Проведення зустрічі в Нормандському форматі - спільна мета Німеччини та України, - Кулеба. ВIДЕО

Спільною метою українських та німецьких дипломатів є забезпечення ефективної роботи Нормандського формату та проведення саміту лідерів країн-учасниць.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час спільного брифінгу з главою МЗС ФРН Анналеною Бербок.

"Ми обговорили динаміку дипломатичного врегулювання конфлікту. Наша спільна мета – це ефективна робота "нормандського формату", проведення саміту лідерів "нормандського формату", - зазначив Кулеба.

За словами міністра, Україна та Німеччина віддані дипломатичному врегулюванню цього конфлікту.

"Вдячний новому уряду за дуже активну позицію та спроби повернути фактично Росію за стіл переговорів", - підсумував глава МЗС України.

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