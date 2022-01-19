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"Зараз час прихлопнути кришку піаніно", - Порошенко пожартував над Зеленським після виходу із суду. ВIДЕО

П'ятий президент України Петро Порошенко нагадав нинішньому президенту Володимиру Зеленському про гастролі в окупованій Горлівці в 2014 році та ухиляння від отримання повістки з військкомату.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Порошенко сказав після завершення судового засідання в Печерському суді, який обрав йому запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

"Ми із задоволенням згадуємо наше бойове братерство - в 2014 році, коли ми спільно, пліч-о-пліч боронили державу, тоді коли інші бігали від повісток, грали на інструментах не руками, давали корпоративи в окупованій Горлівці... Зараз час, дорогі друзі, прихлопнути кришку піаніно", - сказав Порошенко.

Нагадаємо, що шоу "Брати Цицько – гра без штанів" стало одним із найвідоміших у доробку "Студії Квартал 95", а нинішній президент був одним із його головних учасників.

Нагадаємо, 17 січня Петро Порошенко повернувся в Україну.

Як повідомлялось, 20 грудня Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у державній зраді п'ятому президенту України Петру Порошенку. Підозра стосується нібито контрабандного постачання вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу.

ДБР на 23 грудня викликала Порошенка для проведення різних процесуальних дій та вирішення питання обрання запобіжного заходу. Сам Порошенко заявив, що перебуває у закордонних відрядженнях і повернеться в Україну 17 січня.

6 січня 2022 Печерський суд арештував майно Порошенка.

Прокуратура просить заарештувати Порошенка з альтернативою у вигляді застави в сумі 1 млрд грн.

Автор: 

Зеленський Володимир (23978) Порошенко Петро (15181) жарт (20)


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Топ коментарі
+85
"Зараз час прихлопнути кришку піаніно"

та, в принципе, крышку не только пианино, но и дверь тюремной камеры - за зеленским)
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19.01.2022 15:46
+78
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19.01.2022 15:42
+69
тв ты шо...а ты уже доказал происхождение фамилии вальцман?а нука переведи,шо это значит на идише?
мля,в Украине уже никто и не вспоминает об этом.одна кацапня лахтинскую жуйку никак не выплюнет
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19.01.2022 15:44
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после этого не удивлюсь, если выяснится, что Порошенко часто читает коменты на ЦН, а может даже и пишет
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19.01.2022 16:49 Відповісти
Цензор все нормальные люди читают. И Порох, и Яценюк, и Турчинов, и Аваков, и Кличко. Лично знаю нескольких офицеров и прокуроров, которые читают Цензор. Не удивлюсь, если вражины тоже читают (по крайней мере внутренние)
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19.01.2022 17:49 Відповісти
СКРОМНАЯ И ХОРОШАЯ ШУТКА !)
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19.01.2022 16:54 Відповісти
З гумором у Пороха все ок!
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19.01.2022 16:54 Відповісти
Захлопнуть до повного закриття!
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19.01.2022 16:58 Відповісти
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19.01.2022 16:59 Відповісти
несколько слов об идолах. в 1971 году настоящий Буба Касторский выдал на Брайтон Бич книгу о своих встречах с маршалом Жуковым. Настоящий шедевр. Впервые его процитировал Суворов, который Вмктор. Там описана сцена передачи Рокоссовским поста командующего 1 БФ. Хукову. Жуков специально усадил Касторского в кресло маршала Рокоссовского и сказал ему не пересаживаться пусть Рокоссовский погуляет. Так и здесь. Буба не вийдя из своей Нирванны, распорядился посадить Пороха. татаров не разяснил куда, а тут понаехали волхвы, даров не прив езли начали увещевать, а с Москвы идет ругань подзаборная - струсили подлецы. Ну мы Вам покажем
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19.01.2022 17:01 Відповісти
Був цикуном, а захлопнуть кришку стане сцикухою.
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19.01.2022 17:04 Відповісти
давно треба було його прихлопнути
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19.01.2022 17:07 Відповісти
95% пилюки?
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19.01.2022 17:50 Відповісти
Все таки Петр Алексеич более талантливый юморист чем Зеленский с его пошлым совковым юмором.
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19.01.2022 17:37 Відповісти
Пять баллов Петру! Сказал так сказал
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19.01.2022 17:58 Відповісти
Да, да - СКАЗАЛ. На деле его сынишки утопали на фронт? НЕТ. Может слепой траст отбашлял чего-то? Или поця как всегда в стиле партии рыгоаналов присвоил СЕБЕ чужие заслуги? На армию скинулись ВСЕ работающие украинцы. Про веру пеця шо ж не сказал? про то как он вместе с подельниками организовали мега-криминальную схему - разместив в Украине десятки тысяч игровых притонов-свинарников. Где больные и зависимые люди проигрывали последнее. Не было такого? Ау "веруюсчие". В кого вы там верили? В Бога или сатану?
Ну и "Мова". ВСЮ каденцию руцкие телеканалы прекрасно сбея чуствовали. Даже сраную обоссаную партию шария и ту допустили. это тот шарий который в своих роликах поливает Украину грязью, тот который сторонник руцкага мира.
Не лепи с говна конфету
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20.01.2022 09:43 Відповісти
що зебільчику, бомбить? йди краще по далі, а то за компанію з зебілом старшим і тобі впаде кришка рояля. а взагалі зедебіли - ваш час вже пройшов. ваш зезедент особо влади вже не має, тому це пусте місце від сили досидить свій термін і на тому його політична кар'єра закінчиться, але почнеться нова підшконарна кар'єра.
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20.01.2022 13:42 Відповісти
От чего меня бомбит? Я НЕ сторонник зебилов, но если выбирать между пецей и его сатанинской командой, то я выберу все же зебилов.
1. ЗАКРЫЛИ игровые свинарники
2. Построили дороги
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23.01.2022 11:09 Відповісти
збс досягнення. згоден, відновлення армії, безвіз, томос і інші досягнення і близько не стоять з дорогами
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23.01.2022 13:34 Відповісти
Тобто АРМІЮ відновив свиночолий парашенко та його сектанти? Точно? Чи все ж таки з ЗАРПЛАТ кожного українця? Де пожертви з сліпого трасту ? НЕМА. Зато є просрані буівництва складів для ***********. Ні грошей ні складів. Є свинарчуки-гладковські + корупціонери. ВСІ хто переслідував майданівців - отримали підвищення. Це чергова перемога свинорилих та їх реформ. На фоні сатаниських гральних закладів твій томос виглядає блікло. Безвіз? Точно? Я тобі відкрию таємницю. Безвіз - ТУРИСТИЧНИЙ. Багато в нас туристів, которі шляються по Польшам, Чехіям і т.д.? 95% їдуть працювати. Цей безвіз їм до дупи - потрібна РОБОЧА віза. А ті ж самі угорці дійсной мають безвіз - їдуть де хочуть та працюють де хочуть.
Так все ж таки де досягнення? 5 років гівноканали не могли закрити. Руцьке мір та ригоанали не просто підняли голову, а пішли в наступ.
Та навіть ті, що вкрали в України мільярди доларів НЕ покарані. Навіть дочурки злочевського і ті макаки добувають НАШ український газ та продають нам же з гешефтом. мертветчук прекрасно себе почував, фірташ.
Ти конкретно напиши досягнення сивнорилого, його сектантів, команди, арміїї працівників. Напиши СКІЛЬКИ вони отримали грошей на зарплату і порівняємо з РЕЗУЛЬТАТОМ.
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24.01.2022 09:13 Відповісти
ого, зебіл не пожалів часу і написав аж цілу статтю.

а нагадай мені, при кому почала армія відновлюватися? що, при зебілу оманському, якого ти обрав, чмо ти клоунське? за рахунок платників податків - тут погоджуюсь. але і дороги бляха робить не зечмо за свій рахунок, а за рахунок платників податків. чи не так? до речі, ти бачив, яке харчування було в армії при Порошенку? а тепер при зебілах повернули все в зад.

на рахунок пожертв - ППО для Києва було переобладнано за рахунок компанії Рошен. Нагадай, яке ППО було переобладнано за рахунок кварталу 95?

тепер на рахунок гладковського - якщо він корупціонер, що ж він при Зеленському не сів? Тепер хочеш я тобі приведу приклади корупційних скандалів при зебілу? Їх на порядок більше. Тут навіть при Янику такого дерибану не було. Але ти ж це взагалі не бачищ, бо упоротий зебіл.

Що скажеш по вагнерівцям? Що скажеш по таким людям в оточенні цього дебіла, як Демченко, Татаров, Єрмак?

А ти який хотів безвіз? Туристичний безвіз, щоб такі дятли як ти їхали і дивилися, як живуть люди і не тянули нас в рашку. Будемо в ЄС - зможемо теж працювати по всій Європі.

Назви мені хто був покараний при зебілу за збагачення? Статки Ахметова при зебілу виросли майже в 3 рази всього за половину каденції цього недоумка. Пробачаються різні борги для Коломойського.

Я тобі назвав основні досягнення. До речі, реформа децентралізації - це теж досягнення Порошенка і його команди. Тільки коли зебіли прийшли, то так як руки з жопи ростуть, почали все ломати і руйнувати.
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24.01.2022 13:21 Відповісти
Розумієш я не зебіл, але точно проти свиночолого та його сатанистів. Армія почала відновлюватись за часів царювання порошенка. Є бюджет, є витрати. Бюджет на армію сильно збільшили за рахунок людей та перенапрвалення коштів з інших витрат. Є також люди, які відповідають за різні напрямки. Їм платять зарплату за це. Все досягнення свиночолого - збільшення податків з зарплат людей. Та чомусь свиночолий не пише "Люди ВИ відродили армію", ні він пише "МИ (бпп) та Я (свиночолий гецьман) відродили армію" Це дуже велика різниця. Чому не посадили гладковоського? це успішна правова реформа свиночолого гецьмана та його команди. Приклад успішної реформи - ПЯТЬ років по ВСІЙ Україні функіонцють гральні притони. Сотні тисяч злочинів, каталізатором котрих стали саме ці свинарники. Що робить "побожний" пецьо та його побожна команда? Стрижуть бабло.
Про дороги. При порошенку гроші на дороги брали так як треба. Але навіть пару ям (великих) не латали. Я не кажу про дорогу таку як зараз. Тупо залатайте хоч величезні ями. Це дороги між МІСТАМИ - головні магістралі. Там були такі ямища, що колеса лопали. Може свиночолий повернув гроші, які 5 років брав на дороги? Дороги не робили, відповідно гроші мали ПОВЕРНУТИ.
По вагнерівцям не скажу, не знаю.
В ЄС нас не беруть, це вже зрозуміло. В підорашу ніхто не хоче. Я константую факт, що в ЄС нас не те що не беруть - нема навіть СПИСКУ вимог, що потрібно зробити. А так ці вимоги безкінечні.
Ахметка, Каломойша також прекрасно себе почували і при порошенку. Більше того гроші вивели саме за час порошенка. Окрім того в самому великому банку України до сих пір прислужують каломойші. Можеш сам переконатись. Заповни анкету ФОПа в приведбанкові. Дуже вже боїться беня США. Там його чекають.
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27.01.2022 09:51 Відповісти
Отбомбился? Насчёт игровых притонов - так они были до него и после никуда не пропали.
Ушлили сынишки на фронт... А ты сам из горящего танка пишешь?
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20.01.2022 16:55 Відповісти
Это вам порохоботам пишу ФАКТЫ.
При пеце свинорылом и его сатаниской команде эти притоны были как ЧУМА - всюду. Да, сейчас они есть, больше единично, НО сейчас их активно бомбят и закрывают. Открывают уголовные дела. При "порохе" ВСЯ карательно-репресивная машина была направлена на защиту этих сатанинских кубел ЗЛА, катализаторов сотен тысяч уголовных преступлений, подрывом экономики в целом.
Это когда свиночолые будут орать "Армія, Віра, Мова", то никакой Томос и рядом не стоит с тим приченненім обємом зла.
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23.01.2022 11:07 Відповісти
зебіл і в африці зебіл
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23.01.2022 13:32 Відповісти
Таааак, те що нам потрібно, в такий критичний момент нова міжусобиця, по хорошому їх обох би на мороз з конфіскацією, але завдяки рашистам в найближчому майбутньому нам це не світить.
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19.01.2022 18:01 Відповісти
Член прищемлять ЗЕблюдку надо было еще в 2019-м. Сейчас его уже надо ликвидировать пока еще есть что спасать.
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19.01.2022 18:08 Відповісти
та там все это гнидное ЗЕ-кодло надо "прихлопнуть", и размазать по свежеуложенному асфальту.
«Нам не так страшні московські воші, як страшні українські гниди» - Симон Петлюра.
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19.01.2022 18:32 Відповісти
Вот это юморист! Его так в Дизель шоу заберут
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19.01.2022 18:43 Відповісти
😂😂😂
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19.01.2022 19:50 Відповісти
Класс)) В некотором понимании, Порох действительно "шлепнул" крышкой от пианино, прямо во время игры найвеличнішого половым органом
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19.01.2022 19:58 Відповісти
Петя жжёт...молодец!
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19.01.2022 20:27 Відповісти
Этих двух мудаков да в одну бы камеру на пожизненное😡
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19.01.2022 21:00 Відповісти
И тебя для разнообразия .
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19.01.2022 21:17 Відповісти
не, этого на бутылку на пожизненное
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20.01.2022 02:05 Відповісти
Погоди. А Порошенко за что? Вовец вон который год пытается хоть что-то накопать. Если у тебя есть чего - ты ему подкинь информацию, он тебя в Карпаты возьмёт на лыжах покататься...
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20.01.2022 03:59 Відповісти
да он в детстве бабушку один раз через дорогу не перевёл... свята людина😇
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21.01.2022 09:00 Відповісти
😝👋
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19.01.2022 21:13 Відповісти
Поки Зеленський "грав членом на ройялі", порошенко вже сам був членом уряду януковича
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19.01.2022 21:56 Відповісти
ты забыл добавить "по квоте оппозиции", набутылочник украиномовный
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20.01.2022 02:06 Відповісти
На, прочитай як воно було - https://www.radiosvoboda.org/a/24525495.html
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20.01.2022 03:57 Відповісти
Порошенко слишком брехливый чтобы стать снова лидером нации. Ищем настоящего Гетьмана.
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19.01.2022 23:37 Відповісти
Ты бы разобрался что такое "политика" прежде чем искать кристально честных. А уж тем более ведение дел в таком говнистом политикуме, как наше... Ну как-бы подразумевает что приходится пачкать руки. Но тут какое дело: при Порошенко в 2014 было освобождено 90% занятой территории, карту сам нагуглишь. А при Зеленском мы не освободили ни одного села. Зато получили талоны на еду и скумбрию по 8грн. Вот тебе и почва для размышлений.
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20.01.2022 03:54 Відповісти
ті кому и когда свои мозги подарил, "умник"?
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20.01.2022 04:53 Відповісти
За "кришку..... захлопнути" - зачотно, дуже зачотно, Гетьмане.
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20.01.2022 00:31 Відповісти
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20.01.2022 01:17 Відповісти
Деревянної шкатулки кришку прихлопнути)
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20.01.2022 01:44 Відповісти
https://glavcom.ua/country/politics/vidomiy-nomer-zelenskogo-iz-groyu-na-royali-viyavivsya-plagiatom-video-729811.html
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20.01.2022 07:12 Відповісти
"Треба прихлопнути кришку піаніно"- пожартував Порошенко і повіз своїх соратників у фешенебельний ресторан. А ті, хто буде "прихлопувати кришку..." , скандуючи розбрелись по своїм "курникам"
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20.01.2022 10:59 Відповісти
з сейшел пишеш, зебіле?
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20.01.2022 13:43 Відповісти
З Мальдівів,порохоботе!
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20.01.2022 14:11 Відповісти
що, бубочка вже знову відпочиває? вже на Мальдіви полетів і шлюшку з собою взяв?
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20.01.2022 14:40 Відповісти
Не знаю де твій бубочка.Я його тут не зустрічав.В Києві шукай.
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20.01.2022 20:35 Відповісти
Как так вышло что Пороха выпустили?! Сто процетов проделки путина.
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20.01.2022 15:11 Відповісти
Слушаешь что-то про член,если есть пипетка,уже хорошо,и крышка сама упала,даже она не выдержала.
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20.01.2022 15:31 Відповісти
было опрометчиво так появиться в роли клоуна и потом пойти в президенты
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20.01.2022 15:49 Відповісти
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