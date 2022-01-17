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Проведення зустрічі в Нормандському форматі - спільна мета Німеччини та України, - Кулеба. ВIДЕО

Спільною метою українських та німецьких дипломатів є забезпечення ефективної роботи Нормандського формату та проведення саміту лідерів країн-учасниць.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час спільного брифінгу з главою МЗС ФРН Анналеною Бербок.

"Ми обговорили динаміку дипломатичного врегулювання конфлікту. Наша спільна мета – це ефективна робота "нормандського формату", проведення саміту лідерів "нормандського формату", - зазначив Кулеба.

За словами міністра, Україна та Німеччина віддані дипломатичному врегулюванню цього конфлікту.

"Вдячний новому уряду за дуже активну позицію та спроби повернути фактично Росію за стіл переговорів", - підсумував глава МЗС України.

Читайте: Україна ніколи не планувала і не планує наступальних операцій на Донбасі, - Кулеба

Автор: 

Німеччина (7379) Кулеба Дмитро (3604) нормандська четвірка (1526)


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Что то какая то убогая цель! А я думал цель - победить и вернуть свои территории!
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17.01.2022 14:00 Відповісти
Норманди помёр и подванивает мальца
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17.01.2022 14:03 Відповісти
И шо поменяется от встречи?
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17.01.2022 14:17 Відповісти
Стратег куев,женщин,значит "под ружье",а сами "по форматам".Умно.
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17.01.2022 14:30 Відповісти
Мужественные женщины и женственные мужчины!
Ибо не гоже забывать о советской традиции рвать зубы через жопу.
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17.01.2022 14:39 Відповісти
Нормандский формат - єффективное средство давления на Москву и Путина лично . Там , в отличие от Минских посиделок , РФ уже четко определили "стороной конфликта" , теперь нужно дожимать !
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17.01.2022 15:44 Відповісти
 
 