нас збити. Але за нами правда. Я наголошую: ми - опозиція. І ми поводимо себе набагато більш відповідально, ніж влада. Влада, я сподіваюся, це почує.

Тому з вашого дозволу, ми на півгодини перейдемо в кімнату, щоб прочитати обвинувачення. І як тільки ми щось там побачимо, ми вас проінформуємо. Але я хочу наголосити: влада розгублена, слабка, і замість того, щоби боротися з Путіним, вона намагається боротися з нами, з власним народом, з вами, пред'являючи неіснуючі юридичні папери. Тому що вони вважають, що якби з України прибрати всіх нас з вами, їм би легше жилося. Ми їм не дамо такого! Вони будуть відповідати за ті злочини, які вони коять.

Дякую вам за підтримку! Ми повернемося через пару десятків хвилин і продовжимо наш бій. Слава Україні!
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17.01.2022 13:12
+8
Зятья уже тещам тревожные сумки собрали
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17.01.2022 13:13
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Правила форума Рада форумчан
а шо, феміни вже двері виносять..?
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17.01.2022 13:05 Відповісти
Скумбрия по 8 руп за тонну уже встала раком на военный учёт а Марынка соска Вовы также и Менделюшка затаскушка где и все нардепки слуг народа также во во...дебилы еврейско Министерство Отсоса под руководством еврея Резникова юрыста бандурыста..
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17.01.2022 13:13 Відповісти
Та взагалі ніхто не піде.
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17.01.2022 13:06 Відповісти
Я бы не стал за всех расписываться .
Моя жена пойдет без проблем.
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17.01.2022 13:23 Відповісти
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17.01.2022 13:33 Відповісти
Забавная у тебя жена
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17.01.2022 13:40 Відповісти
Як не піде? А ворог?
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17.01.2022 23:21 Відповісти
Я уже теще чемодан собрал.
И тут нае....ли.
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17.01.2022 13:06 Відповісти
то замість тещі йди.
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17.01.2022 13:09 Відповісти
Мне нельзя, вдруг война а я с чемоданом уставший.
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17.01.2022 13:18 Відповісти
в буковель поїди, а потім в індію, ти ж приЗЕдент як і решта 73% уставших ат вайни.
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17.01.2022 13:20 Відповісти
А ти нэ уставший,а хворийтна голову
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17.01.2022 13:25 Відповісти
та в мене все добре. я кожний рік проходжу мед.комісію. а ти провірься ....зєбілізм не проходить без наслідків.
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17.01.2022 13:29 Відповісти
Ну я за них не голосовал
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17.01.2022 14:02 Відповісти
а за кого ти голосував?
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17.01.2022 14:18 Відповісти
А можна було спочатку думати, а потім робити?
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17.01.2022 13:08 Відповісти
Мабуть можна, якби було чим.
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17.01.2022 13:09 Відповісти
- В чому різниця між нормальними людьми і "ЗЕбілами"?
- НОрмальні люди спочатку думають а потім роблять а "ЗЕбіли" спочатку роблять а потім виправдовуються - бо думать нічим!
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17.01.2022 13:36 Відповісти
Страница https://www.facebook.com/petroporoshenko?__cft__[0]=AZUE_4LT70HCIWGnLfOvsl_vGhgiRhmqLTjZjZo2ofm0ShfBsS4FlWfgqBGWH7HsGRScigCDUR7C8_dkXwpeOImBYnNFEQMnCamJQxRHPjoudfUJVabqNcb9MHhNNnLqnA2WPIS2QxfZvlkiscQJFfwD_YmQHr8VRB4eDeYKhrjEnA&__tn__=-]C%2CP-R Петро Порошенко была в прямом эфире.

https://www.facebook.com/petroporoshenko/videos/707502260216191/?__cft__[0]=AZUE_4LT70HCIWGnLfOvsl_vGhgiRhmqLTjZjZo2ofm0ShfBsS4FlWfgqBGWH7HsGRScigCDUR7C8_dkXwpeOImBYnNFEQMnCamJQxRHPjoudfUJVabqNcb9MHhNNnLqnA2WPIS2QxfZvlkiscQJFfwD_YmQHr8VRB4eDeYKhrjEnA&__tn__=%2CO%2CP-R 41 мин. ·



Дорогі друзі, суд не знає, що йому робити.

Перша позиція - вони прийняли рішення призначити мені безкоштовного адвоката, позбавивши пана Новікова та пана Голованя обов'язків моїх адвокатів. І безкоштовний адвокат вийшов і сказав, що це провакація влади і він у цій провокації, безумовно, не буде брати участі. Вони збожеволіли!

Позиція друга - що ніхто з них не може згадати де, коли і за яких обставин вони повідомли про підозру. І сьогодні вони пішли розбиратися: що, де і як у них відбулося.

І третя позиція - ми взяли ці матеріали. Суддя оголосив перерву, не сказав на який час. Але ми зацікавлені у тому, щоб це було швидко. Ми спробуємо зараз ознайомитися з 9-ма томами справи за годину чи півтори. І як тільки суддя продовжить засідання, ми налаштовані сьогодні дати бій. Бій дати при вашій підтримці. Тому я ще раз кажу: я хочу подякувати за небайдужість кожного з вас. Бо на сьогоднішній день тут, на цій площі, ми боремося за Україну. Вони намагаються присилати провокаторів, вони намагаються присилати людей, пропагандистів, які думають, що вони зможуть нас збити. Але за нами правда. Я наголошую: ми - опозиція. І ми поводимо себе набагато більш відповідально, ніж влада. Влада, я сподіваюся, це почує.

Тому з вашого дозволу, ми на півгодини перейдемо в кімнату, щоб прочитати обвинувачення. І як тільки ми щось там побачимо, ми вас проінформуємо. Але я хочу наголосити: влада розгублена, слабка, і замість того, щоби боротися з Путіним, вона намагається боротися з нами, з власним народом, з вами, пред'являючи неіснуючі юридичні папери. Тому що вони вважають, що якби з України прибрати всіх нас з вами, їм би легше жилося. Ми їм не дамо такого! Вони будуть відповідати за ті злочини, які вони коять.

Дякую вам за підтримку! Ми повернемося через пару десятків хвилин і продовжимо наш бій. Слава Україні!
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17.01.2022 13:12 Відповісти
Зеленский отброс Кремлядей
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17.01.2022 13:26 Відповісти
Зятья уже тещам тревожные сумки собрали
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17.01.2022 13:13 Відповісти
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17.01.2022 14:39 Відповісти
нехочуть батьківщину захищати то нехай пакують валізи і їдуть до турецьких борделів з нашої землі
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17.01.2022 13:13 Відповісти
та краще сказати це не про пані, а про зе уклоністів та і самого приЗЕдента.
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17.01.2022 13:17 Відповісти
у них інше завдання - народжувати українців, виховувати і обеоегати своїх дітей, бути надійним тилом своїх чоловіків. Ті, хто має бажання тримати в руках зброю. вже давно в армії. Ті долбоящер цого не знав? Да, і Батьківщина з великої літери.
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17.01.2022 13:19 Відповісти
Ну что ты ерунду пишешь? В любой части около 20% женских профессий. Или печатать приказы здоровый мужик будет? Такое ощущение что вы заранее уставшие от войны тоже от защиты страны откосили.
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17.01.2022 13:27 Відповісти
дядя, эти профессии давным давно женщины- военнослужащие занимают. ДАВНЫМ-ДАВНО. Ты хоть понимаешь суть происходящего??? Ну к примеру: весь этот моразм касаеться только работающих женщин. А почему? Не работающим можно Родину не защищать? Мужики все должны стоят на учете. Тогда вопрос, а почему мужики все должны, а женщины не все? НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ К ОБОРПОНОСПОСОБНОСТИ ВСЕ ЭТО НЕ ИМЕЕТ. По всей вероятности кто то из окружения зеленского решил заработать на самом процессе постановки на учет.( сколько одной бумаги уйдет на оформление личных дел). И не знаю надо оно тебе или ты тут, что бы гадить- я резервист.
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17.01.2022 13:47 Відповісти
Да ты что? Например лейтенант- бухгалтер? Или капитан- продавец военторга?
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17.01.2022 13:56 Відповісти
Если бы ко мне в часть пришла женщина без специальности, куда мне ее назначить? Без пошлостей.
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17.01.2022 13:58 Відповісти
Ну во- первых: военторг расформировали в 90 - х годах прошлого века. Причем сразу и навсегда. Сейчас этой структуры нет, а твои посылания на на продавца военторга говорит о том, что к армии ты никакого отношения не имел и не имеешь. Во- вторых: у командиров никогда ничего не спрашивают- направляют людей и делай с ними, что хочешь. Одевай, обувай, корми, обучай и т.д. И отвечает за них командир по всей строгости. Но оно ж тебе не надо. Переписка окончена.
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17.01.2022 14:28 Відповісти
Придурок ,я уже 25 ( почти) лет на пенсии. А до этого 27 лет отслужил. А ещё я в 14 оббивал пороги военкоматов, что бы призвали. В силу возраста на передок навряд ли, но послужить Родине ещё мог.
Так что закрой пасть уклонись херов и иди ишака инструмент почисть.
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17.01.2022 14:45 Відповісти
Офигеть , дрыщи мне об обязанностях командира рассказывают.
Потому у нас и клоуны президенты!
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17.01.2022 14:47 Відповісти
А как ты думаешь командир бригады это командир ??? и у него никто ничего не спрашивает???7 . Ему сразу писькограй звонит и людей назначает.
Кстати комбриг такой фигнёй не занимается. Для этого есть другие люди
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17.01.2022 14:51 Відповісти
Так может говорить только человек,который сам воюет и всех своих родствениц ,начиная с мамы,туда же уже оформил -если нет,то одна вонь получается)
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17.01.2022 13:20 Відповісти
Ледя уже записалась или это для лохушек?
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17.01.2022 13:24 Відповісти
Дрыщ в попу деланный, это твоя потаскушка по борделям прячется. Женщины принимающие участие в защите страны плевать должны на таких как ты. Если сам мудак ,то сиди и пускай себе под нос тихонько.
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17.01.2022 13:31 Відповісти
У них там что вообще плохо с головой? И мужчины и женщины от18 до 60 лет?
Это же 80% страны!
Они хотят получить сильную армию или тупо не знают, что делают?
В сегодняшних реалиях армия более 1 миллиона - это колоссальная сила, которая способна решить любую задачу.
Нахрена вам ставить на учёт предпенсионеров, которые со своими болячками и ослабленными организмами не способны выполнять боевые задачи?
Может еще и в футбольные команды будут набирать игроков по 59 лет?
Что будет с футбольной командой, в которой будет 59 летний игрок? Команда проиграет.
А что будет с подразделением, в котором будут предпенсы? Это подразделение погибнет всё!
Или вы будете создавать батальоны по возрасту? Ну и куда вы потом пошлёте такой батальон? На убой?
Не нужно изобретать велосипед. Например, в США есть два вида резерва. До 25 лет основной - призыву подлежат все. Уклонение от призыва - штрав 250 тысяч баксов.
Второй вид точно не помню, но где то до 45 лет. Генералы могут дольше служить.
Основной резерв до 25 лет есть в,электронном виде. Как только молодой человек перешагнет этот рубеж - его не призовут и в Ирак не отправят. Призовут только в случае нападения на США.
После 45 или 50 даже в случае войны не призывают в штатах - кому то еще надо работать и за детьми смотреть.
Это если по уму, а не как в стране дураков...
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17.01.2022 13:28 Відповісти
Страдалец, ты вообще в армии был? Похоже ты коллега писькограя. Чего ножками сучиш без веских оснований.
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17.01.2022 13:48 Відповісти
В случае полномасштабной войны всем дело найдется, и на фронте и в тылу.
Страна ,граждане которой не хотят ее защищать, не имеет право на существование

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17.01.2022 13:52 Відповісти
Что будет, если в твоем подразделении один фланг будут прикрывать 50- летние бойцы, у которых и реакция, и выносливость снижены природным естественным путём? Ответ: ты погибнешь и задача будет не выполнена.
Пусть 50+ набирают в добробаты как исключения и по собсвенному желанию. Но регулярные войска для выполнения задач должны формироваться сильными и выносливыми бойцами. А это априори молодые. Добавь к ним старика и будет ложка дегтя в бочке мёда
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17.01.2022 14:10 Відповісти
Есть много профессии которые под силу и 60 летним. Понятное дело не в атаку бежать. Мне даже странно такие вещи объяснять.
Давайте от обратного. Вы служили? Где и кем?
Я думаю что только четвертая часть армии находится на передке. А остальные, части обеспечения, без которых передок и двух недель не продержится
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17.01.2022 14:32 Відповісти
Чечня победила парашу потому что там воевали все! Кто не воевал отдавал около 80% заработанного на войну. Я свидетель этому.
Создаётся впечатление что у нас одни уклонисты ( почти). Странно читать от этих же людей ,как Украина парашу расхерячит.
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17.01.2022 14:37 Відповісти
У вас какое то киношное представление об армии.
При прорыве обороны эти так называемые части обеспечения становятся новым рубежом обороны.
До того момента пока не подойдут резервы. Воевать должны все.
А если в тылу будут пенсы, то их тупо уничтожат. У них не будет сил не то что держать оборону, а даже на отступление
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17.01.2022 14:48 Відповісти
Как ты считаешь, 3 летниму малышу профессор математики много может объяснить? Вот и я так с тобой. Когда закончишь военную академию, пиши, я тебе порекомендую где дальше учиться надо
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17.01.2022 14:56 Відповісти
Вам 65+ лет. Вы сняты с военного резерва, но это не мешает принимать участие в территориальной обороне и в добровольческих подразделениях.
В 2014 году Вам ничто не мешало влиться в ряды "Азова" или "Донбасса"
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17.01.2022 16:45 Відповісти
Більше ніж 300 тісяч красунь візьме штурмом Москву!
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18.01.2022 00:15 Відповісти
Снимают напряженность?
Женщины уже создали километровые очереди в военкоматы! Ночами пишутся.
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17.01.2022 13:30 Відповісти
надо поставить главное условие - первыми на регистрацию женщин в военкоматах идут с женами президент, премьер, спикер и так далее по нисходящей... и до тех пор пока вся верхушка страны не зарегистрирует своих баб простому народу там нечего делать...
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17.01.2022 13:41 Відповісти
А если они не пойдут , то пусть Украина пропадает? Оказывается добровольцы лохи? Ооочень интересно!
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17.01.2022 13:54 Відповісти
Многократно спрашивал воров, почему вы такие "" А вот пускай президент не ворует тогда и я не буду"""
Желание тупейшей, приметивнейшей отмазкой оправдать свою никчемность- характерная черта дрыщей и предателей.
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17.01.2022 14:09 Відповісти
а вот надо этих шлёциков заставить...
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17.01.2022 14:54 Відповісти
Ага, начало доходить какую всётаки херь выдумали.
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17.01.2022 13:53 Відповісти
Дятлы безмозглые.
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17.01.2022 15:33 Відповісти
Зе КЛОУН МАЙСТЕРНО РОЗВАЛЮЄ ЗСУ - ТАК ЩО НЕ ЗАПІДОЗРІЛИ



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17.01.2022 18:00 Відповісти
СВЫШЕ 330 ТЫСЯЧ БОЕВЫХ УКРАИНСКИХ КРАСАВИЦ ВОЗЬМУТ МОСКВУ!
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17.01.2022 21:20 Відповісти
 
 