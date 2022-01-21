Якщо що, то Білорусь і Росія "ламануть так, що мало не здасться", - Лукашенко закликав Захід "не зв'язуватися" із Союзною державою. ВIДЕО

Олександр Лукашенко, що захопив владу у Білорусі, заявив, що Союзна держава вибудовує свою безпеку, виходячи з необхідності захищати свої рубежі, і закликав Захід "не зв'язуватися" із Союзною державою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє передає "БелТА".

Він підкреслив, що Білорусь і Росія не хочуть війни, тому що пам'ятають події Великої Вітчизняної війни і тому, що війна - це "важко та погано".

"З нами не треба зв'язуватися. Нас неможливо перемогти. І за духом ми люди такі, яких неможливо перемогти, і за територією: від Бреста до Владивостока вже багато хто намагався, ми пам'ятаємо. Чим закінчилося – зрозуміло. Тому не треба нас смикати. Ми нікому на город не ліземо, у нас достатньо землі. Дай боже її утримати і освоїти. Ось наші цілі. Але ще раз повторюю, якщо хтось не збагнув: мало не здасться. Я не погрожую, я просто попереджаю: боронь вас господь!" - сказав Лукашенко.

Він також зазначив, що якщо проти Союзної держави почнуть розгортати армії, ставити на межу виживання різними санкціями, залякувати і загрожувати, то Білорусь і Росія тоді "ламануть так, що мало не здасться".

Лукашенко зазначив, що у цій непростій обстановці Росія та Білорусь домовилися провести спільні позапланові заходи на західних рубежах Союзної держави, а сьогодні у західному та південному регіоні, "білоруському балконі", потрібно провести "солідні навчання", оскільки біля південного кордону Союзної держави йде нарощування військового контингенту України.

Раніше Лукашенко повідомив, що у лютому відбудуться спільні білорусько-російські військові навчання "Союзная решимость".