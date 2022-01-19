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"Бухим меньше ездить надо", - підозрюваний в смертельному ДТП 16-річний Микола Харківський - доньці загиблого Ігоря Носова. ВIДЕО

Підозрюваний в смертельному ДТП 16-річний Микола Харківський під час словесної перепалки в перерві засідання суду дорікнув доньці загиблого в автотрощі Ігоря Носова, що той був у нетверезому стані.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на PavlovskyNews, раніше адвока Харківського заявила, що в крові іншого водія виявлено 3,65 проміле алкоголю. Таку інформацію підтвердили і в прокуратурі. Водночас Анастасія Носова нагадала, що причиною смерті її батька став не алкогоголь, а травми, отримані в наслідок зіткнення автомобілів.

Сьогодні суд розглядає питання про продовження арешту Харківському.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ДТП з 16-річним водієм у Харкові: суддя заявила самовідвід

Нагадаємо, у Харкові 26 жовтня 2021 року сталася смертельна ДТП. Автомобіль Infiniti на величезній швидкості врізався у Chevrolet. У ДТП загинула одна людина, ще троє постраждали. Пізніше було затримано підлітка-водія.

ЗМІ вдалося з'ясувати його особу. Виявилося, що 16-річний Микола Харківський регулярно порушував правила дорожнього руху, а також вихвалявся тим, що йому за це нічого не було. Батько хлопця вважає, що з його сина просто "хочуть зробити злочинця".

Юнак вже має судимість - у 2019 році отримав умовний термін за навмисне заподіяння тілесних ушкоджень середньої тяжкості.

28 жовтня суд заарештував 16-річного підлітка без права застави.

Автор: 

ДТП (4473) підлітки (412) Харків (5635)


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Топ коментарі
+39
Биомусор, наверняка родители такие же
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19.01.2022 12:58
+34
це невигойно зіпсуте хаменя перебуває у певності, що й зараз відмажуть?
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19.01.2022 12:56
+25
Что то я не верю не экспертизе ни тем более прокуратуре. А ублюдка на зону, пусть там поборзеет.
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19.01.2022 13:11
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це невигойно зіпсуте хаменя перебуває у певності, що й зараз відмажуть?
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19.01.2022 12:56 Відповісти
Так.... Отмажут...
Иначе зачем заключение о смертельной дозе алкоголя в крови у погибшего???
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19.01.2022 13:04 Відповісти
Там вроде было дополнение что это никак не влияло на исход событий, так что этот факт не должен рассматриваться в текущем контексте обвинения.
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19.01.2022 13:50 Відповісти
Но адвокат упомянет раз 200 минимум...
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19.01.2022 14:08 Відповісти
Київ! Тримайтеся!
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19.01.2022 12:56 Відповісти
О, гнида нашла крайнего!! Это конечно верно, но тоже самое можно сказать и тебе - летать меньше надо!!
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19.01.2022 12:57 Відповісти
Биомусор, наверняка родители такие же
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19.01.2022 12:58 Відповісти
Кто о чем.... А баба.... Я вам понравилась? На свидания пригласить хотите?
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19.01.2022 13:00 Відповісти
Яйца, хватит петушиться!!!!! Если у вас проблемы с женщинами и под каждой новостью вы хаете женский пол, то может сходите в "Голубую устрицу" и отдохнете под крепким мужичком? Вам, сэр гей, мужчину надо. А у вас проблемы, никому не нравитесь, вот и беситесь
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19.01.2022 15:19 Відповісти
Хахах 😁
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19.01.2022 15:32 Відповісти
Посмотри видео дура... Потерпевшая бред несет
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19.01.2022 15:32 Відповісти
Ты поехавшая с кем-то перепутала
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19.01.2022 15:40 Відповісти
Нічого з нього путнього не вийде. Закінчить погано - або по зонах, або в канаві з ножем в спині.
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19.01.2022 13:00 Відповісти
+ передоз...
Достаточно популярный диагноз.
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19.01.2022 13:09 Відповісти
Так предварительно еще забирают жизнь ни в чем неповинных людей..
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19.01.2022 13:51 Відповісти
или депутатом с квартирой за деньги мудрого нарида
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19.01.2022 22:07 Відповісти
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19.01.2022 13:00 Відповісти
Як не прикро, але на її місці треба шукати виходи на зеків і рішати питання з покидбком кардинально.
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19.01.2022 13:02 Відповісти
Какие выходы на зеков?? Деньги уже давно все решают..и деньги у этого урода Харьковского есть..будет он сидеть..но недолго и неплохо..
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19.01.2022 13:13 Відповісти
У зеків своя психологія, там же не аукціон, звісно що Харківські будуть платити комусь, аби синок сидів нормально, дівчинці треба знайти того, хто за меншу суму вирішить питання.
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19.01.2022 13:19 Відповісти
И в чем он не прав?
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19.01.2022 13:07 Відповісти
А каким образом и через сколько времени появилось заключение о "мертвецки пьяном трупе" потерпевшего?
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19.01.2022 13:12 Відповісти
Если очень хотите знать - напишите следователю или потологоанатому....
Получите ответ - напишите....
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19.01.2022 13:14 Відповісти
Теоретично правий, але це з серії "сам дурак". Наслідки зловживання за кермом і перевищення швидкості в данному випадку різні.
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19.01.2022 13:21 Відповісти
А в чем он прав?
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19.01.2022 13:13 Відповісти
У тому, що на червоне світло на швидкості 160 пролетів саме він...
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19.01.2022 14:20 Відповісти
Т.е. пьянство за рулем для вас это норм? И кто вы после этого?
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20.01.2022 11:49 Відповісти
Ні, просто це не є виправданням для наркомана за кермом Інфініті... Бо його вина все одно є!
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20.01.2022 14:13 Відповісти
Если пьяный человек переходит дорогу на переходе, это не значит, что его можно сбить машиной и оправданием водителю будет то, что перешеход пьяный
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19.01.2022 13:10 Відповісти
иногда ,такое срабатывает , судах (скажу по секрету - шо даже знаю города, это небольшие города не такие как столица )
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19.01.2022 22:09 Відповісти
Что то я не верю не экспертизе ни тем более прокуратуре. А ублюдка на зону, пусть там поборзеет.
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19.01.2022 13:11 Відповісти
Аналогично. Может Вы в курсе - через сколько времени появилось заключение о "мертвецки пьяном трупе" потерпевшего??
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19.01.2022 13:16 Відповісти
Петушка оформить по полной программе.
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19.01.2022 13:15 Відповісти
надо активистам суд держать "в тонусе"..., иначе отмажут..., этому уе..бку надо накинуть срок "по максимуму"
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19.01.2022 13:18 Відповісти
Если отмажут, народ не возмутиться и подонка выпустят, то дочь погибшего водилы может устроить ему месть.
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19.01.2022 15:30 Відповісти
может если захочет , а может подумает -шо 15 лет тюрьмы лучше провести на свободе
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19.01.2022 22:10 Відповісти
Ни минуту не сомневался , что подонок ни в чем не раскаивается ...
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19.01.2022 13:18 Відповісти
Там вся семейка конченная, пусть на шконке гоняет, чем дольше тем лучше.
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19.01.2022 13:23 Відповісти
Ця мразота невиліковна, вбив людину, а тепер ще й хоче обгадити свою жертву. Таких треба або на довічне, або присипляти.
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19.01.2022 13:24 Відповісти
Адвакатесса наемная проститутка, бабло рубит чертенок сидит, вийдет конченной уркой.
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19.01.2022 13:27 Відповісти
Якщо той дійсно був п'яним, то відмажуть покидька
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19.01.2022 13:35 Відповісти
Ось саме оце і є бидло-підсвинок бидло-свиней...
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19.01.2022 13:39 Відповісти
Один вопрос, а что это за доза такая конская в 3.65? Люди до 2.5 еле на ногах стоят !! Шо за чес?
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19.01.2022 14:11 Відповісти
Як ще в потерпілого не знайшли наркоту в багажнику і пушку в бардачку? Хтось із слідаків получить по шиї!
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19.01.2022 14:17 Відповісти
навiть якщо i був бухой то iхав нормально i проiхав би яби нe цeй ублюдок!
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19.01.2022 14:23 Відповісти
Гнилые прокуроры задним числом сделали "экспертизу" и как всегда виновным вышел ктооооооооо?? Естественно же - покойник! И теперь мажор-недоумок, который ехал 180 на красный свет не в чем не виновен! ПОЗОР ХАРЬКОВСКИМ МЕНТАМ !!!
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19.01.2022 14:46 Відповісти
та 300 він їхав.
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20.01.2022 02:46 Відповісти
А что у нас с 16 можно за рулем гонять и со скоростью 150-160? Этому петуху крупно повезло,чьюто оно в кого-то"серьезного" не въехало,а то бы само просилось в тюрьму с содержанием в одиночке
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19.01.2022 14:58 Відповісти
От поясніть мені хтось,на%уя на білому світі існує цей непотріб ?!
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19.01.2022 15:03 Відповісти
Тварь малолетняя. Думает, что и здесь ему всё сойдёт с рук. Хотел бы я посмотреть на его рожу, когда судья влепит ему лет 15 тюряги (я бы дал 20).
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19.01.2022 15:24 Відповісти
Харків - це якесь скупчення тупих та борзих ублюдків які вбивать людей на вулицях міста. А все тому що аваківська поліція разом з судами відмазують цю мерзоту від відповідальності.
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19.01.2022 15:30 Відповісти
С такой борзотой он по шее быстро получит, я надеюсь
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19.01.2022 16:00 Відповісти
Ох и выродок и родители походу такие же, слов нет.
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19.01.2022 16:36 Відповісти
,,Що тут говорити,
Дочекатись і прибити...,,

Тільки самосуд, виправить те все лайно, що коїться в державі.
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19.01.2022 18:31 Відповісти
про таких, как этот "мальчик" говорят - горбатого могила исправит
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19.01.2022 18:54 Відповісти
а я за цього пацана. Якщо той, хто помер, був бухий, то він і винуватий.
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19.01.2022 19:18 Відповісти
виноватый в том, что этот "пацан", будучи трезвым, топил по городу как бешенный и устроил дтп, поехав на запрещающий сигнал ?
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19.01.2022 21:33 Відповісти
був би тверезий то не помер би. бо по іншому би їхав.
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20.01.2022 02:44 Відповісти
Пацан винний 100 відсотково. Бо не мав права сідати за кермо автівки.
Цього достатньо.
І доки в Україні будуть знаходитися захисники подібних,
українцям можна забути про життя як в любій європейській країні.
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20.01.2022 01:27 Відповісти
в вашій країні мусора з лінійками вам розкажуть . як треба дистанцію тримати. А ви їм там збільшіть зарплату.
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20.01.2022 02:45 Відповісти
Шановний, є прислів "Ти йому про Хому, а він тобі про Ярему".
Я про те, що підліток винний З ТОГО МОМЕНТУ, ЯК СІВ ЗА КЕРМО, і інші ні до чого.
До речі - якщо б в Україні поліціянти працювали як в Німеччині, їм не завадило б і зарплатню не меншу сплачувати.
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27.01.2022 23:17 Відповісти
рожа похабного пацана просит не только кирпича...
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20.01.2022 08:16 Відповісти
Усыпить этого подонка вместе с его сучьей семейкой .
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20.01.2022 08:39 Відповісти
в переводе " разъездились нищеброды, классному пацику погонять не где"
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20.01.2022 12:23 Відповісти
Он не кается. Психопат. Если его не закрыть он не остановится.
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20.01.2022 23:44 Відповісти
 
 