"Бухим меньше ездить надо", - підозрюваний в смертельному ДТП 16-річний Микола Харківський - доньці загиблого Ігоря Носова. ВIДЕО

Підозрюваний в смертельному ДТП 16-річний Микола Харківський під час словесної перепалки в перерві засідання суду дорікнув доньці загиблого в автотрощі Ігоря Носова, що той був у нетверезому стані.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на PavlovskyNews, раніше адвока Харківського заявила, що в крові іншого водія виявлено 3,65 проміле алкоголю. Таку інформацію підтвердили і в прокуратурі. Водночас Анастасія Носова нагадала, що причиною смерті її батька став не алкогоголь, а травми, отримані в наслідок зіткнення автомобілів.

Сьогодні суд розглядає питання про продовження арешту Харківському.

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Нагадаємо, у Харкові 26 жовтня 2021 року сталася смертельна ДТП. Автомобіль Infiniti на величезній швидкості врізався у Chevrolet. У ДТП загинула одна людина, ще троє постраждали. Пізніше було затримано підлітка-водія.

ЗМІ вдалося з'ясувати його особу. Виявилося, що 16-річний Микола Харківський регулярно порушував правила дорожнього руху, а також вихвалявся тим, що йому за це нічого не було. Батько хлопця вважає, що з його сина просто "хочуть зробити злочинця".

Юнак вже має судимість - у 2019 році отримав умовний термін за навмисне заподіяння тілесних ушкоджень середньої тяжкості.

28 жовтня суд заарештував 16-річного підлітка без права застави.