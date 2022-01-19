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Заява про евакуацію дипломатів РФ із України - провокація. Джерела СБУ, американська газета і Білий дім - одна зв'язка, - Захарова. ВIДЕО

Спікер російського МЗС Марія Захарова обурилася словами речниці Білого дому Джен Псакі, яка підтвердила інформацію про плани РФ евакуювати своїх дипломатів із України.

В ефірі у пропагандиста Володимира Соловйова Захарова назвала заяву Псакі провокацією, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РИА Новости".

"У мене питання, яка справа Псакі і американській стороні до того, що відбувається з посольствами інших країн? Це перше питання... Друге питання, навіть не питання, а ремарка. Це все можна охарактеризувати як провокативну поведінку. Третій момент, ми тепер розуміємо, що все, що було зроблено, тобто ці джерела СБУ, американська газета без підключення московських кореспондентів, і Білий дім - це одна зв'язка. Найголовніше, це говорить про їх залученість у всі аспекти, включаючи підготовку провокацій", - заявила вона.

Читайте також: Російська влада готувалась до евакуації співробітників російського посольства в Україні, - Білий дім

Автор: 

посольство рф (331) евакуація (2323) дипломати (567) Псакі Джен (148) Захарова Марія (355)


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Топ коментарі
+16
значить це дійсно так, якщо їх так попердолило
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19.01.2022 11:17
+15
таки шо, вы уже никуда не едите?
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19.01.2022 11:11
+14
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19.01.2022 11:12
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Лапатна смердюча забулдига знову з похмілля...
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19.01.2022 11:10 Відповісти
Какая гнусная рожа (с) купите ей уже кто-нибудь шампунь, самый дешёвый, ну хотя бы крапивку
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19.01.2022 11:35 Відповісти
Или "Кря-кря".
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19.01.2022 13:01 Відповісти
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19.01.2022 11:49 Відповісти
авто портрет ?
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19.01.2022 12:47 Відповісти
таки шо, вы уже никуда не едите?
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19.01.2022 11:11 Відповісти
как в том анекдоте: "так шо вы даже чаю не попьёте?"
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19.01.2022 11:52 Відповісти
Как Манька -облигация запела... Не прошли понты ***** "держите меня семеро!", ну --- мы и не собирались! Ваши беспочвенные подозрения --- мне странны!©

Только почему-то бацилла арахамии еще раньше её все это запела....
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19.01.2022 18:09 Відповісти
Не похмелилась?
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19.01.2022 11:11 Відповісти
Не занюхала, посылку тормознули в Аргентине
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19.01.2022 11:36 Відповісти
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19.01.2022 11:12 Відповісти
Які в москалів гарні жінки! мабуть добре блювати після "боярьішника"!!
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19.01.2022 11:34 Відповісти
Красивых там уже не осталось, хто там получится после бояры, нация вырожденцев
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19.01.2022 11:37 Відповісти
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19.01.2022 11:50 Відповісти
яка справа Псакі і американській стороні до того, що відбувається з посольствами інших країн? Джерело:

до других стран дела у Псаки нет, а вот до московии есть уже у всего мира дела.
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19.01.2022 11:17 Відповісти
Виходить, що це правда. Поганий знак, якщо вже збираються евакуюватись -- страшна війна на порозі.
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19.01.2022 17:50 Відповісти
Вивезли ще 5 січня півтора десятки жінок та дітей на рідні болота... автобусом!З дипкорпусу --- жодного дипломата не "евакуювали"

На те й розрахунок був: "Геволт! Що ж це робиться! Вже евакуюють! ***** вже шматує на собі сорочку!!"

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19.01.2022 18:19 Відповісти
значить це дійсно так, якщо їх так попердолило
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19.01.2022 11:17 Відповісти
Ну, а чому ж Машка-алкашка не сказала просто "Це неправда. Члени сімей діп.місій не виїжджали з України, і не планують цього робити"? Хіба їй не звикати брехати?
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19.01.2022 11:21 Відповісти
так це сказав спікер міністерства закордоних справ України Олег Ніколенко....
мовляв, інформаціі про відїзд дипломатів нема, посольства працюють у штатному режимі ...
кому вірити?
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19.01.2022 11:58 Відповісти
А хто каже саме про ДИПЛОМАТІВ??? Вони можуть залишатися навіть під час бойових дій, бо в них діп.імунітет! Мова йшла про ЧЛЕНІВ РОДІН дипломатів, які можуть стати заручникамі!
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19.01.2022 12:16 Відповісти
Американській і англійській розвідці можна вірити 100%.
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19.01.2022 17:54 Відповісти
******* московитська, вам все одно довіри немає..
Бо ви злодії світового маштабу, навіть окупувавши Крим та частину Донбасу, ви продовжуєте співати "хачят лі руззкія вайньі?"
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19.01.2022 11:21 Відповісти
киньте її в ополонку до *****. хай або звариться заразом з ним, або шоб током вбило ))
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19.01.2022 11:25 Відповісти
Дивно чому ж я вірю американській газеті і Білому дому більше ніж Захаровій. Напевне зі мною щось не так.
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19.01.2022 11:32 Відповісти
У меня вопрос - какое дело Машке и всей срашке к происходящему в других странах? Это первый вопрос... Второй вопрос, даже не вопрос, а ремарка - идите ка вы на ****, отвяньте!!!
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19.01.2022 11:34 Відповісти
СБУ настолько круты, что имеет своих людей в NYT и Белом доме?
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19.01.2022 11:37 Відповісти
Розуэлл помните? это тоже они
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19.01.2022 11:53 Відповісти
Те которые отлавливали..? Или тех которых.. отлавливали
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19.01.2022 12:04 Відповісти
Как эта алкоголичка относится к завлениям ВВХ о неучастии военных засРашки в захвате частей ВСУ в Крыму в 2014 году?
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19.01.2022 11:39 Відповісти
Это было давно и вообще она уже не помнит о чем вы...
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19.01.2022 12:34 Відповісти
о! маха выползла!



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19.01.2022 11:44 Відповісти
)
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19.01.2022 12:49 Відповісти
Нижняя часть лица от папы Лаврова, верхняя - от мамы Маши. И как так получилось, что эта тайная дочь Лаврова-Захарова вылитый Михаил Ефремов? Чудеса, да и только!
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19.01.2022 13:22 Відповісти
еще одно расеянсколобое животное из паноптикума клинических идиотов.
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19.01.2022 11:52 Відповісти
Захарова истину глаголит!!!! Всем слушать Захарову!!!
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19.01.2022 11:53 Відповісти
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19.01.2022 11:57 Відповісти
без подключения московских корреспондентов Шо там сикелёва и ольки-сливного бачка не хватало?
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19.01.2022 12:00 Відповісти
маха смычок почистила...)))
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19.01.2022 12:32 Відповісти
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19.01.2022 12:45 Відповісти
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19.01.2022 13:06 Відповісти
Старая пилотка опять что-то вякает, собака бешенна
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19.01.2022 13:54 Відповісти
Ич, як її перекосило. Знову замість палітури оцту хильнула.
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19.01.2022 17:39 Відповісти
Видать,ще не проспалась...
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19.01.2022 18:43 Відповісти
Блиндажная Шваль Новоросии....
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19.01.2022 19:57 Відповісти
в 1941 році гарячі голови в НКВД хотіли заарештувати німецьку місію в Москві., але потім схаменулись - свої ж в Німеччині. Німці встигли вивезти сім"ї та молодший персонал. Сталінці не вивезли то так і місяць кочували з Турречини.
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19.01.2022 23:12 Відповісти
СОСКА
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20.01.2022 07:45 Відповісти
Ханыга!
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20.01.2022 10:22 Відповісти
 
 