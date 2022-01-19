"Зараз час прихлопнути кришку піаніно", - Порошенко пожартував над Зеленським після виходу із суду. ВIДЕО

П'ятий президент України Петро Порошенко нагадав нинішньому президенту Володимиру Зеленському про гастролі в окупованій Горлівці в 2014 році та ухиляння від отримання повістки з військкомату.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Порошенко сказав після завершення судового засідання в Печерському суді, який обрав йому запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

"Ми із задоволенням згадуємо наше бойове братерство - в 2014 році, коли ми спільно, пліч-о-пліч боронили державу, тоді коли інші бігали від повісток, грали на інструментах не руками, давали корпоративи в окупованій Горлівці... Зараз час, дорогі друзі, прихлопнути кришку піаніно", - сказав Порошенко.

Нагадаємо, що шоу "Брати Цицько – гра без штанів" стало одним із найвідоміших у доробку "Студії Квартал 95", а нинішній президент був одним із його головних учасників.

Нагадаємо, 17 січня Петро Порошенко повернувся в Україну.

Як повідомлялось, 20 грудня Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у державній зраді п'ятому президенту України Петру Порошенку. Підозра стосується нібито контрабандного постачання вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу.

ДБР на 23 грудня викликала Порошенка для проведення різних процесуальних дій та вирішення питання обрання запобіжного заходу. Сам Порошенко заявив, що перебуває у закордонних відрядженнях і повернеться в Україну 17 січня.

6 січня 2022 Печерський суд арештував майно Порошенка.

Прокуратура просить заарештувати Порошенка з альтернативою у вигляді застави в сумі 1 млрд грн.