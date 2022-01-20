УКР
Прикордонники викрадали людей та вимагали з них гроші на Одещині, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Правоохоронці "затримували" людей під вигаданими приводами, а потім вибивали з них гроші за нібито непритягнення до кримінальної відповідальності.

Про це повідомляє пресцентр СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

"За оперативними даними, організатор угруповання та його спільник є діючими співробітниками Держприкордонслужби України. При цьому своїм "жертвам" вони представлялися співробітниками Нацполіції, СБУ та інших правоохоронних органів", - йдеться у повідомленні.

В СБУ зазначили, що зловмисники також проводили несанкціоновані обшуки і обкрадали оселі мешканців обласного центру.

Затриманих наразі двоє - це прикордонники, організатори банди. Кайданки на них наділи при спробі викрадення людини.

+13
А я вот "Звьоздниє Войни" сматрєл...тоже хароший фільм.
20.01.2022 18:20 Відповісти
20.01.2022 18:20 Відповісти
+9
СБУ-респект...
20.01.2022 17:59 Відповісти
20.01.2022 17:59 Відповісти
+8
Виродки! По двадцятці "строгача" їм!
20.01.2022 18:03 Відповісти
20.01.2022 18:03 Відповісти
СБУ-респект...
20.01.2022 17:59 Відповісти
20.01.2022 17:59 Відповісти
Погранцы воровали людей... А бубочка делает предъяву Байдену, шо до сих пор не в НАТО... ЗЫ... надо понимать, погранцы... это один из потоков... А чО , сходится ...Кривой Рог шурфы на шахтах с терриконами, туда тока попал - и тебя не нашли.
20.01.2022 18:03 Відповісти
20.01.2022 18:03 Відповісти
у Кривбасі немає териконів та шурфів
21.01.2022 12:57 Відповісти
21.01.2022 12:57 Відповісти
Виродки! По двадцятці "строгача" їм!
20.01.2022 18:03 Відповісти
20.01.2022 18:03 Відповісти
даЙОшь пожизненно
20.01.2022 18:05 Відповісти
20.01.2022 18:05 Відповісти
Или к стенке(при попытке к бегству).
20.01.2022 18:06 Відповісти
20.01.2022 18:06 Відповісти
ПРИ ВВЕДЕНИИ ВОЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ ЭТО РАССТРЕЛ НА МЕСТЕ !!!
20.01.2022 18:09 Відповісти
20.01.2022 18:09 Відповісти
голова прикордонної служби повинен подати у відставку!!
20.01.2022 18:11 Відповісти
20.01.2022 18:11 Відповісти
Когда-то смотрел фильм про Куйбышева - был такой деятель времен раннего периода советской власти. Фильм был про установление советской власти в Средней Азии. Куйбышев во главе своего отряда заехал в какой-то кишлак и увидел, как двое красноармейцев по сути грабят местных. Проверив документы, Куйбышев объявил, что эти двое должны были делать закупки у населения, но лишь то, что местные сами согласятся им продать. А посему, объявил приказ: за мародерство этих двоих - расстрелять. Приказ тут же был выполнен на глазах у местных, которые до последнего не верили, что мародеров накажут.
20.01.2022 18:16 Відповісти
20.01.2022 18:16 Відповісти
А я вот "Звьоздниє Войни" сматрєл...тоже хароший фільм.
20.01.2022 18:20 Відповісти
20.01.2022 18:20 Відповісти
А зеля хочет хуте в глаза паасматреть... А какая разница куда. Он же не лох. Если чЬО Бойка его подзаменит . Он тоже любил шлеперу заглядыват в заточку.
20.01.2022 20:59 Відповісти
20.01.2022 20:59 Відповісти
Там вроде как много серий и даже несколько сезонов.
20.01.2022 23:17 Відповісти
20.01.2022 23:17 Відповісти
Круто!!! Ну молодцы!!!
20.01.2022 18:38 Відповісти
20.01.2022 18:38 Відповісти
Это у них просто зарплата низкая, если добавить ,ну хотя бы тысяч 25 сделать, то они не будут людей воровать)))))
20.01.2022 19:04 Відповісти
20.01.2022 19:04 Відповісти
Гнилому яку б зарплату не признач все одно мало буде. Зарплата це пряник, але має бути і батіг - позбавлення всіх звань, нагород, службового стажу, дипломів про вищу освіту, конфіскація всього майна родини і багато багато років тюрми без права на амністію. Всі такі козли мають закінчувати життя в хостелах для бомжів і безпритульних отримуючі мізерну соціальну допомогу.
20.01.2022 23:11 Відповісти
20.01.2022 23:11 Відповісти
+ кастрировать, шобы дурне порiддя на тому й зкiнчилося.
21.01.2022 06:42 Відповісти
21.01.2022 06:42 Відповісти
Корупція не передається генетично. Це результат виховання. Позбавляти батьківських прав і повна заборона навіть підходити до дітей. Корупціонери це гвалтівники (педофіли) дитячого мозку.
21.01.2022 18:00 Відповісти
21.01.2022 18:00 Відповісти
Мутно шото...скорее не расчитались за контрабасик ибо стучали на СБУ...и решиль кинуть того кто посодействовал...
20.01.2022 20:04 Відповісти
20.01.2022 20:04 Відповісти
 
 