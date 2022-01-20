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Новини Відео Війна
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Окопна війна: "Щоб в Україні запанував мир - нам потрібно перемогти російських окупантів, більше ніяк" - доброволець Володимир Регеша (Санта). ВIДЕО

В рамках нашої рубрики ми зустрілися з добровольцем з позивним Санта, який після двох років перерви знову повернувся на фронт і разом зі своєю групою виконує бойові завдання в зоні бойових дій на сході України.

Дивіться наше відео - буде цікаво, закликає журналіст Цензор.НЕТ Михайло Ухман.

Всі, хто пов'язаний з війною, знають, хто такий Володимир Регеша (Санта). На два роки Санта зробив перерву і перебував в мирній частині нашої країни.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Військові НАТО дивуються з того, як українці згуртувалися і дали відсіч Росії в 2014 році та називають це світовим феноменом", - доброволець Юрій (Грек). ВIДЕО

Сьогодні Володимир Регеша знову стріляє, ходить в розвідку і активно допомагає бійцям ЗСУ виборювати свободу.

Володимир знайшов час і розповів Цензор.НЕТ, чому тепер воювати важче, ніж до 2017 року. Розповів він і про кримінальну справу, яку завели на нього, та багато іншого.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окопна війна: "В мене були хороші вчителі, які навчали, якщо до нас зі зброєю - ми повинні відповідати аналогічно", - боєць ЗСУ Віталій. ВIДЕО

Дивіться нашу рубрику "Окопна війна".

Автор: 

Донбас (22356) добровольці (926) Ухман Михайло (237) Регеша Володимир Санта (8)


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Топ коментарі
+5
Скажіть же це ,накінець,генералісімусу обкуреному!
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20.01.2022 14:08
+3
God bless you!
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20.01.2022 14:02
+3
Таке справедливе твердження Зєлєнскому не підходить.
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20.01.2022 14:16
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God bless you!
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20.01.2022 14:02 Відповісти
Скажіть же це ,накінець,генералісімусу обкуреному!
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20.01.2022 14:08 Відповісти
Смерть ворогам України!
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20.01.2022 14:11 Відповісти
Таке справедливе твердження Зєлєнскому не підходить.
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20.01.2022 14:16 Відповісти
А нарід 73% повірив телевізору Коломойського і Медведчука "1+1", які запропонували для досягнення миру вибрати президентом їх слугу Зеленського і нарід 73% - клюнув.
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20.01.2022 14:19 Відповісти
Слова правильные. Но есть ли понимание каким образом.
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20.01.2022 14:20 Відповісти
как в Мариуполе
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20.01.2022 14:34 Відповісти
только военным путем. и никакого другого пути решения этой проблемы у нас нет и никогда не было.
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20.01.2022 15:56 Відповісти
надо просто начать стрелять.
надо просто начать мочить захватчиков.
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20.01.2022 14:28 Відповісти
101%!
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20.01.2022 14:33 Відповісти
это же так просто, ага!
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20.01.2022 16:34 Відповісти
А НАМ - ЭТО ВСЕМУ ЦИВИЛИЗОВАННОМУ МИРУ !!!
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20.01.2022 18:13 Відповісти
классная передача, чуток только фигово Санту слышно
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24.01.2022 15:58 Відповісти
 
 