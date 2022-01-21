УКР
У Києві відбулась панахида за загиблими захисниками Донецького аеропорту. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 21 січня, у Михайлівському Золотоверхому Соборі міста Києва відбулась панахида за загиблими українськими захисниками Донецького аеропорту.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця події.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

За ініціативи громадського об"єднання "Серця Кіборгів" 21 січня у Михайлівському Золотоверхому Соборі міста Києва відбулась панахида за загиблими "кіборгами" Донецького аеропорту та усіма загиблими учасниками бойових дій, які ціною свого життя відстоювали територіальну цілісність та свободу України. 

У Києві відбулась панахида за загиблими захисниками Донецького аеропорту 01
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

+15
Слава Україні! Слава Героям! Пам'ятаємо!
+13
Вічна пам'ять полеглим Воїнам...
Добре що маємо власну Церкву, яка молиться за наше військо.
+9
Слава Україні! Слава Героям! Пам'ятаємо!
Вічна пам'ять полеглим Воїнам...
Добре що маємо власну Церкву, яка молиться за наше військо.
С.У.М.
----------------------------
Хай буде проклято росію!
Герої не вмирають! Вічна пам'ять та шана нашим кіборгам!

Вони витримали, не витримав бетон (с)
Царство небесне, низький уклін цим Героям! Земля їм пухом. Здоров'я і Божої благодаті живим Кіборгам! Українці Вас не забудуть.
Вічна пам'ять Героям !
Ось це справжня українська церква. Добре, що вона є.
Низький уклін і вічна пам'ять полеглим за Україну.

І Герой України Гордійчук на панахиді...
Герой. Справжній.
Подяка і честь.

