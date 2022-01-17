"Україна вздовж кордону концентрує підрозділи Нацгвардії, а вони небезпечніші, ніж солдати НАТО", - Лукашенко. ВIДЕО
Білоруський диктатор Олександр Лукашенко висловив стурбованість з приводу розміщення підрозділів української Нацгвардії вздовж українсько-білоруського кордону.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Лукашенко заявив під час наради з білоруськими військовими.
"Насторожує обстановка на південних рубежах. Україна продовжує нарощувати силу, зосереджуючи підрозділи Нацгвардії, а вони небезпечніші, ніж солдати НАТО", - сказав диктатор своїм генералам.
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Топ коментарі
+59 Александр Чуднивец #474549
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+54 буков
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смотри не уссысь, Лука
Підар кончєниц
имея ввиду, что если есть приставка "Нац"-
то это чуть ли не от слова "нацисты"...
а дальше мол, думайте сами
что такое эта украинская "Нацгвардия" ...
воистину геббельс
бы позавидовал новым методам
такого оболвания масс
из старого анекдота...