Прикордонники викрадали людей та вимагали з них гроші на Одещині, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Правоохоронці "затримували" людей під вигаданими приводами, а потім вибивали з них гроші за нібито непритягнення до кримінальної відповідальності.

Про це повідомляє пресцентр СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

"За оперативними даними, організатор угруповання та його спільник є діючими співробітниками Держприкордонслужби України. При цьому своїм "жертвам" вони представлялися співробітниками Нацполіції, СБУ та інших правоохоронних органів", - йдеться у повідомленні.

В СБУ зазначили, що зловмисники також проводили несанкціоновані обшуки і обкрадали оселі мешканців обласного центру.

Затриманих наразі двоє - це прикордонники, організатори банди. Кайданки на них наділи при спробі викрадення людини.







