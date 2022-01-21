"Ми не забудемо": українці прийшли під посольство Великої Британії в Києві подякувати за зброю. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Сьогодні, 21 січня, українці прийшли під посольство Великої Британії, щоб висловити подяку за надання зброї для захисту від російської агресії.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця події.
Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Сьогодні, 21 січня, під будівлею посольства Великої Британії в Києві пройшла акція, під час якої українці передали співробітникам посольства слова подяки британському народу за надане озброєння для зміцнення української обороноздатності.
Організатори акції зібрали у соцмережах коментарі з подякою Великій Британії та зробили з них плакати та принесли до посольства.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Дякую.
Британці це вам не шалави зі старого світу...які як і наш величайший лідер всесвіту готові заглянути в очі та дупу Пуйлу.
а войну притягивают имперские амбиции россиян, а не публикации на Цензоре.
Тенкю. Год блесс Ю.К.
ДЯКУЄМО ЗА ДОПОМОГУ.
Ми не забудемо ваші допомогу !
Разом ми сила , знищемо разом руссовашистів і їх путлерфюрера!
Я бы точно пришел выразить свою благодарность Великобритании!
Завжди треба дякувати за добро, за допомогу.