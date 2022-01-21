У Києві відбулась панахида за загиблими захисниками Донецького аеропорту. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Сьогодні, 21 січня, у Михайлівському Золотоверхому Соборі міста Києва відбулась панахида за загиблими українськими захисниками Донецького аеропорту.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця події.
Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
За ініціативи громадського об"єднання "Серця Кіборгів" 21 січня у Михайлівському Золотоверхому Соборі міста Києва відбулась панахида за загиблими "кіборгами" Донецького аеропорту та усіма загиблими учасниками бойових дій, які ціною свого життя відстоювали територіальну цілісність та свободу України.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Добре що маємо власну Церкву, яка молиться за наше військо.
----------------------------
Хай буде проклято росію!
Вони витримали, не витримав бетон (с)
Низький уклін і вічна пам'ять полеглим за Україну.
Герой. Справжній.
Подяка і честь.