УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9656 відвідувачів онлайн
Новини Відео Агресія Росії проти України Війна
6 460 4

Проєкт "Без цензури": Зброя для України: як Велика Британія протистоїть Росії. ВIДЕО

Велика Британія відправила Україні 2000 протитанкових гранатометів – щоб допомогти захиститися від потенційного вторгнення Росії, яка згрупувала війська біля кордону з Україною.

Марина Данилюк-Ярмолаєва у свіжому "Без цензури" аналізує, як британці втерли носа росіянам і німцям одночасно.

Яку зброю передала Британія Україні? Чому літаки з комплексами ПТРК NLAW облетіли територію Німеччини. Чому так сталося?

Автор: 

Велика Британія (5739) зброя (7684) росія (67219) Данилюк-Ярмолаєва Марина (362)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Як банда Зєлінського-Бєні протистоїть росії:
https://defence-ua.com/people_and_company/hkbm_z_bereznja_perehodit_na_odnodennij_robochij_tizhden_vsih_nezgodnih_chekaje_zvilnennja_dokument-5894.html ХКБМ з березня переходить на одноденний робочий тиждень - всіх незгодних чекає звільнення -документ (оновлено)
показати весь коментар
20.01.2022 16:18 Відповісти
Боже , храни королеву! Высшая благодарность премьер-министру и правящей партии в парламенте Великобритании!
показати весь коментар
21.01.2022 10:32 Відповісти
Великобританія для нас набагато дружніша за Німеччину, якій більше потрібно було б допомогти Україні, зважаючи на історію ХХ століття.
Велика подяка Великобританії! Боже, бережи Королеву!
показати весь коментар
21.01.2022 13:00 Відповісти
 
 