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Новини Відео Санкції проти Росії
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США розробили пакет "дуже болісних" санкцій проти РФ, які "перекриють кисень російській економіці", - Кулеба. ВIДЕО

Україна має підтримку США в протистоянні російській агресії.

Про це під час брифінгу заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, ця підтримка відбувається не лише на словах, а й у конкретних діях.

"Сполучені Штати розробили пакет дуже болісних санкцій проти Росії, які здатні завдати руйнівного економічного удару. Не можу розкривати всі деталі, тому що наразі на фінішній прямій йде робота з узгодження дій між США та їхніми європейськими союзниками. Але принципово, що рішення у Вашингтоні вже ухвалено. США готові застосувати всю потужність своїх економічних та фінансових інструментів, щоб перекрити кисень російській економіці та російським багатіям", - зазначив міністр.

 Кулеба додав, що Росія втратить доступ до низки важливих для неї технологій.

Також читайте: Україна очікує, що США та ЄС домовляться про сильний пакет санкцій проти РФ, - Кулеба

Автор: 

росія (65442) санкції (11900) США (23105) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+5
***** похер на эти санкции как и похер на свой быдло-народ.Рабы все выдержат,а недовольных будут сажать на бутылки и швабры
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20.01.2022 12:35
+4
Давно пора Помойку перевести в режим "Продукты в обмен на Нефть/Газ".
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20.01.2022 12:59
+3
Украина оказывает поддержку США в их (т.е. США) противостоянии российской агрессии...

Т.е. это США противостоят.
А бусичка скромно и изредка те США поддерживает. Добрым словом, как правило.

=====

Ну, хоть раз от зебилов услышал что-то типа правды...
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20.01.2022 12:45
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***** похер на эти санкции как и похер на свой быдло-народ.Рабы все выдержат,а недовольных будут сажать на бутылки и швабры
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20.01.2022 12:35 Відповісти
Санкції це хорошо, Стрінгери це хорошо, Петріоти краще.
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20.01.2022 12:38 Відповісти
Дави козломордих!
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20.01.2022 12:35 Відповісти
Vlad Markov


Как работают санкции США и что происходит с различными секторами России? Американские санкции очень сложные, но очень эффективные. Я довольно часто вижу людей, которые думают, что США не достаточно давит на Кремль. Это серьёзное заблуждение!

С момента вступления санкций по Украине, Рубль обвалился в два раза. И объём внешних торгов упал в несколько раз. Причины были именно американские санкции. Обама подписал первый приказ 24 марта 2014 г и 1 директива e.o. 13662 вступила в силу 16 июля 2014.

Если вы думаете, что я это всё придумал, посмотрите на рекомендации адвокатской конторы, которая работает по всему миру
https://twitter.com/bakermckenzie @BakerMcKenzie
, о работе компаний с Россией. Секция 10 описывает взаимоотношение компаний с Российским бизнесом.

Как результат санкций, многие компании начали сворачивать бизнес в России. К примеру
https://twitter.com/Oracle @Oracle
и
https://twitter.com/Google @Google
закрыл офис разработчиков в Санкт Петербурге.

Также
https://twitter.com/intel @Intel
закрыл офисы в Санкт Петербурге и Новосибирске.

Автомобильные производители закрыли и продали заводы. К примеру
https://twitter.com/GM @GM
удалось продать заводское помещение
https://twitter.com/Hyundai @Hyundai
. И GM ушел с Русского рынка.

А
https://twitter.com/Ford @Ford
просто ушел из России, закрыв завод в Набережных Челнах. Я не знаю, если Форд нашел покупателя, как это сделал GM.

Российский SuperJet, который был разработан совместно с несколькими западными компаниями включая Boeing попал под санкции. Именно поэтому была огромная проблема с комплектующими и все контракты на покупку были отозваны.

Американские санкции останавливают развитие Крыма как части РФ. Туда боятся сунуться все Российские Мобильные Операторы и все Российские Банки. На территории Крыма не действует ни один нормальный отель и ни одна нормальная компания для рента автомобилей.

Под запрет попала продажа нефтегазовому сектору технологии включая техноголия гидроразрыва, которая блокирует разработку текущих месторождений. А так же становится невозможным техобслуживание текущего оборудования в работе.

Как результат участились аварии, такие как авария этим летом в Новом Уренгое.

Ребята, это только 1-я часть треда, будет и 2-я и 3-я часть, санкций действительно очень много.
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20.01.2022 12:43 Відповісти
Часть - 2

До 2014 года, Россия была интегрирована в международную финансовую систему как равноправный партнёр. Путин входил в Большую Восьмёрку G8 и даже принимал лидеров стран в Петербурге. 24 марта 2014 года, G8 перестало существовать и вернулось в формат G7 аннулировав встречу в Сочи.

Путин вообще любитель церемониальных посиделок и ежегодное празднование Победы было его любимым занятием, его посещали все представители крупных стран до 2013 года, даже Ющенко после отравления был в 2005 году. Сейчас Россия превратилась в изгоя.

Но предыдущие замечания не относятся к самим санкциям, хотя показывают качественные изменения в отношениях к Кремлю и лично к Путину. США и партнёры США регулярно просматривают эффект санкций, для коррекции. Вот один из таких отчётов перед Конгрессом США.

Русский Центробанк благодаря интеграции, имел возможность производить краткосрочные займы в американской системе платежей. Изначально транзакционное время было NET30 это 30 деней, сегодня ограничено NET14.

Любые иностранные банки производящие финансовые операции со внесёнными в санкционные списки юридическими и физическими лицами будет запрещено открытие корсчетов в США, а на существующие у них корсчета могут быть наложены жесткие ограничения, практически аннулируя работу в США.

25 февраля 2016 года рекомендовано некоторым крупным американским банкам и фондам не покупать российские облигации. 2 августа 2017 года введена практика публикации подробных докладов о лицах, приближенных к Путину.

Список компаний, которые находятся под американскими санкциями очень большой, эти компании не могут покупать американское оборудование или лицензии, включая Windows, Oracle, если компания которая занимается саблизом продаст им это п.о./оборудование, она должна попасть в список.

Санкционные авиационные компании, не имеют право лизовать самолёты. Финансовые транзакции должны проходить вне американских платёжных систем. Закупка стратегических технологий и оборудования, становится невозможной. Компании закупающие санкционную продукцию попадают сами в список

Я сделаю несколько выдержек из более менее полного списка, который реально огромный - весь можно посмотреть вот тут
Последний раз этот список обновлялся 17 августа 2021 г.

27 Научный центр Министерства обороны Российской Федерации 33 Центральный научно-исследовательский испытательный институт Адмиралтейская Судостроительная Верфь.

Концерн ВКО «Алмаз - Антей» «AST» АО - попали за нарушение санкций. ФСБ ГРУ Концерн Калашников

Акционерное общество «Авиационная холдинговая компания «Сухой» Завод Дизельных двигателей для кораблей Звезда (С.Петербург). Зеленодольский Судостроительный завод. ВТБ Банк

Многие отношения с компаниями довольно сложны, но к примеру Индия прекратила участие в разработке нового самолёта невидимки совместно с ОКБ Сухой. Было ли это результатом санкций, я не знаю, но возможности не исключаю.

Египет и Алжир отказались от закупки Су-35 в пользу Рафаэлей.

Даже такая покупка С-400 системы Турцией, возможно оказалась изучением С-400 для улучшения Байрактаров, примерно тот же финт ушами они провернули с С-300 и Кипром в 90х годах.

Все вышестоящие потери требовалось компенсировать из бюджета через модификацию налогов и оптимизируя пенсии, больницы, поликлиники, школы - продолжая грабить население. Как результат, еда в абсолютной величине подскочила с одновременной потерей доходов населения.

С хронологией санкций можно ознакомиться в Википедии на русском языке. Что в Википедии не расскажут, так как компенсации олигархам за счёт налогоплательщиков собирали.

Реформы Гайдара действительно подготовили Россию к серьёзному кризису. Но что интересно, Путин пытается сохранить эти все фонды народного благосостояния на его чёрный день, а не тех людей и бизнесы, которые сегодня оказались в плохой ситуации в связи с пандемией.

Нужно понимать, что Путин и его клика, обычные бандиты, которые захватили власть. Они реально жадные и мерзкие, и отнюдь не дураки. Вся деятельность с армией, направлена на отвлекающий манёвр наперсточников. Американские санкции сложные и долгоиграющие, но они выполняют своё дело

США и ЕС не могут загнать Путина в угол сразу максимальными санкциями, потому что 1. он неадекватен, 2. ликвидация голода упадёт опять на США и Европейские Страны, как это уже было в конце 80х - начале 90х годов, прошлого столетия. 3. нужна возможность для ещё доп. санкций.

Отключение от SWIFT, возможно не принесёт больших результатов. Но снятие с международных бирж компаний РФ, и запрет на использование Гос облигаций США Россией может быть очень сильным ударом по Кремлю.
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20.01.2022 13:03 Відповісти
Самий болісний санкційний пакет - це факт, коли КАМАЗами будуть вивозити ДВУХСОТИХ з перших метрів української землі. Тому треба стояти на своєму та вимагати від друзів з Європи та НАТО одноразового рішучого нищівного удару по "імперському сапогу" заблукавших ЗОЛЬдатів високоточною зброєю. Як це обіцяв Обама у своїй телефонній розмові з кремлівським карликом у 2008 році. ЗОЛЬдати одразу ретувались у свої "ісконніє" землі рязанщини. І й досі не мають бажання їхати до Тбілісі на гусеницях мірних тракторів.
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20.01.2022 12:44 Відповісти
Если госдеп начнёт снова финансировать Ичкерию в расеи много что измениться...🙊🙉
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20.01.2022 12:45 Відповісти
Украина оказывает поддержку США в их (т.е. США) противостоянии российской агрессии...

Т.е. это США противостоят.
А бусичка скромно и изредка те США поддерживает. Добрым словом, как правило.

=====

Ну, хоть раз от зебилов услышал что-то типа правды...
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20.01.2022 12:45 Відповісти
У ылиты явные проблемы с головой. Видят то, чего нет, не замечают того, что есть.
Здесь и напечатали текст и даже прослушать можно...
Україна має підтримку США в протистоянні російській агресії.
Все. Понимай, как сможешь.
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20.01.2022 13:08 Відповісти
с языка снял
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20.01.2022 23:23 Відповісти
Нужно ввести санкции под кодом " Ай-ай-ай !" и " О-оооо-ооо мать вашу!" ))
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20.01.2022 12:47 Відповісти
Когда же Украина предпримет хоть какие то реальные санкции против Рашки? Вам не стыдно просить у всего мира чтобы нам помогали а самим полным ходом сотрудничать и торговать с окупантами?
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20.01.2022 12:47 Відповісти
розробити і виконувати їх - це різні речі
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20.01.2022 12:58 Відповісти
Давно пора Помойку перевести в режим "Продукты в обмен на Нефть/Газ".
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20.01.2022 12:59 Відповісти
Ну наконец-то! А почему земрази этого не делают, а?
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20.01.2022 13:15 Відповісти
В клочья! (c)

В 2021 экспорт из России более чем в три раза превысил импорт. Профицит - рекорд 120 млрд долларов, резервы - 600 млрд долларов.

Украина помогает, обслуживает газовую торговлю с Западом. И хочет больше.
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20.01.2022 13:51 Відповісти
Ну Рашка хочет же 1997 год?Вот она его и получит.Откат к технологиям Микроши и процессоров размером с чемодан
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20.01.2022 15:13 Відповісти
 
 