"НАТО прагне окупувати Україну і шукає обґрунтування для введення своїх військ", - спікер Держдуми РФ Володін. ВIДЕО

Спікер Держдуми РФ В'ячеслав Володін заявив про намір країн-членів НАТО "окупувати Україну".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за словами Володіна зараз Альянс шукає обґрунтування введення своїх військ на територію України.

"Їх радники вже там, їх інструктори вже там, а зараз вони думають над обґрунтуванням введення військ. Іншими словами - НАТО прагне окупувати Україну... Ми не можемо дозволити, щоб НАТО вводило свої війська на територію України", - заявив Володін.

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