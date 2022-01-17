"Перестаньте вживати наркотики. Ваші дії абсолютно не адекватні", - Порошенко про призначення йому безоплатного адвоката. ВIДЕО

П'ятий президент Петро Порошенко назвав неадекватним вчинком призначення йому за ініціативи ДБР безоплатного адвоката.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Порошенко прокоментував цей інцидент в перерві засідання Печерського районного суду Києва, де йому обирають запобіжний захід.

"Це узагалі божевілля. У нас хтось взяв на себе сміливість позбавити мене адвокатів і призначити мені безкоштовного адвоката. Ні безкоштовний адвокат, ні я - ніхто про це навіть не знали... я це можу прокоментувати так - перестаньте вживати наркотики, бо ваші дії абсолютно не адекватні", - сказав Порошенко.

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Нагадаємо, сьогодні, 17 січня, Петро Порошенко повернувся в Україну.

Як повідомлялось, 20 грудня Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у державній зраді п'ятому президенту України Петру Порошенку. Підозра стосується нібито контрабандного постачання вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу. У "Європейській Солідарності" назвали це політичним замовленням та дешевим фейком.

ДБР на 23 грудня викликала Порошенка для проведення різних процесуальних дій та вирішення питання обрання запобіжного заходу.

Адвокат Петра Порошенка Ілля Новіков опублікував текст підозри, яку Офіс генпрокурора висунув п’ятому президенту України Петру Порошенку. Новіков також заявив, що експрезидент не планує приходити на допит 23 грудня до Держбюро розслідувань у справі про державну зраду, оскільки підозра є незаконною, а обидві повістки – виписані неправильно.

Сам Порошенко заявив, що перебуває у закордонних відрядженнях і повернеться в Україну 17 січня.

Зеленський, коментуючи підозру Порошенку, заявив: "Я не думаю про це. Нехай розбирається суд, правоохоронні органи".

6 січня 2022 Печерський суд арештував майно Порошенка.

Пізніше в "ЄС" повідомили, що крім майна Порошенка, суд арештував активи та рахунки "Прямого" та "5 каналу".

Однак ДБР спростувало інформацію про арешт активів "Прямого" і "5 каналу". У відповідь адвокат п'ятого президента Порошенка Ігор Головань оприлюднив витяг з ухвали суду про арешт активів телеканалів "Прямий" та "5 канал", а також відповідний витяг з прокурорського клопотання.