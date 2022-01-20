США розробили пакет "дуже болісних" санкцій проти РФ, які "перекриють кисень російській економіці", - Кулеба. ВIДЕО
Україна має підтримку США в протистоянні російській агресії.
Про це під час брифінгу заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, ця підтримка відбувається не лише на словах, а й у конкретних діях.
"Сполучені Штати розробили пакет дуже болісних санкцій проти Росії, які здатні завдати руйнівного економічного удару. Не можу розкривати всі деталі, тому що наразі на фінішній прямій йде робота з узгодження дій між США та їхніми європейськими союзниками. Але принципово, що рішення у Вашингтоні вже ухвалено. США готові застосувати всю потужність своїх економічних та фінансових інструментів, щоб перекрити кисень російській економіці та російським багатіям", - зазначив міністр.
Кулеба додав, що Росія втратить доступ до низки важливих для неї технологій.
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Как работают санкции США и что происходит с различными секторами России? Американские санкции очень сложные, но очень эффективные. Я довольно часто вижу людей, которые думают, что США не достаточно давит на Кремль. Это серьёзное заблуждение!
С момента вступления санкций по Украине, Рубль обвалился в два раза. И объём внешних торгов упал в несколько раз. Причины были именно американские санкции. Обама подписал первый приказ 24 марта 2014 г и 1 директива e.o. 13662 вступила в силу 16 июля 2014.
Если вы думаете, что я это всё придумал, посмотрите на рекомендации адвокатской конторы, которая работает по всему миру
https://twitter.com/bakermckenzie @BakerMcKenzie
, о работе компаний с Россией. Секция 10 описывает взаимоотношение компаний с Российским бизнесом.
Как результат санкций, многие компании начали сворачивать бизнес в России. К примеру
https://twitter.com/Oracle @Oracle
и
https://twitter.com/Google @Google
закрыл офис разработчиков в Санкт Петербурге.
Также
https://twitter.com/intel @Intel
закрыл офисы в Санкт Петербурге и Новосибирске.
Автомобильные производители закрыли и продали заводы. К примеру
https://twitter.com/GM @GM
удалось продать заводское помещение
https://twitter.com/Hyundai @Hyundai
. И GM ушел с Русского рынка.
А
https://twitter.com/Ford @Ford
просто ушел из России, закрыв завод в Набережных Челнах. Я не знаю, если Форд нашел покупателя, как это сделал GM.
Российский SuperJet, который был разработан совместно с несколькими западными компаниями включая Boeing попал под санкции. Именно поэтому была огромная проблема с комплектующими и все контракты на покупку были отозваны.
Американские санкции останавливают развитие Крыма как части РФ. Туда боятся сунуться все Российские Мобильные Операторы и все Российские Банки. На территории Крыма не действует ни один нормальный отель и ни одна нормальная компания для рента автомобилей.
Под запрет попала продажа нефтегазовому сектору технологии включая техноголия гидроразрыва, которая блокирует разработку текущих месторождений. А так же становится невозможным техобслуживание текущего оборудования в работе.
Как результат участились аварии, такие как авария этим летом в Новом Уренгое.
Ребята, это только 1-я часть треда, будет и 2-я и 3-я часть, санкций действительно очень много.
До 2014 года, Россия была интегрирована в международную финансовую систему как равноправный партнёр. Путин входил в Большую Восьмёрку G8 и даже принимал лидеров стран в Петербурге. 24 марта 2014 года, G8 перестало существовать и вернулось в формат G7 аннулировав встречу в Сочи.
Путин вообще любитель церемониальных посиделок и ежегодное празднование Победы было его любимым занятием, его посещали все представители крупных стран до 2013 года, даже Ющенко после отравления был в 2005 году. Сейчас Россия превратилась в изгоя.
Но предыдущие замечания не относятся к самим санкциям, хотя показывают качественные изменения в отношениях к Кремлю и лично к Путину. США и партнёры США регулярно просматривают эффект санкций, для коррекции. Вот один из таких отчётов перед Конгрессом США.
Русский Центробанк благодаря интеграции, имел возможность производить краткосрочные займы в американской системе платежей. Изначально транзакционное время было NET30 это 30 деней, сегодня ограничено NET14.
Любые иностранные банки производящие финансовые операции со внесёнными в санкционные списки юридическими и физическими лицами будет запрещено открытие корсчетов в США, а на существующие у них корсчета могут быть наложены жесткие ограничения, практически аннулируя работу в США.
25 февраля 2016 года рекомендовано некоторым крупным американским банкам и фондам не покупать российские облигации. 2 августа 2017 года введена практика публикации подробных докладов о лицах, приближенных к Путину.
Список компаний, которые находятся под американскими санкциями очень большой, эти компании не могут покупать американское оборудование или лицензии, включая Windows, Oracle, если компания которая занимается саблизом продаст им это п.о./оборудование, она должна попасть в список.
Санкционные авиационные компании, не имеют право лизовать самолёты. Финансовые транзакции должны проходить вне американских платёжных систем. Закупка стратегических технологий и оборудования, становится невозможной. Компании закупающие санкционную продукцию попадают сами в список
Я сделаю несколько выдержек из более менее полного списка, который реально огромный - весь можно посмотреть вот тут
Последний раз этот список обновлялся 17 августа 2021 г.
27 Научный центр Министерства обороны Российской Федерации 33 Центральный научно-исследовательский испытательный институт Адмиралтейская Судостроительная Верфь.
Концерн ВКО «Алмаз - Антей» «AST» АО - попали за нарушение санкций. ФСБ ГРУ Концерн Калашников
Акционерное общество «Авиационная холдинговая компания «Сухой» Завод Дизельных двигателей для кораблей Звезда (С.Петербург). Зеленодольский Судостроительный завод. ВТБ Банк
Многие отношения с компаниями довольно сложны, но к примеру Индия прекратила участие в разработке нового самолёта невидимки совместно с ОКБ Сухой. Было ли это результатом санкций, я не знаю, но возможности не исключаю.
Египет и Алжир отказались от закупки Су-35 в пользу Рафаэлей.
Даже такая покупка С-400 системы Турцией, возможно оказалась изучением С-400 для улучшения Байрактаров, примерно тот же финт ушами они провернули с С-300 и Кипром в 90х годах.
Все вышестоящие потери требовалось компенсировать из бюджета через модификацию налогов и оптимизируя пенсии, больницы, поликлиники, школы - продолжая грабить население. Как результат, еда в абсолютной величине подскочила с одновременной потерей доходов населения.
С хронологией санкций можно ознакомиться в Википедии на русском языке. Что в Википедии не расскажут, так как компенсации олигархам за счёт налогоплательщиков собирали.
Реформы Гайдара действительно подготовили Россию к серьёзному кризису. Но что интересно, Путин пытается сохранить эти все фонды народного благосостояния на его чёрный день, а не тех людей и бизнесы, которые сегодня оказались в плохой ситуации в связи с пандемией.
Нужно понимать, что Путин и его клика, обычные бандиты, которые захватили власть. Они реально жадные и мерзкие, и отнюдь не дураки. Вся деятельность с армией, направлена на отвлекающий манёвр наперсточников. Американские санкции сложные и долгоиграющие, но они выполняют своё дело
США и ЕС не могут загнать Путина в угол сразу максимальными санкциями, потому что 1. он неадекватен, 2. ликвидация голода упадёт опять на США и Европейские Страны, как это уже было в конце 80х - начале 90х годов, прошлого столетия. 3. нужна возможность для ещё доп. санкций.
Отключение от SWIFT, возможно не принесёт больших результатов. Но снятие с международных бирж компаний РФ, и запрет на использование Гос облигаций США Россией может быть очень сильным ударом по Кремлю.
Т.е. это США противостоят.
А бусичка скромно и изредка те США поддерживает. Добрым словом, как правило.
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Ну, хоть раз от зебилов услышал что-то типа правды...
Здесь и напечатали текст и даже прослушать можно...
Україна має підтримку США в протистоянні російській агресії.
Все. Понимай, как сможешь.
В 2021 экспорт из России более чем в три раза превысил импорт. Профицит - рекорд 120 млрд долларов, резервы - 600 млрд долларов.
Украина помогает, обслуживает газовую торговлю с Западом. И хочет больше.