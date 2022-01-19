"Зараз час прихлопнути кришку піаніно", - Порошенко пожартував над Зеленським після виходу із суду. ВIДЕО
П'ятий президент України Петро Порошенко нагадав нинішньому президенту Володимиру Зеленському про гастролі в окупованій Горлівці в 2014 році та ухиляння від отримання повістки з військкомату.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Порошенко сказав після завершення судового засідання в Печерському суді, який обрав йому запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.
"Ми із задоволенням згадуємо наше бойове братерство - в 2014 році, коли ми спільно, пліч-о-пліч боронили державу, тоді коли інші бігали від повісток, грали на інструментах не руками, давали корпоративи в окупованій Горлівці... Зараз час, дорогі друзі, прихлопнути кришку піаніно", - сказав Порошенко.
Нагадаємо, що шоу "Брати Цицько – гра без штанів" стало одним із найвідоміших у доробку "Студії Квартал 95", а нинішній президент був одним із його головних учасників.
Нагадаємо, 17 січня Петро Порошенко повернувся в Україну.
Як повідомлялось, 20 грудня Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у державній зраді п'ятому президенту України Петру Порошенку. Підозра стосується нібито контрабандного постачання вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу.
ДБР на 23 грудня викликала Порошенка для проведення різних процесуальних дій та вирішення питання обрання запобіжного заходу. Сам Порошенко заявив, що перебуває у закордонних відрядженнях і повернеться в Україну 17 січня.
6 січня 2022 Печерський суд арештував майно Порошенка.
Прокуратура просить заарештувати Порошенка з альтернативою у вигляді застави в сумі 1 млрд грн.
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Ну и "Мова". ВСЮ каденцию руцкие телеканалы прекрасно сбея чуствовали. Даже сраную обоссаную партию шария и ту допустили. это тот шарий который в своих роликах поливает Украину грязью, тот который сторонник руцкага мира.
Не лепи с говна конфету
1. ЗАКРЫЛИ игровые свинарники
2. Построили дороги
Так все ж таки де досягнення? 5 років гівноканали не могли закрити. Руцьке мір та ригоанали не просто підняли голову, а пішли в наступ.
Та навіть ті, що вкрали в України мільярди доларів НЕ покарані. Навіть дочурки злочевського і ті макаки добувають НАШ український газ та продають нам же з гешефтом. мертветчук прекрасно себе почував, фірташ.
Ти конкретно напиши досягнення сивнорилого, його сектантів, команди, арміїї працівників. Напиши СКІЛЬКИ вони отримали грошей на зарплату і порівняємо з РЕЗУЛЬТАТОМ.
а нагадай мені, при кому почала армія відновлюватися? що, при зебілу оманському, якого ти обрав, чмо ти клоунське? за рахунок платників податків - тут погоджуюсь. але і дороги бляха робить не зечмо за свій рахунок, а за рахунок платників податків. чи не так? до речі, ти бачив, яке харчування було в армії при Порошенку? а тепер при зебілах повернули все в зад.
на рахунок пожертв - ППО для Києва було переобладнано за рахунок компанії Рошен. Нагадай, яке ППО було переобладнано за рахунок кварталу 95?
тепер на рахунок гладковського - якщо він корупціонер, що ж він при Зеленському не сів? Тепер хочеш я тобі приведу приклади корупційних скандалів при зебілу? Їх на порядок більше. Тут навіть при Янику такого дерибану не було. Але ти ж це взагалі не бачищ, бо упоротий зебіл.
Що скажеш по вагнерівцям? Що скажеш по таким людям в оточенні цього дебіла, як Демченко, Татаров, Єрмак?
А ти який хотів безвіз? Туристичний безвіз, щоб такі дятли як ти їхали і дивилися, як живуть люди і не тянули нас в рашку. Будемо в ЄС - зможемо теж працювати по всій Європі.
Назви мені хто був покараний при зебілу за збагачення? Статки Ахметова при зебілу виросли майже в 3 рази всього за половину каденції цього недоумка. Пробачаються різні борги для Коломойського.
Я тобі назвав основні досягнення. До речі, реформа децентралізації - це теж досягнення Порошенка і його команди. Тільки коли зебіли прийшли, то так як руки з жопи ростуть, почали все ломати і руйнувати.
Про дороги. При порошенку гроші на дороги брали так як треба. Але навіть пару ям (великих) не латали. Я не кажу про дорогу таку як зараз. Тупо залатайте хоч величезні ями. Це дороги між МІСТАМИ - головні магістралі. Там були такі ямища, що колеса лопали. Може свиночолий повернув гроші, які 5 років брав на дороги? Дороги не робили, відповідно гроші мали ПОВЕРНУТИ.
По вагнерівцям не скажу, не знаю.
В ЄС нас не беруть, це вже зрозуміло. В підорашу ніхто не хоче. Я константую факт, що в ЄС нас не те що не беруть - нема навіть СПИСКУ вимог, що потрібно зробити. А так ці вимоги безкінечні.
Ахметка, Каломойша також прекрасно себе почували і при порошенку. Більше того гроші вивели саме за час порошенка. Окрім того в самому великому банку України до сих пір прислужують каломойші. Можеш сам переконатись. Заповни анкету ФОПа в приведбанкові. Дуже вже боїться беня США. Там його чекають.
Ушлили сынишки на фронт... А ты сам из горящего танка пишешь?
При пеце свинорылом и его сатаниской команде эти притоны были как ЧУМА - всюду. Да, сейчас они есть, больше единично, НО сейчас их активно бомбят и закрывают. Открывают уголовные дела. При "порохе" ВСЯ карательно-репресивная машина была направлена на защиту этих сатанинских кубел ЗЛА, катализаторов сотен тысяч уголовных преступлений, подрывом экономики в целом.
Это когда свиночолые будут орать "Армія, Віра, Мова", то никакой Томос и рядом не стоит с тим приченненім обємом зла.
«Нам не так страшні московські воші, як страшні українські гниди» - Симон Петлюра.