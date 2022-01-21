"Україна нападе на Росію - це маячня, НАТО нападе - маячня. Єдиний спосіб розрядити обстановку - відвести нашу армію", - учасники акції протесту у Воронежі. ВIДЕО

Заяви російської пропаганди, про можливе вторгнення на територію Росії військ НАТО чи українських збройних сил - це повна маячня і намагання відвернути увагу росіян від внутрішніх проблем, зокрема, від різкого здорожчання продуктів харчування.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповіли мешканці російського Воронежа, котрі зібралися на акцію в підтримку губернатора Хабаровського краю Сергія Фургала та інших політв'язнів.

"Загроза війни стає все реальнішою, а про це ніхто не говорить. У нас на Далекому Сході оголосили мобілізаційну готовність. Я бачив кадри, що розповсюджувалися різнимии агенціями - на платформи грузиться техніка і їде... Єдиний спосіб розрядити обстановку - відвести нашу армію від України. Повірити, що Україна нападе на Росію - це маячня. НАТО нападе на Росію - маячня... Війна - це фейк Путіна, щоб ми не думали про щось інше. Я купив сьогодні сіль - вона здорожчала на 20 відсотків... Я купую продукти на гуртовій базі і на даний момент багатьох товарів немає. Продавці кажуть, що з нового року відсутнє постачання... Гречку я купив за 86 рублів. До цього купував за шістдесят з чимось... Все подорожчало, а нам розповідають - війна, війна, війна", - каже один з учасників зібрання.

"Путіна ніхто не поважає. Він провалив усі перемовини. Після цього обвалилися російські фондові ринки. Долар вже 77 рублів. І Після цього всього Путін не вигадав нічого кращого, як ще якісь танки відправляти до кордону. У такий спосіб він нічого не вирішить", - упевнений інший мітингар.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російська ударна авіація розпочала маневри біля кордонів з Україною. ФОТОрепортаж