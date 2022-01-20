Стрілець прицілюється 3-5 секунд. Технологія прораховує все сама, - як працює протитанковий комплекс NLAW, що отримали ЗСУ. ВIДЕО
Кадри того, як працює ручний протитанковий комплекс NLAW, які були передані Україні Великою Британією для протистояння російській агресії.
Як інформує Цензор.НЕТ, відео розміщене в You tube.
"Це унікальна зброя. Власне, це перша зброя, яка дозволяє одному солдату, що опинився на полі бою, ліквідувати важкоброньований танк. Саму важку ціль для піхотинця", - говорить Андерс Хастер, головний конструктор NLAW.
У режимі атаки зверху NLAW використовує секретне розрахунково-візуальне наведення для знищення броньованих цілей або цілей що рухаються.
"Розрахунково-візуальне наведення дозволяє стрільцю дуже точно захопити ціль без розрахунку відстані, врахування швидкості вітру тощо. Це технологія сама все прораховує", - підкреслює Хастер.
Стрілець прицілюється від 3 до 5 секунд. Вбудований ракетний комп'ютер NLAW розраховує напрямок та швидкість руху цілі. Після пострілу ракетний двигун веде її на перехоплення. При наближенні вона вирівнюється і опиняється беспосередньо над танком. Боєголовка детонує над ним. Пронизує тонку башту танку вогняними струменями, що вибухають.
раньше пехоту учили прятаться за танками при наступлении - теперь им будет как-то ссыкотно
Шашлик по расєйські