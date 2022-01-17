"Цей пасажир в розшуку. Планувалося затримання", - адвокат Глядик про намагання ДБР залучити його до слідчих дій як безоплатного захисника Порошенка. ВIДЕО

Адвокат Богдан Глядик, якого за зверненням ДБР призначили безоплатним захисником для Петра Порошенка, повідомив, що п’ятого президента мали намір затримати.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він розповів в коментарі для "Лівого берега".

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"Сьогодні приблизно о 9 годині 45 хвилин до регіонального Центру надання правової допомоги надійшло звернення уповноваженого представника ДБР, який попросив залучити Петру Олексійовичу Порошенку захисника з Центру безоплатної правової допомоги. Мене викликали безпосередньо в аеропорт чомусь, коли вже всі розуміли, що там нікого немає. Безумовно, із засобів масової інформації я дізнався, що Петро Олексійович вже прямує до суду, через те я з’явився безпосередньо до суду. Зайшов у судове засідання, надав свої повноваження. Сказав все, що я думаю з цього приводу. Оскільки залучені захисники за договором, згідно із законом безоплатна правова допомога не може надаватися. Петро Олексійович висловив свою позицію, що йому не потрібен захисник безоплатної правової допомоги, і все... Коли мені надається доручення, мені відповідно скидається контакт особи, яка звернулася. Або уповноваженої особи, в якої можна вияснити питання, чому зверталися, на якій підставі. Я зателефонував за вказаним номером телефону, мені пояснили дослівно "цей пасажир… планувалося його затримання. Він був у розшуку, через те ми вимушені були залучити такого захисника. Тому я розумію, що все ж таки планувалась якась подія по затриманню Петра Олексійовича Порошенка. Чому це не вдалося, я не знаю. Викликали мене безпосередньо на місце затримання - вулиця Медова 2, це аеропорт", - сказав Глядик.

Нагадаємо, сьогодні, 17 січня, Петро Порошенко повернувся в Україну.

Як повідомлялось, 20 грудня Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у державній зраді п'ятому президенту України Петру Порошенку. Підозра стосується нібито контрабандного постачання вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу. У "Європейській Солідарності" назвали це політичним замовленням та дешевим фейком.

ДБР на 23 грудня викликала Порошенка для проведення різних процесуальних дій та вирішення питання обрання запобіжного заходу.

Адвокат Петра Порошенка Ілля Новіков опублікував текст підозри, яку Офіс генпрокурора висунув п’ятому президенту України Петру Порошенку. Новіков також заявив, що експрезидент не планує приходити на допит 23 грудня до Держбюро розслідувань у справі про державну зраду, оскільки підозра є незаконною, а обидві повістки – виписані неправильно.

Сам Порошенко заявив, що перебуває у закордонних відрядженнях і повернеться в Україну 17 січня.

Зеленський, коментуючи підозру Порошенку, заявив: "Я не думаю про це. Нехай розбирається суд, правоохоронні органи".

6 січня 2022 Печерський суд арештував майно Порошенка.

Пізніше в "ЄС" повідомили, що крім майна Порошенка, суд арештував активи та рахунки "Прямого" та "5 каналу".

Однак ДБР спростувало інформацію про арешт активів "Прямого" і "5 каналу". У відповідь адвокат п'ятого президента Порошенка Ігор Головань оприлюднив витяг з ухвали суду про арешт активів телеканалів "Прямий" та "5 канал", а також відповідний витяг з прокурорського клопотання.