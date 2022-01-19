"#бать, танкисты попали, нах#й! Бл#дь, они живые или нет?!", - військові армії РФ на танку Т-72Б знесли опору високовольтної ЛЕП. ВIДЕО

Російські військові на танку Т-72Б під час навчань знесли стовп ЛЕП і залишили без світла близько 4000 мешканців шести сіл в Волгоградській області РФ. Увага! Ненормативна лексика!

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис з місця інциденту, що стався 18 січня, опублікований в соцмережах. Зазначається, що ЛЕП високовольтна. Напруга - 10 000 вольт. Місцеві ЗМІ повідомляють, що військові залишилися живими, а от електропостачання відновлять тільки у п'ятницю.

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