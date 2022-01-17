Вночі на Прикарпатті 20-річний чоловік підірвав BMW: зловмиснику ампутували частину руки. ВIДЕО

В ніч на 17 січня в житловому дворі Крихівців, що на околиці Івано-Франківська, стався вибух – його ініціатор дістав важку травму.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє місцеве видання "Галка".

Вибух на вулиці Крайній стався близько другої ночі – місцеві мешканці зафіксували, що невідомий вибуховий пристрій здетонував у машині BMW X5. До ранку на місці події працювали правоохоронці, які оглядали машину і проводили слідчі дії.

Попередньо стало відомо, що підривач машини приїхав у двір на таксі і намагався пошкодити BMW. Від вибуху авто він зазнав травми руки, самостійно покинув місце пригоди і згодом звернувся по допомогу до медиків. Через серйозність ушкоджень ті ампутували частину кінцівки. Вік травмованого чоловіка – близько 20 років.

У поліції Прикарпаття редакції підтвердили факт інциденту, деталі події повідомлять згодом.

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