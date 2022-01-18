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Назарбаєв звернувся до народу Казахстану: З Нур-Султану не виїжджав, метою протестів було руйнування цілісності країни. ВIДЕО

Колишній президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв, який нещодавно ухвалив рішення передати посаду голови Ради безпеки країни чинному президентові Касим-Жомарту Токаєву, записав відеозвернення до жителів країни.

Як інформує Цензор.НЕТ, текст звернення опубліковано на сайті Назарбаєва.

За його словами, метою "організованих заворушень та атаки на Казахстан було руйнування цілісності країни та засад держави".

"Трагедія стала для всіх нас уроком. Важливо з'ясувати, хто організував усі ці погроми та вбивства. Слідство дасть відповідь на це питання. Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким загиблих, а постраждалим бажаю якнайшвидшого одужання", - сказав Назарбаєв.

Експрезидент додав, що ще в 2019 році передав свої повноваження чинному президентові Касим-Жомарту Токаєву і відтоді "є пенсіонером", "перебуває на заслуженому відпочинку в столиці Казахстану і нікуди не виїжджав".

"Президент Касим-Жомарт Токаєв має всю повноту влади. Він голова Ради безпеки. Незабаром Президента буде обрано головою партії "Nur Otan". Тому жодного конфлікту чи протистояння в еліті немає. Чутки на цю тему є абсолютно безпідставними", - наголосив Назарбаєв.

"Казахстан став впізнаваною та авторитетною державою у світовому співтоваристві. Це результат згуртованості та єдності всіх казахстанців. Стабільність та спокій у країні завжди були моєю метою. Усім нам треба берегти ці неминучі цінності. Ми обов'язково пройдемо через кризу і станемо ще сильнішими", - підсумував він.

Також читайте: Назарбаєв сам залишив посаду голови Радбезу Казахстану, - прессекретар Укібай

Автор: 

Казахстан (873) Назарбаєв Нурсултан (72)


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Топ коментарі
+15
Ага. Мы верим. А говно в штаны тебе подкинули.
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18.01.2022 13:33
+14
Як вони вже задовбали весь світ престарілі маразматики з імперською маніею величі! Про душу пора думать,а вони все землі собирають!
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18.01.2022 13:35
+10
Еще один Овощ. Не будет уже Казахстан таким как прежде
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18.01.2022 13:35
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елбасы проснулся..
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18.01.2022 13:32 Відповісти
Ага. Мы верим. А говно в штаны тебе подкинули.
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18.01.2022 13:33 Відповісти
Обидно...
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18.01.2022 13:33 Відповісти
Як вони вже задовбали весь світ престарілі маразматики з імперською маніею величі! Про душу пора думать,а вони все землі собирають!
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18.01.2022 13:35 Відповісти
ЕЛБАСЫ ТВОЮ МАТЬ ПЭНСИОНЭР ПИОНЭР..ржал до слез....
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18.01.2022 13:55 Відповісти
Еще один Овощ. Не будет уже Казахстан таким как прежде
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18.01.2022 13:35 Відповісти
90лет, а как молодой
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18.01.2022 13:38 Відповісти
Заспіртований😜!
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18.01.2022 13:42 Відповісти


старший горновий доменної печі Нурсултан Назарбаєв 1960 р.
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18.01.2022 13:58 Відповісти
в следующий раз с фонаря вещать будешь....
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18.01.2022 13:43 Відповісти
о! еще один легитимный!
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18.01.2022 13:44 Відповісти
да ну, сказал же что пенсионер и не при делах. соображает.
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18.01.2022 15:12 Відповісти
Ты кто такое Гннида, позвавшее в свою страну иностранных наемников убивать казахский народ?
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18.01.2022 13:45 Відповісти
інтервентів покликав Токаєв, щоб повністю прибрати клан Назарбаєва від влади
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18.01.2022 14:01 Відповісти
Какие наемники,кого они убивают и кто их звал. А то я живу в паралельном мире .
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18.01.2022 14:15 Відповісти
А вы за кого? Вернее, войска ОДКБ для вас кто?
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18.01.2022 16:40 Відповісти
Я за народ Казахстана. В трудную минуту , когда мою страну хотели превратить в Ливию , Сирию и т.д. Я видел как мой город Алматы жгут и грабят. Нам помогли страны ОДКБ, а европа и США только БЛА,БЛА,БЛА...
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18.01.2022 17:55 Відповісти
Кто хотел превратить? Почему под этим видео на Ютубе сплошные проклятия в адрес Назарбаева, от ваших соотечественников, за расстрелянную властью молодежь?
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18.01.2022 18:23 Відповісти
Я власть не защищаю. Она она дала повод для протестов, и первые дни митинги были мирные и справедливые. Но ими воспользовались экстримисты и авантюристы,они могли просто посеять хаус и вражду между людьми.
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18.01.2022 18:54 Відповісти
А где в это время была ваша полиция и армия? Куда попрятались? Или им в это время было некогда и они исполняли роль экстремистов и авантюристов, чтобы дискредитировать справедливые протесты?
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19.01.2022 03:33 Відповісти
В Казахстане , численость армии составляет примерно 60 тыс. вместе с нац гвардией ,и наша полиция и нац гвардия первые дни была не вооружена. Они стояли на защите народа и государства. И прошу вас не зная толком обстоятельства , не писать разную охенею. Я всегда уважал выбор Украинского народа, а теперь начал сомневаться .Но надеюсь что я ошибаюсь.
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19.01.2022 09:11 Відповісти
Где вы увидели ахинею? Я завал ТОЛЬКО вопросы, чтобы от вас лично услышать вашу версию событий... И что получил в ответ? Вы приплели сюда выбор украинского народа?) Я прекрасно видел видео как ваша армия и полиция переходили на сторону протестующих, так какая ахинея? Так кто такие эти экстремисты и авантюристы? Откуда они взялись и чьи приказы исполняли?
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19.01.2022 18:48 Відповісти
*задавал вопросы...
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19.01.2022 18:49 Відповісти
бида
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18.01.2022 13:50 Відповісти
Назарбаєв звернувся до народу Казахстану: З Нур-Султану не виїжджав
"Я живой, я легитимный..."(с)
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18.01.2022 13:51 Відповісти
Погроми організували натівці або українці, так вже заведено у живих істуканів у владі.
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18.01.2022 13:56 Відповісти
Назарбаев теперь просто " говорящая голова" Токаева.. Ручки конечно не ломал, воспитание другое, но суть от этого не меняется. А что остается говорить, когда клан Назарбаева повсеместно лишается власти, влияния, бизнеса и активов, кто то под арестом или покинул страну, а сам глава клана по сути заложник обстоятельств, от власти отрешен окончательно и бесповоротно. Теперь только почетная пенсия ( мягкого заключения ) типа Хрущева, либо на даче под охраной ( конвоем) в Казахстане, либо в подмосковье у "старших братьев" как поднадзорное лицо. Интересно почему он не рассказал о нарушении Конституции и отрешение его самого от должности главы Совета Безопасности, кстати пожизненного.. ( хотя это уже нюансы) Как говорится " ему сделали предложение от которого он не смог отказаться"
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18.01.2022 14:00 Відповісти
совковий банкрот........часи змінилися а дурість залишилася
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18.01.2022 14:02 Відповісти
целью протества было отодвинуть одних жадных свиней и прийти таким же тварям
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18.01.2022 14:02 Відповісти
Очередная лапша для пролетариата...
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18.01.2022 14:06 Відповісти
Елбасы объелся колбасы.
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18.01.2022 14:07 Відповісти
Дед не ушел....Пиз .а вам казахи!
Элбасы принесет вам колбасы...кровянки...
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18.01.2022 14:08 Відповісти
возьмите этого кровопийцу за елбасу и волочите по алматы
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18.01.2022 14:09 Відповісти
Ваша целостность всем понятна уже!!! вас там таких целых вместе с путиным ,лукашенко, кадыровым , плюс пашинян и рахмон!!
Вас отловят и посадят!!!! Я в это верю!
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18.01.2022 14:30 Відповісти
Из Ростова? Где поломанный карандаш?
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18.01.2022 14:45 Відповісти
Сторгувались. Це звернення коштує не один ярд. Пенсіонер ,мля ! Владні старпери хворіють параноєю , а не деменцією. То добряче приперли діда, певно сєрчішко під Новий год хапануло, клан пиячив, а хитрий Джопар шанс не впустив. Усьо нажите невпинними трудами...
Бо надо бульо Дарігу на царство, але ж леді у владі трохи не по ченгізідські... От і вигрібають олди азійську субституцію.
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18.01.2022 14:45 Відповісти
Брови черные густые.
Речи длинные пустые.
Нету мяса, калбасы !
Нахер нужен Елбасы!

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18.01.2022 15:09 Відповісти
знает даже раздолбай-
обдрыстался назарбай
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18.01.2022 15:19 Відповісти
Так кто устроил беспорядки и атаковал Казахстан?
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18.01.2022 15:28 Відповісти
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18.01.2022 15:42 Відповісти
Все как всегда - Путин дал почитать бумажку , виноваты пиндосы и ультрарадикалы - бандеровцы
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18.01.2022 16:07 Відповісти
Во-первых, сегодня такие технологии, что мертвые актеры "играют" в фильмах, снятых после их смерти, но даже, если это не фейк-видео (тогда пусть появится на пресс конференции с независимыми иностранными журналистами), то настораживает нелогичный монтаж с двух камер и поведение его рук, в детстве, когда мы нагло врали (чтоб продемонстрировать вранье), то скрещивали пальцы (он знает об этой традиции), если он жив, то это видео - результат вымогательства и шантажа!
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18.01.2022 17:15 Відповісти
он слишком много знает, чтоб остаться в живых (и это он понимает)
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18.01.2022 17:24 Відповісти
"... всіх казахстанців..." , а чому не казахів ? Точно як %уйло вєщає - "россияне", а не русские. Десь на ютубі є віде, де маленька чиста бурятка каже "я русская а не бурятка". Зауважте - не росіянка, а русская. Якщо сам народ, без всяких вождів, кормчих, кондукаторів не визначиться ким він є то так і залишиться масою для різних феодалів та диктаторів.
Чого і прагне ЗЕкодло зробити в Україні
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18.01.2022 20:36 Відповісти
Комсомольська брехлива наволоч!
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18.01.2022 23:00 Відповісти
 
 