На будівництво Кременчуцького мосту за допомогою криголаму привезли нову техніку з Туреччини, - Служба автодоріг. ВIДЕО

У Кременчук прибуло обладнання з Туреччини, яке буде задіяно в будівництві нового мосту через Дніпро. Обладнання йшло морем, а для його транспортування використовували буксир-криголам.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на повідомлення Служби автомобільних доріг у Полтавській області.

"Цього разу баржі разом з буксиром-криголамом доставили необхідні механізми, які будуть задіяні безпосередньо в акваторії річки для влаштування фундаментів під час зведення пілонів, зокрема – перевезення бетонозмішувачів з берега до місця влаштування труб", - розповіли в автодорі.

Новий міст, який зводять у Кременчуці за програмою "Велике будівництво", буде вантовим. Висота пілонів складатиме 103 метри.

Для будівництва мосту вже змонтували бетонний завод, який готовий на 100% і успішно пройшов тестові запуски. Також мостовики встигли встановити 24 сталеві труби, для заглиблення яких використовували віброзаглиблювач, дизель-молот і бурову установку Wirth.

Новий міст у Кременчуці дозволить розв’язати транспортні проблеми міста та покращить логістику всього промислового регіону.

Як повідомляв президент Володимир Зеленський, за 2 роки реалізації програми "Велике будівництво" було збудовано й оновлено 560 мостів і мостових переходів. Завдання на наступні 2 роки – зробити ще 810 мостів і переходів, найбільшими з яких є нові мости у Запоріжжі, Кременчуці та Ямполі.

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