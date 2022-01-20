Окопна війна: "Щоб в Україні запанував мир - нам потрібно перемогти російських окупантів, більше ніяк" - доброволець Володимир Регеша (Санта). ВIДЕО

В рамках нашої рубрики ми зустрілися з добровольцем з позивним Санта, який після двох років перерви знову повернувся на фронт і разом зі своєю групою виконує бойові завдання в зоні бойових дій на сході України.

Дивіться наше відео - буде цікаво, закликає журналіст Цензор.НЕТ Михайло Ухман.

Всі, хто пов'язаний з війною, знають, хто такий Володимир Регеша (Санта). На два роки Санта зробив перерву і перебував в мирній частині нашої країни.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Військові НАТО дивуються з того, як українці згуртувалися і дали відсіч Росії в 2014 році та називають це світовим феноменом", - доброволець Юрій (Грек). ВIДЕО

Сьогодні Володимир Регеша знову стріляє, ходить в розвідку і активно допомагає бійцям ЗСУ виборювати свободу.

Володимир знайшов час і розповів Цензор.НЕТ, чому тепер воювати важче, ніж до 2017 року. Розповів він і про кримінальну справу, яку завели на нього, та багато іншого.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окопна війна: "В мене були хороші вчителі, які навчали, якщо до нас зі зброєю - ми повинні відповідати аналогічно", - боєць ЗСУ Віталій. ВIДЕО

Дивіться нашу рубрику "Окопна війна".