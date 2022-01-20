США розробили пакет "дуже болісних" санкцій проти РФ, які "перекриють кисень російській економіці", - Кулеба. ВIДЕО

Україна має підтримку США в протистоянні російській агресії.

Про це під час брифінгу заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, ця підтримка відбувається не лише на словах, а й у конкретних діях.

"Сполучені Штати розробили пакет дуже болісних санкцій проти Росії, які здатні завдати руйнівного економічного удару. Не можу розкривати всі деталі, тому що наразі на фінішній прямій йде робота з узгодження дій між США та їхніми європейськими союзниками. Але принципово, що рішення у Вашингтоні вже ухвалено. США готові застосувати всю потужність своїх економічних та фінансових інструментів, щоб перекрити кисень російській економіці та російським багатіям", - зазначив міністр.

Кулеба додав, що Росія втратить доступ до низки важливих для неї технологій.

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