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На будівництво Кременчуцького мосту за допомогою криголаму привезли нову техніку з Туреччини, - Служба автодоріг. ВIДЕО

У Кременчук прибуло обладнання з Туреччини, яке буде задіяно в будівництві нового мосту через Дніпро. Обладнання йшло морем, а для його транспортування використовували буксир-криголам.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на повідомлення Служби автомобільних доріг у Полтавській області.

"Цього разу баржі разом з буксиром-криголамом доставили необхідні механізми, які будуть задіяні безпосередньо в акваторії річки для влаштування фундаментів під час зведення пілонів, зокрема – перевезення бетонозмішувачів з берега до місця влаштування труб", - розповіли в автодорі.

Новий міст, який зводять у Кременчуці за програмою "Велике будівництво", буде вантовим. Висота пілонів складатиме 103 метри.

Для будівництва мосту вже змонтували бетонний завод, який готовий на 100% і успішно пройшов тестові запуски. Також мостовики встигли встановити 24 сталеві труби, для заглиблення яких використовували віброзаглиблювач, дизель-молот і бурову установку Wirth.

Новий міст у Кременчуці дозволить розв’язати транспортні проблеми міста та покращить логістику всього промислового регіону.

Як повідомляв президент Володимир Зеленський, за 2 роки реалізації програми "Велике будівництво" було збудовано й оновлено 560 мостів і мостових переходів. Завдання на наступні 2 роки – зробити ще 810 мостів і переходів, найбільшими з яких є нові мости у Запоріжжі, Кременчуці та Ямполі.

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Автор: 

міст (1234) Велике будівництво (741) Полтавська область (1120)


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Топ коментарі
+4
Не "Шоб ми без нього робили", а "Що ви без нього будете робити" - найбільший, і єдиний з великих працюючих НПЗ, табачка, молочка, КрАЗ, КВсЗ, КредМаш, ТехВагонМаш, Сажевий, Ампер, Колісний, єдиний на всю державу Льотний Коледж де готують вертольотчиків, ТОВ "НВО "АВІА", + Рошен і "Лукас", РічПорт, 107-а Бригада, Альфа та ВВ.
Це так, на вскидку.
Найближчі великі мости у Кам'янському та Черкасах - в Черкасах аварійний. Через дамбу Кременчуцької ГЕС довго техніку не поганяти, до того ж дві полоси як і в Кременчуці зараз та Черкасах.
Шоб ви без нього робили? Прутня б смоктали, от що б ви без нього робили чи будете робити.
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17.01.2022 18:06
+2
Шоб ми без нього робили.
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17.01.2022 17:22
+1
для дрібного гомункула Зелі Найвеличнішої всЕ - Велике буцімництво..
ну шо, понавибирали лайна, дебіли-експериментатори..?... ідіоти... вам кабздець, жлоби-мрійники.. бо у вас нема мозку..
ми то, порохоботи, виживемо по-любому, а вам - пзда.. ідіоти...
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17.01.2022 17:21
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для дрібного гомункула Зелі Найвеличнішої всЕ - Велике буцімництво..
ну шо, понавибирали лайна, дебіли-експериментатори..?... ідіоти... вам кабздець, жлоби-мрійники.. бо у вас нема мозку..
ми то, порохоботи, виживемо по-любому, а вам - пзда.. ідіоти...
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17.01.2022 17:21 Відповісти
Это уже смахивает на "Свидетелей Иеговы".
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17.01.2022 17:24 Відповісти
Макс Отто фон Шті́рліц (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 нім. Max Otto von Stierlitz; він же Максим Максимович Ісаєв, справжнє ім'я Всеволод Володимирович Владіміров (с)
- Боже, той самий?!... - яка "честь"...може само хйло ?!..
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17.01.2022 17:34 Відповісти
Хорошо-хорошо... Ты будешь жить вечно.
Только не нервничай.
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17.01.2022 17:37 Відповісти
copy-paste - это не больно, тебе ли, малорософилу-украинофобу, не знать...
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17.01.2022 17:42 Відповісти
дурик, в своё время, на Кавказе, ты-ніяке, "стирало бы мне портянки.. - "орлы" из Санкт-*********** так и делали в своё удовольствие.. хотя мне это было противно..(... огЫдно й досі..(
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17.01.2022 17:56 Відповісти
шоб авдокушин подох))
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17.01.2022 18:39 Відповісти
Шоб ми без нього робили.
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17.01.2022 17:22 Відповісти
Не "Шоб ми без нього робили", а "Що ви без нього будете робити" - найбільший, і єдиний з великих працюючих НПЗ, табачка, молочка, КрАЗ, КВсЗ, КредМаш, ТехВагонМаш, Сажевий, Ампер, Колісний, єдиний на всю державу Льотний Коледж де готують вертольотчиків, ТОВ "НВО "АВІА", + Рошен і "Лукас", РічПорт, 107-а Бригада, Альфа та ВВ.
Це так, на вскидку.
Найближчі великі мости у Кам'янському та Черкасах - в Черкасах аварійний. Через дамбу Кременчуцької ГЕС довго техніку не поганяти, до того ж дві полоси як і в Кременчуці зараз та Черкасах.
Шоб ви без нього робили? Прутня б смоктали, от що б ви без нього робили чи будете робити.
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17.01.2022 18:06 Відповісти
Ти про що? Я про криголам.
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17.01.2022 18:27 Відповісти
У Черкасах капітально відремонтували. Ще за Порошенка.
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17.01.2022 22:44 Відповісти
дякую за оновлену інформацію!
але все ж це +130 км від кременчука, або +200+ якщо через кам'янське. Логістика скаже "дякую"
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18.01.2022 14:31 Відповісти
Це добре, але ... Така музика, наче власну ракету самі у космос запускаємо ...
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17.01.2022 17:56 Відповісти
Це все добре. От тільки чи вистачить грошей у бюджеті? Адже розмір відкатів росте, апетити підвищуються.
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17.01.2022 17:59 Відповісти
а лед откуда вы ***********))лед))
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17.01.2022 18:39 Відповісти
Ціни на розмитнення техніки такі, що неможливо щоб в українців вона була. Гроші сплачуємо за кредити на будівництво + за роботу іноземними компаніями. Тобто ті кредити що зайшли в Україну ми вивели з України.
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17.01.2022 20:34 Відповісти
Дивно ,що наколо криголама не бігають розсерджені рибаки. Ці бовдури, як тільки лід товстіше 1 см , виповзають на кригу в неймовірних кількостях.
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17.01.2022 20:38 Відповісти
 
 