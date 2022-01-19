"#бать, танкисты попали, нах#й! Бл#дь, они живые или нет?!", - військові армії РФ на танку Т-72Б знесли опору високовольтної ЛЕП. ВIДЕО
Російські військові на танку Т-72Б під час навчань знесли стовп ЛЕП і залишили без світла близько 4000 мешканців шести сіл в Волгоградській області РФ. Увага! Ненормативна лексика!
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис з місця інциденту, що стався 18 січня, опублікований в соцмережах. Зазначається, що ЛЕП високовольтна. Напруга - 10 000 вольт. Місцеві ЗМІ повідомляють, що військові залишилися живими, а от електропостачання відновлять тільки у п'ятницю.
Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російська військова техніка стала табором за 200 км на північ від Києва, - CIT. ВІДЕО+ФОТО
Топ коментарі
+81 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар19.01.2022 14:49
+58 Борменталь Незабаром
показати весь коментар19.01.2022 14:47
+40 саша паламарчук
показати весь коментар19.01.2022 14:47
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
И если провода меж собой при падении не замкнули...а упали прям на железную коробку..то три трупа наполнят утренний пейзаж..
и выделять натасканым групам..и ещеб пзрк нам побольше ..всяких разных..и с таким
экипом мы устроим такую партизаншину шо эти суки взвоют!
Жареных бурятов мы уже видели.
Разве что сварились?
через 9-12 секунд знову включається.
як що ще є КЗ, то вирубається повністтю, до пиїзду бригади на місце КЗ.
але звідки бурятам знати про це
Матюкалися !? В ранні і середні віки слов'яни: русини-українці, литвини-білоруси, ляхи- поляки.... та інші народи східної частини Європи, зовсім не знали матів. Нецензурні вирази вживали тільки гуни і генетично споріднені з ними фінно-угри москалі Залісся які з 18 століття злочинно замаскувалися під нібито росіян. Як встановили вчені дослідники цього питання, мати сформувалися в фінно-угорської середовищі ще в період первісного суспільства яке у них дуже сильно затягнулося в порівнянні з слов'янськими і усіма іншими народами. Матюки для примітивних предків росіян спочатку служили зовсім не образою, а виразом домінування. Точно так же у мавп і дикунів показ статевих органів або імітація сполучення статевого акту означає демонстрацію своєї переваги в тубільній соціальній ієрархії.
Слід додати, що численні жахливі кацапські матюки знайдені навіть на найдавніших берестяних грамотах не слов'янського саамского Новгорода X-XII століть, написаних місцевої чудью, саамами - тобто угро-фінами, які всі - всі і видно що з Божої волі чудово миттєво перетворилися у великоросів піндосів? А тепер кремлівський фашисти )(уйла зовсім знахабніли і злочинно планують знищити нашу рідну Українську державу і мову і підсунути нам чужу, ворожу, окупаційну -кацапську.
Орки просто не встигають на них зупинитися.