У Києві відбулась панахида за загиблими захисниками Донецького аеропорту. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 21 січня, у Михайлівському Золотоверхому Соборі міста Києва відбулась панахида за загиблими українськими захисниками Донецького аеропорту.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця події.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

За ініціативи громадського об"єднання "Серця Кіборгів" 21 січня у Михайлівському Золотоверхому Соборі міста Києва відбулась панахида за загиблими "кіборгами" Донецького аеропорту та усіма загиблими учасниками бойових дій, які ціною свого життя відстоювали територіальну цілісність та свободу України.

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ