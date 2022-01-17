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"Цей пасажир в розшуку. Планувалося затримання", - адвокат Глядик про намагання ДБР залучити його до слідчих дій як безоплатного захисника Порошенка. ВIДЕО

Адвокат Богдан Глядик, якого за зверненням ДБР призначили безоплатним захисником для Петра Порошенка, повідомив, що п’ятого президента мали намір затримати.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він розповів в коментарі для "Лівого берега".

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"Сьогодні приблизно о 9 годині 45 хвилин до регіонального Центру надання правової допомоги надійшло звернення уповноваженого представника ДБР, який попросив залучити Петру Олексійовичу Порошенку захисника з Центру безоплатної правової допомоги. Мене викликали безпосередньо в аеропорт чомусь, коли вже всі розуміли, що там нікого немає. Безумовно, із засобів масової інформації я дізнався, що Петро Олексійович вже прямує до суду, через те я з’явився безпосередньо до суду. Зайшов у судове засідання, надав свої повноваження. Сказав все, що я думаю з цього приводу. Оскільки залучені захисники за договором, згідно із законом безоплатна правова допомога не може надаватися. Петро Олексійович висловив свою позицію, що йому не потрібен захисник безоплатної правової допомоги, і все... Коли мені надається доручення, мені відповідно скидається контакт особи, яка звернулася. Або уповноваженої особи, в якої можна вияснити питання, чому зверталися, на якій підставі. Я зателефонував за вказаним номером телефону, мені пояснили дослівно "цей пасажир… планувалося його затримання. Він був у розшуку, через те ми вимушені були залучити такого захисника. Тому я розумію, що все ж таки планувалась якась подія по затриманню Петра Олексійовича Порошенка. Чому це не вдалося, я не знаю. Викликали мене безпосередньо на місце затримання - вулиця Медова 2, це аеропорт", - сказав Глядик.

Нагадаємо, сьогодні, 17 січня, Петро Порошенко повернувся в Україну.

Як повідомлялось, 20 грудня Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у державній зраді п'ятому президенту України Петру Порошенку. Підозра стосується нібито контрабандного постачання вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу. У "Європейській Солідарності" назвали це політичним замовленням та дешевим фейком.

ДБР на 23 грудня викликала Порошенка для проведення різних процесуальних дій та вирішення питання обрання запобіжного заходу.

Адвокат Петра Порошенка Ілля Новіков опублікував текст підозри, яку Офіс генпрокурора висунув п’ятому президенту України Петру Порошенку. Новіков також заявив, що експрезидент не планує приходити на допит 23 грудня до Держбюро розслідувань у справі про державну зраду, оскільки підозра є незаконною, а обидві повістки – виписані неправильно.

Сам Порошенко заявив, що перебуває у закордонних відрядженнях і повернеться в Україну 17 січня.

Зеленський, коментуючи підозру Порошенку, заявив: "Я не думаю про це. Нехай розбирається суд, правоохоронні органи".

6 січня 2022 Печерський суд арештував майно Порошенка.

Пізніше в "ЄС" повідомили, що крім майна Порошенка, суд арештував активи та рахунки "Прямого" та "5 каналу".

Однак ДБР спростувало інформацію про арешт активів "Прямого" і "5 каналу". У відповідь адвокат п'ятого президента Порошенка Ігор Головань оприлюднив витяг з ухвали суду про арешт активів телеканалів "Прямий" та "5 канал", а також відповідний витяг з прокурорського клопотання.

Автор: 

адвокат (936) Порошенко Петро (15180) суд (11699) ДБР (3504)


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Топ коментарі
+71
Пасажир тут зеленский, причем не ровный пасажир и при чем ему тут не долго осталось
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17.01.2022 14:56
+70
Петро Порошенко до влади: "Перестаньте вживати наркотики, бо ваші дії абсолютно неадекватні"
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17.01.2022 14:59
+52
Страница https://www.facebook.com/petroporoshenko?__cft__[0]=AZU95SH2Go9kMf5hoF1iI74fXCpEzwYXV5nTkYXrcPzv59KcCuDuiY27ZzFpPe_yLvnrNaKZvuIx6m52ZKm1qkZbe07FLEVbjRbS8C_JNaxKK5fWaNAZZqbbpOyca-hfBgblqH6EzuliC45sU7OoYYVGVFl3JmW6U-nFWEyuVxHUOA&__tn__=-]C%2CP-R Петро Порошенко была в прямом эфире.

https://www.facebook.com/petroporoshenko/videos/458955522552719/?__cft__[0]=AZU95SH2Go9kMf5hoF1iI74fXCpEzwYXV5nTkYXrcPzv59KcCuDuiY27ZzFpPe_yLvnrNaKZvuIx6m52ZKm1qkZbe07FLEVbjRbS8C_JNaxKK5fWaNAZZqbbpOyca-hfBgblqH6EzuliC45sU7OoYYVGVFl3JmW6U-nFWEyuVxHUOA&__tn__=%2CO%2CP-R 42 мин. ·



Розпочинається другий етап фарсу, який організував Зеленський. Ключова запорука нашої перемоги складається з двох частин. Перша частина - з нами правда. В них немає нічого, вони є зрадники. І для того, щоб відволікти увагу від власної катастрофи, катастрофи економічної, бо люди як заглядають в холодильники, їм більше не хочеться дивитися телевізор з «95 кварталом», «Сватів», які дивляться на російських окупаційних державних каналах, а гроші перераховують Зеленському. І правда є з нами.

А друга головна складова нашої перемоги - це те, що народ не з ними. Це те, що ви всі, хто приїхали з усіх куточків України, їм продемонстрували: ви не збираєтеся миритися зі зрадою «зеленої влади». Ви не збираєтеся миритися з капітуляцією. І ніякими судами, і ніякими арештами нас з вами не залякати. І це є надзвичайний, важливий урок, нехай вони його вивчать. І скільки б провокаторів вони не посилали, проти волі народу нічого їм протиставити. І тому ми йдемо на цю Голгофу. Ми йдемо на цей суд. Твердо переконані в перемозі. Бо будь-яке беззаконня, яке вони чинять, лише наближає їхній кінець.

Я наголошую: незважаючи на всі труднощі, випробування, несправедливість, які вони нам організовують, ми з вами є державники. Ми з вами за Україну. Ми з вами захищаємо Україну. І ми з вами переможемо.

Я хочу звернутися до кожного з вас зі словами великої вдячності. Велике вам спасибі, що ви не залишилися вдома, що у вас палають очі, що ви вірите в перемогу. Ми точно переможемо. Бо якщо не ми, то хто?

Велике спасибі вам, що дивлячись на вас всі опозиційні демократичні сили приймають рішення про необхідність об'єднання. Хочу вам відкрити таємницю - на цій площі не всі порохоботи, але точно всі україноботи. І точно у нас з вами є той стрижень, навколо якого об'єднається Україна для того, щоб дати по зубах Путіну і для того, щоб виколупати його кротів і з українського президентського офісу, і з української влади. Ми знаємо як це робити. Ми навчилися як боронити державу. Нам «не какая разница». Ми за Україну.

І тому з вашою допомогою ми йдемо сюди, щоб перемагати. Ваша підтримка дає нам сили. Ваша підтримка дає нам крила. І ми точно переможемо. Я щиро від усього серця дякую кожному з вас.
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17.01.2022 14:55
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Змінить стать та почне працювати повією вже не політичною.
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17.01.2022 17:46 Відповісти
Для чого витрачатися на операцію мама Ріма цього не схвалить. Мальчікі зараз в ціні, особливо такі досвідчені як ВАЗелін
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17.01.2022 20:40 Відповісти
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17.01.2022 16:44 Відповісти
І смішно, і щемно, бо зорить Земля
Здорового глузду трагедію:
Як БлаЗень до суду зове Короля,
Світ бачить погану комедію.

Лиш край наш невдячний навіки здурів-
Під крики: ,,Він зрадник, гад буду!"
Того, хто навалу ворожу відбив,
Не славлять, а тягнуть до суду.
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17.01.2022 16:57 Відповісти
Не відбив, а не завадив відбити.
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17.01.2022 17:38 Відповісти
Зерро намагається натягнути сову на глобус, але Порошенко натягне на глобус зеленського.
Навіть рука Коломойського в дупі (Зерро) наврятує того від натягнення
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17.01.2022 17:17 Відповісти
Очень плохой знак, шо прокуроры щеленского несли откровенную чушь - знак того, что решение уже принято. И оно, решение, поднимет народ на Майдан.
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17.01.2022 18:04 Відповісти
зеленые твари
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17.01.2022 21:31 Відповісти
суд блюдь еще б образа на огнетушитель повесили
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18.01.2022 10:52 Відповісти
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