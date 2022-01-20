УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10490 відвідувачів онлайн
Новини Відео Агресія Росії проти України Війна
36 604 143

Стрілець прицілюється 3-5 секунд. Технологія прораховує все сама, - як працює протитанковий комплекс NLAW, що отримали ЗСУ. ВIДЕО

Кадри того, як працює ручний протитанковий комплекс NLAW, які були передані Україні Великою Британією для протистояння російській агресії.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео розміщене в You tube.

"Це унікальна зброя. Власне, це перша зброя, яка дозволяє одному солдату, що опинився на полі бою, ліквідувати важкоброньований танк. Саму важку ціль для піхотинця", - говорить Андерс Хастер, головний конструктор NLAW.

 У режимі атаки зверху NLAW використовує секретне розрахунково-візуальне наведення для знищення броньованих цілей або цілей що рухаються.

"Розрахунково-візуальне наведення дозволяє стрільцю дуже точно захопити ціль без розрахунку відстані, врахування швидкості вітру тощо. Це технологія  сама все прораховує", - підкреслює Хастер. 

Стрілець прицілюється від 3 до 5 секунд. Вбудований ракетний комп'ютер NLAW розраховує напрямок та швидкість руху цілі. Після пострілу ракетний двигун веде її на перехоплення. При наближенні вона вирівнюється і опиняється беспосередньо над танком. Боєголовка детонує над ним. Пронизує тонку башту танку вогняними струменями, що вибухають.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Британські C-17 доставили в Україну протитанкову зброю. Літакам довелося оминати Німеччину. ВIДЕО

Автор: 

Велика Британія (5740) зброя (7685)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+52
Дуже гарна та корисна річ...
показати весь коментар
20.01.2022 21:53 Відповісти
+45
дякуємо британським друзям! цапам сподобається!
показати весь коментар
20.01.2022 21:53 Відповісти
+30
буря-тинам сподобаєця та і кацапам, до вподоби буде!
показати весь коментар
20.01.2022 22:06 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Очень даже правильно мыслите. Но всеравно путлер не будет вторгаться в Украину - ни танками, ни пехотой. Все это игра для запада. Даже наши зеленые уроды это поняли.
показати весь коментар
21.01.2022 09:51 Відповісти
Секунд, каких там минут. Причем наносекунд. Как пульнут аналаГавнетами со всех стволов.
показати весь коментар
21.01.2022 02:20 Відповісти
братьям бритам большое спасибо! Без объявления глубочайшей озабоченности молча прислали самолетами сотни тонн высокотехнологичного оружия. Еще где-то видел видео, как ихний Борис говорил с кацапской лошадью за столом переговоров. "Британия экспортировала в расию 300 Бентли, не все ли разобрали работники МИДа?" Что-то в таком роде, жесточайший троллинг
показати весь коментар
20.01.2022 22:59 Відповісти
Весьщ)))
показати весь коментар
20.01.2022 23:01 Відповісти
50тонн металолома по 6грн/кг, еще неплохо можно подзаработать
показати весь коментар
20.01.2022 23:03 Відповісти
Советую Шойгу вместо гриль-решеток на башне, покрывать башню изнутри антипригарным покрытием, как у сковородки. Чтобы бурятов легче было отдирать
показати весь коментар
20.01.2022 23:04 Відповісти
Это нужно прокручивать всем сраным бурятам. По 10 раз в день. Чтобы ссались в танк залазить, не о говоря уже о том, чтобы двинуться хоть на метр в сторону Украины.
показати весь коментар
20.01.2022 23:16 Відповісти
татааань! По щелчку в 3.15
показати весь коментар
20.01.2022 23:18 Відповісти
Боже, храни Королеву.
показати весь коментар
20.01.2022 23:20 Відповісти
Боже, храни SAAB!!!
показати весь коментар
21.01.2022 10:18 Відповісти
После слов в клипе твоя цель т72 очень сильно загрустила мордва с удмуртами и бурятами. но для них есть и хорошая новость - их тлеющие останки не придется перепаковывать в оцинкованную коробку для возвращения взад. их ( 3 штуки) можно хоронить в остатках танка.
показати весь коментар
20.01.2022 23:23 Відповісти
Дело в том, что фуфайки и берцы скорее всего останутся целыми, а вот мясо и кожа сварятся как в пароварке за 2 секунды
показати весь коментар
21.01.2022 02:35 Відповісти
Танк полностью подготовлен к капиталке: полный доступ к трансмиссии, движок вынут, башня снята, бурятские яйца клюют вороны - всё как в лучших домах.
показати весь коментар
20.01.2022 23:41 Відповісти
и пора приглашать членов ассоциации сборщиков металлолома.
показати весь коментар
20.01.2022 23:55 Відповісти
Пионэры ОРДЛО в замешательстве - как ЭТО доставить на пункт приёма ?
показати весь коментар
20.01.2022 23:58 Відповісти
частями. там уже все подготовлено к транспортировке.
показати весь коментар
21.01.2022 00:01 Відповісти
путен нихт в Украину, будет пух-пух, трупен зольдатен и официрен, цурюк на рашен болотен.
показати весь коментар
21.01.2022 00:48 Відповісти
НАМ НАДО МНОГО ТАКИХ !)
показати весь коментар
21.01.2022 00:58 Відповісти
Трохи не в тему https://www.facebook.com/korchynskyi/posts/4770407059691455?__cft__[0]=AZWhGXbMhLQi8aCOjLqa1gndaFqR1bzy_sBEIamI_g_cy3wOIG11FYfV4BOFHxr1rSDdBC572wRCZo7v6kuaa6U_B93ZRVG-SOSRm5ZWk4VFM5NZDGeCNliKpHbHpq4Ld5U&__tn__=%2CO%2CP-R хочуть видати ФСБ бійця який воював на боці України , але поширте якщо є змога
показати весь коментар
21.01.2022 00:59 Відповісти
Это стратегическое наступательное оружие на сраную РАБссию...Зуб даю... Ольга ********* подтвердит...,РАБссии кранты...
показати весь коментар
21.01.2022 01:18 Відповісти
показати весь коментар
21.01.2022 01:19 Відповісти
1080 комплексов британских комплексов антитанк NLAW завезли в Украину...вес 12 кг...,выстрелил и забыл...
показати весь коментар
21.01.2022 01:22 Відповісти
башни сверху практически без той брони
показати весь коментар
21.01.2022 10:23 Відповісти
Уже давно сверху башни устанавливается реактивная броня, даже на бтр. Плюс различные манки и перехватчики ракет.
показати весь коментар
21.01.2022 15:54 Відповісти
над пушкой до люков это много и от той брони контакт толку мало
показати весь коментар
21.01.2022 17:21 Відповісти
Вопрос с танками решен. Что с самолетами?
показати весь коментар
21.01.2022 01:50 Відповісти
Жала ( Стингеры) на подходе.
показати весь коментар
21.01.2022 02:01 Відповісти
Это какой-то бурятогеноцид ей-богу)
показати весь коментар
21.01.2022 03:28 Відповісти
Щось мені підказує, що танкісти будуть боятися їхати до нас
показати весь коментар
21.01.2022 05:26 Відповісти
Боже, храни Королеву!
показати весь коментар
21.01.2022 07:20 Відповісти
Бурятам пора пересаживаться на Аленей.
показати весь коментар
21.01.2022 07:21 Відповісти
Я так понял, что он и в оленя попадет... Тот по тепловой сигнатуре будет выделяться из пейзажа!)
показати весь коментар
21.01.2022 15:40 Відповісти
гарна запальничка.
показати весь коментар
21.01.2022 08:09 Відповісти
Блин, нам бы еще полковника какого-нибудь британского в Главкомы и садовника Королевы на место клоуна.
показати весь коментар
21.01.2022 08:57 Відповісти
И на хрена безрукому пианисту меч?
показати весь коментар
21.01.2022 09:00 Відповісти
и это без учёта детонации боекомплекта
раньше пехоту учили прятаться за танками при наступлении - теперь им будет как-то ссыкотно
показати весь коментар
21.01.2022 09:17 Відповісти
Під цим відео на ютубі гарно палають москальскі дупи в коментах.
показати весь коментар
21.01.2022 09:35 Відповісти
Англійці!!! Привезіть це якогось президента або принца!!! Будь ласка!!!
показати весь коментар
21.01.2022 10:35 Відповісти
Ракета, пролетая над башней танка, открывает портал в рай для всего экипажа
показати весь коментар
21.01.2022 14:35 Відповісти
Как удобно для танкистов, не один бурятский танкист уже не пострадает от ожогов, сразу в пепел и на удобрение )))))))))
показати весь коментар
22.01.2022 19:29 Відповісти
Гарно і якісно палають расєйські танки
Шашлик по расєйські

показати весь коментар
23.01.2022 17:33 Відповісти
Я думаю все эти говно мёты примитивно слишком. Думаю против этого можно применить что-то покруче, конечно. Ведь 21 век уже
показати весь коментар
23.01.2022 22:33 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 