"Україна нападе на Росію - це маячня, НАТО нападе - маячня. Єдиний спосіб розрядити обстановку - відвести нашу армію", - учасники акції протесту у Воронежі. ВIДЕО
Заяви російської пропаганди, про можливе вторгнення на територію Росії військ НАТО чи українських збройних сил - це повна маячня і намагання відвернути увагу росіян від внутрішніх проблем, зокрема, від різкого здорожчання продуктів харчування.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповіли мешканці російського Воронежа, котрі зібралися на акцію в підтримку губернатора Хабаровського краю Сергія Фургала та інших політв'язнів.
"Загроза війни стає все реальнішою, а про це ніхто не говорить. У нас на Далекому Сході оголосили мобілізаційну готовність. Я бачив кадри, що розповсюджувалися різнимии агенціями - на платформи грузиться техніка і їде... Єдиний спосіб розрядити обстановку - відвести нашу армію від України. Повірити, що Україна нападе на Росію - це маячня. НАТО нападе на Росію - маячня... Війна - це фейк Путіна, щоб ми не думали про щось інше. Я купив сьогодні сіль - вона здорожчала на 20 відсотків... Я купую продукти на гуртовій базі і на даний момент багатьох товарів немає. Продавці кажуть, що з нового року відсутнє постачання... Гречку я купив за 86 рублів. До цього купував за шістдесят з чимось... Все подорожчало, а нам розповідають - війна, війна, війна", - каже один з учасників зібрання.
"Путіна ніхто не поважає. Він провалив усі перемовини. Після цього обвалилися російські фондові ринки. Долар вже 77 рублів. І Після цього всього Путін не вигадав нічого кращого, як ще якісь танки відправляти до кордону. У такий спосіб він нічого не вирішить", - упевнений інший мітингар.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"...попытка отвлечь внимание от внутренних проблем, в частности, от резкого удорожания продуктов питания..."
Как ни странно, подорожали также многие электронные компоненты и прочее. На многие электронные компоненты сейчас дефицит, у многих поставщиков цены скакнули на 10-40%, а не некоторые даже на 200%, и это при том, что заказать их невозможно, т.к. их просто нигде нет. И то же самое обещают как миниму на весь 2022 год, 7 из 10 крупнейших мировых производителей полупроводниовых компонентов обещают рост цен минимум на 7-8% в 2022, и не обещают, что смогут покрыть спрос на дефицит даже в течении года. Так что готовьтесь затягивать пояса.
Их ещё не посадили?
забыл?
такое распределение на неадекватных и относительно адекватных там. Цифры просты: анонимный опрос на тему «чей Крым» в россии, проводимый в своё время (не помню какой именно год) независимой конторой
(але у них, як завжди, щось іде не так)