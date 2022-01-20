"Вони витримали, не витримав бетон": сьогодні в Україні вшановують захисників Донецького аеропорту. ВIДЕО
Сьогодні, 20 січня, в Україні відзначають День вшанування захисників Донецького аеропорту.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Бої за Донецький аеропорт – одні з найзапекліших у війні на сході України – тривали з травня 2014-го до 20 січня 2015 року. Понад 242 дні українські військові, добровольці, медики й волонтери протистояли навалі російсько-окупаційних військ і проросійських бойовиків, затято відстоюючи рідну землю. Звитяжна оборона летовища стала символом незламності та бойового духу нашого війська, а захисники терміналів отримали почесне ймення "кіборги", - нагадує пресцентр ООС.
Топ коментарі
+44 Serhii #460747
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Героям Слава!
Уже во всю шли бои за дебальцево, но вагоны с углём оттуда, и неизвестно с чем туда, шли вовсю через тоже Дебальцево в Украину.
А шо, МОЛОДЕЦ.
НАСТОЯЩИЙ ГЕТЬМАН.
ЗАКОНА. ТО. НЕБЫЛО.
Да он и сейчас поставил себя вне закона. ХЕТЬМАН.
Что кому зачтётся - кто ж об этом знает?
Кто кому по нраву, кто кого в опалу,
Что кому по праву выпало-попало...
Слава Героям!
А шо, мудрый и продуманный хетьман всея Украины.
Сейчас вне закона.
и не надо сюда приплетать торговлю, чтоб запутать простой вопрос: кто освобождал Донбасс, а кто сдавал.
Притисло груди! Боже, як болить!
Не підніму з завалу своє тіло!
Я думав, як загину, то в бою,
А все єство в бетоні заніміло…
Де телефон? Дотягнусь, подзвоню,
«Пробач!», - скажу ріднесенькій матусі
За те, що в старості води не піднесу,
Не добудую хату й вже не оженюся…
Прости, що сам пішов у військомат,
Що сам попхався у те жерло смерті,
Я лиш хотів, щоби москальський гад
Не роздирав Вкраїну всю на чверті!
Хотів прогнать з Донецька і Пісків…
Бо ти сама мене колись учила
Любити Бога, край свій і батьків,
Сама героєм ти мене зростила!
За рідну мову, за природу, за любов
Хотів віддати лиш Вкраїні борг,
Свою готовий був пролити кров,
І ось за це назвали словом «кіборг»…
А ми не роботи, ми - люди, ми - живі!
Ми, як могли, любили Україну!
Ми боронили той аеропорт,
Що вже перетворили на руїну…
А ти, рідненька, стільки не сумуй -
Мене покликав Бог в свої палати.
Сказав: «Ти потрудився, друг,
тобі пора за це відпочивати!»
Ти не сама. Ти сльози обітри.
Тобі лишаю бойового друга,
З яким ділив я крапельку води,
В нас спільні були радощі і туга.
Я знаю, рідна, він тебе знайде -
Ми тільки вчора з ним про тебе говорили,
А потім був осколок у плече -
Його під вечір до шпиталю вивозили.
А я лишився із його ріжком,
Щоб замість нього в вечір вартувати.
Ти помолись за нього вечірком
І будь від нині і для нього мати.
Прости, рідненька, я так не хотів,
Хотів життя плекати, як бутон…
Я б не загинув! Землю б я вберіг!
Я б достояв! … не витримав бетон…
---автор Кеньо Ігор
Треба вулиці називати ім ям захисників Донецького аеропорта
Слва Україні !!!
Героям слава!!!
Вічна пам'ять та Царство Небесне загибли кіборгам!!!😪🙏😇
СЛЕЗЫ РЕКОЙ...................................................