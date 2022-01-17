"Україна вздовж кордону концентрує підрозділи Нацгвардії, а вони небезпечніші, ніж солдати НАТО", - Лукашенко. ВIДЕО

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко висловив стурбованість з приводу розміщення підрозділів української Нацгвардії вздовж українсько-білоруського кордону.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Лукашенко заявив під час наради з білоруськими військовими.

"Насторожує обстановка на південних рубежах. Україна продовжує нарощувати силу, зосереджуючи підрозділи Нацгвардії, а вони небезпечніші, ніж солдати НАТО", - сказав диктатор своїм генералам.

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