"Вони витримали, не витримав бетон": сьогодні в Україні вшановують захисників Донецького аеропорту. ВIДЕО

Сьогодні, 20 січня, в Україні відзначають День вшанування захисників Донецького аеропорту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Бої за Донецький аеропорт – одні з найзапекліших у війні на сході України – тривали з травня 2014-го до 20 січня 2015 року. Понад 242 дні українські військові, добровольці, медики й волонтери протистояли навалі російсько-окупаційних військ і проросійських бойовиків, затято відстоюючи рідну землю. Звитяжна оборона летовища стала символом незламності та бойового духу нашого війська, а захисники терміналів отримали почесне ймення "кіборги", - нагадує пресцентр ООС.

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