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"Перестаньте вживати наркотики. Ваші дії абсолютно не адекватні", - Порошенко про призначення йому безоплатного адвоката. ВIДЕО

П'ятий президент Петро Порошенко назвав неадекватним вчинком призначення йому за ініціативи ДБР безоплатного адвоката.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Порошенко прокоментував цей інцидент в перерві засідання Печерського районного суду Києва, де йому обирають запобіжний захід.

"Це узагалі божевілля. У нас хтось взяв на себе сміливість позбавити мене адвокатів і призначити мені безкоштовного адвоката. Ні безкоштовний адвокат, ні я - ніхто про це навіть не знали... я це можу прокоментувати так - перестаньте вживати наркотики, бо ваші дії абсолютно не адекватні", - сказав Порошенко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Цей пасажир в розшуку. Планувалося затримання", - адвокат Глядик про намагання ДБР залучити його до слідчих дій як безоплатного захисника Порошенка. ВIДЕО.

Нагадаємо, сьогодні, 17 січня, Петро Порошенко повернувся в Україну.

Як повідомлялось, 20 грудня Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у державній зраді п'ятому президенту України Петру Порошенку. Підозра стосується нібито контрабандного постачання вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу. У "Європейській Солідарності" назвали це політичним замовленням та дешевим фейком.

ДБР на 23 грудня викликала Порошенка для проведення різних процесуальних дій та вирішення питання обрання запобіжного заходу.

Адвокат Петра Порошенка Ілля Новіков опублікував текст підозри, яку Офіс генпрокурора висунув п’ятому президенту України Петру Порошенку. Новіков також заявив, що експрезидент не планує приходити на допит 23 грудня до Держбюро розслідувань у справі про державну зраду, оскільки підозра є незаконною, а обидві повістки – виписані неправильно.

Сам Порошенко заявив, що перебуває у закордонних відрядженнях і повернеться в Україну 17 січня.

Зеленський, коментуючи підозру Порошенку, заявив: "Я не думаю про це. Нехай розбирається суд, правоохоронні органи".

6 січня 2022 Печерський суд арештував майно Порошенка.

Пізніше в "ЄС" повідомили, що крім майна Порошенка, суд арештував активи та рахунки "Прямого" та "5 каналу".

Однак ДБР спростувало інформацію про арешт активів "Прямого" і "5 каналу". У відповідь адвокат п'ятого президента Порошенка Ігор Головань оприлюднив витяг з ухвали суду про арешт активів телеканалів "Прямий" та "5 канал", а також відповідний витяг з прокурорського клопотання.

Автор: 

адвокат (936) Порошенко Петро (15180) суд (11699) ДБР (3504)


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Топ коментарі
+64
"...людям один хрен как и по каким статьям он сядет..." - Ты случайно Украину со своей любимой страной-помойкой не попутал?
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17.01.2022 17:15
+38
"Перестаньте вживати наркотики. Ваші дії абсолютно не адекватні" - золотые слова, не отнять ни прибавить!!!!
Браво Порох!!!!
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17.01.2022 17:26
+34
Так статья же не про украл
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17.01.2022 17:13
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Петровичь,скажи что нибудь ротом. Хоть раз.
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17.01.2022 17:30 Відповісти
у кого? Зе чи Ко
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17.01.2022 17:30 Відповісти
дуня, ща клоун президент. спроси, на какие шиши оно отдыхает 350 дней в году.
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17.01.2022 17:30 Відповісти
Олег Петрович! не отвлекайтесь на пустяки... начинайте восхвалять преЗЕнелоха..)))
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17.01.2022 17:31 Відповісти
І з тарифів,-теж...
З Великого крадівництва,з контрабасу,відкати з поставок з рф,продаж посад і хабарі рф у вигляді прокату кварталівської продукції. Все ж очевидно. Всеядний.
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17.01.2022 17:34 Відповісти
Тут у американців питання, звідки у зЕзідентського хазяїна 470 МЛРД доларів? А у розслідувачів "Пандора" до вашого зеленого гідранта. Яким чином вкрадені у українців 40 міліонів доларів потрапили на його рахунок.
До Пороха у них питань немає.
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17.01.2022 17:41 Відповісти
Наркотики его породили, наркотики ЗЕ...идара и убьют.
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17.01.2022 17:28 Відповісти
Если человек совершил преступление то ему нужен адвокат.Это закон такой .
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17.01.2022 17:29 Відповісти
дуня, в будку. хватит ханку жрать, тебе же ясно сказали
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17.01.2022 17:31 Відповісти
Згинь, ідіот. Ти хворий на голову дебіл.
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17.01.2022 17:31 Відповісти
Тупорылый,бесплатный адвокат назначается если у подозреваемого нет адвоката, или он не может оплатить его. Ты такое же слабоумное, как и твоя зеленая власть дегенератов.
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17.01.2022 17:32 Відповісти
Ну не будет никто тебе скидываться на адвоката,ушлепнутый...задолбал реально...
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17.01.2022 17:32 Відповісти
а если у человека уже есть адвокат? или даже несколько адвокатов...
то на фига ему навязывать еще кого-то? тем более что человек не отказывался от своих и не требовал бесплатного от государства )))
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17.01.2022 17:33 Відповісти
Петра Лексеича должен защищать бесплатный адвокат который защищает простых украинцев за бесплатно
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17.01.2022 17:37 Відповісти
Прості українці винаймають адвокатів, старий ти пітар.
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17.01.2022 17:40 Відповісти
Что значит -вынаймають? Наймають а не вынаймають
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17.01.2022 17:45 Відповісти
Твоему ослу будет бесплатный адвокат.
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17.01.2022 17:51 Відповісти
не должен...
даже простые украинцы не всегда пользуются бесплатным от государства...
даже простые украинцы имеют право отказаться от услуг, навязанных им насильно...
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17.01.2022 17:40 Відповісти
Враховуючи неймовірне жлобство вашого зеленого ладора, то він скористається послугами безкоштовного адвоката.
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17.01.2022 17:44 Відповісти
А обдолбиши такі. Вмажуца і починають в своїй закумаркі своїм мірком управлять. І так харашо у цих наріків всьо получаєцця поки хтось із реальності реально в диню не накидає закривши з носаря ту лазєйку в наркомірок.
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17.01.2022 17:30 Відповісти
Зеля копает под себя . Когда все грелись непонятным углём , всех устраивало . А теперь Петя предатель . Есть такой принцип - не трогай предыдущего , и у тебя потом будет дача и гос. охрана .
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17.01.2022 17:32 Відповісти
т.е. тот факт, что уголь покупался окольными путями с раздачей себе и Ахметушке денег у "врага" (именно "врага", получается, а не врага) - это такое себе. Хотя да, я бы посмотрел как при Кобе ты что-то сказал против
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17.01.2022 18:52 Відповісти
По коментарям видно, що з 73%осталось відсили 5-6%
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17.01.2022 17:33 Відповісти
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17.01.2022 17:34 Відповісти
та на самом деле- домашний арест и будет с него. Или Медведчука тогда тоже на нары!
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17.01.2022 17:34 Відповісти
Повірте, Зеленський зараз найбільше переляканий в цій всій історії, адже дупою розуміє, що його тупо підставляють але не може нічого зробити! Хто щось запитує в в найнятого для шоу клоуна?
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17.01.2022 17:34 Відповісти
вы большого о нем мнения. ему ермак потуже айсик набъет, присыпет кокосиком и отправится зеленый дальше торчать. а там ни страха, ни боли .....
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18.01.2022 11:16 Відповісти
Адвокат этот сам всё объяснил. Есть ведь на Цензоре. ДБР планировало принудительную доставку Порошенко в суд прямо из аэропорта, в случае его отказа сделать это добровольно. Согласно процессуальным нормам при таких процедурах лицо имеет права на адвоката. Личных адвокатов Порошенко в аэропорту могло не оказаться, для подстраховки в аэропорт был направлен «государственный» адвокат.
Кто, кого и чего лишал?
Вангую: поедет Пётр под домашний арест. Есть альтернативные прогнозы?
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17.01.2022 17:34 Відповісти
Welcome from Great Britain! How was the flight?
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17.01.2022 17:36 Відповісти
WTF? Перестань вживать наркотики!))
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17.01.2022 17:39 Відповісти
Go f yourself russian pig.
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17.01.2022 17:41 Відповісти
Ще вчора ти, свиня, був під британським проксі.
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17.01.2022 17:42 Відповісти
Огидно інше: що всю цю мерзенну виставу Зеленський з оточенням затіяли саме тоді, коли нашій країні загрожує смертельна небезпека. Коли ми маємо думати про національну єдність, а не про перспективи влади та можливості Порошенка. Коли влада та демократична опозиція мають працювати разом заради країни. І саме у цей час ми повинні стежити за тим, як Коломойський задовольняє свою спрагу помсти, а Зеленський - свої комплекси Лжедимитрія.
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17.01.2022 17:38 Відповісти
Янелох ще й за «сватів» має помститися. Воно ж дрібне та мстиве чмо.
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17.01.2022 18:43 Відповісти
В этом процессе интересно одно - Какой срок ?
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17.01.2022 17:40 Відповісти
Здохни накінець.
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17.01.2022 17:42 Відповісти
*****? Так ему расстрел
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17.01.2022 17:54 Відповісти
Петр Алексеевич, да ладно вам сдерживать себя перед камерами. Кройте уже всех матом, как вы умеете)))
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17.01.2022 17:45 Відповісти
А когда будет последнее слово подсудимого?
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17.01.2022 17:48 Відповісти
У ***** спроси
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17.01.2022 17:54 Відповісти
Это длобое*изм и самоубийство влати зебилов смотрит не только вся Украина,но и Запад.
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17.01.2022 17:54 Відповісти
За "державну зраду" преследуют Порошенка, а сядет по этой статье Зеленский
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17.01.2022 18:07 Відповісти
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17.01.2022 18:39 Відповісти
Зеленский и после того как стал президентом остается лучшим комиком Украины.
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17.01.2022 18:51 Відповісти
Зе - лучший клоун среди президентов!
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17.01.2022 19:04 Відповісти
Кому то и такой адвокат в засчастье... Ожирели.
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17.01.2022 19:06 Відповісти
Таке сказав... Перестаньте вживати...
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17.01.2022 19:21 Відповісти
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17.01.2022 19:23 Відповісти
Цікаво за скільки продали свою совість ті ДБР-ці? Невже така маленька зарплата у хлопців що їм треба приймати участь в такій ганьбі...
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17.01.2022 19:26 Відповісти
Підозра Порошенку про постачання вугілля - це точно політична розправа.

Це означає жертву нападу розбійників обвинуватити в тому, що вона профінансувала розбійників, коли віддала їм свій гаманець з грішми заради збереження свого життя і здоров'я.

Ясно, що прокуратура, інші "правоПохоронці" і, тим більше, ДБР як філія путінского ДНР ніякими аргументами чи доказами не будуть зупинені, бо в них мізки думати розучились уже про будь-що окрім наказів їхніх роботодавців і про їхні власні премії за знищення винуватих чи невинуватих людей. Адже якщо вони відмовляться виконувати подібні політичні розправи на замовлення їхніх господарів, то їх звільнять з роботи (відірвуть від державної кормушки).

Якщо фінансування терористів чи розбійників їхніми жертвами чи заручниками - це злочин, тоді ДБР і прокуратура повинні негайно заарештувати і висунути подібні обвинувачення ще 3-7 мільйонам громадян України, які не виїхали з окупованих РФ територій України і, залишаючись на окупованих територіях, змушені платити данину загарбникам (яку ті називають "податками"). - Тож уперед, сміливці! - Заарештуйте негайно цих "спонсорів терористів"!
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17.01.2022 19:27 Відповісти
... А ще не забудьте самих терористів обвинуватити і заарештувати. Бо поки, щось, забули про них.
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17.01.2022 19:30 Відповісти
Мне одному кажется,что глаза у него уставшие ...?
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17.01.2022 19:34 Відповісти
Да, да и постарел...
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17.01.2022 22:39 Відповісти
Головною функцією і обов'язком Президента України є захист незалежності, суверенітету, територіальної цілісності України і прав людей і громадян відповідно до Конституції України.

Питання дуже просте:

Чи вдалося Порошенку керувати так, щоб не втратити:
1) незалежність України? - Так.
2) суверенітет? - Так.
3) території? - Ні, частина територій окупована російськими загарбниками.
4) права людей, громадян? - Ні, бо на окупованих територіях Україна не здатна захистити права людей.

Однак ті, хто може очистити окуповані території від окупантів і повернути людям, яких окупанти зробили заручниками, нехай зроблять це, якщо вони дійсно це можуть.
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17.01.2022 19:49 Відповісти
Он вам нічєго нє должєн!
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17.01.2022 20:32 Відповісти
"Перестаньте вживати наркотики. Ваші дії абсолютно не адекватні", - Порошенко про призначення йому безоплатного адвоката. Джерело:

Пітомєц Коломойщі це вже всесвітня легенда )

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17.01.2022 20:45 Відповісти
П'ятий президент Петро Порошенко назвав неадекватним вчинком призначення йому за ініціативи ДБР безоплатного адвоката. Джерело:
Чомусь згадалася народна мудрість «Лікуватись даром, це даремно лікуватись»
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17.01.2022 20:56 Відповісти
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17.01.2022 21:02 Відповісти
Очень низко петя опустился...
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17.01.2022 21:40 Відповісти
В чем??? Вы извините он его корректно отвечает...реально вы понимаете что не никакого сдествия...все перевернули уже с ног на голову ....какая конституция? Какие права? Кто вообще с этой власти понимает что такое должность президента? Кто вообще такой Ермак который руководит страной???? Такого безрасудства нет нигде только в Сомали
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17.01.2022 22:42 Відповісти
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18.01.2022 01:19 Відповісти
зелень будет превращена в пыль...
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18.01.2022 02:29 Відповісти
Вот это судилище! Интересно хоть раз в истории Украины да хоть с 9го века ,были случаи когда не смогли избрать меру пресечения и отпустили домой без воообще никакой меры ? черти репанные
Уже значит на домашний арест -вот как читать нужно эти посылы -а вы скулите - ой йой посадят .
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18.01.2022 10:23 Відповісти
Здесь явно перепутали с арестом Порошенко, не Порошенко надо судить, а самого главного нашего клоуна, за измену, за предательство, за грабёж страны, за обнищание украинского народа, и конечно же вместе с ермаком.
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18.01.2022 16:09 Відповісти
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