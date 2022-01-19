"Бухим меньше ездить надо", - підозрюваний в смертельному ДТП 16-річний Микола Харківський - доньці загиблого Ігоря Носова. ВIДЕО
Підозрюваний в смертельному ДТП 16-річний Микола Харківський під час словесної перепалки в перерві засідання суду дорікнув доньці загиблого в автотрощі Ігоря Носова, що той був у нетверезому стані.
Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на PavlovskyNews, раніше адвока Харківського заявила, що в крові іншого водія виявлено 3,65 проміле алкоголю. Таку інформацію підтвердили і в прокуратурі. Водночас Анастасія Носова нагадала, що причиною смерті її батька став не алкогоголь, а травми, отримані в наслідок зіткнення автомобілів.
Сьогодні суд розглядає питання про продовження арешту Харківському.
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Нагадаємо, у Харкові 26 жовтня 2021 року сталася смертельна ДТП. Автомобіль Infiniti на величезній швидкості врізався у Chevrolet. У ДТП загинула одна людина, ще троє постраждали. Пізніше було затримано підлітка-водія.
ЗМІ вдалося з'ясувати його особу. Виявилося, що 16-річний Микола Харківський регулярно порушував правила дорожнього руху, а також вихвалявся тим, що йому за це нічого не було. Батько хлопця вважає, що з його сина просто "хочуть зробити злочинця".
Юнак вже має судимість - у 2019 році отримав умовний термін за навмисне заподіяння тілесних ушкоджень середньої тяжкості.
28 жовтня суд заарештував 16-річного підлітка без права застави.
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Иначе зачем заключение о смертельной дозе алкоголя в крови у погибшего???
Достаточно популярный диагноз.
Получите ответ - напишите....
Дочекатись і прибити...,,
Тільки самосуд, виправить те все лайно, що коїться в державі.
Цього достатньо.
І доки в Україні будуть знаходитися захисники подібних,
українцям можна забути про життя як в любій європейській країні.
Я про те, що підліток винний З ТОГО МОМЕНТУ, ЯК СІВ ЗА КЕРМО, і інші ні до чого.
До речі - якщо б в Україні поліціянти працювали як в Німеччині, їм не завадило б і зарплатню не меншу сплачувати.