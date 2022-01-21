УКР
29 585 137

"Україна нападе на Росію - це маячня, НАТО нападе - маячня. Єдиний спосіб розрядити обстановку - відвести нашу армію", - учасники акції протесту у Воронежі. ВIДЕО

Заяви російської пропаганди, про можливе вторгнення на територію Росії військ НАТО чи українських збройних сил - це повна маячня і намагання відвернути увагу росіян від внутрішніх проблем, зокрема, від різкого здорожчання продуктів харчування.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповіли мешканці російського Воронежа, котрі зібралися на акцію в підтримку губернатора Хабаровського краю Сергія Фургала та інших політв'язнів.

"Загроза війни стає все реальнішою, а про це ніхто не говорить. У нас на Далекому Сході оголосили мобілізаційну готовність. Я бачив кадри, що розповсюджувалися різнимии агенціями - на платформи грузиться техніка і їде... Єдиний спосіб розрядити обстановку - відвести нашу армію від України. Повірити, що Україна нападе на Росію - це маячня. НАТО нападе на Росію - маячня... Війна - це фейк Путіна, щоб ми не думали про щось інше. Я купив сьогодні сіль - вона здорожчала на 20 відсотків... Я купую продукти на гуртовій базі і на даний момент багатьох товарів немає. Продавці кажуть, що з нового року відсутнє постачання... Гречку я купив за 86 рублів. До цього купував за шістдесят з чимось... Все подорожчало, а нам розповідають - війна, війна, війна", - каже один з учасників зібрання.

"Путіна ніхто не поважає. Він провалив усі перемовини. Після цього обвалилися російські фондові ринки. Долар вже 77 рублів. І Після цього всього Путін не вигадав нічого кращого, як ще якісь танки відправляти до кордону. У такий спосіб він нічого не вирішить", - упевнений інший мітингар.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російська ударна авіація розпочала маневри біля кордонів з Україною. ФОТОрепортаж

НАТО (6718) росія (67242) Україна (6040)
Вал Мишель


@VALMICHEL7

·
https://twitter.com/VALMICHEL7/status/1484484694523666433 2 ч



А помните, как в 2019 году "сторонники Зеленского" шутили "А то Путин нападет"? Не в курсе, где эти шутники? По-прежнему в Ольгино, видимо.
21.01.2022 15:34 Відповісти
21.01.2022 15:37 Відповісти
Проф. Преображенский


@prof_preobr

·
https://twitter.com/prof_preobr/status/1484162492167503874 23 ч



В Госдуме пообещали зеркальный ответ на принятие новых санкций США. То есть американским банкам запретят операции в рублях и отключат их от платёжной системы "Мир"?
Вот это да. От такого удара США сразу погибнут.
21.01.2022 15:36 Відповісти
Хорошо что в рашке есть люди думающие, но жаль что их очень мало. Основная масса лаптей, залившись водярой по самые ушные отверстия, выпучив глаза, кричат хохлы-биндерыи путенбох!!! Мля ненавижу гавнюков….
21.01.2022 16:07 Відповісти
Хаха гречку он купил за 86 рублей, а у нас гречка по 50 грн.
21.01.2022 16:09 Відповісти
Ну да, благодаря кацапам с их эскалацией и малой войной. Но на нашей стороне плодородные черноземы. Кто не ленивый с голодухи не умрет... У кацапов и захочешь выжить, дык там если не болото , то вечная мерзлота.......
21.01.2022 16:14 Відповісти
Вот только не надо чушь нести, все подорожало еще до этого и виновата в этом жадная власть. Украинский газ продают дороже чем на хабе, богатый урожай до одного места потому что все зерно вывезли.
21.01.2022 16:24 Відповісти
У нас потом тоже 35. В данном случае в Киеве на Трое. В магазине да 45-50. В ватостане в ашане греча 900гр от 100-140 рубасов. Гугль в помощь
21.01.2022 16:29 Відповісти
нічого і додати.
21.01.2022 16:11 Відповісти
Это логично уж кому-кому, а Воронежу всегда достается первому)))
21.01.2022 16:21 Відповісти
Храбрые мужики. Там не то, что выйти, там высказаться опасно. Респект.
21.01.2022 16:29 Відповісти
американцы вскормили окорочками демона. вот демон и вырос
21.01.2022 16:35 Відповісти
Надо этих ребят познакомить с Леной Зеленской и Колей Тищенко. Те подскажут где дешевые продукты купить.
21.01.2022 16:45 Відповісти
Русские зомбированные даже поняли, что им вешают лапшу на уши. Неужели еще не дошло нашим, как будто не зомбированным? Запуганный народ - стадо баранов, их можно догола раздеть, а они будут молчать - лишь бы не было войны. Шевелите мозгами и не давайте феодалам сесть на голову. Хотя совковые гены только могила исправит...................................................................................
21.01.2022 16:46 Відповісти
В нас аналогічно
"...попытка отвлечь внимание от внутренних проблем, в частности, от резкого удорожания продуктов питания..."
21.01.2022 16:51 Відповісти
Сейчас подорожание всего и везде. В Германии многие продукты подорожали на 20-30%, в США то же самое, в Польше тоже... И это, кстати, касается не только продуктов.
Как ни странно, подорожали также многие электронные компоненты и прочее. На многие электронные компоненты сейчас дефицит, у многих поставщиков цены скакнули на 10-40%, а не некоторые даже на 200%, и это при том, что заказать их невозможно, т.к. их просто нигде нет. И то же самое обещают как миниму на весь 2022 год, 7 из 10 крупнейших мировых производителей полупроводниовых компонентов обещают рост цен минимум на 7-8% в 2022, и не обещают, что смогут покрыть спрос на дефицит даже в течении года. Так что готовьтесь затягивать пояса.
22.01.2022 03:05 Відповісти
Удивительно, как они набрались смелости....
Их ещё не посадили?
21.01.2022 16:53 Відповісти
невже, після скількох експерементів і людиноненавистницької пропоганди Запоребриком залишився здоровий глузд?
21.01.2022 16:59 Відповісти
Там одиниці таких. Те, що називається "у межах статистичної похибки".
22.01.2022 00:10 Відповісти
Меня во всей этой истории поразило одно, у кацапов гречка по 86 рублей или по 30 грн!!! У нас уже забыли когда такая цена была.
21.01.2022 17:16 Відповісти
он же на оптовой базе скуповывается
забыл?
21.01.2022 18:10 Відповісти
Храбріє оптовікі !
21.01.2022 21:39 Відповісти
оптовая база, Ростовская область РФ - цена гречки 165 руб/кг
21.01.2022 18:13 Відповісти
значить чувак на відосі хотів сказати 186, а сказав 86. Таке буває коли поспішаєш.
22.01.2022 13:56 Відповісти
оптовая цена гречки в мешках 25 кг (Украина) - 28 грн/кг
21.01.2022 18:16 Відповісти
Воронежці знають, що за будь-яких розкладів їм пзда by default. Тому й піворять - "спаситя, бомбят!!!"
21.01.2022 18:45 Відповісти
обитателям воронежа почему то стало сцыкотно. знают что их бомбить будут не солдаты нато а мордовская орда из масквабада.
21.01.2022 19:10 Відповісти
Та нє. Просто вата шось запідозрила. А ті двоє вирішили розібратися
21.01.2022 21:37 Відповісти
А у нас гречка по 12 грн. Тищенко подтвердит
21.01.2022 20:20 Відповісти
І скумбрія по 8 грн., Лєнка-зельонка не дасть сп*здіти
21.01.2022 20:26 Відповісти
а мясо по 20 не забывайте!
21.01.2022 20:41 Відповісти
Не всім ро 20. Тищенко як сказав? Лично я беру по 20 ( і пофіг скільки вона там коштує у продавця)
21.01.2022 22:32 Відповісти
это Лицо - представитель правитель власти - так ч то если сказал по 20 - значит по 20
23.01.2022 11:57 Відповісти
Будні тоталітарного суспільства. Єдиний вихід - розпадання прогнившої Московської горе - імперії на 8 - 12 частин
21.01.2022 20:25 Відповісти
86/14
такое распределение на неадекватных и относительно адекватных там. Цифры просты: анонимный опрос на тему «чей Крым» в россии, проводимый в своё время (не помню какой именно год) независимой конторой
21.01.2022 20:38 Відповісти
Майже 14/88, ліл )))))
(але у них, як завжди, щось іде не так)
21.01.2022 23:37 Відповісти
Надо же...адекватные россияне. Там это тяжело, учитывая то, какой пропагандой их пичкают 24/7
21.01.2022 23:43 Відповісти
Просто у будь-якому випадку будуть бомбити Воронєж.
22.01.2022 06:32 Відповісти
Дуже запізно всралися московити.
22.01.2022 09:40 Відповісти
