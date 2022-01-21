"Я с 14-го родину, #б твою мать, защищаю!", - "Как вас земля носит? Сука. Мразь #баная", - конфлікт "ополченця" і місцевих мешканців в окупованому Докучаєвську. ВIДЕО

В мережі з'явився відеозапис, на якому зафіксована сварка між мешканцями одного з окупованих міст Донбасу і окупантом. Увага! Ненормативна лексика!

Як повідомляє Цензор.НЕТ, автор запису стверджує, що запис зроблений у Докучаєвську. Можна припусти, що конфлікт стався на автостанції, адже на запису видно традійні знаки-вказівники із зазначеним номером платформи.

