УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4765 відвідувачів онлайн
Новини Відео
28 142 124

"Україна вздовж кордону концентрує підрозділи Нацгвардії, а вони небезпечніші, ніж солдати НАТО", - Лукашенко. ВIДЕО

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко висловив стурбованість з приводу розміщення підрозділів української Нацгвардії вздовж українсько-білоруського кордону.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Лукашенко заявив під час наради з білоруськими військовими.

"Насторожує обстановка на південних рубежах. Україна продовжує нарощувати силу, зосереджуючи підрозділи Нацгвардії, а вони небезпечніші, ніж солдати НАТО", - сказав диктатор своїм генералам.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Лукашенко анонсував спільні з Росією військові навчання у лютому: відпрацюють протистояння Польщі, Україні та країнам Балтії

Автор: 

Білорусь (7938) кордон (4773) диктатура (58) Лукашенко Олександр (2655) мігранти (1110) НАТО (6460)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+59
лукашенка-то ти ще добробатів не бачив...
показати весь коментар
17.01.2022 17:41
+54
Хренасе, менти аж вище зростом стали, а якщо ДАЇ підтягнеться то Луці взагалі гаплик.
показати весь коментар
17.01.2022 17:41
+52
Было одно ху@ло , стало два .
показати весь коментар
17.01.2022 17:41
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
10 000 нацгвардии, а усатый уже накидал полный памперс? тьфу, позорище!!!
показати весь коментар
17.01.2022 19:28 Відповісти
Це як пуйлу треба вилізувати з такими заявами. Дебіл вусатий.
показати весь коментар
17.01.2022 19:49 Відповісти
Як-як - спецзавдання! сказав пу "фас", от він і гавкає
показати весь коментар
17.01.2022 22:20 Відповісти
да, они похлеще солдат НАТО
смотри не уссысь, Лука
показати весь коментар
17.01.2022 19:49 Відповісти
Да уж, а когда то мне Лукашенко нравился.
показати весь коментар
17.01.2022 20:21 Відповісти
та да - файно вмів картоплю копати!
показати весь коментар
17.01.2022 22:21 Відповісти
Еще бы..лука знает как бьют мусора и как бьют солдаты нато
показати весь коментар
17.01.2022 20:36 Відповісти
Вас мудаков хер поймешь, НАТО это плохо!!! Подразделение Нацгвардии ваше ужас!!! Так что вы козлы хотите?? Сами только то и делаете что вдоль колючки ходите и железками бряцаете, а соседям видите ли нельзя, так получается?? Вы со своим говном разберитесь для начала, потом соседям советы раздавать будите!! С москалями все понятно, там путлер, там все ясно, но бульбаши, вы же вроде при памяти должны быть, или вас тоже "зомбоящик" накрыл??
показати весь коментар
17.01.2022 20:51 Відповісти
Святая правда,просто каратели с пеной.
показати весь коментар
17.01.2022 20:58 Відповісти
Їбанько, це він не бачив бойових гуцулів

Підар кончєниц
показати весь коментар
17.01.2022 21:05 Відповісти
Територію Білорусі може бути використана для інсценування "агресії України".
показати весь коментар
17.01.2022 21:07 Відповісти
Вы просто не все знаете.Там такой ужас.Украина закупила и подогнала к границе с белорусией два жд. состава с монтажной пеной.А спонсировали эту акцию Сорос и евро.геи.А пена не простая,раз пшикнеш и рука снова тянется.
показати весь коментар
17.01.2022 21:08 Відповісти
ТАКИ НЕБЕЗПЕЧНІШІ, ШОБ ВИ ЗНАЛИ!
показати весь коментар
17.01.2022 22:18 Відповісти
лука сознательно ведёт свою, геббельсовскую пропаганду,
имея ввиду, что если есть приставка "Нац"-
то это чуть ли не от слова "нацисты"...
а дальше мол, думайте сами
что такое эта украинская "Нацгвардия" ...

воистину геббельс
бы позавидовал новым методам
такого оболвания масс
показати весь коментар
17.01.2022 22:43 Відповісти
Ой шо то засмердило а це бульбафюрер обісрався Ну якось не комільфо в Европі таке робити ефрейтфельдмаршалу бронекапитних військ підводної авіації
показати весь коментар
17.01.2022 23:15 Відповісти
какой твоей страны, ты сдал свою страну, теперь это БНР чмошник путинский
показати весь коментар
17.01.2022 23:25 Відповісти
показати весь коментар
17.01.2022 23:47 Відповісти
А еще у вас есть страшные войска, стройбат, так им даже автоматы боятся давать...
из старого анекдота...
показати весь коментар
18.01.2022 00:17 Відповісти
У НЕГО ХРЕН УЖЕ НЕ СТОИТ, А ХЛЕЩЕТ )))
показати весь коментар
18.01.2022 01:04 Відповісти
всрался.
показати весь коментар
18.01.2022 03:12 Відповісти
У МАНЬЯКА ОЧЕРЕДНОЕ ОБОСТРЕНИЕ В МОЗГАХ
показати весь коментар
18.01.2022 06:49 Відповісти
Господи, коли вже цих двох виродків (йухло та лукаш) відправлять в пекло на побачення з сЛеніном та Сраліном???
показати весь коментар
18.01.2022 07:49 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 