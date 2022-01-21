УКР
Росія почула від США попередню усну реакцію на свої пропозиції щодо гарантій безпеки, - Лавров. ВIДЕО

Російська сторона під час переговорів у Женеві з держсекретарем США Ентоні Блінкеном почула попередню усну реакцію на свої пропозиції щодо безпеки, дала деякі відповіді американській стороні, які допоможуть Вашингтону сформувати письмові відповіді.

Про це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми вже чули першу реакцію США, поки що усну, на те, що обговорювалося в тих форматах на рівні наших заступників. Реакція, як американська сторона і просила нас, коли запропонувала провести цю зустріч - реакція була попередньою", - сказав він.

За словами Лаврова, зустріч "супроводжувалась деякими уточнювальними питаннями на нашу адресу, відповіді на які допоможуть американській стороні... підготувати письмову реакцію на наші письмові проєкти договору зі США та угоди з НАТО".

Відповідаючи на запитання про те, чому зустріч з Блінкеном тривала лише півтори години, чи це поганий знак, Лавров сказав: "Пунктуальність не може бути поганим знаком".

"Ми планували цю зустріч на півтори години, тому що нам було приблизно зрозуміло, що ми обговорюватимемо", - зазначив глава російського МЗС.

Читайте: У МЗС РФ уже заявили, що Росія ухвалить "дуже серйозні політичні рішення", якщо відповідь США щодо гарантій безпеки розчарує

Лавров Сергій (1636) росія (67242) США (24070)
+8
"Ах Моська, знать она сильна, что лает на Слона!"
21.01.2022 14:27 Відповісти
+8
кокаинового коня послали к *****. какой реакции еще можно было ожидать?
теперь паРаша попросит еще раз письменный посыл?
21.01.2022 14:28 Відповісти
+6
Значит, устный посыл в эротическое путешествие московитов не устраивает. Им нужно письменный, с координатами и топографией.
21.01.2022 14:36 Відповісти
невже США не буде голосувати за членство України в НАТО?
21.01.2022 14:29 Відповісти
Послушайте уже у нас куча бумажек которым нуль цена Будапешт Договоры с РФ...и что а ничего деменция Х..LA. Показала как можно переписывать все что угодно...идея этих переговоров тянуть резину как можно дольше бла бла бла..... а вдруг сдохнет ишак или падишах или оба сразу....
21.01.2022 14:33 Відповісти
А при чем тут США?
21.01.2022 14:34 Відповісти
США приймають зобов'язання виключити подальше розширення Організації Північноатлантичного договору в східному напрямку, відмовитися від прийому в альянс держав, які раніше входили до Союзу Радянських Соціалістичних Республік", - говорить стаття 4 проекту договору, переданого американській стороні. Джерело:
21.01.2022 14:42 Відповісти
ой ,боже мой, ты что дебил? сказали 100000000000000000000000000000000000000раз неь
21.01.2022 14:42 Відповісти
За словами Лаврова, зустріч "супроводжувалась деякими уточнювальними питаннями на нашу адресу, відповіді на які допоможуть американській стороні... підготувати письмову реакцію на наші письмові проєкти договору зі США та угоди з НАТО". Джерело:
21.01.2022 14:44 Відповісти
И шо? Шо ты хотело сказать? Шо коня снова послали?
21.01.2022 14:48 Відповісти
мутно
21.01.2022 14:50 Відповісти
Открыто послали, не мутно
21.01.2022 16:17 Відповісти
Неужели ***** себе верёвочку приготовило?
21.01.2022 14:44 Відповісти
Olha Olha, можешь спамить об этом, ольгинец. Корми звероподобный сброд говном, пусть успокаиваются и идут запивать боярой. А дальше будет потом
21.01.2022 14:46 Відповісти
прочитайте статтю.
21.01.2022 14:48 Відповісти
Ні. У параші було 2 вимоги -
1. Не приймати Україну в НАТО.
2. Не розміщувати в Україні стратегіне озброєння.
Американці зразу казали, що 1 - Ні, 2 - можемо обговорити. Швидше за все погодяться на 2, і хєрло зможе зберегти своє **ало перед свинособаками.
21.01.2022 14:53 Відповісти
Не, просто США дают возможность ***** отползти по крайней мере с ненабитым *****
21.01.2022 14:59 Відповісти
надіюсь
21.01.2022 15:06 Відповісти
дадут письменные гарантии не трогать вову кабаева и алину кабаева?
21.01.2022 14:30 Відповісти
ждем доклад блинкена эти что не слово то вранье и всегда они в победе
21.01.2022 14:32 Відповісти
цікаво, про що йдеться?
Про те, що лавруху послали найух, чи все ж таки Штати пішли на поступки (не дай Бог)?
21.01.2022 14:32 Відповісти
Коли я писав два роки тому, що деми домовляться із путінским режимом мене тут масово банили
21.01.2022 14:37 Відповісти
И правильно делали и вообще оставь свои ..... наклонности при себе.
21.01.2022 14:44 Відповісти
Що за "деми"?
21.01.2022 14:48 Відповісти
Думаю, малися на увазі демократи. Так здогадуюся. Якщо людина не може без тупого жаргону висловити свої думки і не зацікавлена, щоб її одразу і точно розуміли, то її проблеми. Але ж нам доводиться здогадуватися.
21.01.2022 15:01 Відповісти
американці дадуть їм міньскі угоди навиворіт
21.01.2022 14:46 Відповісти
Надо Лавров называть вещи своими именами ,вас послали НАХ и посоветовали свернуть ваши хотелки трубочкой и затусовать себе в очко ..таковы итоги ...
21.01.2022 14:32 Відповісти
Висєр такої курви як ти тільки підтверджує мною сказане. Ваші маланські штучки вже давно не секрет.
21.01.2022 14:39 Відповісти
Чаво ,чаво ,тобою сказанное ? Тут кукарекание ватных петухов никого не интересует ,и не расстраивайся так ,можно подумать ,что кацапов когда-то посылали в какое-то другое место ,чем НАХ ...
21.01.2022 14:49 Відповісти
майже так ..але трубочку дадуть у вигляді договору
21.01.2022 14:47 Відповісти
_Блинкен тверд, то они ждут что их агенты влияния подле байдена убедят слизняка сдать фашистам Европу и похоронить НАТО.
21.01.2022 14:34 Відповісти
Росія інтегрує окуповані території Включаючи постачання води і зняття санкцій. Америка, ЄС і Україна під цим підпишуться. На виході-Раша продовжує стояти вже на нових кордонах і плювати на всі домовленості. Доречі вони продовжують впливати на політику в Україні через свиней, котрих ви обрали. Наступ Росії продовжиться.
21.01.2022 14:36 Відповісти
Знову послали на@уй на вимоу дати папірець для теалету, бо папірець з Будапештським меморандумом вже використали.
21.01.2022 14:36 Відповісти
Значит, устный посыл в эротическое путешествие московитов не устраивает. Им нужно письменный, с координатами и топографией.
21.01.2022 14:36 Відповісти
понятно. для ответа парашеньке руцкий устный использовали ))
21.01.2022 14:36 Відповісти
...расеянцы, расправляйте воротник - скоро вам туда ответ выложат, большой и лиловый
21.01.2022 14:37 Відповісти
сегодня впервые за долгие недели кризиса владимир владимирович спокойно уснет в сильных, но нежных обьятьях кужугетовича.
21.01.2022 14:38 Відповісти
півтори години!!! цьому коневі
втулмачували йти у дупу фуйлу
Не зрозумів...
Просить написати.Щоб усі знали що вміє читати..
21.01.2022 14:40 Відповісти
"Какие ваши гарантии?" - обычно вопрошают у американских копов преступники, готовые к сотрудничеству
21.01.2022 14:40 Відповісти
Блінкену вистарчили півтора години,щоб повторити рашистським неукам те.що вже бкло де-кілька раз сказано .Письмова реакція була підписана в Будапешті.Все,що потрібно для миру,виконати те,що написано в Бухаресті і виконати (19 лютого 1954 р. Президія Верховної Ради СРСР видала Указ «Про передачу Кримської області зі складу РРФСР до складу УРСР»)При тім,що рашист ,обібрався бути правонаступником і правоприємником совка.
21.01.2022 14:41 Відповісти
виглядає так... ну дайте нам хоч якусь бумажку договір щоб ми показали своїм оленям кацапам чого ми їх ганяли в поїздах товарних як худобу і тримали взимку не в казармах..а то вони з дурі можуть і щура бункерного придусити...а так ПабеДА.... засцали одним словом....САНКЦІЇ діють
21.01.2022 14:42 Відповісти
Саме так, дайте нам хоч щось щоб зберегти обличчя перед власними ваньками
21.01.2022 15:03 Відповісти
https://images.cnscdn.com/images/c/0/d/6/c0d657a3d9d408dab9114eb08d0078c6/original.jpg"Мы планировали эту встречу на полтора часа, потому что нам было примерно понятно, что мы будем обсуждать это активы кремлёвского Фюрера и его окружения.
21.01.2022 14:46 Відповісти
да козломордые мазохисты,ждут в письменном виде посыла найух
21.01.2022 14:46 Відповісти
Может быть их послать на машинке печатной?
21.01.2022 14:49 Відповісти
Приехали )) Шо дальше ?
21.01.2022 14:46 Відповісти
21.01.2022 14:48 Відповісти
Короче сойдутся на подписании договора о неприменении яд.оружия для нападения.
21.01.2022 14:49 Відповісти
коротка шахова партія виявилась після озвучення лише частини санкційного списку лаврик попросився на пресконференцію
21.01.2022 14:50 Відповісти
21.01.2022 14:50 Відповісти
вралов, хватит врать!!!..
21.01.2022 14:51 Відповісти
Я тут письменный ответ накатал
21.01.2022 14:57 Відповісти
письмовий варіант: ПТН-ПНХ
21.01.2022 15:15 Відповісти
ВЫ ДУМАЕТЕ ПОЧЕМУ ПУТИН НА ДОГОВОР С ТАЛИБАНОМ ПОШЁЛ !? ПОТОМУ ЧТО У НЕГО НЕТ ДОСТОЙНЫХ ДРУЗЕЙ И УЖЕ НЕ БУДЕТ, А КОГДА ОН ОДИН, ОН НИЧТОЖЕН !)
21.01.2022 17:18 Відповісти
 
 