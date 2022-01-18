У Держдумі РФ обговорили зовнішньополітичні питання: "За перемогу Росії у новій війні!". ВIДЕО
На першому засіданні сесії Держдуми РФ депутати обговорювали можливий військовий конфлікт з Україною, країнами Заходу і НАТО.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Дождь.
Спікер Держдуми В'ячеслав Володін попередив про підготовку до просування НАТО в Україну, лідер КПРФ Геннадій Зюганов підтримав ультиматум Путіна Заходу, а голова ЛДПР Володимир Жириновський передбачив падіння долара та "розпуск" Євросоюзу.
"Треба не прогаяти шанс, і ми станемо великою державою", - сказав Жириновський. За його словами, 2024 року виборів в Америці не буде, тому що Америки не буде. А гроші треба вкладати у рублі. Жириновський на засіданні спрогнозував війну навесні цього року.
Також дивіться: "НАТО прагне окупувати Україну і шукає обґрунтування для введення своїх військ", - спікер Держдуми РФ Володін. ВIДЕО
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Бритам підкрався капець, пацаки вже в курсі
Voice of Ukraine
@newstop_us
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https://twitter.com/newstop_us/status/1483536035036413956 1 ч
Терміновий стрим з Вашингтону: залишився вирішальний раунд, щоб уникнути нападу РФ на НАТО і Україну
https://www.youtube.com/watch?v=64zEF6mdvXI
кацап як не перекрутить фразу то не проживе
https://www.youtube.com/watch?v=fhGovqNwSco
А відповідного заспокійливого нема.
Клініка.
на Донбассе.. планы РФ расширить границы Донецка и Луганска.
Вот те раз!!! А **** кацапы орут везде, что они великая держава?
Вот, когда США развалятся, а на мировых биржах станут вкладываться в рубль, так и станут кацапы великими. Т.е., когда рак на горе свиснет.
Ядерный удар по всей территории России.
Т.е. при реальной угрозе, если её таковой сочтёт запад, у этого же запада будет единственный шанс снять угрозу в виде первого удара.
Поэтому перед кремлём стоит взаимоискючающая задача: напугать запад, но так, чтобы он не испугался. А просто начал колебаться на верхней точке.
При этом мордор использует ту же стратегию привентивного удара против Украины. Зная, что та способна исключительно на оборону и зная, что тактики привентивного удара от туда не прилетит. Поэтому можно угрожать сколько угодно. Можно доводить ситуацию до накала и даже выше.
Единственное чего боится кремль - это реакции запада.
Кремль "смело" выдвинул ультиматум западу, но почемуй то забыл озвучить классически, что кремль сделает западу в случае выполнения ультиматума.
Это очень слабая позиция угрожать одному сильному нападением на другого. Т. е. кремль сам признает, что тягаться с западом ему не по зубам.
О каком таком вяличии может тогда идти речь?
Перед неминуемой угрозой никто не будет думать об ответном ударе. Рубикон будет перейден, решение будет принято, обратного пути просто нет.
Не выстрелишь ты - тебя убьют.
Кто выстрелит первым, у того есть шанс хоть что то сберечь.
Для привентивного удара используется всё имеющееся ядерное оружие, но первыми целями для крылатых ракет будут именно носители ядерного оружия противника.
Единствнный шанс в этой ситуации выжить - это выстрелить первым. Другого не дано.
И привентивный удар наносится не только по носителям ядерного оружия, но и по всей территорми, по всем объектам и по всем мегаполисам.
С минимальной разницой по времени между ударами по носителям и по мегаполисам. Там только для удара по Москве запланировано около 10 целей.
Кремль настолько запугал запад, что тот абсолютно уверен, что например в 12 часов запад будет атакован ядерными ударами с территории России, если до этого времени запад не приползёт на коленях к вяличайшему и не промычит покорное " чего изволите, о поведитель?"
Ползать никто не собирается. И чтобы вы делали? Ждали бы 12 часов, чтобы пускать "ответные" ракеты?
А может неадекваты запустят ракеты не в 12, а в 11.30?
Всё, что вы можете сделать - это сыграть на опережение и там что будет, то будет.
Треба десь на вулиці в окоп ховатися
Но напомнить о доктрине можно.
Потом можно сказать, что страх перед Россией нарастает с каждым днем.
Тогда бы уже кремль перепугался, что страх на западе дойдёт до критической точки невозврата и тогда бы сам кремль искал бы пути разрядки.
Ситуация абсурдна по своей сути и даже трагикомична, но это реальность.
Вакцины нет, 6-я часть суши заражена.
Це їх не цікавить. Для бази ВМФ там води достатньо а питання виживання аборигенів кремль особливо не турбує - тим більше вони і не бунтують
Добре, добре. Бо це означає, що ********* вже ніколи не бути "вєлікою". Бо "пабєданосної" війни з Україною не буде.