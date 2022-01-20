Прикордонники викрадали людей та вимагали з них гроші на Одещині, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Правоохоронці "затримували" людей під вигаданими приводами, а потім вибивали з них гроші за нібито непритягнення до кримінальної відповідальності.
Про це повідомляє пресцентр СБУ, інформує Цензор.НЕТ.
"За оперативними даними, організатор угруповання та його спільник є діючими співробітниками Держприкордонслужби України. При цьому своїм "жертвам" вони представлялися співробітниками Нацполіції, СБУ та інших правоохоронних органів", - йдеться у повідомленні.
В СБУ зазначили, що зловмисники також проводили несанкціоновані обшуки і обкрадали оселі мешканців обласного центру.
Затриманих наразі двоє - це прикордонники, організатори банди. Кайданки на них наділи при спробі викрадення людини.
віктор федорович #394174
20.01.2022 18:20
Александр Чуднивец #474549
20.01.2022 17:59
Павел Северин #429850
20.01.2022 18:03
Александр Чуднивец #474549
20.01.2022 17:59
alexandr shamov
20.01.2022 18:03
Sleid
21.01.2022 12:57
Павел Северин #429850
20.01.2022 18:03
alexandr shamov
20.01.2022 18:05
alexandr shamov
20.01.2022 18:06
ПРАВДИВЫЙ
20.01.2022 18:09
Ivan Iktor
20.01.2022 18:11
✘
IgorYakovlevich
20.01.2022 18:16
віктор федорович #394174
20.01.2022 18:20
alexandr shamov
20.01.2022 20:59
IgorYakovlevich
20.01.2022 23:17
Андрей Станкевич #368888
20.01.2022 18:38
Олег Васильевич #406741
20.01.2022 19:04
НБ
20.01.2022 23:11
alexandr shamov
21.01.2022 06:42
НБ
21.01.2022 18:00
Oleksandr Litvinenko
20.01.2022 20:04
