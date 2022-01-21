"Ми не забудемо": українці прийшли під посольство Великої Британії в Києві подякувати за зброю. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 21 січня, українці прийшли під посольство Великої Британії, щоб висловити подяку за надання зброї для захисту від російської агресії.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця події.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Сьогодні, 21 січня, під будівлею посольства Великої Британії в Києві пройшла акція, під час якої українці передали співробітникам посольства слова подяки британському народу за надане озброєння для зміцнення української обороноздатності.

Організатори акції зібрали у соцмережах коментарі з подякою Великій Британії та зробили з них плакати та принесли до посольства.



























Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ