Арестович звинуватив Зеленського у порушенні передвиборчих обіцянок: Ми мали бути веселими хлопцями, які помстяться олігархам і реформують країну. Де це все? ВIДЕО

Колишній радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович звинуватив президента Володимира Зеленського у порушенні передвиборчих обіцянок.

Відповідну заяву він зробив у програмі "Романенко. Беседы", передає Цензор.НЕТ.

На думку Арестовича, Зеленський після приходу до влади порушив свої основні передвиборчі обіцянки, що стосуються економічної свободи та гуманітарної політики.



Блогер також нагадав, що Зеленський збудував свою передвиборчу кампанію на розмовах із людьми.

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"На зверненні, воно не завжди було плавним, він запинався, але він дуже щиро говорив. Коли він востаннє виступав перед людьми? Не під запис, не зрежисовано. Я кажу: "Наша ж сила в тому, що президент розмовляє з усіма неопосередковано, у цьому його основна фішка – говорити, звертатися, роз'яснювати свою політику", – обурився Арестович.

"На кого ми перетворилися? Бюрократія, довідка, протокол. Більшого удару собі по яйцях не можна було завдати. Це ж найгірше, що з нами можна було зробити – "забюрократитися". Ми мали бути веселими, драйвовими хлопцями, які за народ, помстяться олігархам, реформують країну і створять умови для наступного стрибка. Де це все?" - констатував Арестович.