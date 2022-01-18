Назарбаєв звернувся до народу Казахстану: З Нур-Султану не виїжджав, метою протестів було руйнування цілісності країни. ВIДЕО

Колишній президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв, який нещодавно ухвалив рішення передати посаду голови Ради безпеки країни чинному президентові Касим-Жомарту Токаєву, записав відеозвернення до жителів країни.

Як інформує Цензор.НЕТ, текст звернення опубліковано на сайті Назарбаєва.

За його словами, метою "організованих заворушень та атаки на Казахстан було руйнування цілісності країни та засад держави".

"Трагедія стала для всіх нас уроком. Важливо з'ясувати, хто організував усі ці погроми та вбивства. Слідство дасть відповідь на це питання. Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким загиблих, а постраждалим бажаю якнайшвидшого одужання", - сказав Назарбаєв.

Експрезидент додав, що ще в 2019 році передав свої повноваження чинному президентові Касим-Жомарту Токаєву і відтоді "є пенсіонером", "перебуває на заслуженому відпочинку в столиці Казахстану і нікуди не виїжджав".

"Президент Касим-Жомарт Токаєв має всю повноту влади. Він голова Ради безпеки. Незабаром Президента буде обрано головою партії "Nur Otan". Тому жодного конфлікту чи протистояння в еліті немає. Чутки на цю тему є абсолютно безпідставними", - наголосив Назарбаєв.

"Казахстан став впізнаваною та авторитетною державою у світовому співтоваристві. Це результат згуртованості та єдності всіх казахстанців. Стабільність та спокій у країні завжди були моєю метою. Усім нам треба берегти ці неминучі цінності. Ми обов'язково пройдемо через кризу і станемо ще сильнішими", - підсумував він.

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