"Наддержава має бути одна - Росія. НАТО розпустити, ядерну зброю у всіх забрати", - Жириновський. ВIДЕО

Російський політик Володимир Жириновський з трибуни Держдуми РФ запропонував вимагати розпуску НАТО, повернення меж Росії до кордонів СРСР станом на 1 січня 1990 року, позбавлення права усіх країн, крім Росії, мати ядерну зброю.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Жириновський заявив, що у світі має бути одна наддержава - Росія. Якщо ж на такі пропозиції інші країни не погодяться, то Росія має використати "то оружие, которое есть только у нас пока".

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