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"Наддержава має бути одна - Росія. НАТО розпустити, ядерну зброю у всіх забрати", - Жириновський. ВIДЕО

Російський політик Володимир Жириновський з трибуни Держдуми РФ запропонував вимагати розпуску НАТО, повернення меж Росії до кордонів СРСР станом на 1 січня 1990 року, позбавлення права усіх країн, крім Росії, мати ядерну зброю.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Жириновський заявив, що у світі має бути одна наддержава - Росія. Якщо ж на такі пропозиції інші країни не погодяться, то Росія має використати "то оружие, которое есть только у нас пока".

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Автор: 

Держдума (734) Жириновський Володимир (218) НАТО (6463)


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Топ коментарі
+51
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19.01.2022 17:20
+40
з Аргентини посли видать свіженького привезли)))
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19.01.2022 17:12
+39
довбой..б!

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19.01.2022 17:12
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"Наддержава має бути одна - Росія. НАТО розпустити, ядерну зброю у всіх забрати", - Жириновський. Джерело:

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20.01.2022 01:24 Відповісти
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20.01.2022 01:26 Відповісти
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20.01.2022 01:28 Відповісти
Зачем самой миролюбивой стране ядерное оружие, если больше ни у кого его не будет?
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20.01.2022 08:53 Відповісти
вічна мерзлота навіть теоретично не може бути наддержавою!
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20.01.2022 08:58 Відповісти
Зовсім старий підар здурів Яка "сверхдержава"? підораша. 1 авіаносця немає. Це за всі роки. "Кузя" - то комедійна пародія на кшталт підводної лодки з фільму "Забрати перископ". Науки НЕМА, все що є - "поделки школьников на тему "Склепать скворешник". Модифікація старого савіцького лайна. Все, що потрібно знати про підорашу - ВВП Нью-Йорка в 2019 був більше за ВВП всея "валикой смехдержави". Ну куди москалі з таким рилом лізуть, в фуфайках з лаптями в гівні та на чистий корабель
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20.01.2022 09:37 Відповісти
кумедне))). кажуть же, дурень думкою багатіє.
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20.01.2022 10:36 Відповісти
цікаво хтось в самій росії вірить в те що рагниваюча підерація яка з хвилини на хвилину розвалиться на безліч держав може бути понаддержавою, ау ка.цапи ссср розвалилось 30 років тому і Грузини, Латиші та Українці не будуть вас тягнути і кормити їк це було в тьюрмі народів, ну правда, що взяти з лишньохромосомих!
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20.01.2022 11:52 Відповісти
Як не дивно, але цей божевільний чимость схожий на місцевих порохоботів з цензору.
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20.01.2022 13:46 Відповісти
Клініка
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20.01.2022 14:13 Відповісти
В світі є дві супер держави - це США і Китай. А московська воша має мовчати і тихенько сидіти в бруді, щоб своєчасно не виявили і не витравили.
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20.01.2022 14:13 Відповісти
Знову прибула дипломатична пошта з Аргентини! Цього разу більш забориста.
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20.01.2022 15:51 Відповісти
голожопые "ваньки" с атомной бомбой, доставшейся им от "совка", перепили бояры и отчаянно блюют своими "скрепами"...
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20.01.2022 20:18 Відповісти
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