Кулеба про нові поставки американської зброї до України: Йдеться про оборонне, але летальне озброєння. ВIДЕО

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба анонсував нові поставки американської зброї до України. Йдеться про оборонне озброєння.

Про це сьогодні на брифінгу заявив Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Другий підсумок (візиту держсекретаря США Блінкена. - Ред.) - США готові і надалі зміцнювати обороноздатність України. Йдеться не лише про оборонний пакет у 60 млн доларів, який ми вже отримали у грудні, але й про додаткові обсяги оборонної зброї включно з летальною. Оборонною, але летальною", - зазначив Кулеба.

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