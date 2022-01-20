Нове російське угруповання розгорнуте за 13 км від кордону з Україною. ВIДЕО
З'явились нові супутникові знімки російської військової техніки біля кордонів України.
Їх оприлюднила агенція Reuters, інформує Цензор.НЕТ.
Як повідомив журналіст Newsmax Алекс Сальві Росія розташувала свої сили:
- Климово– за 13 км від України;
- Клинці – за 30 км від України;
- Єльня – за 135 км від України;
- Погоново – за 165 км від України.
"Примером того, как такие публикации вводят неподготовленных читателей в заблуждение, является, например, карта, обнародованная 21 ноября 2021 г. изданием https://www.militarytimes.com/flashpoints/2021/11/20/russia-preparing-to-attack-ukraine-by-late-january-ukraine-defense-intelligence-agency-chief/ Military Times . Нетрудно видеть, что одна из двух российских группировок, нацеленных на захват Киева, имеет в своем составе 4 БТГ (то есть может насчитывать в своем составе от 1200 до 3600 чел.), а группировка, охватывающая с севера Харьков, - 8 БТГ (то есть от 2400 до 7200 чел.). Намек, содержащийся в этой информации, будто бы группировки военных такой численности могут "захватить", "окружить" города с населением в 1,5 и 3 миллиона человек, рассчитаны лишь на совершенно несведущую аудиторию."
https://m.censor.net/ru/blogs/3311020/*********************************************