У Держдумі РФ обговорили зовнішньополітичні питання: "За перемогу Росії у новій війні!". ВIДЕО

На першому засіданні сесії Держдуми РФ депутати обговорювали можливий військовий конфлікт з Україною, країнами Заходу і НАТО.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Дождь.

Спікер Держдуми В'ячеслав Володін попередив про підготовку до просування НАТО в Україну, лідер КПРФ Геннадій Зюганов підтримав ультиматум Путіна Заходу, а голова ЛДПР Володимир Жириновський передбачив падіння долара та "розпуск" Євросоюзу.

"Треба не прогаяти шанс, і ми станемо великою державою", - сказав Жириновський. За його словами, 2024 року виборів в Америці не буде, тому що Америки не буде. А гроші треба вкладати у рублі. Жириновський на засіданні спрогнозував війну навесні цього року.

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