На будівництво Кременчуцького мосту за допомогою криголаму привезли нову техніку з Туреччини, - Служба автодоріг. ВIДЕО
У Кременчук прибуло обладнання з Туреччини, яке буде задіяно в будівництві нового мосту через Дніпро. Обладнання йшло морем, а для його транспортування використовували буксир-криголам.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на повідомлення Служби автомобільних доріг у Полтавській області.
"Цього разу баржі разом з буксиром-криголамом доставили необхідні механізми, які будуть задіяні безпосередньо в акваторії річки для влаштування фундаментів під час зведення пілонів, зокрема – перевезення бетонозмішувачів з берега до місця влаштування труб", - розповіли в автодорі.
Новий міст, який зводять у Кременчуці за програмою "Велике будівництво", буде вантовим. Висота пілонів складатиме 103 метри.
Для будівництва мосту вже змонтували бетонний завод, який готовий на 100% і успішно пройшов тестові запуски. Також мостовики встигли встановити 24 сталеві труби, для заглиблення яких використовували віброзаглиблювач, дизель-молот і бурову установку Wirth.
Новий міст у Кременчуці дозволить розв’язати транспортні проблеми міста та покращить логістику всього промислового регіону.
Як повідомляв президент Володимир Зеленський, за 2 роки реалізації програми "Велике будівництво" було збудовано й оновлено 560 мостів і мостових переходів. Завдання на наступні 2 роки – зробити ще 810 мостів і переходів, найбільшими з яких є нові мости у Запоріжжі, Кременчуці та Ямполі.
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ну шо, понавибирали лайна, дебіли-експериментатори..?... ідіоти... вам кабздець, жлоби-мрійники.. бо у вас нема мозку..
ми то, порохоботи, виживемо по-любому, а вам - пзда.. ідіоти...
- Боже, той самий?!... - яка "честь"...може само хйло ?!..
Только не нервничай.
Це так, на вскидку.
Найближчі великі мости у Кам'янському та Черкасах - в Черкасах аварійний. Через дамбу Кременчуцької ГЕС довго техніку не поганяти, до того ж дві полоси як і в Кременчуці зараз та Черкасах.
Шоб ви без нього робили? Прутня б смоктали, от що б ви без нього робили чи будете робити.
але все ж це +130 км від кременчука, або +200+ якщо через кам'янське. Логістика скаже "дякую"