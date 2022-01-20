Кулеба про нові поставки американської зброї до України: Йдеться про оборонне, але летальне озброєння. ВIДЕО
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба анонсував нові поставки американської зброї до України. Йдеться про оборонне озброєння.
Про це сьогодні на брифінгу заявив Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.
"Другий підсумок (візиту держсекретаря США Блінкена. - Ред.) - США готові і надалі зміцнювати обороноздатність України. Йдеться не лише про оборонний пакет у 60 млн доларів, який ми вже отримали у грудні, але й про додаткові обсяги оборонної зброї включно з летальною. Оборонною, але летальною", - зазначив Кулеба.
Топ коментарі
+6 Рома Маестро
показати весь коментар20.01.2022 13:03
+3 Евгений Онегин #491887
показати весь коментар20.01.2022 12:48
+2 Мистер Икс #492862
показати весь коментар20.01.2022 12:43
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Мистер Икс #492862
показати весь коментар20.01.2022 12:43 Відповісти Мені подобається 2
Евгений Онегин #491887
показати весь коментар20.01.2022 12:48 Відповісти Мені подобається 3
Oleksiy Burkovskyy #461046
показати весь коментар20.01.2022 12:51 Відповісти Мені подобається 0
Aleksandr Ermak
показати весь коментар20.01.2022 13:44 Відповісти Мені подобається 0
Igor Budnik #285429
показати весь коментар20.01.2022 12:57 Відповісти Мені подобається 1
Рома Маестро
показати весь коментар20.01.2022 13:03 Відповісти Мені подобається 6
Абырвалг Шариков
показати весь коментар20.01.2022 14:18 Відповісти Мені подобається 2
Койот Восточноукраинский
показати весь коментар20.01.2022 14:55 Відповісти Мені подобається 0
Саша Семеркин #490926
показати весь коментар20.01.2022 15:07 Відповісти Мені подобається 2
ПРАВДИВЫЙ
показати весь коментар20.01.2022 18:27 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль