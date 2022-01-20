Проєкт "Без цензури": Зброя для України: як Велика Британія протистоїть Росії. ВIДЕО
Велика Британія відправила Україні 2000 протитанкових гранатометів – щоб допомогти захиститися від потенційного вторгнення Росії, яка згрупувала війська біля кордону з Україною.
Марина Данилюк-Ярмолаєва у свіжому "Без цензури" аналізує, як британці втерли носа росіянам і німцям одночасно.
Яку зброю передала Британія Україні? Чому літаки з комплексами ПТРК NLAW облетіли територію Німеччини. Чому так сталося?
Велика подяка Великобританії! Боже, бережи Королеву!