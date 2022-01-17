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Вночі на Прикарпатті 20-річний чоловік підірвав BMW: зловмиснику ампутували частину руки. ВIДЕО

В ніч на 17 січня в житловому дворі Крихівців, що на околиці Івано-Франківська, стався вибух – його ініціатор дістав важку травму.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє місцеве видання "Галка".

Вибух на вулиці Крайній стався близько другої ночі – місцеві мешканці зафіксували, що невідомий вибуховий пристрій здетонував у машині BMW X5. До ранку на місці події працювали правоохоронці, які оглядали машину і проводили слідчі дії.

Попередньо стало відомо, що підривач машини приїхав у двір на таксі і намагався пошкодити BMW. Від вибуху авто він зазнав травми руки, самостійно покинув місце пригоди і згодом звернувся по допомогу до медиків. Через серйозність ушкоджень ті ампутували частину кінцівки. Вік травмованого чоловіка – близько 20 років.

У поліції Прикарпаття редакції підтвердили факт інциденту, деталі події повідомлять згодом.

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авто (6185) вибух (4482) мінування (1218) Івано-Франківська область (952)


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Топ коментарі
+12
и сгореть нафиг ))
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17.01.2022 13:33
+12
Ну если человек дурак ,то он и по уши в воде под дождём проливным сгореть может ...
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17.01.2022 13:38
+8
Виходить ,що сапер має шанс помилитися більше ,ніж один раз .
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17.01.2022 13:29
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Виходить ,що сапер має шанс помилитися більше ,ніж один раз .
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17.01.2022 13:29 Відповісти
Сапер помиляється тільки двічі.Перший раз коли жениться а потім коли підривається.
А в даній ситуавції дебіл на дебілі.Перший котрий замовив а другий який виконув,
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17.01.2022 13:40 Відповісти
"В ніч на 17 січня в житловому дворі Крихівців, що на околиці Івано-Франківська, стався вибух - його ініціатор отримав важку травму." а може то бетмен , приїжджав розміновувати але не вистачило досвіду.
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17.01.2022 13:30 Відповісти
Ну и кретин ,руки нема ,теперь ещё и закроют как террориста а ведь мог просто взять бутылочку бензинчика ....
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17.01.2022 13:31 Відповісти
и сгореть нафиг ))
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17.01.2022 13:33 Відповісти
Ну если человек дурак ,то он и по уши в воде под дождём проливным сгореть может ...
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17.01.2022 13:38 Відповісти
Не мог.
Он всего лишь безголовы ... безрукий исполнитель поставленной ему не по разуму непростой задачи

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17.01.2022 13:36 Відповісти
Если взрывчатка, то наверное хотел уделать бимер вместе с хозяином. А от бутылки сгорела бы только машина.
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17.01.2022 13:46 Відповісти
Мог бы просто взять бутылочку,и присесть на неё.
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17.01.2022 13:47 Відповісти
Теперь хозяин БМВ (В 90-е эту аббревиатуру раскрывали как "Боевая машина вымогателей") оторвет ему вторую руку.
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17.01.2022 13:34 Відповісти
Нормально. Оторвёт ему руку и вставит ему в жопу. Чувак будет показывать это в цирке, заработает кучу денег и приделает себе механические руки. Итого у его будет целых три руки. Шах и мат .
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17.01.2022 13:45 Відповісти
А за одно и ноги...
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17.01.2022 13:52 Відповісти
Спалился пацан! А шёл к успеху..
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17.01.2022 13:37 Відповісти
Надо было потренироваться чтобы наверняка.
Поступок можно приветствовать, но не профессионально.
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17.01.2022 13:38 Відповісти
парень не разобрался в китайском таймере))) на шкале были минуты а на переключателях секунды
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17.01.2022 13:46 Відповісти
Що клятий Порошенко творить!!!
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17.01.2022 13:46 Відповісти
Так BMW хоть поцарапало ?
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17.01.2022 13:49 Відповісти
Нормально получилося . Гірше було б , якби зловмиснику не відірвало руку. Менше буде придурків .
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17.01.2022 13:52 Відповісти
Да уж. Ну и как с такими партизанить? Не то что не умеет стрелять а даже взрывчатку подкинуть под машину
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17.01.2022 13:53 Відповісти
Село Крихівці!...мабуть помста за збиту фіру фірмана https://m.youtube.com/watch?v=dWwDDEAuEy8
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17.01.2022 13:53 Відповісти
там може цікавіше за фіру (віз), на окраїні с.Крихівці (передмістя м.Ів. Фр. ) побудований жил масив Калинова Слобода, який в основному заселений біженцями з Донбасу. Такий собі масив - навіть прапори днри і лнри деколи вивішували. А це в їхньому стилі - отжать, сжечь, подорвать. Совпадєніє ? Я так не вважаю
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17.01.2022 14:06 Відповісти
подумав що хтось із фанатів Богдана Трохвимовича Він-людина знаменита
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17.01.2022 14:16 Відповісти
Зараз вже мало хто пам'ятає Богдана Трофимовича ... А колись на всю Україну гримів він і кобила його Ракель...
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17.01.2022 14:43 Відповісти
Дай дебилу член стеклянный, так он и член разобьет, и руки порежет.
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17.01.2022 14:03 Відповісти
"Дураку стекляний %уй на один раз", "На всякий пожарний есть %уй стекляний" - російська народна мудрість
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17.01.2022 14:08 Відповісти
таксист и не знал что везет дибила с взрывчаткой
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17.01.2022 14:20 Відповісти
Хозяин БМВ утверждает, что повредило не только руку, а еще начисто оторвало половые органы!
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17.01.2022 14:51 Відповісти
Злочин і покарання "в адном стаканє"
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17.01.2022 15:19 Відповісти
Хозяин и ампутировал потом )
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17.01.2022 15:35 Відповісти
 
 