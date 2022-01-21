УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10652 відвідувача онлайн
Новини Відео Санкції проти Росії
23 609 215

Якщо що, то Білорусь і Росія "ламануть так, що мало не здасться", - Лукашенко закликав Захід "не зв'язуватися" із Союзною державою. ВIДЕО

Олександр Лукашенко, що захопив владу у Білорусі, заявив, що Союзна держава вибудовує свою безпеку, виходячи з необхідності захищати свої рубежі, і закликав Захід "не зв'язуватися" із Союзною державою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє передає "БелТА".

Він підкреслив, що Білорусь і Росія не хочуть війни, тому що пам'ятають події Великої Вітчизняної війни і тому, що війна - це "важко та погано".

"З нами не треба зв'язуватися. Нас неможливо перемогти. І за духом ми люди такі, яких неможливо перемогти, і за територією: від Бреста до Владивостока вже багато хто намагався, ми пам'ятаємо. Чим закінчилося – зрозуміло. Тому не треба нас смикати. Ми нікому на город не ліземо, у нас достатньо землі. Дай боже її утримати і освоїти. Ось наші цілі. Але ще раз повторюю, якщо хтось не збагнув: мало не здасться. Я не погрожую, я просто попереджаю: боронь вас господь!" - сказав Лукашенко.

Він також зазначив, що якщо проти Союзної держави почнуть розгортати армії, ставити на межу виживання різними санкціями, залякувати і загрожувати, то Білорусь і Росія тоді "ламануть так, що мало не здасться".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Керівництво України поводиться непередбачувано і неадекватно. Наш кордон слід надійно захистити на випадок військових дій, - Лукашенко

Лукашенко зазначив, що у цій непростій обстановці Росія та Білорусь домовилися провести спільні позапланові заходи на західних рубежах Союзної держави, а сьогодні у західному та південному регіоні, "білоруському балконі", потрібно провести "солідні навчання", оскільки біля південного кордону Союзної держави йде нарощування військового контингенту України.

Раніше Лукашенко повідомив, що у лютому відбудуться спільні білорусько-російські військові навчання "Союзная решимость".

Білорусь (8027) Лукашенко Олександр (2686) росія (67242)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+59
Когда пойдут гробы в Беларусь из Украины недай бог.То беларусы уже не буду снимать красовки ,что бы стать на лавочку.
показати весь коментар
21.01.2022 14:05 Відповісти
+34
Знову в усатого тарагана мєсячние...
показати весь коментар
21.01.2022 14:05 Відповісти
+28
Бычара ты крахмаленфюрер.
показати весь коментар
21.01.2022 14:05 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
Не ну сцко гнералисимус а?
показати весь коментар
21.01.2022 22:49 Відповісти
А почему лука в военной форме, а не в форме ВВ...ведь он же уже не президент, а вертухай участке периметра ГУЛАГ
показати весь коментар
21.01.2022 23:09 Відповісти
- Только через мой труп! - Прокричал Лукашенко.

- Добре! - Відповіли українці.
показати весь коментар
22.01.2022 00:53 Відповісти
показати весь коментар
22.01.2022 01:25 Відповісти
показати весь коментар
22.01.2022 01:27 Відповісти
Они только считают - хотят обьединятся с Китаем и потом крахмалофюрер будет вещать - нас уже не семеро, нас треть населения планеты, у нас пятая часть земли... у нас половина бомб мира. Семеро уже не удержат.
показати весь коментар
22.01.2022 01:32 Відповісти
Хоть бы картошкой, даже сырой, закусил, а то плющит не по детски...
показати весь коментар
22.01.2022 08:38 Відповісти
Ну що взяти з убогого.....
показати весь коментар
22.01.2022 09:08 Відповісти
шо воно дурне несе...., ломануть он может склад с памперсами
показати весь коментар
22.01.2022 09:18 Відповісти
Кто на меня!!!
Выходит бугай, я на тебя!
Как зовут?
Россия.
Кто на нас с Россией!?
показати весь коментар
22.01.2022 10:39 Відповісти
На Ростов ломанет так, что мало не покажется.
показати весь коментар
22.01.2022 19:36 Відповісти
бульбофюрер наверно самый первый ламанется
показати весь коментар
24.01.2022 10:23 Відповісти
Ломщик,а не президент
показати весь коментар
07.02.2022 14:20 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 