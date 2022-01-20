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Кулеба про нові поставки американської зброї до України: Йдеться про оборонне, але летальне озброєння. ВIДЕО

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба анонсував нові поставки американської зброї до України. Йдеться про оборонне озброєння.

Про це сьогодні на брифінгу заявив Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Другий підсумок (візиту держсекретаря США Блінкена. - Ред.) - США готові і надалі зміцнювати обороноздатність України. Йдеться не лише про оборонний пакет у 60 млн доларів, який ми вже отримали у грудні, але й про додаткові обсяги оборонної зброї включно з летальною. Оборонною, але летальною", - зазначив Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США розробили пакет "дуже болісних" санкцій проти РФ, які "перекриють кисень російській економіці", - Кулеба

Автор: 

Держдепартамент США (1640) зброя (7479) Кулеба Дмитро (3604) Блінкен Ентоні (1157)


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Топ коментарі
+6
снаряд РПГ NLAW: вы бурят? - как я рад!!!
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20.01.2022 13:03
+3
Нелетальное оружие это вообще оксюморон. Ну разве что травматы и газовые балончики.
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20.01.2022 12:48
+2
Нам надо любое оружие ,лишним оно не будет априори и чем больше его будет тем лучше но при этом надо самим очень плотно заниматься оборонной отраслью Украины .
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20.01.2022 12:43
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Нам надо любое оружие ,лишним оно не будет априори и чем больше его будет тем лучше но при этом надо самим очень плотно заниматься оборонной отраслью Украины .
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20.01.2022 12:43 Відповісти
Нелетальное оружие это вообще оксюморон. Ну разве что травматы и газовые балончики.
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20.01.2022 12:48 Відповісти
Лопаты что ли?
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20.01.2022 12:51 Відповісти
эбонитовые палки
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20.01.2022 13:44 Відповісти
Лопаты... газовые баллончики... Юмористы, мля. Армии дохрена всего надо. Волонтеры пашут, как кони восьмой год. Когда ребята летней ночью комаров в окопах кормят, так им и балон ОФФ как магазин с патронами. Сам передавал.
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20.01.2022 12:57 Відповісти
снаряд РПГ NLAW: вы бурят? - как я рад!!!
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20.01.2022 13:03 Відповісти
Оборонное нелетальное - это колючая проволока..
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20.01.2022 14:18 Відповісти
Радары, беспилотники-разведчики, оптика. Да мало ли чего нужно армии.
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20.01.2022 14:55 Відповісти
Украине нужна спутниковая разведка и закрыть москалям небо.В принципе всё
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20.01.2022 15:07 Відповісти
А БАЛЛИСТИЧЕСКИЕ РАКЕТЫ БУДУТ !?)
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20.01.2022 18:27 Відповісти
 
 