20 708 62

"Ми не забудемо": українці прийшли під посольство Великої Британії в Києві подякувати за зброю. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 21 січня, українці прийшли під посольство Великої Британії, щоб висловити подяку за надання зброї для захисту від російської агресії.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця події.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Сьогодні, 21 січня, під будівлею посольства Великої Британії в Києві пройшла акція, під час якої українці передали співробітникам посольства слова подяки британському народу за надане озброєння для зміцнення української обороноздатності. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Велика Британія відправила до України 30 спецназівців для інструктажу ЗСУ, - Sky News

Організатори акції зібрали у соцмережах коментарі з подякою Великій Британії та зробили з них плакати та принесли до посольства.

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Автор: 

акція (1482) Велика Британія (5740) Київ (20025) зброя (7685)
Топ коментарі
+99
Дякуємо британцям!
показати весь коментар
21.01.2022 13:40 Відповісти
+62
спасибі тим людям що прийшли і зробили цем .Англія сильна держава була є і буде
показати весь коментар
21.01.2022 13:42 Відповісти
+61
God save the Queen!
показати весь коментар
21.01.2022 13:43 Відповісти
Дякуємо британцям!
показати весь коментар
21.01.2022 13:40 Відповісти
Для чого поставки? Для чого зайві затрати на логістику. Нехай луплять зразу по кремлю.
показати весь коментар
21.01.2022 15:00 Відповісти
Молодці кияне!
показати весь коментар
21.01.2022 13:41 Відповісти
Ця "сокира" погано організувала акцію, тому на ній за страшною "сокирою" і людей не видно ((
показати весь коментар
22.01.2022 15:51 Відповісти
спасибі тим людям що прийшли і зробили цем .Англія сильна держава була є і буде
показати весь коментар
21.01.2022 13:42 Відповісти
Боже,бережи королеву.
показати весь коментар
21.01.2022 13:43 Відповісти
God save the Queen!
показати весь коментар
21.01.2022 13:43 Відповісти
Дем.сокира і вам дяка за акцію. 👍🇬🇧🇺🇦
показати весь коментар
21.01.2022 13:46 Відповісти
Мабуть світова історія є не зовсім такою, як нам її викладають. Не могло не бути історичних передумов підтримки України та й Польщі Англією, США, Швецією...
показати весь коментар
21.01.2022 13:46 Відповісти
Таки так.. Згадаймо Мазепу, та й інших видатних, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87-%D0%A1%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9 Петра Сагайдачного, Девлет Ґерая , князя Острозького під Оршею і т.д. Хто тоді боровся в союзі з козаками....
показати весь коментар
21.01.2022 14:04 Відповісти
Шведський король в союзі з Мазепою воювали за незалежну Україну.
показати весь коментар
22.01.2022 15:42 Відповісти
Достойний вчинок.
Дякую.
Дякую.
показати весь коментар
21.01.2022 13:46 Відповісти
Приєднуюсь в подяці ЇЇ Величності і британському народові!!!
показати весь коментар
21.01.2022 13:49 Відповісти
Королева нічого не вирішує. Заспокойся.
показати весь коментар
21.01.2022 20:15 Відповісти
Дем.сокира була й на акції підтримки Пороха!
показати весь коментар
21.01.2022 13:50 Відповісти
Дем Сокира организация стрьоная, но поступок достойный. Дякуємо
показати весь коментар
21.01.2022 13:56 Відповісти
"Демократична сокира" -- це якась дурня. Сокира до демократії -- як до дупи карі очі. Хоч би далі не ганьбилися.
показати весь коментар
22.01.2022 15:47 Відповісти
Брати,це ті,які стають поруч у разі небезпеки!І Боже!Бережи Королеву!
показати весь коментар
21.01.2022 13:55 Відповісти
Мне кажется, логотип и название партии на благодарственном баннере - это не к месту. Выглядит как пиар даже на благодарности. Хотя другие вообще не пришли и не поблагодарили.
показати весь коментар
21.01.2022 13:56 Відповісти
Горе нам от слепых людей
показати весь коментар
21.01.2022 13:56 Відповісти
Д7 молодці!
показати весь коментар
21.01.2022 13:57 Відповісти
показати весь коментар
21.01.2022 13:58 Відповісти
Нужно помнить что Великобритания с 23 июня 1940 г. ( после капитуляции Франции) и до 22 июня 1941 г. , целый год воевала один на один с фашистской Германией и ее союзниками и сторонниками ( в рядах которых были не только Италия, и т.д. но и сталинский СССР с ее политико экономической поддержкой агрессора) Главное не забывать уроки истории.
показати весь коментар
21.01.2022 13:58 Відповісти
Последний эшелон с медной, никелевой рудой, редкоземельными, ушёл в германию с ссср, спустя неделю, как германия начала войну с ссср.
показати весь коментар
21.01.2022 17:58 Відповісти
Щиро дякуем справжнім друзям...
Британці це вам не шалави зі старого світу...які як і наш величайший лідер всесвіту готові заглянути в очі та дупу Пуйлу.
показати весь коментар
21.01.2022 13:58 Відповісти
Щиро дякуємо!!!
показати весь коментар
21.01.2022 14:03 Відповісти
Теперь под посольство Германии, с лозунгом -" Мы вам этого не забудем!".
показати весь коментар
21.01.2022 14:08 Відповісти
" Мы вам этого не ПРОСТИМ, гансы!"
показати весь коментар
21.01.2022 14:12 Відповісти
Как ты думаешь, они от этого очень переживают?
показати весь коментар
22.01.2022 09:23 Відповісти
МОЛОДЦІ БРИТАНЦІ !!!
показати весь коментар
21.01.2022 14:12 Відповісти
а НЕМЦЫ редкостные .......сы !!!! кровожэры БУЛЫ и нымы ЗАЛЫШИЛЫСЬ !!! кожен дэнь ГЫНУТЬ наши СОЛДЫТЫ !!!((((
показати весь коментар
21.01.2022 14:14 Відповісти
Мы помешались на войне, забыли все основные социально-економические проблемы и сами ее притягиваем, заметьте если почитать Цензор, то может создасться мнение, что кроме приближающейся полномаштабной войны нас уже ничего не ждет........ Тупо истерия нагнетается, противно это все.......
показати весь коментар
21.01.2022 14:18 Відповісти
проверь свое помешательство в окопе в районе ООС
показати весь коментар
21.01.2022 15:32 Відповісти
Спасибо Ирина! Говорю честно, Я человек не военный и неподготовленный, а таких на войне убивают первыми, для меня единственный шанс выжить это спрятаться и пересидеть острую фазу противостояния, если не дай Бог она будет..... Есть хата в забитом селе на Киевщине, есть неброская машина и провианта месяца на 3, в крайнем случе буду ховаться, каждый имеет право выживать так как умеет........
показати весь коментар
21.01.2022 15:37 Відповісти
...каждый пишет, как он дышит (с)
а войну притягивают имперские амбиции россиян, а не публикации на Цензоре.
показати весь коментар
22.01.2022 00:19 Відповісти
Слава її Величності Королеві..
показати весь коментар
21.01.2022 14:20 Відповісти
Glory to Boris Johnson!
показати весь коментар
21.01.2022 14:25 Відповісти
показати весь коментар
21.01.2022 14:26 Відповісти
Німеччина блокує союзника з Організації Північноатлантичного договору Естонію від надання військової підтримки Україні, відмовляючись видавати дозволи на експорт зброї німецького походження до Києва, оскільки вона готується до потенційного російського вторгнення.
показати весь коментар
21.01.2022 22:35 Відповісти
не впервой Британии помогать стране, борящейся с навалой фашисткой паскуды!
показати весь коментар
21.01.2022 14:28 Відповісти
показати весь коментар
21.01.2022 14:28 Відповісти
Присоединяюсь.
Тенкю. Год блесс Ю.К.
показати весь коментар
21.01.2022 14:30 Відповісти
Британцы чёткие ребята. Пожалуй единственные, кто меньше трындит и больше делает.
показати весь коментар
21.01.2022 14:32 Відповісти
Вот они точно могут повторить высадку в Евпатории и альминскую долину.
показати весь коментар
21.01.2022 14:35 Відповісти
Великобританія та США єдині адекватні в сприйняті загрози кремля. Це не продажна Німеччина.
ДЯКУЄМО ЗА ДОПОМОГУ.
ДЯКУЄМО ЗА ДОПОМОГУ.
показати весь коментар
21.01.2022 14:55 Відповісти
ганси не підписувались у будапешті...
показати весь коментар
21.01.2022 15:09 Відповісти
Народ Великобританії має незрівнянний орієнтир- справжнього аристократа, велета духу- сера Вінстона Черчіля. Гідні нащадки!
показати весь коментар
21.01.2022 15:01 Відповісти
Дякую Британці !
Ми не забудемо ваші допомогу !
Разом ми сила , знищемо разом руссовашистів і їх путлерфюрера!
показати весь коментар
21.01.2022 15:07 Відповісти
присоединяйся!
показати весь коментар
21.01.2022 15:34 Відповісти
Жаль, что эта акция не была объявлена ранее.
Я бы точно пришел выразить свою благодарность Великобритании!
показати весь коментар
21.01.2022 16:13 Відповісти
Дякую!
показати весь коментар
21.01.2022 16:57 Відповісти
ПУСТЬ НА 100000 ЗОЛОТЫХ ДАДУТ, ТОГДА И ПОБЛАГОДАРИМ !)
показати весь коментар
21.01.2022 17:35 Відповісти
щиро дякую! Бережи Бог Британію!
показати весь коментар
21.01.2022 20:10 Відповісти
Правильний вчинок.

Завжди треба дякувати за добро, за допомогу.
показати весь коментар
21.01.2022 20:37 Відповісти
Щиро дякую британцям за дуже вчасну допомогу! Боже, бережи королеву!
показати весь коментар
21.01.2022 23:18 Відповісти
Англо-сакси допомагають захищатися від наших "братів"- рвати і кидати собакам таких "братів".
показати весь коментар
26.01.2022 13:29 Відповісти
 
 