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Арестович звинуватив Зеленського у порушенні передвиборчих обіцянок: Ми мали бути веселими хлопцями, які помстяться олігархам і реформують країну. Де це все? ВIДЕО

Колишній радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович звинуватив президента Володимира Зеленського у порушенні передвиборчих обіцянок.

Відповідну заяву він зробив у програмі "Романенко. Беседы", передає Цензор.НЕТ.

На думку Арестовича, Зеленський після приходу до влади порушив свої основні передвиборчі обіцянки, що стосуються економічної свободи та гуманітарної політики.

Блогер також нагадав, що Зеленський збудував свою передвиборчу кампанію на розмовах із людьми.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Арестович пішов з ОП й ТКГ, причини - "особисті"

"На зверненні, воно не завжди було плавним, він запинався, але він дуже щиро говорив. Коли він востаннє виступав перед людьми? Не під запис, не зрежисовано. Я кажу: "Наша ж сила в тому, що президент розмовляє з усіма неопосередковано, у цьому його основна фішка – говорити, звертатися, роз'яснювати свою політику", – обурився Арестович. 

"На кого ми перетворилися? Бюрократія, довідка, протокол. Більшого удару собі по яйцях не можна було завдати. Це ж найгірше, що з нами можна було зробити – "забюрократитися". Ми мали бути веселими, драйвовими хлопцями, які за народ, помстяться олігархам, реформують країну і створять умови для наступного стрибка. Де це все?" - констатував Арестович.

Автор: 

Зеленський Володимир (23964) Офіс Президента (2025) Арестович Олексій (380)


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Топ коментарі
+72
Еще одна крыса дернула с Титаника.
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18.01.2022 08:42
+54
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18.01.2022 08:43
+51
Люська Арестутка..
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18.01.2022 08:43
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стандартная проститутка....
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18.01.2022 09:48 Відповісти
копеечная...
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18.01.2022 09:51 Відповісти
Говно самосмылось в треснувшем унитазе.
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18.01.2022 09:53 Відповісти
Вовремя предать это не предать , а предвидеть
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18.01.2022 09:55 Відповісти
А тем временем люся уже поет о братоубийственной войне и федерализации)))
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18.01.2022 09:58 Відповісти
Поет о том что разваливал режим изнутри.
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18.01.2022 10:02 Відповісти
Будет в первых рядах, кто к ***** побежит) Зажопники еще офигеют, что он ими командовать будет)
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18.01.2022 10:09 Відповісти
Очередная победа Коломойского в судах: «Укрнафта» отбилась от 394-млн штрафа
18 января, 2022Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2022/01/%d0%be%d1%87%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%bf%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%b4%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%bc%d0%be%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b2-%d1%81%d1%83%d0%b4%d0%b0.html#respond Комментарии: 0






Несмотря на то, что в 2021 году Игорь Коломойский попал под санкции США, год для бизнесмена был не таким уж и неудачным, если смотреть на результаты сквозь призму Украины.

Окружной административный суд (ОАСК) отменил налоговые штрафы на сумму 394 млн. грн. компании «Укрнафта», часть которой принадлежит Игорю Коломойскому.

Соответствующее https://reyestr.court.gov.ua/Review/101891140 решение обнародовано в Едином реестре судебных решений.

Об этом https://zn.ua/ECONOMICS/ocherednaja-pobeda-v-sudakh-biznesa-po-orbite-kolomojskoho-ukrnafta-otrazilas-ot-394-millionnoho-shtrafa.html сообщает «Зеркало недели».

«Исковые требования удовлетворить.

Признать противоправными и отменить налоговые уведомления-решения Офиса больших налогоплательщиков Государственной налоговой службы Украины от 5 мая 2020 года», - говорится в решении.

В тему - https://www.economics-prorok.com/2022/01/%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%bf%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%bb-%d0%b2-%d0%b1%d1%83.html «Совпадение»: Зеленский прикатил в Буковель и остановился в одной гостинице с Коломойским

Как следует из материалов дела, судом были отменены два налоговых уведомления-решения.

Первое - это штраф за несвоевременную уплату обязательств по НДС на сумму 389,6 млн гривен.

За это нарушение «Укрнафта» должна была уплатить 38,96 млн. гривен (10% от суммы обязательств по НДС).

Второе - касалось несвоевременной уплаты «Укрнафтой» обязательств по НДС на сумму 1,776 млрд гривен.

За это нарушение компания должна была выплатить 355,2 млн. гривен штрафа.

Общая сумма штрафов по двум нарушениям составляла 394,16 млн. гривен.

Окружной админсуд г. Киева согласился с аргументами «Укрнафты», заявившей о том, что в период проведения расчета, согласно налоговым обязательствам, у нее не было налогового долга.

А потому, налоговики не имели поводов зачислять выплаченные средства путем погашения налоговой задолженности прошлого периода, согласно очередности возникновения текущей задолженности.

Менее чем за месяц до принятия данного решения - в ноябре 2021 года Шестой апелляционный админсуд https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3187645808136831&id=100006743283105 отклонил жалобу Антимонопольного комитета Украины на решение Окружного админсуда Киева по делу «Укрнафты».

В данном деле Антимонопольный комитет признал действия компаний группы «Приват» Игоря Коломойского (так называемое дело «сговора АЗС», - ред.) антиконкурентными согласованными действиями и наложил на компании штраф - 4,7 млрд грн.

В ноябре этого же года суд https://reyestr.court.gov.ua/Review/101395214 отменил требование ГНС к «Укрнафте» доплатить налоги на 4,3 млрд грн.

В конце сентября 2021 Окружной админсуд г. Киева https://reyestr.court.gov.ua/Review/100246251 удовлетворил иск «Укрнафты» к Центральному межрегиональному управлению ГНС по работе с большими налогоплательщиками и обязал налоговиков вернуть излишне уплаченные средства по налогу на прибыль за 2020 год в размере 3,27 млрд грн.

В июне 2021 года Окружной админсуд г. Киева частично удовлетворил иск «Укрнафты» к Государственной налоговой службы и Центрального межрегионального управления ГНС по работе с большими налогоплательщиками и https://reyestr.court.gov.ua/Review/98050327 отменил налоговые уведомления решения от 16 августа 2019 года на 260 млн грн.

В апреле 2021 года Верховный Суд решил https://reyestr.court.gov.ua/Review/96172664 оставить в силе постановление Хозсуда г. Киева от 20 октября 2020 года и постановление Северного апелляционного хозсуда от 25 января 2021 года, которыми был оставлен без рассмотрения иск заместителя генпрокурора (был подан в интересах Кабмина) к "Укрнафте» о взыскании пени за несвоевременно уплаченные дивиденды в размере 1,5 млрд грн в 2011-2013 годах

Как известно, в марте 2021 года США обвинили олигарха Коломойского в коррупции и ввели санкции.

В тему - https://www.economics-prorok.com/2021/12/%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%bc%d0%be%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%b2-%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b4%d0%b5-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b5-%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%81%d0%bb%d0%b5.html Коломойский в Кливленде. Новое расследование из США

Владельцами компании «Укрнафта» в лице Украины является «Нафтогаз Украины» (50%+1 акция).

Около 42% акций контролируются Игорем Коломойским и его партнерами.
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18.01.2022 09:59 Відповісти
Военным , мерзнущим в окопах платят мизер ,а жирному борову -- такие долги прощают? Где справедливость? Когда же вся страна избавится от этого зла --Зеленского и Коломойского? Неужели найдутся такие , кто будет за них голосовать?
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18.01.2022 13:28 Відповісти
Вовремя смыться-значит не ПРЕДАТЬ,а предвидеть.Хорошая "чуйка" у Люси.
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18.01.2022 10:01 Відповісти
Прокурори у справі Петра Порошенка вимагають 1 мільярд гривень застави дрібними купюрами та вертольот.
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18.01.2022 11:06 Відповісти
Цирк Шапито использует шумиху вокруг Порошенко,для информационного прикрытия чего то важного для всей страны...Вариантов два : Крупная финансовая афера,на которые Игорь Валерьевичу равных в Мире нет,или что то связано с войной...
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18.01.2022 10:04 Відповісти
Криса підняла писка вгору , і уважно занюшила повітря. --- Етой барже п@zдєц, підказав їй мільйонолітній інстинкт... Віртуозно балансуючи хвостом криса побігла по канату.
--- Люська ,ти куда?!
--- Нє обращайтє вніманія, в мєнє встрєча на прічалє... Сіре тільце зникло серед пакгаузів..
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18.01.2022 10:04 Відповісти
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18.01.2022 11:05 Відповісти
Московіти не зрозуміюь, що воно таке ота "писка".
І як її можна піднімати.
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18.01.2022 11:12 Відповісти
В моєму місті кажуть писок
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18.01.2022 11:18 Відповісти
Так і в тексті йдеться про писок. Просто автор коментаря вжив не той відмінок який треба.
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18.01.2022 12:35 Відповісти
крИса це москальскою, яка-ж криса коли це пацюк
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18.01.2022 13:24 Відповісти
😂
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18.01.2022 14:43 Відповісти
Ну и вали!!! Дальше Киева все равно не поедишь! Вас от туда и не выкурить!!
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18.01.2022 10:05 Відповісти
Теперь люся в активном поиске нового ануса
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18.01.2022 10:08 Відповісти
Ходят слухи, что подалась к Разумкову (бывший младорегионал, любитель русского языка и России)
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18.01.2022 20:26 Відповісти
Весёлые ребята так "отомстили" олигарху коломойскому, что вся страна смеется
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18.01.2022 10:10 Відповісти
А скілки ж наріду повелося на думку цього експерДа? І їх, таких, було і є десятки, а то й сотні.
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18.01.2022 10:12 Відповісти
Непонятно чего набросились на этого Арестовича? Он же был никто по сути, в отличие от тех кто там окопался чтобы красть на великом будiвництвi этот просто трепал языком, ну и чего? Что мало у нас языком трепят? Да все. Ему что грозила бы уголовка когда зеленую шоблу погонят? Нет конечно.
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18.01.2022 10:12 Відповісти
люся не пались!
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18.01.2022 11:47 Відповісти
Кримінал навряд чи, але ...
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18.01.2022 11:59 Відповісти
Я бы очень хотел увидеть, в принципе, хоть какие то предвыборные обещания Зеленского.
Чувак победил на выборах вообще ничего не обещая. Намеки, полунамеки были, проскальзыва в его речах, но вот конкретики никогда не слышал. И это раздражало.
Так нельзя выбирать! Президент обязан иметь четкую программу. И армия, мова, вера - это тоже не программа, а лозунги. И понимать их можно по разному.
Если нет программы, нет команды - это значит нас в очередной раз разводят.
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18.01.2022 10:18 Відповісти
Все правильно сказал.
Уточню: армия, мова, вера - это были не обещания, а отчет о проделанной работе. В этом плане - обещания были перевыполнены.
Невозможно обещать то, выполнение чего не может быть 100% гарантировано заранее (например, как с Томосом).
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18.01.2022 11:10 Відповісти
+5
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18.01.2022 12:00 Відповісти
"Томас на хлеб нинамажэш" (С)
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18.01.2022 12:13 Відповісти
да, но и без "мовы, виры, армии "будеш рабом на хлебных карточках....
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18.01.2022 15:39 Відповісти
"рабом на хлебных карточках...." - это если повезет, а в реальности даже "избранный народ", просравший в своё время мову та армію, уже десятки лет не может найти даже пепел после крематориев от миллионов своих генетических предков
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18.01.2022 23:13 Відповісти
Солнце - опускалось.Выходила Люся

Во фейсбук широкий с шашкой наголо.

Чтобы всем зевакам что не увернутся,

На уши навесить пасты с полкило.

Этот выход дерзкий не вполне удался -

Хромосома лишняя, видно, подвела.

Петушок двуглавый из личины рвался -

Изнутри изрядно, верно, прогнила.
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18.01.2022 10:21 Відповісти
Многократно использованний презерватив питается зашиться.
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18.01.2022 10:23 Відповісти
А шо такое, люсе конфетку не дали.
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18.01.2022 10:25 Відповісти
ну просто мультик
- а помнишь, как ты . жопу рвал за плесень?
- так я, это..
- нуда. работа такая..
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18.01.2022 10:40 Відповісти
Быстро Арестович в воздухе переобулся
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18.01.2022 10:43 Відповісти
крысы бегут...

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18.01.2022 11:14 Відповісти
Шо:- "Нєвінаватая,я он сам пришьо"?
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18.01.2022 11:16 Відповісти
Ну якщо навіть цей політичний простітут на найвеличнішого лідора обідився, то це вже справді серйозно. Хто наступний? Найвеличніший залізничник ********** Сірожа Лещенко, коли теж копняка під сральний орган отримає? )
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18.01.2022 11:27 Відповісти
Чем ближе новые выборы , тем больше крыс слуг народа начнуть убегать от своего офшорного придурка- Зеленского
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18.01.2022 11:31 Відповісти
Ми мали бути веселими хлопцями, які помстяться олігархам ?...
Может вы, «веселые малчики», лучше бы на передовую пошли родину защищать, а не веселиться во время войны?
И как ты, Люся, представлял себе, что Зюзя будет мстить Бене, который его посадил на трон?

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18.01.2022 11:43 Відповісти
Арестович о «веселом малчике» Зеленском:

Отчего-То Вспоминается Старая Частушка…: «Сам Он Парень Неплохой, Только Ссытся И Глухой».

ЗЕЛЕНСКИЙ это Коллективный Обыватель

Немножко хороший. Немножко грустный, немножко тревожный. Немножко переживающий за судьбу страны.

Множко не любящий трудностей и этой ВАШЕЙ войны.

Немножко смешной. Немножко придурковатый.

И самое главное - пустой, как все обыватели.

В том месте, где у профессионального политика, какой бы негодяй он не был, профессиональные навыки и представления, у Зеленского - обывательская вакуоль.

Хлопец ввалился в высокие международные отношения и тяжкие внутренние расклады с комплексом политических предоставлений таксиста.

Точнее: с комплексами и представлениями таксиста.

https://puer-press.org.ua/?p=8020
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18.01.2022 11:50 Відповісти
Арестович о «веселом малчике» Зеленском:

Хлопец ввалился в высокие международные отношения и тяжкие внутренние расклады с комплексом политических предоставлений таксиста.

Точнее: с комплексами и представлениями таксиста.

У мало-мальски грамотного человека, который провёл в политике хотя бы пару сезонов, никогда бы не возникла идея,

что Путин, потратившийся годы, жизни, огромные деньги, репутацию и место в международной политике на создание военного и политического инструмента давления на Украину и Европу (ОРДЛО), откажется от этого инструмента,

потому, что ему «…просто посмотрели в глаза».

https://puer-press.org.ua/?p=8020
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18.01.2022 11:54 Відповісти
Люсю понесло
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18.01.2022 15:57 Відповісти
"Кожен має працювати лише на власний рейтинг", - вирішив Арестович.
"Я вам більше нічого не винен."
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18.01.2022 19:20 Відповісти
Я чомусь не вірю що він сам пішов. Останнім часом його не було чутно.
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18.01.2022 19:21 Відповісти
Хто його знає, навіщо він взагалі ходив.
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18.01.2022 19:36 Відповісти
Може зганьбити зеленського своєю поведінкою ?
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18.01.2022 19:48 Відповісти
Може ще більше втопити йому рейтинг якимись інсайда. Зеленський 100% образиться і почне робити якусь підлість. А Люся заробить собі очки, наприклад.
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18.01.2022 20:13 Відповісти
Арестович о «веселом малчике» Зеленском:

Представим, что ЗЕЛЕНСКИЙ поймёт, осознаёт, спрыгнет, и станет величайшим реформатором всех времён и народов.

Солнцем всего человечества.

Но от Парижа, Золотого, Маруся Звіробій и «дела Шеремета», ему уже не отмыться никогда.

Отчего-то вспоминается старая частушка, вот эти вот ее проникновенные строки:

«Сам он парень неплохой, Только ссытся и глухой».

https://puer-press.org.ua/?p=8020
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18.01.2022 11:57 Відповісти
Просто люся хорошо прибарахлилась. Теперь может спокойно идти на пенсию - внукам хватит наработанного бабла.
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18.01.2022 12:02 Відповісти
Ха ! А забули вже про Гордона і Комаровського ??
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18.01.2022 12:03 Відповісти
Насправді явна брехня. У нього військова освіта і служба. Він повинен розуміти, що є протоколи, форма і т.п.
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18.01.2022 12:05 Відповісти
АРЕСТОВИЧ ЗАЯВИЛ, ЧТО ХОЧЕТ СТАТЬ ПРЕЗИДЕНТОМ

Об этом он рассказал в эфире «24 канала».

Арестович заявил, что его президентские амбиции не являются ни для кого секретом
«Я целюсь в президенты, это не секрет - потом, через несколько политических тактов», - заявил
https://antikor.com.ua/articles/451250-arestovich_zajavil_chto_hochet_statj_prezidentom
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18.01.2022 12:11 Відповісти
До: "Ми маємо бути веселими хлопцями, які помстяться олігархам і реформують країну."
Після: "Де це все?"

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18.01.2022 12:12 Відповісти
Тут виникає і більш серйозне запитання:

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18.01.2022 12:14 Відповісти
Подходит для Люсика

ВІДОМИЙ БЛОГЕР БОГДАН ПРОЦИШИН В СТИЛІ «БРИГАДИ» ПРОЙШОВСЯ ПО «СЛУГАХ», РАЗУМКОВУ І КУРТЦІ СТЕПАНОВА (ВІДЕО)

Слова Богдана Процишина (Pb)

Каждый пытается из новичков

Стать Разумковым среди дурачков

Но у «Слуги народа есть одна свобода выбора:

Быть пидаром у клоуна

Или клоуном у ******

Никого не жалко, никого

Ни тебя , ни меня, ни его
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18.01.2022 12:16 Відповісти
Нет друзей и нет приятелей

Есть «Квартал» в кругу предателей

Плесень съедает любого и всякого

Ты помнишь Авакова? А ты вспомни Авакова

https://33kanal.com/news/152829.html
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18.01.2022 12:17 Відповісти
Сколько их было, и где теперь, кстати?

Этот, ну как его? На самокате

Кто бы ты ни был, если ты с нами

Воруй, убивай, пообщайся с гусями

Но утилизация после веселия

Вся перспектива второго изделия

Никого не жалко, никого
Ни тебя, ни меня, ни его...

https://33kanal.com/news/152829.html
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18.01.2022 12:19 Відповісти
арестович говно, но это хороший знак. зебобики готовтесь.
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18.01.2022 12:21 Відповісти
этой проституткой попользовались и не заплатили
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18.01.2022 12:34 Відповісти
... и не заплатили выбросили как половую тряпку.
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18.01.2022 12:43 Відповісти
Похоже на то
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18.01.2022 12:43 Відповісти
А коли пуштун залишить гумового човна, переповненого наркоманами і малоросами? Чи ще не допиляв "Укроборонпром"? А де там затаїлася Заліщучка, яка виявилась ще та жучка? Точно така як ***********?
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18.01.2022 14:45 Відповісти
Гадко слушать его версию о вине Порошенко.Нормальный был мужик.умные вещи говорил.Сейчас кроме рвотного рефлекса других ощущений не вызывает.
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18.01.2022 17:14 Відповісти
У каждого блогера есть свой набор сегментов. "Люся" работала одновременно на женщин и на военных. Возможно вы очень расстроитесь, но причина Люсиного выбора в том, что средней "женщине" даже со средним "прапорщиком" в уровне интеллекта сложно соревноваться. Лох должен быть слабым, на голову
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18.01.2022 23:27 Відповісти
Что и требовалось доказать. Какое-то время тому назад я написал Алексею Арестовичу: вы перестали для меня существовать - вы пошли в услужение к никчемным, непрофессиональным "слугам", к очевидным врагам Украины, к несомненным агентам агрессора. Какая "бюрократия", Алексей Арестович? Ведь всё было очевидно! А что вы сейчас несёте? Всё гораздо серьёзнее. А сколько грязи ваша троица - Алексей Арестович, Юрий Романенко, Геннадий Друзенко вылили на Европейскую Солидарность и на Порошенко! Сколько раскола вы внесли!
Анализируйте, решайте.
В мене віри до цієї трійці немає.
Як немає віри до Гордона, Білецького та інших, що вважають себе патріотами.
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18.01.2022 20:18 Відповісти
ЧТО несет эта люська с окружной?"зеленский выстроил свою предвыборную кампанию на разговорах с людьми"---это когда такое было? Зебил двух слов не вязал НИКОГДА без бумажки, суфлера, сценария!
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18.01.2022 23:45 Відповісти
Ми майже в унісон.
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18.01.2022 23:47 Відповісти
Де ця брехлива Люська бачила розмовляючого преЗЕдента? Хіба що на сцені 95 кварталу. В тому то і фішка його була, що до виборів це зелене чмо взагалі нічого ніде ніколи не казало від слова сафсєм. Все за нього казав балакучий Розумков, виключно на рускам ізикє. І саме за це мовчазне квартальне лайно більшість розумово відсталих українців і віддали свої голоси.

Люся зараз почне болтать єрундой, а ми дізнаємось багато цікавого.
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18.01.2022 23:46 Відповісти
"Мы должны были быть веселыми, драйвовыми ребятами, которые за народ, отомстят олигархам, реформируют страну и создадут скачок для следующего скачка "- КТО это МЫ?
КОГДА он так думал?
Уж не тогда ли, когда писал следующий пост ДВА ГОДА НАЗАД?
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18.01.2022 23:48 Відповісти
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18.01.2022 23:49 Відповісти
Який же у люські сучий характер!

Цікаво, хто його перекупив? Ахмєтов?
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18.01.2022 23:53 Відповісти
Вроде да. У ахметки сейчас пасутся вроде все "отставленные" от разумкова до авакова+гордон с докторишкой)))
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19.01.2022 01:25 Відповісти
Говорят, что и нацжены просились на довольствие к ахметке, но им сказали, что как понадобятся---вызовут, постоянной работы для них нет))) Такая судьба у мальчиков по вызову...
Сначала , вроде к Пороху ломанулись за пропитанием, но получили в подарок приснопамятную плюшевую свинку в ответ...
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19.01.2022 01:29 Відповісти
Я в шоке.
Ну понятное дело, проститутки дают всем, лишь бы деньги платили.
Но политические проститутки, не меняют окраску с понедельника на вторник!
Это уже полный п-ц!
И теперь это быдло будет рассказывать о том, что он классный парень, который чисто случайно оказался в плохой компании?!
Офигеть можно.
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19.01.2022 00:02 Відповісти
можно.
зеленый паноптикум уродов...
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19.01.2022 01:30 Відповісти
"помститися" олігархам? цікаво, як. за гаражами??
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19.01.2022 01:51 Відповісти
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