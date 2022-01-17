Проведення зустрічі в Нормандському форматі - спільна мета Німеччини та України, - Кулеба. ВIДЕО
Спільною метою українських та німецьких дипломатів є забезпечення ефективної роботи Нормандського формату та проведення саміту лідерів країн-учасниць.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час спільного брифінгу з главою МЗС ФРН Анналеною Бербок.
"Ми обговорили динаміку дипломатичного врегулювання конфлікту. Наша спільна мета – це ефективна робота "нормандського формату", проведення саміту лідерів "нормандського формату", - зазначив Кулеба.
За словами міністра, Україна та Німеччина віддані дипломатичному врегулюванню цього конфлікту.
"Вдячний новому уряду за дуже активну позицію та спроби повернути фактично Росію за стіл переговорів", - підсумував глава МЗС України.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ибо не гоже забывать о советской традиции рвать зубы через жопу.