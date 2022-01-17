"Перестаньте вживати наркотики. Ваші дії абсолютно не адекватні", - Порошенко про призначення йому безоплатного адвоката. ВIДЕО
П'ятий президент Петро Порошенко назвав неадекватним вчинком призначення йому за ініціативи ДБР безоплатного адвоката.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, Порошенко прокоментував цей інцидент в перерві засідання Печерського районного суду Києва, де йому обирають запобіжний захід.
"Це узагалі божевілля. У нас хтось взяв на себе сміливість позбавити мене адвокатів і призначити мені безкоштовного адвоката. Ні безкоштовний адвокат, ні я - ніхто про це навіть не знали... я це можу прокоментувати так - перестаньте вживати наркотики, бо ваші дії абсолютно не адекватні", - сказав Порошенко.
Нагадаємо, сьогодні, 17 січня, Петро Порошенко повернувся в Україну.
Як повідомлялось, 20 грудня Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у державній зраді п'ятому президенту України Петру Порошенку. Підозра стосується нібито контрабандного постачання вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу. У "Європейській Солідарності" назвали це політичним замовленням та дешевим фейком.
ДБР на 23 грудня викликала Порошенка для проведення різних процесуальних дій та вирішення питання обрання запобіжного заходу.
Адвокат Петра Порошенка Ілля Новіков опублікував текст підозри, яку Офіс генпрокурора висунув п’ятому президенту України Петру Порошенку. Новіков також заявив, що експрезидент не планує приходити на допит 23 грудня до Держбюро розслідувань у справі про державну зраду, оскільки підозра є незаконною, а обидві повістки – виписані неправильно.
Сам Порошенко заявив, що перебуває у закордонних відрядженнях і повернеться в Україну 17 січня.
Зеленський, коментуючи підозру Порошенку, заявив: "Я не думаю про це. Нехай розбирається суд, правоохоронні органи".
6 січня 2022 Печерський суд арештував майно Порошенка.
Пізніше в "ЄС" повідомили, що крім майна Порошенка, суд арештував активи та рахунки "Прямого" та "5 каналу".
Однак ДБР спростувало інформацію про арешт активів "Прямого" і "5 каналу". У відповідь адвокат п'ятого президента Порошенка Ігор Головань оприлюднив витяг з ухвали суду про арешт активів телеканалів "Прямий" та "5 канал", а також відповідний витяг з прокурорського клопотання.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
З Великого крадівництва,з контрабасу,відкати з поставок з рф,продаж посад і хабарі рф у вигляді прокату кварталівської продукції. Все ж очевидно. Всеядний.
До Пороха у них питань немає.
то на фига ему навязывать еще кого-то? тем более что человек не отказывался от своих и не требовал бесплатного от государства )))
даже простые украинцы не всегда пользуются бесплатным от государства...
даже простые украинцы имеют право отказаться от услуг, навязанных им насильно...
Кто, кого и чего лишал?
Вангую: поедет Пётр под домашний арест. Есть альтернативные прогнозы?
Це означає жертву нападу розбійників обвинуватити в тому, що вона профінансувала розбійників, коли віддала їм свій гаманець з грішми заради збереження свого життя і здоров'я.
Ясно, що прокуратура, інші "правоПохоронці" і, тим більше, ДБР як філія путінского ДНР ніякими аргументами чи доказами не будуть зупинені, бо в них мізки думати розучились уже про будь-що окрім наказів їхніх роботодавців і про їхні власні премії за знищення винуватих чи невинуватих людей. Адже якщо вони відмовляться виконувати подібні політичні розправи на замовлення їхніх господарів, то їх звільнять з роботи (відірвуть від державної кормушки).
Якщо фінансування терористів чи розбійників їхніми жертвами чи заручниками - це злочин, тоді ДБР і прокуратура повинні негайно заарештувати і висунути подібні обвинувачення ще 3-7 мільйонам громадян України, які не виїхали з окупованих РФ територій України і, залишаючись на окупованих територіях, змушені платити данину загарбникам (яку ті називають "податками"). - Тож уперед, сміливці! - Заарештуйте негайно цих "спонсорів терористів"!
Питання дуже просте:
Чи вдалося Порошенку керувати так, щоб не втратити:
1) незалежність України? - Так.
2) суверенітет? - Так.
3) території? - Ні, частина територій окупована російськими загарбниками.
4) права людей, громадян? - Ні, бо на окупованих територіях Україна не здатна захистити права людей.
Однак ті, хто може очистити окуповані території від окупантів і повернути людям, яких окупанти зробили заручниками, нехай зроблять це, якщо вони дійсно це можуть.
Пітомєц Коломойщі це вже всесвітня легенда )
Чомусь згадалася народна мудрість «Лікуватись даром, це даремно лікуватись»
Уже значит на домашний арест -вот как читать нужно эти посылы -а вы скулите - ой йой посадят .