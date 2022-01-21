Росія почула від США попередню усну реакцію на свої пропозиції щодо гарантій безпеки, - Лавров. ВIДЕО
Російська сторона під час переговорів у Женеві з держсекретарем США Ентоні Блінкеном почула попередню усну реакцію на свої пропозиції щодо безпеки, дала деякі відповіді американській стороні, які допоможуть Вашингтону сформувати письмові відповіді.
Про це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми вже чули першу реакцію США, поки що усну, на те, що обговорювалося в тих форматах на рівні наших заступників. Реакція, як американська сторона і просила нас, коли запропонувала провести цю зустріч - реакція була попередньою", - сказав він.
За словами Лаврова, зустріч "супроводжувалась деякими уточнювальними питаннями на нашу адресу, відповіді на які допоможуть американській стороні... підготувати письмову реакцію на наші письмові проєкти договору зі США та угоди з НАТО".
Відповідаючи на запитання про те, чому зустріч з Блінкеном тривала лише півтори години, чи це поганий знак, Лавров сказав: "Пунктуальність не може бути поганим знаком".
"Ми планували цю зустріч на півтори години, тому що нам було приблизно зрозуміло, що ми обговорюватимемо", - зазначив глава російського МЗС.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
теперь паРаша попросит еще раз письменный посыл?
1. Не приймати Україну в НАТО.
2. Не розміщувати в Україні стратегіне озброєння.
Американці зразу казали, що 1 - Ні, 2 - можемо обговорити. Швидше за все погодяться на 2, і хєрло зможе зберегти своє **ало перед свинособаками.
Про те, що лавруху послали найух, чи все ж таки Штати пішли на поступки (не дай Бог)?
втулмачували йти у дупу фуйлу
Не зрозумів...
Просить написати.Щоб усі знали що вміє читати..