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"#бать, танкисты попали, нах#й! Бл#дь, они живые или нет?!", - військові армії РФ на танку Т-72Б знесли опору високовольтної ЛЕП. ВIДЕО

Російські військові на танку Т-72Б під час навчань знесли стовп ЛЕП і залишили без світла близько 4000 мешканців шести сіл в Волгоградській області РФ. Увага! Ненормативна лексика!

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис з місця інциденту, що стався 18 січня, опублікований в соцмережах. Зазначається, що ЛЕП високовольтна. Напруга - 10 000 вольт. Місцеві ЗМІ повідомляють, що військові залишилися живими, а от електропостачання відновлять тільки у п'ятницю.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російська військова техніка стала табором за 200 км на північ від Києва, - CIT. ВІДЕО+ФОТО

Автор: 

армія рф (17538) росія (65394) танк (2071) військові навчання (2777)


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Топ коментарі
+81
НАТА-трєпєщі...
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19.01.2022 14:49
+58
ооо, Вейшнория уже разбушевалась!
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19.01.2022 14:47
+40
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19.01.2022 14:47
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19.01.2022 14:59 Відповісти
прапори десантуються?)
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19.01.2022 15:58 Відповісти
Судя по изоляторам это не 10кВ...а минимум 35.
И если провода меж собой при падении не замкнули...а упали прям на железную коробку..то три трупа наполнят утренний пейзаж..
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19.01.2022 14:59 Відповісти
Один изолятор на 9-14 кВ, а там их штук 10. Наверное завалили линию 110 кВ.
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19.01.2022 15:02 Відповісти
в любом случае в этих сетях нейтраль изолированная. может достал шаговое.
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19.01.2022 15:22 Відповісти
Тренируются сбивать и ломать все в Украине
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19.01.2022 15:00 Відповісти
иди..потрогай их!)))
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19.01.2022 15:02 Відповісти
маладцы....ну шо сказать... павтарите на бис!
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19.01.2022 15:03 Відповісти
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19.01.2022 15:05 Відповісти
Главное - чтобы у нас были сверлегкие ПТРК.Пульнул -три басурмана кремлевских минус.За каждым нашим воином ракету не пошлешь.
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19.01.2022 15:05 Відповісти
да эти saabovskie ништяки нашей армии в сам раз..хорошие девайсы..побольше бы..
и выделять натасканым групам..и ещеб пзрк нам побольше ..всяких разных..и с таким
экипом мы устроим такую партизаншину шо эти суки взвоют!
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20.01.2022 01:51 Відповісти
И что нового?

Жареных бурятов мы уже видели.
Разве что сварились?
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19.01.2022 15:05 Відповісти
Танк на швабрі.
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19.01.2022 15:06 Відповісти
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19.01.2022 15:06 Відповісти
Ехал-ехал, а навстречу столб.
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19.01.2022 15:07 Відповісти
ЛЭП НАШ!
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19.01.2022 15:07 Відповісти
Теперь еще летунам осталось отличиться. Я ж недавно говорил что Воронеж может начинать напрягаться. Трошки ошибся. Волгоград.
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19.01.2022 15:07 Відповісти
Шашлик-машлик.... Ковбаса на подходе
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19.01.2022 15:09 Відповісти
Двоголових на шампури !!!

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19.01.2022 15:09 Відповісти
Там не 10, там 30.. изоляторов 3 шт
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19.01.2022 15:10 Відповісти
тим часом будь який військовослужбовець ЗСУ через місяць бряцання рф зброею
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19.01.2022 15:12 Відповісти
"ну что ж, придётся повысить напряжение!" (С)
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19.01.2022 15:14 Відповісти
Нужно просто загрубить эл.защиту от кз на 4-5 минут
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19.01.2022 15:28 Відповісти
Они живые, но не вылазят потому что обоср@лись😂
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19.01.2022 15:33 Відповісти
и задохнулись от собственного запаха... Или они привыкшие и просто сидят наслаждаясь запахом родины?
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19.01.2022 16:06 Відповісти
То нова розробка, танк-говномьот Т-72Г-М, тепер там повно снярядів
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19.01.2022 16:37 Відповісти
Обосрались остальные - стоят и смотрят, а подойти проверить живы ли боевые товарищи, ссыкотно!
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19.01.2022 18:21 Відповісти
Один Джавелин уже сэкономили.
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19.01.2022 15:34 Відповісти
Они и без Джавелинов сумеют самовіпилиться=)
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19.01.2022 15:35 Відповісти
Вылазеит
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19.01.2022 15:36 Відповісти
Бурят.,я очень рад
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19.01.2022 15:38 Відповісти
Если бы не Т72, ЛЭП снесли бы солдаты НАТО. Раковоякам это даже в зачет пойдет, может даже наградят. Может даже посмертно...
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19.01.2022 15:39 Відповісти
Макаки
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19.01.2022 15:42 Відповісти
КРАСНАЯ АРМІЯ - ВСЄХ СІЛЬНЄЙ !
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19.01.2022 15:48 Відповісти
Тю, так вони самі себе повбивають, навіщо воювати?
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19.01.2022 15:52 Відповісти
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19.01.2022 15:55 Відповісти
Столбы НАТО ..
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19.01.2022 16:01 Відповісти
Зверніть увагу, як грамотно використовує м'ясо професійну термінологію. Не кожен зрозуміє. Єдине, що я розібрав, так це, що знесли лінію всю та що звідти ніхто "нє вилазііт"
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19.01.2022 16:11 Відповісти
Если бы не они снесли эту ЛЭП - её бы снесли танки НАТО
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19.01.2022 16:14 Відповісти
Ну просто чудова новина. А на біс повотрити слабо?
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19.01.2022 16:15 Відповісти
перше КЗ, вибиває автомати.
через 9-12 секунд знову включається.
як що ще є КЗ, то вирубається повністтю, до пиїзду бригади на місце КЗ.
але звідки бурятам знати про це
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19.01.2022 16:18 Відповісти
Як завжди. Бій своїх, щоб чужі боялися.
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19.01.2022 16:23 Відповісти

Матюкалися !? В ранні і середні віки слов'яни: русини-українці, литвини-білоруси, ляхи- поляки.... та інші народи східної частини Європи, зовсім не знали матів. Нецензурні вирази вживали тільки гуни і генетично споріднені з ними фінно-угри москалі Залісся які з 18 століття злочинно замаскувалися під нібито росіян. Як встановили вчені дослідники цього питання, мати сформувалися в фінно-угорської середовищі ще в період первісного суспільства яке у них дуже сильно затягнулося в порівнянні з слов'янськими і усіма іншими народами. Матюки для примітивних предків росіян спочатку служили зовсім не образою, а виразом домінування. Точно так же у мавп і дикунів показ статевих органів або імітація сполучення статевого акту означає демонстрацію своєї переваги в тубільній соціальній ієрархії.
Слід додати, що численні жахливі кацапські матюки знайдені навіть на найдавніших берестяних грамотах не слов'янського саамского Новгорода X-XII століть, написаних місцевої чудью, саамами - тобто угро-фінами, які всі - всі і видно що з Божої волі чудово миттєво перетворилися у великоросів піндосів? А тепер кремлівський фашисти )(уйла зовсім знахабніли і злочинно планують знищити нашу рідну Українську державу і мову і підсунути нам чужу, ворожу, окупаційну -кацапську.
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19.01.2022 16:44 Відповісти
Великолепно !
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19.01.2022 16:47 Відповісти
Тяжіло в учєньї , ліхко в грабу.
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19.01.2022 17:12 Відповісти
Жаль током их не шарахнуло. ну, жаль не поджарились
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19.01.2022 18:47 Відповісти
Послухайте мову цих "мишебратів". Їхнє "русскоязичіє" - то max 400 слів, 100 з яких матюки на тему статевих органів і їх використання в природним і протиприродним шляхом, у т.ч. і до своєї мами. Це українці з ними "одіннарот"?
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19.01.2022 20:38 Відповісти
долбоебы у них связи нет на марше?
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19.01.2022 22:57 Відповісти
скиллов управления танком у них нет, только и всего.
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20.01.2022 11:00 Відповісти
Даже столбы нападают на русские танки. Россяны, в этой войне вам не светит.
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19.01.2022 23:54 Відповісти
Раки с 44% статой
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20.01.2022 08:11 Відповісти
#БомбитьВоронеж
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20.01.2022 12:36 Відповісти
Броня крепка и танки наши быстры.

Орки просто не встигають на них зупинитися.
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21.01.2022 00:52 Відповісти
У цьому місці радіус Землі різко збільшується. Механіки не встигають зреагувати. Техніку несе, як листя. Ну що, тепер погоджуєтесь, що рельєф Землі - це основа основ?
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11.02.2022 14:18 Відповісти
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